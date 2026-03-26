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Estamos em plena paragem para os compromissos das seleções. Atenções viradas, claro, para a seleção nacional e para os dois amigáveis que se seguem diante do México e Estados Unidos, em preparação do mundial deste ano, numa edição de O Campeão É em que, se tivermos tempo, também falamos do futuro da defesa do Sport Lisboa e Benfica. São temas para analisar com o Gabriel Alves, o Augusto Inácio, o Bruno Roseiro e também o Pedro Henriques. Eu sou o João Costa e Silva e começamos pelas declarações de Gonçalo Guedes, que está de regresso à seleção nacional, quatro anos depois, garante que não teve situações fáceis nestes últimos quatro anos, mas que agora, e com 29, está feliz com este regresso. Bruno Roseiro, um jogador que passou aqui por fases bastante diferentes, algumas lesões, projetos menos conseguidos, nomeadamente até aqui em Portugal, pelo Benfica. Uma boa prestação nestes dois amigáveis pode ditar um futuro risonho para a convocatória final ou ainda é cedo para fazer esse tipo de apostas?

Eu diria que sim, por uma razão: parece-me que Roberto Martinez está à procura ainda do terceiro avançado, é uma das posições que ele ainda tem em aberto para a lista final que levará para o Campeonato do Mundo. E nessa perspectiva, nesta altura, Gonçalo Guedes está na frente. Ou seja, até pelos números que tem na Real Sociedad, pelas características que tem, de acordo com o selecionador, eu já explico o de acordo com o selecionador.

O que isto quer dizer.

O que isto quer dizer. E, portanto, nessa perspectiva, está na frente. O que é que me parece que, e são as minhas principais dúvidas nestes jogos com o México e com os Estados Unidos. Primeira curiosidade, o lote guarda-redes está fechado, mas resta saber quem é o número dois de Diogo Costa, se é Rui Silva, se é José Sá. No jogo com o México, vamos perceber. Depois, uma segunda questão, que é quem vai ser o parceiro preferencial de Ruben Dias no eixo da defesa. Será Gonçalo Inácio? Será Renato Veiga? Poderá haver aqui espaço para António Silva ou para Tomás Araújo? Penso que é outra das dúvidas. Uma terceira dúvida: Matheus Nunes, para Roberto Martinez, já é um lateral-direito ou ainda é um jogador polivalente que pode jogar como lateral-direito, como no City, e no meio-campo? Quarta dúvida: os médios que vão ou não ficar, porque me parece que é claramente o setor mais aberto ainda, agora com o Matheus e Samu Costa a serem chamados, perceber se algum deles poderá dar indicações que permita ficar mais próximo da fase final. E agora chegamos aqui ao quinto ponto, e agora recuperamos Gonçalo Guedes, que é: Paulinho não foi convocado na primeira chamada, porque as características de Paulinho eram demasiado idênticas a Ronaldo e Gonçalo Ramos. Gonçalo Guedes tinha características diferentes. Não havendo Rafael Leão, que é um jogador que preferencialmente joga na esquerda, embora também possa ir ao meio, mas preferencialmente joga na esquerda e é assim que Roberto Martinez o utiliza. E Rodrigo Mora, que não tem nada a ver com Paulinho, de repente Paulinho aparece nesta convocatória. E, portanto, eu ainda não consegui resolver este paradoxo. Aquilo que me parece é que se Paulinho, por alguma razão, é chamado e marca, começa a ser complicado justificar que afinal ele é muito parecido com Ronaldo e com Gonçalo Ramos. E essa, de facto, entre as cinco, será a minha grande curiosidade.

São indefinições boas ou dores de cabeça boas nesse sentido para-

Quem dera a tantos selecionadores

...para Roberto Martinez. Gabriel Alves, eu lembro-me, e faço questão de dizer isto, que tu já tinhas chamado a atenção para Gonçalo Guedes, ainda a convocatória não tinha saído, já aqui há algum tempo. Concordas com esta avaliação que faz o Bruno Roseiro, é um jogador que preenche as medidas e que faz sentido, ainda que faltem estes dois jogos, estar presente no mundial?

Estou de acordo com o Bruno Roseira, em tudo que ele acabou de explanar. E de facto, eu fiz atenção, porque eu tenho comentado diversos jogos e além de comentar, tenho assistido à progressão, à capacidade que Gonçalo Guedes tem vindo a adquirir, principalmente depois da chegada deste novo treinador da Real Sociedad, que soube tirar muito bem partido e obviamente que o próprio jogador também, porque tem que ser também aprendido dele e esse é o fator fundamental. Todo este trabalho e toda esta capacidade que ele tem vindo a demonstrar e que é uma pedra-chave deste momento. Repara, a Real Sociedad tem 44 golos apontados na La Liga e ele está em 12, com oito e quatro assistências. Para não falarmos depois dos duelos ganhos, etc. Que íamos por aí fora, era um número que nunca mais acabava. Mas, portanto, 12 em 44, repara bem, quer dizer que é uma boa porcentagem, só mais do que ele é o Exabal. O Exabal que é, digamos, o capitão, mas é o movimento móvel. Não vou entrar nas táticas da Real Sociedad, mas há a interligação. A interligação que ele tem com o Exabal é uma interligação que aquilo é grudada, portanto fantástica e mostra essa qualidade de Gonçalo Guedes, que assenta acima de tudo numa base que sempre foi a sua grande qualidade, que é o índice físico, a velocidade, a capacidade, a capacidade de arranque, o pique, a espontaneidade, o imprevisto, portanto, porque ele é de uma intempestividade. Está a correr, por exemplo, numa situação de profundidade, verticalidade, e de repente para e remata. E é gol. Portanto, tudo isto são fatores interessantes e é óbvio que eu não sei se ele é ótimo para ir a titular, mas se for preciso virar um jogo ou se for preciso ir a jogo para alterar situações, agitar a partida

É um jogador que nesta altura está em grande.

E um jogador com golo é sempre bem-vindo. Augusto Inácio, o Gabriel falava aqui dos números. Ao todo são 35 jogos, nove gols, oito assistências. Números até bem interessantes, tendo em conta que estamos a falar da La Liga. Como é que olhas também para o percurso do Gonçalo Guedes, para estas declarações que ele fez ontem? É um jogador que se reinventou, nomeadamente neste último ano.

Boa tarde a todos. Sim, é um jogador que foi sempre selecionável, até que teve uma paragem de algum tempo que não ia à seleção, precisamente pelo seu trajeto de carreira, que teve muitas lesões também, as coisas não estavam a correr bem. E agora na Real Sociedad despontou outra vez. É realmente um avançado versátil que de repente pode agitar um jogo, caso seja necessário. Mas deixa-me dizer que depende muito também daquilo que é o olhar, não o nosso olhar, mas o olhar do selecionador. E o Bruno tocou ali num ponto que eu também queria referir e reafirmar. Se há Cristiano Ronaldo, se há Gonçalo Ramos para aquilo que é os pontas de lança da Seleção Nacional e o selecionador Roberto Martínez queria um jogador versátil, que não fosse aquele jogador que jogasse mais fixo na área. E nesse aspeto foi o Gonçalo Guedes. E aqui é Rodrigo Mora não está ok, Rafael Leão não está ok, Cristiano Ronaldo também não está ok, e depois aparece no meio disto o Paulinho. Qual é a lógica, qual é o entendimento daquilo que é os selecionáveis? Porque se o Paulinho foi ali só para colmatar momentaneamente duas lesões em dois homens na frente, será que o Roberto Martínez conta com ele para a lista final ou não? Porque na ideia inicial que ele deu na conferência de imprensa, era esses dois jogadores, Cristiano Ronaldo e Gonçalo Ramos, mais o Gonçalo Guedes. Agora imagina que o Paulinho faz três, quatro, cinco gols em dois jogos. Vamos imaginar esta cena. Qual é que vai ser, então, o critério? Já vai Paulinho, já não vai Paulinho, o Gonçalo Guedes continua, não continua. Há aqui realmente muitas dúvidas, mas falando daquilo que é o Gonçalo Guedes, acho que é um jogador muito interessante e que pode dar outras coisas à Seleção Nacional.

Pedro Henriques, no fundo, a mesma pergunta. Perceber também se Roberto Martínez vai possivelmente arriscar em Gonçalo Guedes a titular nestes dois jogos frente ao México e aos Estados Unidos, face também a estas ausências que o Augusto e já o Bruno também fizeram questão de falar.

Bom dia. Sim, é possível. Vamos lá ver. Eu acho que estes dois jogos podem dar algumas indicações, não tanto em relação àquele que vai ser o titular, a não ser que haja uma problemática muito grande, que é o Cristiano Ronaldo, e estamos a falar dessa posição, acho que isso é quase inegociável, mas até na perspectiva de ou substituir o Cristiano Ronaldo no jogo ou colocar um segundo elemento quando o jogo eventualmente assim precisar, e vamos perceber quem poderá ser. Para mim, é Cristiano Ronaldo e o-

E mais 10.

Não, o Cristiano Ronaldo e o Gonçalo Ramos, no sentido que acho que eles são os dois que estão na pole position. E depois a partir daí, eu acho que estamos a ver é quem é o terceiro. Depois, obviamente que respeito claramente aquilo que o selecionador disse quando não convocou o Paulinho, explicando das tais características idênticas. A minha questão é sempre a mesma, que é: quando houver um jogo em que nós não vamos conseguir finalizar, e oxalá a gente finalize sempre e passe e sejamos campeões do mundo, como aconteceu contra Marrocos, por exemplo, assim de repente, o que é que interessa? É alguém que ajuda a construir e que tem jogo? Não, para mim, não. Para mim é o jogador à Jardel, que é: "Não precisas fazer mais nada, mete-te lá e encosta a bola que nós precisamos". Porque para construir, para chegar à área, nós temos imensos jogadores. Eu acho que nesse aspecto, um jogador como o Paulinho, para finalizar, para encostar, é muito mais útil do que mais um jogador, que até tem gol. Atenção, não estou a colocar aqui o Gonçalo Guedes em questão, mas desse tipo de jogadores nós temos muitos. Para finalizar, para encostar, no meu ponto de vista, só temos o Cristiano Ronaldo. Mesmo o Gonçalo Ramos é mais um jogador que ajuda no processo do propriamente o jogador só para finalizar. O Gonçalo Guedes, que está com muito gol, é mais um jogador que ajuda na construção. Aquilo que eu quero para a seleção, no meu ponto de vista, e que é mesmo útil, é com tanto talento que a gente já tem a construir, a imaginar, a fazer a tal segunda, aquilo que nós temos na construção das ações de finalização e depois o terceiro, que é a finalização. Na finalização, eu quero alguém que só esteja lá para encostar, mesmo que não faça mais nada, quando a coisa não estiver bem. E nessa perspectiva, eu acho que o Paulinho é mais jogador para ser o terceiro elemento do que qualquer outra pessoa, qualquer outro jogador. De qualquer maneira, já brinquei aqui com isto, o Paulinho foi convocado, não foi por causa das lesões do Rafael Leão, foi por causa da lesão do Diogo Costa. O Paulinho é claramente o melhor guarda-redes que nós temos depois dos que lá estão. Portanto, o Paulinho já tem experiência de baliza, esteve muito bem, é o único jogador que foi à baliza e não sofreu nenhum gol. Toda gente se lembra quando ele vestiu a camisola de guarda-redes e fez uma exibição fantástica naqueles últimos minutos. Isto brincando um bocadinho. E para terminar, eu acho que estes dois jogos, nesse aspecto, vão ser muito relevantes e importantes Não para aquilo que são as escolhas daqueles jogadores que se não tiverem lesionados, são claramente titulares e as primeiras opções, mas para tentar perceber exatamente neste setor e depois também a tal dúvida para central, que eu acho que o Gonçalo Inácio parte está à frente em relação ao Tomás Araújo e em relação ao António Silva. Já não direi o mesmo, ajudem-me, o outro central agora esqueci-me.

Renato Veiga.

O Renato Veiga, exatamente. Já não direi o mesmo. Mas eu acho que em relação ao António Silva e ao Tomás Araújo, acho que o Gonçalo Inácio parte na frente, no meu ponto de vista. Já não direi o mesmo em relação ao Renato Veiga para segundo central, partindo do princípio que o Ruben Dias está em condições para assumir.

Bruno Roseiro, percebi que querias acrescentar aqui alguma coisa no que toca a Paulinho e Gonçalo Guedes, são jogadores que até nem podemos comparar pelas suas características.

Sim, as características são completamente diferentes. Agora, o Pedro falou num aspecto que eu acho que é importante para balizar depois a escolha, que tem a ver com as características da própria seleção. Nós nesta altura temos o melhor lateral esquerdo do mundo, que podia ser ala, podia ser número 10, defende, ataca. Temos essa sorte. Temos o número 6 que, no caso de não haver Palhinha e jogar Vitinha mais recuado, podia ser um jogador a jogar atrás do ponta de lança, porque joga de olhos fechados e sabe tudo de futebol. Portanto, aquilo que Portugal mais vai precisar, e viu-se isso no Euro 2024, é bom não esquecer, aquilo que Portugal mais vai precisar é em jogos que seja preciso desbloquear, precisa de finalizadores e não tanto de construtores e jogadores que vão mais à procura do espaço e da velocidade. Por quê? Porque se o jogo está por desbloquear, vai haver cada vez menos espaço. Isso é uma questão matemática. E não analisar essa perspectiva de haver tantos jogadores, até os nossos laterais são criativos, e continuar muito agarrado a uma ideia, que é a ideia que havia com Diogo Jota, que em todos os aspectos é insubstituível, e no campo também. É insubstituível em tudo, mas no campo também. Ou seja, nós não temos nenhum jogador com as características de Diogo Jota, que podia ser o terceiro avançado. Mas podemos também perceber que, entretanto, a seleção mudou. E é nessa perspectiva que eu acho que o Paulinho poderia estar um pouco mais à frente em relação ao Gonçalo Guedes.

Portugal que joga na madrugada de domingo contra o México, quarta-feira contra os Estados Unidos em Atlanta, jogos que também vai poder acompanhar aqui na Rádio Observador, numa altura em que estamos a 77 dias do início do Campeonato do Mundo e ainda com playoffs a decorrer para essas últimas vagas. Vamos avançar para as notas. Não deu tempo para irmos até ao Benfica, mas vamos às notas do dia. Augusto Inácio, começo por ti.

Vou falar num clube histórico que está a querer reerguer-se, porque é um nome que caiu aos infernos e agora está a tentar a pouco e pouco chegar um pouco mais acima. Estou a falar do Salgueiros, o grande Salgueiros. Apresentou um projeto à Câmara Municipal do Porto, sob o presidente Pedro Seixas, na zona da Arca d'Água, na freguesia de Paranhos, onde vive o Salgueiros, propriamente dito, eu diria que é um passo para a recuperação do velho Salgueiral. Por isso eu queria dar esta nota 15 para já e que realmente o estádio se faça e que o Salgueiros volte a pouco a assumir os patamares que merece estar no futebol português.

Uma nota positiva dada aqui pelo Augusto Inácio. Gabriel Alves.

Eu vou dar duas. Primeiro, uma nota de atenção para a entrevista que o José Couceiro dá hoje na Bola TV. Ele que foi jogador, treinador, dirigente, selecionador fora do país, candidato à presidência do Sporting, na base, na Federação Portuguesa de Futebol, da construção daquela que é uma excelente liga, a Liga 3, foi exonerado por Pedro Proença na Federação Portuguesa de Futebol. É uma entrevista hoje na Bola TV, acho que vale a pena estar atento a ela, dada a pessoa séria, de caráter, currículo que tem e conhecimento profundo daquilo que é o futebol português, e não só, o futebol dentro e fora, aquilo que é o futebol jogado e aquilo que é o futebol administrativo. Portanto, uma nota de atenção. E vou dar 15 a Roger Schmidt. Onde é que ele já está? Não sei. Mas senhor Roger Schmidt, quando se fala tanto de jovens, tanto vão jogar. Foi o treinador do Benfica, e tu não falaste na questão, não houve tempo, da questão dos centrais do Benfica. Foi aquele que lançou mais, o António Silva, o Tomás Araújo, o João Neves. Vou ficar aqui calado. Dou, portanto, uma boa nota a este senhor Roger Schmidt.

Pedro Henriques, em 30 segundos, por favor.

Sim, a minha nota vai para uma equipa de arbitragem portuguesa, porque enquanto cá nós batemos nos árbitros e destruímos tudo o que mexe, como se costuma dizer, o João Pinheiro, uma vez mais, vai dirigir um grande jogo em Valência, em Espanha, o jogo para o playoff, decisivo para ver quem vai ao Mundial, entre a Ucrânia e a Suécia, e com ele o Bruno Jesus, o Luciano Maia, e depois um quarto árbitro que por acaso não é português. Mas de qualquer maneira, parabéns a mais esta nomeação. Eu estou convicto cada vez mais que vamos ter o João Pinheiro no Mundial. Já está na shortlist de 15, vão ser 11, 10, ainda não se sabe bem, europeus, e acho que ele vai lá estar.

Bruno Roseiro, só notas positivas.

Eu também vou dar, mas com um senão. Uma nota 12. Ontem foi a apresentação do projeto olímpico para LA, 2028. Dou uma nota positiva porque há aqui um aumento de 30% em termos de verbas, de 23 para 30 milhões. O meu senão, e daí não ser propriamente uma nota muito alta, é continuamos a olhar para as árvores e nunca olhamos para a floresta. E enquanto nós não percebermos que o bolo de receitas do desporto total português está mal dividido e precisamos de desviar mais verbas para investir em infraestruturas, não é só em atletas, é infraestruturas, vamos continuar sempre dependentes de quanto é que cada missão vai ter. E depois esperamos ter muitas medalhas e esperamos ser muito bons, mas as coisas às vezes não são assim. Muitos milagres já fizemos nós.

É verdade. Ficamos por aqui nesta edição de quinta-feira de "O Campeão É". Amanhã está de regresso à mesma hora, depois do Jornal da Uma.