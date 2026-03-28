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Está no ar mais uma edição de "E o Campeão É". Portugal joga esta madrugada com o México e quem será que são os corajosos que aguentam ver jogos a estas horas, ainda por cima, quando há uma mudança de hora em cima? Só mesmo para os corajosos e os audazes, como são o Pedro Henriques e o Luís Pinto Coelho, dois dos meus convidados para o programa de hoje, que vão estar na emissão especial da Rádio Observador para esse jogo, com relato aqui em direto na nossa rádio a partir da meia-noite e meia, quando começa a emissão especial. O João Pinto é também ele corajoso e audaz, mas vamos perceber se vai ou não estar acordado para ver esse encontro de Portugal. É o tema em destaque no programa de hoje, onde vamos ainda falar das palavras de Roberto Martínez, mas primeiro, Luís Pinto Coelho, João Pinto, Pedro Henriques, sejam muito bem-vindos. João Pinto, vou começar precisamente por ti. Planeias ficar acordado para esse jogo de Portugal com o México de mais logo e que expectativas tens para o encontro?

Olá, bom dia. Planeio, porque tenho quatro atuações de stand-up hoje, que devem acabar mais ou menos a hora que o jogo começa e, portanto, até me calha bem o horário. Portanto, sou capaz de chegar a casa e ver o jogo. Acho que é um jogo que pende muito para os mexicanos, porque eles jogam em casa, estreiam o estádio e os portugueses não estão na sua máxima força. E depende muito da vontade dos jogadores portugueses nesta fase da época, em meterem o pé, em correrem, em mostrarem aquilo que podem ser capazes. E acho que grande parte da nossa ambição passa por meter jogadores que tenham a ambição de chegar ao mundial. Portanto, se Portugal e Roberto Martínez escolherem um 11 com maior preponderância nos jogadores que querem muito mostrar serviço, aí Portugal tem uma hipótese boa de fazer uma boa exibição. Se formos para os mais veteranos, mais cativos da seleção, é capaz de haver um bocadinho menos de intensidade e o jogo não correr tão bem do ponto de vista do resultado. Agora, o resultado pouco interessa, interessa que ninguém saia magoado, que do ponto de vista desportivo não percamos ninguém e experimentar ali o ambiente, o tempo, a altitude e essas coisas, e se for isso o critério para escolher este adversário, já fica cumprido.

Luís Pinto Coelho, vais estar na análise ao jogo de mais logo. Queres deixar já aqui um preview? Que dificuldades é que pode trazer este México para a equipa portuguesa?

Olá, bom dia. Eu acho que o México jogando em casa é sempre uma equipa muito perigosa. E será assim no Mundial, até pelo apoio incrível que tem sempre a jogar em casa. E depois é uma equipa que tem bons jogadores, é uma equipa aguerrida, intensa. E depois há aqui coisas que temos que ter em conta. O João Pinto já referiu, que é a altitude, a questão até do próprio clima, umidade, tudo isso já é um teste interessante para Portugal. Eu sei que é desgastante nesta altura da época fazer viagens longas, mas Portugal tem aqui uma oportunidade já de testar algumas dessas coisas. De jogar na altitude, jogar contra uma equipa que a jogar em casa no Mundial vai causar muitos problemas, mas depois estou como o João Pinto, é um bocadinho também em função do 11 que se apresentar. Obviamente que eu acho que o Roberto Martínez vai repartir os minutos nestes dois jogos, mas vamos jogar contra uma boa seleção. Obviamente que Portugal tem mais qualidade individual, mas acredito que vai ser um jogo extremamente disputado e depois num estádio mítico daqueles, os mexicanos na inauguração da remodelação do estádio vão querer fazer boa figura, por isso vai ser um jogo complicado para Portugal.

Jogo complicado para Portugal é a leitura do Luís Pinto Coelho. Quero agora também saber as expectativas do Pedro Henriques para este jogo de preparação de Portugal, que mede forças com o México esta madrugada. Pedro Henriques, seja bem-vindo.

Sim, já cá estou. Estava aqui com uma dificuldade técnica. Em relação ao jogo, penso que a pergunta foi a expectativa, certo? Só para confirmar.

Exatamente.

Ok. Bem, em primeiro lugar, estamos numa fase em que as equipas, por um lado, querem fazer, ou no caso das seleções e sobretudo nos planos e na cabeça do selecionador, querem muito provavelmente fazer já aquilo que possam ser ensaios, quer em relação ao 11, quer em relação a dois ou três jogadores que ainda possa haver dúvidas. Todos logo pensamos na questão do Paulinho, que claramente não será o terceiro avançado, mas que se tudo correr até muito bem, até poderá vir a ser. E depois também não sabemos daqui a três, quatro meses como é que estamos a nível de lesionados. E, portanto, na cabeça dos selecionadores há muito essa perspectiva de fazer um ensaio. Eu tenho algumas dúvidas sempre, tem muito a ver com o calendário FIFA, é na cabeça dos jogadores, e obviamente aqueles que até sabem que irão sempre ser convocados, o que é que está na cabeça dos jogadores, sabendo que a maior parte deles estão em fases decisivas dos seus campeonatos, em fases decisivas das respetivas competições. Eu estou a falar da seleção portuguesa, obviamente, da Champions League, da Liga Europa, da Conference League, ou seja, são jogadores que estão com uma grande carga, com muito para resolver nas suas competições internas e internacionais, e sempre com este aspeto que é: queremos estar no mundial, para isso não se pode ilusionar. Por outro lado, como é que vamos meter o pé perante uma equipa mexicana, que é sempre, ainda por cima a jogar em casa. Eu digo agressiva no bom sentido da palavra, de muita atitude, de muita postura, de muita garra e para se dividir bolas tem que se meter o pé. Portanto, há aqui um bocadinho esta questão e ver também como é que o selecionador vai gerir, porque eu acho que neste momento, dos 26 jogadores que vão, eu se calhar arriscaria, e vamos excluir daqui aqueles que eventualmente depois possam estar lesionados. Na cabeça do selecionador, 22, 23 estarão certos e depois haverá aquelas duas ou três dúvidas pontuais, sendo que uma delas estará claramente naquilo que possa ser, embora já tenha dado essa indicação, o terceiro avançado de raiz, de ponta, isto é, a sair ao CR7 e ao Gonçalo Ramos. De qualquer maneira, os jogadores quando apitarem para o jogo, vão ter também que mostrar serviço Talvez fazer um pouquinho essa adaptação e esperemos que seja um jogo competitivo, mas eu não tenho grandes expectativas em relação a esses dois jogos, sob o ponto de vista daquilo que possa ser o indicador daquilo que Portugal vai fazer no Mundial. Quando for a doer, eu acho que tudo que a gente vai fazer é muito melhor que aquilo que a gente vai fazer hoje e no jogo contra os Estados Unidos da América.

Para já é preparação, adaptação, foi uma das ideias defendidas por Roberto Martínez, que falou em conferência de imprensa antes deste encontro e falou também muito sobre Paulinho. Disse que o avançado estaria em qualquer seleção do mundo, mas em Portugal é muito difícil. Roberto Martínez destacou o mérito do avançado do Toluca, que ainda assim tem concorrência de peso no ataque português. Ele, que não fez parte da convocatória original, foi mais tarde chamado para se juntar aos trabalhos da seleção. Bem, na verdade, foi a seleção que se juntou aos trabalhos de Paulinho, que Paulinho já estava no México e a seleção é que foi ter com o avançado português. João Pinto, Roberto Martínez, ao falar desta forma de Paulinho, já está a acalmar o auditório para o caso do avançado ficar de fora da convocatória final?

É isso mesmo. Já está a preparar o caldinho. É isso mesmo. É difícil também para quem é selecionador. Realmente, Portugal tem uma qualidade fabulosa e são muitos e bons jogadores. Depende muito das características do Paulinho. Eu acho que o Paulinho ainda é o jogador que perde no comparativo com o Cristiano Ronaldo, porque tem mais ou menos os mesmos traços. É um jogador alto, joga bem de cabeça, mete-se no meio dos centrais. É contra o Cristiano Ronaldo que ele concorre e contra o Cristiano Ronaldo ninguém concorre, portanto, fica numa posição muito difícil. É talvez um jogador que foi muito prejudicado por isso e pela excelência do jogador contra o qual está a disputar o lugar. Agora, aquilo que me parece é que o Paulinho tem uma palavra a dizer sobre isso. Se ele por acaso hoje jogar e meter três batatas, o Martínez faz lá as contas outra vez.

Eu lembro-me no último campeonato, na última grande competição, o Gonçalo Ramos fez um hat-trick.

Exatamente.

E acabou por ser titular depois no jogo seguinte, na altura uma situação muito polêmica na seleção portuguesa. Luís Pinto Coelho, Paulinho é um homem com o destino nas mãos ou tem aqui esta oportunidade sabendo que dificilmente fará parte da convocatória final?

Eu acho que se ele tiver um contributo positivo e se fizer a diferença, eu acho que obviamente reforça aqui a candidatura. Eu acho que na cabeça do Roberto Martínez está Cristiano Ronaldo, Gonçalo Ramos e depois há ali aquele avançado móvel que ele tem em mente, que pode ser Gonçalo Guedes, pode ser João Félix, pode ser um destes jogadores. Agora, se me perguntas a mim, eu levava o Paulinho, porque eu acho que alguns dos extremos que Portugal tem podem fazer essa posição mais central. Por isso, Portugal tem muita abundância desse estilo de jogadores, porque o João Félix vai sempre ao Mundial. Eu acho que o Trincão também vai, por isso são jogadores que podem jogar pelo meio um pouco mais soltos, se ele quiser utilizar isso em algum jogo, que eu tenho dúvidas, mas ok.

O próprio Pote.

O próprio Pote. Há vários jogadores que podem fazer essa posição, por isso. Acho que fazia mais sentido ter o próprio Paulinho, porque eu acho que é um jogador interessante e é um jogador trabalhador, um jogador que desgasta a equipe adversária, pressiona bem e eu acho que fazia sentido. Agora, também acho que se em Portugal estamos a discutir se o tema da seleção é ir de Paulinho ou não, não há grande assunto, porque estamos a falar de um jogador que em Portugal foi muitas vezes assobiado pelos adeptos do Sport e agora já é um craque que foi pro México e faz muitos gols. Por isso, posso dizer que está tudo bem quando o assunto é discutir se Paulinho vai ou não vai ao Mundial. Não há grande questão em termos da convocatória.

Pedro Henriques, Paulinho soma 23 gols em 35 jogos ao serviço do Toluca. Na seleção, com outro tipo de jogadores, com outra envolvência, acreditas que esse rendimento também é possível em termos de gols?

Olha, eu assino quase 90% do que disse aqui o Luís, por uma razão muito simples. Estamos a falar do terceiro ponta de lança, ou terceiro avançado, como queremos, porque temos o Gonçalo Ramos e temos o Cristiano Ronaldo, eu acho que isso é inquestionável, naquilo que são as duas primeiras opções. Se jogarmos com um, muito provavelmente é o Cristiano Ronaldo, se jogarmos com dois, entra o Gonçalo Ramos. Eu recordo sempre o jogo com Marrocos. E digo isto por quê? Porque é um jogo em que a dado momento tu tens todos os criativos do mundo, tens todos os jogadores, tens lá o Cristiano Ronaldo, tens o Gonçalo Ramos, mas falta o mais importante, alguém pra encostar a bola na baliza. E nesse particular, não tirando aqui mérito, porque realmente quando a gente mete um, tem que tirar o outro, e o Gonçalo Guedes também está com gol e está a fazer coisas muito boas, aquilo que se coloca é, e eu nesse aspecto me atrevi a contrariar o selecionador quando ele diz que o Paulinho tem características muito idênticas aos outros dois pontas de lança. Pois é, essas características muito idênticas que podem fazer a diferença quando eles, os que têm que encostar a bola pra baliza, que não precisam fazer mais nada, é só encostar a bola pra baliza, no tal jogo que a gente não consegue desbloquear, e Marrocos foi um bom exemplo, que nós precisamos de alguém que faça exatamente isso, e não que seja mais um criativo, que realmente pode ter gol, mas tem muita mobilidade, isso não interessa. E é nesse particular que eu acho que sendo o terceiro ponta de lança, estamos a falar de 26 jogadores que ainda por cima vão todos pro banco, não vai ninguém, pelo menos é isso que estamos à espera, vai ser isso que o internacional board vai determinar que nestas circunstâncias, nestes mundiais, mesmo com 26 jogadores, a partida não são 23, isto é, 11 mais 12 no banco, mas poderão ser os 11 mais 15, que isso permita ao selecionador jogar com todos aqueles que tem dentro das tais cinco substituições. E nesse particular, eu preferiria o Paulinho como terceiro ponta de lança para desbloquear aquilo que eventualmente Ronaldo Gonçalo Ramos e até todos os outros críticos que eventualmente possam não conseguir. O tal jogador que vai para ali só para encostar a bola. Claro, mal comparado. Eu penso sempre num jogador que para mim foi dos que mais me impressionou, e estou a falar do meu tempo enquanto árbitro de futebol, neste particular, Jardel. Podia não tocar na bola, depois de repente lá levava por cima dos centrais, lá fazia o tal golo. E às vezes é isso que faz a diferença entre ganhares e não ganhares um jogo.

Para já, certo é que Paulinho está na convocatória. Ao que tudo indica, deverá mesmo somar minutos no encontro de Portugal frente ao México, que decorre esta madrugada. Há relato e emissão especial na Rádio Observador para os verdadeiros corajosos e quem não consegue conter a emoção ao ver os encontros da seleção portuguesa. Meus caros, vamos avançar, mudar aqui um pouco de tema, falar um pouco de futebol nacional, porque Luís Suárez, jogador do Sporting, foi castigado por um gesto que fez no jogo entre o Sporting com o Futebol Clube do Porto. Os dragões, o Futebol Clube do Porto, tinha feito uma participação do avançado e o castigo de um jogo está confirmado. O Sporting não deverá recorrer. Como tal, o avançado colombiano vai mesmo falhar o duelo com o Santa Clara da próxima jornada, jogo marcado para o dia 3 de abril. Pedro Henriques, vou começar agora por ti. Esta parece-te uma decisão correta e sustentada?

Vamos lá ver. O castigo tinha que acontecer. Se é um, se é três, normalmente o que a gente vai colocar como justiça ou injustiça, ou correto ou incorreto, sem estar completamente por dentro do processo da folha de Excel, que normalmente é utilizada para colocar os castigos, é na comparação daquilo que é uma determinada atitude, um determinado comportamento, com outros comportamentos que também levaram à suspensão de jogadores. Até nas redes sociais, aparecem logo os dois jogadores que chegaram um ao outro de forma mais agressiva, levaram dois jogos e agora o Suárez faz um gesto de roubar e é só um. É aqui que muitas vezes, na comparação com outras penalizações que já ocorreram, que eu acho que fica a ideia de ser escasso. Porque se estivermos atentos àquilo que é muitas vezes infrações que levam à questão de um cartão vermelho e à sua suspensão, tudo aquilo que põe em causa, por muito que as pessoas não gostem dos árbitros, da arbitragem, que acham que os árbitros só prejudicam o jogo, só queria relembrar que sem árbitros não há jogo, sem árbitros não há competições, sem árbitros não há o resolver inclusivamente de campeonatos, homologar as competições. Eu acho que este gesto em si, que no fundo é um gesto a pôr em causa aquilo que é o mais essencial de um jogo e da arbitragem, que é a honestidade, a integridade, neste caso concreto é um árbitro. Uma coisa é dizer: "Eu fui prejudicado, porque há ali um lance que é penalty ou fora de jogo", e usares essas palavras, que do meu ponto de vista não tem qualquer erro nem mal. Usar aquele tipo de gesto é pôr em causa exatamente os valores mais éticos e essenciais relativamente àquilo que é um árbitro e as suas decisões. E dentro dessa perspectiva, e termino com isto, até por comparação com outros castigos, fica a ideia. Sim, tinha que ser castigado, mas comparando com outros castigos, dá a ideia que é escasso e pouco, ou então são os outros que estão a ser castigados em demasia relativamente ao Luís Suárez.

Luís Pinto Coelho, parece-te uma punição justa para o avançado do Sporting?

Eu vou aqui na linha do que o Pedro referiu. Acho que se calhar dois jogos faziam um pouco mais de sentido, porque, por exemplo, eu lembro-me de questões de um jogador fazer um gesto para o árbitro meter óculos e também foi expulso com um jogo de suspensão. E aqui é um ato mais grave, porque uma coisa é dizer que a pessoa não viu ou que foi incompetente naquele lance. Outra coisa é estar a insinuar que se está a roubar. Eu acho que poderia ir aqui aos dois jogos, mas pronto, também não é a primeira vez. Está em Portugal na primeira época, também aceito. Foi um ato irrefletido, que sirva de exemplo para não voltar a fazer. Mas sim, também concordo que podia ir aos dois jogos de suspensão.

João Pinto, quero também ouvir-te sobre este tema, por favor.

Só acrescentar que acho que devia ser na mesma competição, porque realmente é o jogo com o Santa Clara que vai servir para limpar esse castigo, quando o gesto foi contra o Futebol Clube do Porto e há uma segunda mão para se jogar. Portanto, acho que fazia sentido ele ficar suspenso, sim, mas na mesma competição.

Para já, mantém-se esse jogo de castigo para Luís Suárez, avançado colombiano do Sporting, nesse clássico com o Futebol Clube do Porto. Meus caros, temos ainda alguns minutos antes de irmos às notas e aos campeões do dia de hoje para falarmos aqui sobre a seleção sub-21. Portugal goleou o Azerbaijão por 4 x 0. Continua com um trajeto imaculado na qualificação para o Campeonato da Europa do próximo ano. Só vitórias para a seleção portuguesa. Ontem goleou o Azerbaijão, em Baku, por 4 x 0, num jogo que assinalou as estreias a marcar de Gonçalo Moreira e de João Simões, do Sporting. Os outros dois gols da seleção portuguesa foram marcados por Tiago Parente e também por Chermiti. Luís Pinto Coelho, vou começar por ti. Esta seleção sub-21 continua a dar cartas. Podemos falar aqui em geração de ouro ou ainda falta para tal?

Não, eu penso que ainda falta para tal, até porque temos tido grandes gerações nos sub-21. Acho que a equipa está bem. Eu gosto do Luís Ferreira, acho que foi uma boa aposta da federação, acho que é um bom treinador. Acho que temos qualidade nesta seleção e acho que vamos ver se será desta que a gente consegue conquistar o Europeu de sub-21. Ontem foi mais um bom jogo. Acho que o adversário também não é muito forte, não foi muito forte, mas demos uma boa resposta e parece-me que até se alargou aqui um bocadinho o leque das escolhas, foi-se buscar novos jogadores e acho que o caminho está a ser bem feito. Vamos ver agora no futuro quando for contra seleções um pouco mais fortes, mas parece-me que estamos a trabalhar bem.

João Pinto, entusiasmado com esta juventude?

Muito. Aliás, era o meu campeão de hoje, o Luís Freire. 25 gols marcados, zero sofridos. É importante dizer isto: nós só empatámos um jogo, que foi na Chéquia, e o apuramento está praticamente selado. Os próximos quatro jogos são contra os adversários do cimo da tabela, ainda vamos à Bulgária, mas realmente é uma competição que está a correr lindamente. Para competição de estreia de um selecionador, não podia ter sido melhor, não pode ser melhor. E lembrar que isto é sub-21, ou seja, são jogadores nascidos antes de 1 de janeiro de 2002. E se nos lembrarmos que falta lá o Nuno Mendes, o João Neves, o António Silva, o Tomás Araújo, o Moro, o Kenda, percebemos que mesmo que estes miúdos não ganhem, desta geração já há muita gente que está em alta e, portanto, é mais do que justo dizer que é mais uma geração de ouro. A questão é que eles já estão a render noutro patamar.

Pedro Henriques, o que é que queres acrescentar a esta goleada da seleção portuguesa?

Olha, isso que o João Pinto disse agora é importante, porque no fundo a geração de ouro está a jogar já noutro patamar. Exatamente isso, porque realmente, quando olhamos para estes que chegaram, percebemos que há ali muita qualidade, mas que não estão aquele super fora de série, porque os super fora de série, exatamente por o serem, já estão no patamar acima. E só relembrar que não foi só por causa disso, obviamente. Terminou-se um ciclo com o Rui Jorge, que fez coisas espetaculares. A nível de formação, o objetivo do sub-21 é alimentar, sobretudo, com qualidade, os jogadores para a seleção principal, mais do que tudo, mas nós, e estamos a falar de Portugal, chegámos a um patamar que temos que juntar as duas coisas, que é fazer a progressão, levar os jogadores a irem cada vez para escalões mais altos, serem profissionais, tudo isso, mas também serem campeões. Ganharmos. E é isso que faltou às seleções do Rui Jorge. Por este ou aquele motivo foi, ao contrário de todos os outros escalões em que nós fomos ganhando, não termos conseguido ganhar. E é isso que se espera um bocadinho do Luís Freire, é manter a continuidade de alimentar da qualidade dos jogadores, isso nem sequer está em causa, mas é agora irmos para uma fase decisiva e final, como é um Europeu, e ganharmos o Europeu.

Para já, prossegue esse trajeto imaculado. Só vitórias para a seleção sub-21 portuguesa. Vamos ficar a conhecer as vossas notas e os vossos campeões do dia. Luís Pinto Coelho, vou começar por ti. Quem é que queres destacar?

Vou dar um 18 à nossa seleção, que hoje vai jogar no México, naquele mítico estádio, em jeito de incentivo. Espero que depois se possa dar um 20 por uma boa exibição e uma boa vitória, mas para já um 18 em forma de incentivo.

João Pinto, já sabemos que querias destacar o Luís Freire. Há mais alguma nota ou mais algum campeão?

Sim, mais duas notas, já que essa ficou para trás. 15 para a nossa seleção, que espero que se portem bem. E nota 15 para o Schjelderup, que realmente está-se a tornar um caso sério. Ontem apareceu a titular, marcou um golo e lembrar que ele era dispensável. Depois passou a possível titular, agora já é indiscutível e rapidamente vai evoluir para pretendido por tubarões. E portanto, se ele for ao Mundial, com todo o problema burocrático que tem por trás, se ele conseguir ir ao Mundial, e está num grupo muito complicado, a Noruega pode fazer um bom torneio e ele ainda sair mais valorizado.

E vamos fechar com as notas e os campeões do Pedro Henriques.

Uma nota. Eu estou em Torres Vedras, no encontro de embaixadores de Ética do Desporto, o Plano Nacional de Ética do Desporto, juntamente com o IPDJ, ao cubo selo e o carimbo do IPDJ. Estamos aqui a discutir exatamente isso mesmo, que é a ética no desporto, os valores, os comportamentos, as posturas e daqui sairmos mais reforçados para tentar, cada um na sua missão e no seu espaço, influenciar os atletas, os pais, sobretudo, os treinadores, os árbitros, que os comportamentos de ética no desporto, na atividade física, sejam cada vez maiores e melhores, embora muitas vezes aquilo que são as notícias do dia a dia vá encontrar isso. Mas a luta faz-se caminhando e é isso que estamos aqui a fazer hoje. E portanto, para este encontro dos embaixadores do Plano Nacional de Ética do Desporto, sob o chancela do IPDJ, nota 20.

Nota 20 dada pelo Pedro Henriques no fecho da edição de hoje de "E o Campeão É". Estamos de regresso amanhã, aqui na Rádio Observador.