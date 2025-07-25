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E o Campeão é a edição de sexta-feira. Nos próximos minutos, vamos analisar o desempenho das primeiras equipes portuguesas a participarem na edição deste ano das competições da UEFA. Vamos também falar do substituto de Victor Jóquerez, que já foi autorizado a viajar para Londres para assinar contrato com o Arsenal. A imprensa dá hoje conta que o jogador colombiano com nome de craque, Luis Suárez, já está em Lisboa para assinar pelo Sporting. E fazemos também uma viagem até o outro lado da Segunda Circular em Lisboa, para abordar a troca de comunicados entre o candidato à presidência do Benfica, João Noronha Lopes, e a direção do clube, liderada por Rui Costa. Temas que vão ser analisados pelo Augusto Inácio, Pedro Henriques e Gabriel Alves. Bem-vindos, campeões. Comecemos pelo futebol dentro das quatro linhas. O Braga arrancou ontem a participação nas competições europeias com empate a zero na deslocação à Bulgária para defrontar o Levski de Sófia, primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa. Gabriel Alves, o desempenho dos bracarenses correspondeu às expectativas criadas em torno da equipe agora treinada por Carlos Vinicius?

O Braga não foi defrontar uma equipe de alto gabarito, de forma alguma, mas também foi defrontar uma equipe de um país que obviamente tem futebol, tem recheio. O Levski de Sófia que obviamente fez também tirar partido daquilo que é jogar em sua casa. É um zero a zero, é um empate que naturalmente deixa perspectivas para o jogo de Braga. Portanto, jogando fora, não sofreu gols. Obviamente que seria muito mais engraçado, muito mais colorido, portanto, uma vitória, mas não se esqueçam que estamos em princípio de época. Não queiram que a equipe carbure a esta altura como vai carburar daqui a um mês, dois meses, ou melhor, tem que carburar.

Vamos então olhar para a linha do horizonte. Pedro Henriques, boa tarde também, bem-vindo. Até onde pode ir este Braga? Tem argumentos para lutar esta época pelo título?

Bom dia. Em relação a essa pergunta, deixa eu me entroncar aqui com o jogo de ontem. Obviamente que não fiquei muito satisfeito com o jogo do Braga nesta perspectiva que se olharmos para o jogo em si e para o adversário, o Braga tinha que fazer mais e tinha que ganhar lá, ponto final, parágrafo. Se olharmos para aquilo que é a eliminatória, não é uma questão de estar ou não estar. Acho que o Braga cá vai ganhar e vai dar a volta à eliminatória. Ou seja, se o Braga olhou para isto com o jogo de lá, com o jogo de cá, isso é conta. Portanto, o Braga está na moda de cima e vai passar, porque é melhor. Agora, acho e compreendendo, que estamos no início da época, ainda há muita rotina por fazer, se calhar daqui a três ou quatro semanas teremos um Braga melhor e diferente, mas eu mantenho sempre esta ideia de que Portugal, as equipes portuguesas neste espírito UEFA, de alguma maneira, parece que entram já com dificuldades, no sentido de não terem aquele desempenho que têm nas competições internas e muitas vezes aquela autoestima de, sobretudo clubes maiores, poder entrar e saber que à partida vão ganhar. Acho que falta sempre qualquer coisa e falta alguma coisa neste nível competitivo, ou seja, as equipes estrangeiras têm um nível competitivo, emocional, psicológico, de postura, de atitude, que eu continuo a achar que Portugal tem que dar um salto, as equipes precisam dar um salto nisto. Quanto a este Braga, é um Braga com um plantel também fortíssimo, no meu ponto de vista, e por isso é que também estou a fazer esta crítica a um Braga do qual eu espero muito mais e melhor. E não tenho a convicção de que o Braga possa lutar propriamente pelo título, mas acho que este Braga tem hoje, nesta equipe, não tem a ver com toda a estrutura que já vem de Braga, que é uma estrutura fantástica, muito forte e muito profissional, mas acho que este Braga tem todas as condições para fazer aquilo que se espera. Não é só do Braga, os três grandes, Braga e sempre mais alguém. É não ficarem a 10 pontos, a 13 e 15 e ficarem, quando entramos no último terço do campeonato, já não estarem lá. Isto é, já não estarem lá para a luta do título. Espera-se que este Braga possa, independentemente de ser campeão ou não, que eu acho que ainda não tem esse plantel, até por comparação com os três grandes e com os reforços que lá acontecem, mas espera-se que este Braga consiga fazer mais e melhor no sentido de ir o mais longe possível e não fechar a temporada da competição, porque tem uma equipe ou um plantel, os jogadores, como queiram dizer, de altíssima qualidade e de um ponto de vista muito bem estruturados e bem montados.

Augusto Inácio, boa tarde também. As contratações feitas pelo Sporting Clube de Braga para esta nova época fazem com que a distância para os chamados três grandes se encurte?

Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, deixa-me dizer que nestas coisas dos inícios de temporada e quando é estes jogos já a doer, em que está em causa uma competição europeia ou uma qualificação para uma competição europeia, às vezes, o tempo de preparação marca a diferença. E este Levski tinha mais 17 dias de preparação em relação ao Sporting Braga. Mas isso não quer dizer que o Braga não seja melhor. Claramente que à medida que os jogos vão avançando, o Braga vai melhorando, certeza absoluta, porque tem um bom plantel e tem uma boa equipe. O que tem sido o problema do Braga nos últimos anos? É que o Braga costuma fazer realmente bons campeonatos, mas depois chega ali a janeiro, vende um, vende dois jogadores, e a equipe depois baixa de rendimento, como é evidente. Se o Braga conseguir manter uma estrutura, o plantel, que não saia grandes jogadores no mercado de inverno e vai crescendo cada ano que passa e vai ganhando mais estabilidade, o Braga provavelmente é capaz de encurtar a pontuação em relação aos primeiros classificados. E nessa perspectiva, eu vejo o Braga a crescer. Tem infraestruturas muito boas, tem um departamento e uma organização muito boa também, tem um presidente que sabe liderar bem aquilo que o Braga pretende. Agora, claramente que para chegar ao patamar de lutar pelo título, acho que ainda falta mais qualquer coisa. Falta consolidação de um plantel, de uma equipe, de um treinador. O treinador do Sporting Braga não pode estar um ou dois anos e depois sai, depois entra outro treinador. Se houver continuidade no treinador e se acreditarem naquilo que o treinador está a fazer e que o plantel for saudável todos os anos, o Braga pode se aproximar cada vez mais dos grandes.

Ontem também entrou em campo o Santa Clara. Os açorianos perderam por 2 a 1 na Croácia frente ao Varazdin, primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência. Pedro Henriques, tem o Santa Clara argumentos para dar a volta a esta eliminatória?

Para já, um grande golo do Santa Clara. Aquele arremate que até nem costuma marcar assim tantos golos quanto isso. Acho que foi o segundo golo em competições oficiais pelo Santa Clara, mas é realmente um grande golo, vale um jogo todo. Eu acho que para aquilo que é a eliminatória, sim, o Santa Clara tem condições, está em desvantagem. Relembrar, já não é novidade, que os gols marcados fora já não contam como era outrora, como a gente dizia. Portanto, este 2 x 1 até podia ser mais interessante se o gol fora valesse, porque ganhava 1 a 0 e passava a eliminatória. Agora não, marcando um gol e fazendo 1 x 0, o empate é eliminatório. Mas vai ter que suar, vai ter que puxar os vagões, vai ter que ter o apoio dos adeptos, porque a eliminatória ainda não está ganha. Agora, acho que também estão criadas as condições para que o Santa Clara pelo menos se consiga desembarçar desta eliminatória, porque realmente nós precisamos claramente de equipes na Liga Europa e na Conference League, na fase de grupos. Precisamos mesmo. É muito importante para o futebol português e o futebol português vive sistematicamente, todos os anos, iniciamos sempre a falar da classe média, e esta classe média, enquanto não houver outras coisas no nosso futebol em termos estruturais, a começar pelos direitos de centralidade de televisão, que vai permitir estes clubes como o Santa Clara terem mais dinheiro no bolso e com mais dinheiro no bolso, poderem gerir, adquirir jogadores de mais qualidade, para que também nesses patamares internacionais possa ter outros argumentos. E falta aqui, se calhar, outros argumentos para que o Santa Clara não só encarasse essas duas eliminatórias com grandes probabilidades de entrar na fase de grupos e depois fazer uma boa fase de grupos. Falta esses argumentos, e esses argumentos vêm com o dinheiro. Sem dinheiro é difícil também contratar jogadores de outro patamar.

Apesar das limitações, Augusto Inácio, tem este Santa Clara condições para chegar à eliminatória seguinte, a esta próxima pré-eliminatória da Liga Conferência?

Antes do jogo era 50/50, agora é 60/40 para o adversário. O Varazdin ganhou em casa, agora o Santa Clara tem que ganhar, ainda por cima para passar a eliminatória, tem que ganhar por uma diferença de dois gols.

Aquela segunda parte indicou que, de facto, o Santa Clara tem qualidade e apresentou argumentos para ultrapassar a eliminatória. Jogar fora de casa em muitos momentos daquela segunda parte foi superior à equipe do Varazdin.

Sim, sabes que isto é aquilo que eu estava a dizer ainda há pouquinho. Os jogos a doer, ainda por cima com muitos europeus de um início de época, com jogadores ainda não tão retinados, ainda por cima, talvez, um pouquinho carregadinhos ainda da pré-temporada. E depois vais fazer o jogo a doer, é natural que aquilo, como costumo dizer, é que é um trator, é bum-bum-bum, até arrancar. E o Santa Clara arrancou na segunda parte e vai arrancar no jogo da segunda mão. Eu diria que o Santa Clara tem possibilidades de realmente passar, mas essas coisas às vezes é uma incógnita muito grande. Início de temporada, estes jogos a doer, enfim, com eliminatórias muito divididas, vamos ver. Eu tenho esperança que o Santa Clara possa passar, porque tem qualidade para isso.

Gabriel Alves, apreciação a este desempenho do Santa Clara na partida de ontem.

São equipes muito equivalentes que estiveram e estão em jogo nesta eliminatória. Esta equipe pratica um futebol que tem excelentes jogadores, que é o futebol croata. Dez equipes na principal liga, é a sexta. Portanto, são equipes muito equivalentes, este Santa Clara e esta equipe da Croácia. Como diz, e bem, o Augusto Inácio, se era 50/50 a cabeça, é 60/40 agora, porque a equipe croata traz vantagem no marcador. O Santa Clara joga nos Açores, em casa. Portanto, vamos torcer para que o Santa Clara faça valer o fator casa.

Vamos lá ver se o Açor consegue voar até essa próxima pré-eliminatória da Liga Conferência. Passamos ao próximo tema, o jogador que vai substituir Vitinho Okereke na frente de ataque do Sporting. Hoje é notícia que o avançado sueco já foi autorizado a viajar para Londres para fazer exames médicos e, segundo a imprensa desportiva, deve ser apresentado amanhã como reforço do Arsenal. Sai Okereke, entra Luiz Suárez. Pode ficar fechada hoje a contratação do avançado colombiano do Almería. Augusto Inácio, é um bom substituto de Vitinho Okereke?

Isso já estava alinhavado para que isto acontecesse, o que está a acontecer agora. Luiz Suárez foi realmente um ponta de lança do Almería que marcou muitos gols, 31 salvo erro. É um ponta de lança que tem muita mobilidade também, tem muita força, dá um combate muito grande aos centrais dos adversários, mas deixa-me dizer que é um ponta de lança que joga melhor de cabeça do que o Gyökeres. Não estou a dizer que é melhor jogador que o Gyökeres, estou a dizer que joga melhor de cabeça que o Gyökeres. Agora, claramente que o Gyökeres tem as suas aptidões completamente diferenciadas do Luiz Suárez, mas o Luiz Suárez vem culminar aquilo que já se esperava. O Luiz Suárez estava a treinar no Almería à parte, precisamente para não entrar no conjunto com seus colegas, porque aqui ao claro podia haver um lance, que havia uma lesão qualquer, e ele estava mesmo reservado numa redoma de vidro para realmente não lhe acontecer nada. E mesmo assim, estava a arriscar para que ele acontecesse as escadas do prédio, talvez não escorregasse e não tivesse uma lesão. Mas isso era o que estava previsto. Aconteceu agora. Acho que o Sporting faz uma boa contratação, mas deixa-me dizer que o Gabriel Alves já tem falado com ele e o Gabriel Alves pode falar agora em direto aqui no Observador, porque acompanha muito mais o Luiz Suárez do que eu e pode realmente dar aqui uma nota muito mais aprimorada em relação ao valor deste jogador.

Gabriel Alves, é craque este Luiz Suárez?

É um excelente futebolista, há que dizê-lo. É uma boa aquisição por banda do Sporting Clube de Portugal, este internacional colombiano que tem agora 27 anos. É um jogador pujante, possante, no seu 1,81 m, mas com arcabujo físico. Eu diria que tem chassi atlético, que é de facto algo importante. Ele já começou em Espanha pelo Granada, onde esteve nas épocas de 15, 16. Depois foi para Inglaterra, onde também obviamente no Watford. Já lá esteve três vezes. No Watford obviamente ganhou consolidação daquilo que é a cultura tática. Voltou para o Granada em 20/21 e fez uma bela temporada. Saiu dali e foi ao Marseille, as coisas não foram tão bem, mas também para ir tão bem no Marseille é capaz de ser complicado. Volta ao Almería. E o Almería, há precisa de ir entre Marseille e Almería. Volta ao Almería, volta a Marseille e depois vem para Almería. E tem um problema: é que Luiz Suárez magoou-se na época de 22/23. Estava a ter uma excelente temporada, magoou-se e esteve ausente. Regressa já com o Almería na segunda divisão. Eu quero dizer que é um jogador, como disse, pujante, possante, grande chassi, muito bem o detalhe do jogo de cabeça, porque é um jogador que sabe entrar. Mas é um jogador que tanto pode jogar ao meio como pode jogar nas faixas e que sai de jogo exterior para jogo interior. É muito impactante. Mas se for preciso também, em termos táticos, ficar lá como referência de área, também sabe ficar. Eu acho que é uma boa aquisição por banda do Sporting Clube de Portugal. É um futebolista muito ductil e assertivo. Tem uma boa definição para a baliza, uma boa definição de gol e é aquele jogador que cheira. Sabes aquilo que nós costumamos dizer no futebol: cheira o gol, cheira a jogada, cheira o lance. Olha, é um bom jogador.

Pedro Henriques, boa aposta do Sporting. Cheira-te que vai poder colmatar com eficácia a saída de Viktor Gyökeres?

Pronto, já estamos a falar, porque temos inevitavelmente de fazer comparações entre o Suárez e o Gyökeres. O Gyökeres fez 33 jogos na Liga Portuguesa, o Suárez fez 41. O Suárez tem mais 500 minutos de jogo, tem hoje 3649, em relação ao Gyökeres. Curiosamente, ambos têm o número igual de assistências, sete. A nível de amarelos, é um pouquinho mais queridilento. O Gyökeres levou quatro, o Suárez levou nove, também tem mais jogos. E depois há este aspeto interessante, é que se o nosso Gyökeres, que agora já não é nosso, Portugal, passou lá para Inglaterra, marcou 12 gols, o futuro jogador do Sporting marcou oito de penáltis, também não deixa de ser bastante interessante. E tem esta questão também que é 41 jogos como titular quanto aos 31. E em gols também marcou muitos. Eu aqui com os números que tenho, não são os 31 gerais, mas são os 27 referentes só à Liga. Ele marcou mais entre outras competições e o Gyökeres aqui realmente surpreendeu-se, porque marcou 39, por isso é que foi o jogador que marcou mais gols a nível europeu, embora depois aquele ranking tenha passado de cá para trás. Tem características diferentes, enquanto o Gyökeres, e basta ver pelo número de remates que um fez e que o outro não fez, no sentido que o Gyökeres é aquele jogador em que se mete a bola e ele rompe as linhas e vai com a licença à frente. Este é um jogador, por isso também tem melhor jogo de cabeça, como disse o Gabriel Lopes, é mais um jogador de encostar, de finalização do que propriamente de tomar a bola para construir qualquer coisa e fazer diferente. Agora o Sporting precisava de alguém, não tirando mérito ao Conrado, nem a todos os jogadores que o Sporting eventualmente possa vir a ter ou que possa resolver aquela posição, o Sporting para as competições que está e sobretudo em Portugal, eu já disse isto há não sei quantos anos, é que eu ando a dizer isto, é preciso sempre um matador e alguém que muitas vezes para o futebol direto ou para encostar, quando já não há nada a fazer, quando já não conseguimos construir e quando as linhas estão muito fechadas atrás, tem que ter alguém que a bola vá lá ter, que apareça no espaço, faça qualquer coisa diferente e consiga encostar. E clube grande que é clube grande, tem que ter o chamado ponta de lança, o jogador que encosta. E dentro dessa perspectiva, acho que esta opção também do Suárez, não sei se ele vai ser suplente do Conrado ou vice-versa, mas claramente que é um jogador que vai dar outras soluções e outras opções. E é muito bom para o desafio interno, porque quando tens o Conrado, por exemplo, muito estável, porque é ele o ponta de lança e não há ninguém, isso pode não ser bom até para o próprio Conrado. E esta questão de ter dois ou três jogadores com qualidade para a mesma posição é bom. Acho que é uma, neste momento, possível, porque Gyökeres já são um, neste momento é impossível substituir. O que se espera também dos adeptos é que percebam que não é o Gyökeres que lá está e que não comecem com cobranças, como normalmente acontece. "Ei, o Gyökeres nisso marcava e agora não temos ninguém que marque." E isso é que pode ser mau, até para o jogador, até para os próprios adeptos, porque o Gyökeres foi-se embora e como ele, vai ser difícil o Sporting conseguir, ou que o Sporting ou qualquer campo esteja a arranjar um ponta de lança desse patamar.

Luiz Suárez é o nome que se segue. A imprensa desportiva dá conta que o avançado colombiano vai hoje fazer exames médicos e assinar contrato com a equipa de Alvalade. Ainda tinha aqui mais um tema, como dei conta na introdução desta edição de "O Campeão". É a troca de comunicados entre João Noronha Lopes, candidato à presidência do Benfica, e a direção do Clube da Luz. No entanto, tendo em conta o adiantado da hora e correndo o risco de ultrapassarmos o limite imposto pelo relógio, se calhar avançávamos já para os vossos campeões e depois se tempo tivermos, então abordamos este tema. Vamos lá então aos campeões. E começo por ti, Pedro, quem é o teu campeão?

Esperei, estava aqui com o microfone desligado. Olha, nós não abordamos aqui, mas com certeza quando tivermos cá o João Pinto, depois vai ser tema de abordagem, até porque vou usar aqui umas palavras que o próprio João Pinto também falou aqui. Quando digo aqui, no nosso grupo, quando nós preparamos os programas, eu acho que é importante. Eu acho que esta guerra de comunicados, eu percebo o contexto, vai haver eleições Mas esta guerra de comunicados também não é bom. Eu acho que se pode fazer sempre política, mesmo quando há candidatos, de forma elevada. Parece-me que esta guerra de comunicados também não é bom para quem é candidato e para quem já lá está e também é candidato. Portanto, acho que não fica bem para o próprio Benfica.

Pedro, já agora deixa-me só contextualizar. Tudo começa com o comunicado de Noronha Lopes, que serviu para criticar a apresentação do projeto Benfica District, com a acusação de que Rui Costa estava a confundir os papéis de presidente e candidato à presidência. Respondeu em comunicado não o candidato Rui Costa, mas a direção do Benfica e para lamentar o que define como uma postura lamentável e difamatória de Noronha Lopes. Ora, Noronha Lopes voltou à carga para acusar Rui Costa de se defender mais rapidamente a si do que ao Benfica e fazendo uso da posição que assume na direção do clube encarnado. Esta troca de comunicados e de acusações que serve de base a esta conversa.

Para terminar, para passar para os meus colegas, eu vou dar nota 9 a este tráfego de comunicados, porque na minha filosofia de vida, postura e maneira de ver as coisas, seja aqui, seja na política, seja noutro sítio qualquer, eu acho que quando nós somos candidatos a algo, é porque temos um projeto e devemos colocar no nosso projeto, nas nossas ideias, aquilo que pretendemos para a instituição. E nunca, no meu ponto de vista, andar, desculpem a expressão, a passar cartões vermelhos a todos os outros que eventualmente já lá estão ou já lá passaram, para dizer: "Eles não prestam, eles não sabem fazer." E aquilo que o Benfica está a fazer, mais do que apresentar propostas e ideias, é fazer acusações mútuas. E há adeptos que acabam por, nesta questão, ver quem é que grita mais alto e quem é que faz a acusação com mais espírito e com mais pinta, acabam muitas vezes por fazer o voto nisso e esquecem-se do mais relevante e interessante, que é: qual é o projeto, quais são as ideias, qual é o futuro, neste caso concreto, do Benfica e qual é o candidato a presidente que melhor se encaixa nisso. Portanto, isto tira completamente o foco daquilo que é o mais importante. Por isso que nota 9 para esta guerra de comunicados.

Augusto Inácio, a tua nota e o teu campeão.

Eu dou nota 2, acima de tudo, porque o candidato Noronha Lopes, como qualquer outro candidato, pode dizer aquilo que acha que entende, que não esteja de acordo, qual é a sua ideia, tudo bem. Agora, cabe a Rui Costa, através do seu gabinete, também porque é um candidato, não utilizar os serviços do Benfica e o nome do Benfica para realmente responder a um candidato que quer ser presidente do Benfica. Por isso, eu acho que o presidente do Benfica não se pode servir nem das instalações, nem da organização que o Benfica tem dentro de si, neste caso, o departamento de comunicação, não pode, de forma alguma, responder a um candidato da forma como respondeu. Por isso eu dou nota 2. E deixa-me dizer também, estou de acordo com o Pedro Henriques. Acho que isto não enaltece nada aquilo que, neste caso, o Benfica, porque o Benfica não tem culpa das pessoas utilizarem o seu nome, utilizando o cargo de presidente, mas o que eu gostava de ver, de ouvir e de perceber, quais são as ideias, afinal, que os candidatos têm para o Benfica, que até agora ainda não percebi nenhuma ideia daquilo que os candidatos querem.

Nota 2 atribuída por Augusto Inácio e só falta ouvirmos o Gabriel Alves.

Zero. E desde aqui tanto notas a crescer. Eu acho que os adeptos do Benfica, os sócios, os acionistas, começam a pôr as pipocas de lado e começam a olhar para tudo isto com muita atenção. Há aqui só uma outra nota que eu quero deixar, que é uma pergunta no comunicado de Noronha Lopes, que acho que era bom que se ouvisse. É a pergunta: "Como se compreende que Jaime Antunes, vice-presidente para a área do património até janeiro deste ano, tenha afirmado desconhecer por completo a existência de um projeto que, segundo Rui Costa, é desenvolvido há 18 meses?" Zero para tudo isto.

As notas atribuídas, tudo notas negativas, atribuídas pelos nossos campeões que participaram na edição de sexta-feira de "E o Campeão É". Gabriel Alves, Augusto Inácio e Pedro Henriques. Bom fim de semana. Marcamos encontro para amanhã.