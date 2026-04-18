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Fim de semana decisivo para as contas do campeonato. Há derby em Alvalade, amanhã, entre Sporting e Benfica, um com os olhos postos no segundo lugar, outro ainda a sonhar com o tricampeonato. E também o Futebol Clube do Porto entra em campo amanhã, recebe o Tondela, mas antes ainda assiste de camarote a este derby. Para já, fala-se de renovações ou não, de Rui Borges e Mourinho. Vamos falar delas aqui nesta edição de "O Campeão É". Deixamos a grande análise desses jogos para amanhã. Hoje a análise é feita com o João Castro, o Pedro Henriques e também o João Pinto. Eu sou o João Costa e Silva e começamos pelos dois treinadores que amanhã se enfrentam em Alvalade. Há renovações, ou nem por isso, em cima da mesa. Começo por ti, João Castro. O processo de Rui Borges já se arrasta há algum tempo, muito badalado aquando da vitória de Frederico Varandas para a presidência, ainda há um mês, penso eu. O Sporting vai na direção certa ao renovar com o treinador do Sporting, ainda sem saber o desfecho deste campeonato?

Bom dia a todos. Eu, na altura, quando se falou disso, disse que achava estranho ele renovar logo, porque achava que o Sporting estava a olhar para todas as possibilidades. E mantenho a minha opinião. Acho que apesar de satisfeitos com o Rui Borges, e acho que deve ser para continuar, acho que o Sporting teve aqui também de aproveitar este espaço de tempo para ver se realmente conseguiria, se calhar, um treinador diferente, um pequeno upgrade, mas acho que isso acontece com todos os clubes.

Então posso concluir que, por ti, se calhar, se o Sporting este ano não for campeão, precisava aqui de um outro homem?

Não. O Rui Borges tem dado provas e o mais certo é realmente renovar. Eu acho que também não há pressa, porque obviamente o Rui Borges ainda tem contrato. Portanto, não existe essa pressa. O que eu acho é que, como qualquer direção faz em relação aos jogadores, vê se há melhor, podes ter um grandíssimo jogador, podes ter um grande guarda-redes, mas se arranjares ainda melhor, vais reforçar. E portanto, aqui, acho que o Sporting aproveitou o tempo para analisar bem as coisas. Mas acho que Rui Borges acabará por renovar, a não ser que, por exemplo, Rui Borges também tenha propostas do outro lado, porque isto da Liga dos Campeões e boas prestações não é só os jogadores que estão na montra, também os treinadores. E portanto, vamos ver qual vai ser a situação do Rui Borges. Agora, tranquilo, o Rui Borges fez um bom trabalho. Acho que estabilidade no treinador é essencial. Viu-se com o Rúben Amorim e, portanto, o mais certo é renovar para ele dar continuidade ao seu trabalho. Já é campeão, pode ser bicampeão pelo Sporting, ele e o Sporting tricampeão. Fez uma campanha histórica na Liga dos Campeões, portanto, o mais certo será para renovar. Agora, não existiu essa pressa, porque eu acho que o Sporting também aproveitou para analisar tudo.

Uhum. João Pinto, do outro lado da Segunda Circular, a capa do jornal A Bola garante que Mourinho quer um contrato mais longo à frente do Benfica. Ao que parece, Rui Costa quer deixar tudo como está, numa altura em que se volta a falar do interesse do Real Madrid, porque pondera substituir Álvaro Arbeloa depois de uma época bastante falhada, ainda que o campeonato esteja aqui em jogo, mas a mais recente eliminação da Champions veio comprovar este mau momento do Real Madrid. É uma decisão ajustada do presidente Rui Costa?

Bom dia.

Bom dia.

Ajustada no sentido de não prolongar, é isso que estás a dizer?

Sim.

Não, para mim era não só prolongar o contrato ao José Mourinho, como reforçar-lhe os poderes. Ele parece-me ser das poucas pessoas que neste momento estão no Benfica que percebem de futebol e que têm um histórico no futebol que suporta realmente essa ambição. E, portanto, eu acho que o Benfica precisa de mais Mourinho e não menos Mourinho. O Benfica precisa de mais continuidade e não menos continuidade. Este modelo dos últimos sete anos do reboot anual, de contratar e mandar embora, já se percebeu que funcionou uma vez em sete porque tivemos sorte. O que não é avisado é esperar ganhar a lotaria todos os anos. E, portanto, acho que o Benfica precisa de estabilidade, tem um bom treinador, tem um treinador muito conhecedor, sabe tudo sobre futebol e, portanto, é mantê-lo, dar-lhe tempo, dar-lhe espaço, dar-lhe poder, dar-lhe o dinheiro que ele precisa e o dinheiro que ele quer também. E, portanto, acho que a solução, pelo menos do Benfica, passa por mais Mourinho e não sem Mourinho.

Uhum. E menos interferência nesse processo, é o que queres dizer também.

Deus te oiça. Isso mesmo.

Pedro Henriques, também como é que olhas para estes dois dossiês? Bom dia. Tanto o do Rui Borges como o do Mourinho, um com mais estabilidade à partida do que outro. Dois treinadores que, na tua opinião, se mantêm à frente dos respectivos clubes no próximo ano?

Olha, eu olho em termos genéricos, independentemente de agora estarmos a falar de Rui Borges e do Mourinho. Quando se diz que um treinador, dando como exemplo o Rui Borges, que tem contrato até junho de 2027, portanto, é mais um ano, que estarem despreocupados neste momento com a renovação, com uma época que ainda não terminou, para mim não é boa filosofia. "Ah, mas estamos a preparar já a próxima época e temos que perceber qual é o treinador que temos e os jogadores que ele quer". Está errado, não é assim que funciona. Para mim, não é assim que funciona. Aliás, as organizações não funcionam assim. A organização, a estrutura é que tem perfis já perfeitamente definidos daquilo que quer, quer em relação aos jogos, às vitórias, aos títulos, aos seus jogadores e aos seus treinadores. E depois vai buscar pessoas que se encaixem nesse perfil. E este é o erro, no meu ponto de vista, dos clubes portugueses, por isso é que se despede com muita fartura. É que depois chega um treinador, que até tem uma filosofia que não encaixa bem naquilo que é o clube, e depois é o treinador a tentar arranjar jogadores à sua medida, quando o que devia ser era exatamente ao contrário. E dentro dessa perspectiva, não faz para mim sentido nenhum, embora esteja por fora dos dossiês, por exemplo, no caso do Sporting, neste momento estares a pensar em renovação. Acaba a época, falta mais um ano de contrato, não deixar ir até o fim e antes de começar a outra época, ou já quando tiver tudo definido em relação a esta época, começasse a pensar nessa dita renovação, se for esse o interesse do Sporting. "Ah, não dá, porque vem outro clube e quer levá-lo, há mais dinheiro, ou o treinador não quer", o que quer que seja. Epá, tudo OK, a estrutura existe, os jogadores já estão pensados, a filosofia também, e agora ir buscar alguém, caso não fosse essa renovação feita, que se encaixe nesse perfil. E nós andamos exatamente a inverter ao contrário. As instituições é que têm que ter as suas estruturas montadas e nós pensamos todos ao contrário. Vamos buscar pessoas e agora damos poder a essas pessoas para eles mudarem tudo e mais alguma coisa e adaptar-se. E depois quando não corre bem, ou porque vem outro clube, como aconteceu com o Rúben Amorim, que tem mais dinheiro e leva, parece que depois é o caos total e o Carmo e a Trindade. E se a estrutura já existir, não há qualquer problema, é só substituir peçasIsoladamente, eu acho que há uma situação diferente entre o Sporting e o Benfica. No caso do Benfica, percebo aquilo que o João Pinto está a dizer, porque se calhar, com tantos erros que o Benfica tem cometido, neste momento, quando se olha para um treinador como o José Mourinho, e eu também olho assim, se calhar temos aqui uma situação de alguém que até deve ser reforçado em termos de poderes, porque é alguém que tem tudo aquilo que o Benfica ainda não teve e que pode vir a dar. Aí é diferente. Em relação ao Rui Borges, eu faria exatamente o contrário, que era esperar que a época terminasse ou pelo menos que os títulos fossem conquistados ou não. Independentemente de se conquistar ou não, não é por causa de se conquistar títulos ou não que se pode ficar com o treinador e depois há tempo para fazer essa renovação. Parece que é tudo muito em cima, parece que é tudo muito forçado.

Veremos como é que se comportam estes dois dossiês. Estamos aqui em véspera de derby em Alvalade, já amanhã com relato e análise aqui em direto na Rádio Observador, uma emissão especial que começa também mais cedo. Precisamente olhando aqui para o campeonato, ontem na jornada 30 tivemos um Rio Ave 2, AVS também 2. O AVS que sobrevive, até ver, pode ainda nesta jornada, mediante os resultados dos adversários diretos, tanto o Nacional como o Casa Pia, ainda confirmar a descida ao segundo escalão. É uma época para esquecer para este conjunto do AVS. Neste momento tem apenas 13 pontos. Olhando aqui para a segunda liga e também contas importantes na luta pela subida, o Académico de Viseu voltou ontem às vitórias, venceu o Feirense por 3 x 0, tem 53 pontos. O Marítimo, que é o primeiro classificado, tem 60 e pode festejar ainda hoje o regresso muito aguardado à Primeira Liga. Para isso, tem de vencer o Torriense ou esperar aqui uma combinação de resultados. O Torriense, que é o atual terceiro classificado. João Pinto, a minha pergunta é simples: vamos ter festa hoje em Torres Vedras?

Era bonito. Pelo menos já está cheio. Acho que houve adeptos do Marítimo a fazerem-se sócios do Torriense para poderem comprar bilhetes. O Marítimo é uma equipa de primeira, portanto, o estranho foi vê-los a descer. O que eu quero muito ver é uma festa em Torres pelo Torriense. Isso é que eu gostava, mas não vai ser hoje. Essa não pode ser hoje.

Pode acontecer a festa se ganharem, porque ficam ali com o playoff mais seguro.

Ficam muito bem. Sim, mas o que eu queria mesmo ver era o Torriense na primeira. Acho que é mais uma cidade que tem crescido muito, que já tem uma força, uma base suficiente para sustentar um clube e já tem dado provas de um crescimento. Aliás, a quase presença na final da Taça também comprova isso. E portanto vai ser giro, vai ser bonito. Há mais jogos hoje, hoje há um Chelsea e Manchester.

É verdade.

Que também nos vai chamar a atenção. É um bocado o jogo dos cabeçudos, mas é sempre um Chelsea e Manchester e portanto vai ser uma tarde engraçada.

João Castro, uma derrota do Torriense pode abrir aqui espaço para a luta pelo terceiro lugar, que há esse playoff ainda em perspetiva, o Casa Pia e o Nacional na Primeira Liga estão a tentar fugir a esse lugar. No caso da Segunda Liga, tanto a União Desportiva de Leiria como o Vizela estão aqui à espreita. O Leiria inclusive joga hoje e pode aproveitar esse deslize. O que tu achas que vai acontecer?

Acho que o Marítimo vai subir. Não sei se é hoje, mas acho que o Marítimo vai claramente subir. Acho que o Académico de Viseu este ano tem uma forte possibilidade. Em alguns anos tem tido alguns azares no final da época, mas também gostava da subida do Torriense. Parece-me um clube organizado, o futebol feminino também está muito forte, a conquistar títulos e portanto acho que também era bom para esta zona do Oeste ter realmente um clube na Primeira, assim como o Marítimo. Basta relembrar que a minha primeira final de um Jamor foi um Sporting-Marítimo, com dois gols do Jordão 9. A primeira final que eu fui ver ao Jamor. Portanto, o Marítimo é claramente uma equipa primeira, tem muita gente, tem o Estádio dos Barreiros remodelado e portanto acho que faria bem obviamente ao futebol português, mas digo-te já que adoraria ver o Académico de Viseu na Primeira Divisão. A zona das Beiras ter uma equipa na Primeira Divisão era fantástico e portanto espero que subam estes três.

Muito bem. Pedro Henriques, pergunto-te qual a importância de voltarmos a ter mais uma equipa das Ilhas neste principal escalão, sabendo nós aqui que ainda o Nacional está a lutar por essa manutenção na Primeira Liga, mas o Santa Clara parece bem encaminhado.

Bem, eu agora já pareço aqueles velhotes a falar, também já estou a ficar velhote. Eu lembro-me sobre o tempo em que eu na altura era fiscal de linha, que era assim o termo correto de um árbitro de Primeira Visão, fui logo do Jorge Cruz, em que o Marítimo, o Nacional e o União da Madeira tiveram os três na Primeira Visão. O tal União da Madeira depois vendeu um jogador muito importante para o Sporting, um tal de Marco Aurélio, um grande central. Três certezas que eu tenho para hoje: que o Marítimo vai subir, que vai ser campeão nacional da Liga 2. É isso que eu quero dizer.

Olha que o Porto ou o Sporting não ficariam muito contentes com essas notícias.

Não, da Liga 2, já falamos do fato da Liga 2. E terceira, que não é hoje, que não ganha o Torriense hoje.

Apostas quem num empate?

O Torrense, o Vizela e o Clere estão numa disputa pelo terceiro lugar. Eu não acredito que nenhum destes clubes consiga chegar ao segundo lugar, em termos de acesso direto à Liga 2. Depois a seguir a estes três clubes, há aquele fosso regado com três equipas que não podem subir, que é o Porto B, o Benfica B e o Sporting B. São estes três que estão a jogar para aquilo que é o playoff e é entre eles que vão decidir. Eu acho que o Torrense hoje não vai perder o jogo, não sei se empata, se ganha, mas não vai perder o jogo e daí as tais certezas, que eu não tenho dúvidas que é muito importante para as ilhas e para Portugal. De uma forma geral ter um Marítimo na Primeira Liga, isso não há dúvidas, vai estar na primeira, vai ser campeão da Liga 2, mas hoje não ganha em Torres Vedras e o Torrense vai fazer tudo e mais alguma coisa, no bom sentido da palavra, até porque está numa época muito interessante, com a possibilidade de se ganhar o Fafe e ir à final da Taça de Portugal. Acho que o Torrense hoje não perde o jogo e está numa luta tremenda por aquilo que é o playoff, que é já muito bom para um clube aqui da minha região. Se isso acontecesse, era a perspetiva de poder vir a regressar à Primeira Liga.

Falavas aqui desse fosso. O Chaves ainda poderia ter aqui uma palavra a dizer, porque em caso de vitória podia se aproximar ligeiramente. Neste momento foi marcado o quarto gol do Paços de Ferreira. Estava empatado a três, está agora quatro a três a favor para o Paços de Ferreira, que dá aqui um respiro de alívio, porque a vencer distancia-se dos lugares de descida. É um histórico também do futebol português que está a tentar safar-se da despromoção e, portanto, uma vitória que a confirmar-se será muito importante. Já na semana passada tivemos esse Penafiel-Académico com sete gols, se bem me lembro, e voltamos a ter aqui um quatro-três para já na Segunda Liga, ainda com 62 minutos de jogo. Entretanto, há bocadinho falava aqui o João Pinto desse jogo entre Chelsea e Manchester United. É hoje para ver, vai ser também um belo duelo. Eu queria também aqui falar de um registo importante, até porque o Coventry está de volta à Premier League 25 anos depois. Ontem um jogo muito frenético, empate aos 84 minutos, que garantiu a subida da formação deste histórico clube à Premier League, treinado por Frank Lampard, outro histórico e portanto é mais um clube que no próximo ano vai estar na Premier League. Hoje também se discute um título em Espanha com a Real Sociedad de Gonçalo Guedes a jogar a final da Taça de Espanha contra o Atlético de Madrid. Veremos se o Atlético dá seguimento a esse bom momento que parece estar a viver com a chegada às meias-finais e veremos qual será o resultado dessa final. Vamos às vossas notas de campeão. Vou começar por ti, Pedro Henriques.

A minha nota de campeão hoje está focada no Torrense-Marítimo, claramente, porque a Liga 2 é uma liga extremamente competitiva. Percebemos isso, que é para as subidas, que é para as ligas, até se calhar sob o ponto de vista da próxima edição e de competitividade entre clubes, maior competitividade do que a nossa Primeira Liga, em que está mais demarcado os candidatos, aqueles que vão às Europas, aqueles que descem. E aqui uma competitividade sempre muito grande e normalmente até ao fim. Já era assim no meu tempo de árbitro, continua a ser assim e por isso hoje todos os olhos, no meu ponto de vista, neste jogo, que vai ser um jogo tremendo, porque cheira a títulos, cheira a subidas e isto é sempre uma festa bonita. E de dois clubes históricos do nosso futebol, o Marítimo com uma forte imposição na Primeira Liga, já estou, como diz o João Castro, sempre com o Marítimo na Primeira Liga e é um clube que tem mesmo que regressar, mas também o clube que acabo por ter uma simpatia, até por questões profissionais e não só relativamente à questão do Torrense, que estou convicto que poderá fazer coisas bonitas ainda esta época, quer no que diz respeito a estar na presença do Jamor, quer nesta questão da dita liguinha e do playoff, para poder ir discutir uma subida à Primeira Liga.

E temos de acelerar as notas, porque o Rui Borges está prestes a falar. João Pinto.

A minha nota é uma nota oito para esta questão da centralização dos direitos desportivos, quando se devia falar da centralização dos direitos de transmissão, quando se devia falar de digital, de pirataria, de estratégia, dos quadros competitivos, continuamos a ver tudo resumido a uma reunião de condomínio em que 80% dos votos representam 3% dos adeptos. Portanto, algo vai mal.

João Castro.

Olha, eu não estive cá durante a semana, portanto vou dar nota 20 ao Braga pela passagem, nota 15 ao Sporting pela campanha europeia e por já serem 14 anos sem perder em Inglaterra. E depois, só aqui uma dica para o fim de semana, quem quiser ver o documentário do Ronaldinho, está interessante sobre a história do Ronaldinho e como ele também mudou o rumo do Barcelona. O Barcelona já não ganhava há muitos anos e quando ele chegou mudou o rumo ao clube catalão.

Sugestão do João Castro para este fim de semana. Um fim de semana que convida a praias, mas fica aqui esta sugestão. Fica por aqui e o campeão é