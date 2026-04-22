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O Porto vs Sporting de mais logo é o prato forte da edição de hoje do programa "E o Campeão É". Eu sou o Nelson Ferreira. Para o comentário à atualidade desportiva tenho hoje comigo o Pedro Henriques, o Augusto Inácio e o Gabriel Alves. Sejam bem-vindos, campeões. É um jogo mais logo com relato aqui na Rádio Observador, emissão especial do desporto a partir das 20h. Segunda mão da meia-final da Taça de Portugal, Porto x Sporting. O Porto tem de anular essa vantagem do Sporting conseguida na primeira mão em Alvalade por 1 x 0. Gabriel Alves, o Futebol Clube do Porto vai ter de, de alguma forma, assumir o jogo, está em desvantagem. Isso pode ser uma novidade e isso pode trazer algum desafio extra à equipa de Farioli?

Boa tarde. Sim, eu acho que há vários desafios aqui hoje, mas o primeiro, e deixamos já de tê-lo aqui em conta, é que seja uma grande festa do futebol na relva do Dragão, porque são duas grandes equipes portuguesas que naturalmente vão ter olhar interno e externo, e naturalmente que depois daquilo que fizeram nas campanhas europeias, que foi meritório, não passam despercebidas. Portanto, esperemos que, de facto, naquilo que se chama de uma final antecipada, dado o valor das formações em confronto, que saibam corresponder, responder a essa premissa de qualidade e quantidade. Portanto, quanto ao jogo, que sejam intensas, capazes, com boa gestão e, acima de tudo, muito desportivismo, muito associativismo, com o público. Um público com toda a emoção, com tudo que é a utopia do futebol, mas nunca ultrapassando as regras. Vamos ao jogo. É evidente que entre a equipe que é o Sporting e aquilo que é o Porto, na minha perspectiva, trata-se de um confronto onde o futebol iminentemente físico do Futebol Clube do Porto defronta um futebol mais associativo, com criatividade, com futbolistas de classe, onde aliam a técnica à habilidade, perante outros futbolistas, e estou a falar agora do Porto, que aliam a técnica à condição física. A tal sigla, a força da técnica versus técnica da força. Ora bem, o Futebol Clube do Porto não vai fazer gestão. Farioli, nesta altura, está com uma boa almofada em termos daquilo que é o seu principal objetivo, que é a conquista do título. Portanto, hoje vai entrar com tudo que tem. O Sporting vai ter que fazer gestão na medida em que tem vários jogadores lesionados. Vamos lá ver. Só faz falta quem está presente, quem está ausente, não se pode lembrar deles. Estão vários jogadores ausentes por lesão. Portanto, tendo o Sporting uma vantagem de um gol, será bom o Sporting entrar com essa premissa de aguentar o resultado ou ir com a premissa: "Olha, isto parte como se fosse 0 x 0. Enfim, eu tenho ali uma almofadinha, mas vamos tentar imediatamente marcar e fazer uma marcação de território face àquilo que o Futebol Clube do Porto é, uma grande equipe de impedância física."? Não sei. É algo que nós vamos ter que ver. Mas olhando a equipe leonina, temos que dizer, Soares está fora de forma, Pote está uma sombra de si próprio. Há um Rafael, um garoto a marcar, mas é garoto. Fransérgio está de fora e que falta faz. No Futebol Clube do Porto, há um Offi, que é reforço de janeiro, mas não conseguiu provar nada, mas há um Frodes fortíssimo, fantástico, e há aquele puto que veio da Polônia, que é, na realidade, um jogador que me parece que hoje vai ser arma de Farioli. Olha, expectante, força física do Porto, vamos ver a clarividência, a capacidade técnica do Trincão, do Maurita, do Debast, que pode ir a jogo, vamos ver. Vai ser um jogo interessante para seguir. Olha, vou estar atento.

Augusto Inácio, de facto, a condição física é o calcanhar de Aquiles deste Sporting que chega aqui ao Dragão depois dessa derrota frente ao Benfica, da saída da Liga dos Campeões, mas, de facto, mais do que isso também, e olhando para estas exibições, com um plantel que fisicamente parece bastante desgastado.

Boa tarde a todos. Tens razão, o plantel do Sporting parece mais desgastado. O Farioli soube gerir os jogadores nas várias competições. Rui Borges talvez não tivesse a oportunidade de gerir tantos jogadores, porque também teve muitos lesionados, mas parece-me que mentalmente e fisicamente o Porto, neste momento, apresenta-se melhor. Agora, olhando para o jogo, eu estou a imaginar o jogo igual àquele que foi o do campeonato em que eu assisti ao vivo, o Porto x Sporting, que acabou com o 1 x 1, esse resultado final que o Sporting empatara a acabar pelo Luís Soares, mas através de uma grande penalidade. Mas diria que vai haver alternâncias de comando. O Sporting vai pressionar na frente quando tiver que pressionar, quando não puder, recolhe ao seu meio-campo, assim como o Futebol Clube do Porto. Isto vai muito também naquilo que é a concentração, o foco e a mentalidade com que os jogadores vão entrar dentro do campo. Uma bola parada pode ser determinante, quem marcar primeiro pode ser determinante também. Enfim, o que é certo é que o Sporting tem uma vantagem de um gol. Esta é que é a grande verdade, e o Sporting parte à frente. Mas tal e qual como o Gabriel Alves disse bem, e é a minha nota de campeão também, é que o comportamento dos jogadores dentro do campo, que não seja igual àqueles que têm sido vistos de alguma coisa de fora, como por exemplo, esta noite, ou esta tarde, ou esta manhã, ou como queiram, já estava os muros do Dragão pintados por aquela claque mais radical do Sporting, que pintou os muros e já criou confusão. Espero que os jogadores dentro de campo também se comportem bem, façam um grande espetáculo, porque as duas equipes são muito boas e podem proporcionar isso.

Pedro Henriques vai estar conosco mais logo nesta emissão especial de desporto, depois dessa emissão especial sem falta, que vai analisar o trabalho do árbitro nesta partida entre o Porto e o Sporting, para o qual imagino que já tenhas um 11. Muito se tem falado na imprensa desportiva da possível entrada do Daniel Bragança e da saída do Pedro Gonçalves. És dessa opinião também?

Sou. Bom dia a todos. Penso que o Sporting, com essas problemáticas que têm sido identificadas. Aliás, as perguntas para o Rui Borges foram muito em torno disso, do desgaste físico. Depois também é psicológico. Porque relembrando, o Sporting perdeu a Supertaça, foi eliminado na semifinal da Taça da Liga, está de fora do título, saiu da Liga dos Campeões, embora tenha chegado a um patamar elevadíssimo, mas no fundo sai de uma forma um pouco até quase inglória. Perante um grande adversário, mas com sabor a pouco, com o Sporting com mais possibilidade de ter feito outras coisas. Tem o segundo lugar em risco, embora dependa só do Sporting, mas tem o segundo lugar em risco neste momento, até porque perdeu diretamente pra um rival em casa, neste caso o Benfica. Portanto, emocionalmente e psicologicamente não é bom. Vai ao Dragão quando o Porto moralmente percebe que tem duas mãos e um pé na taça de campeão e, portanto, é um momento que emocionalmente não é bom pro Sporting também a juntar-se à parte física. E nós sabemos que se o físico é muito importante, e é, a parte emocional acaba por ter a mesma relevância e importância. E neste momento vamos tentar perceber como é que o Sporting, perante estas adversidades todas, vai reagir, porque pode-se passar quase do céu ao inferno se também ficar de fora da final da Taça de Portugal. Penso que o Sporting vai fazer essa mudança que tu estás a dizer. Aliás, a outra também, que o Gabriel Alves já identificou, embora eu ache que o Debasto não vá a jogo, mas é uma possibilidade, porque o Sporting também tem que fazer um pouco o isqueiro. Há jogadores que têm uma qualidade tão elevada que pode-se dizer: "Mete-os lá dentro de jogo, que é importante a jogar." Mas neste momento, como isso não está funcionando, vale mais, se calhar, apostar em jogadores que possam estar fisicamente melhores, mesmo que não deem tanta qualidade técnica, do que estar a apostar nos mesmos que já se sabe cujo rendimento não é o melhor. Sendo que há jogadores que são quase insubstituíveis, porque o Sporting fez um péssimo mercado de inverno. Não é mau, péssimo mercado de inverno e não acautelou aspectos tão relevantes e importantes. Já faz lembrar o tempo do Rúben Amorim, que também dizia que não precisava de ponta de lança. E não é possível desgastar sistematicamente o Luís Suárez e não ter as alternativas. Isso é impensável. Por isso é que naquela posição, tal como nos centrais, não podes ter uma equipa grande, tem que ter três. Não é um, nem dois, é três pontas de lança para poderem se revezar, independentemente depois de haver aquela questão: "Ah, mas depois há um que não joga, porque estão todos..." E o Sporting neste momento está a ser vítima exatamente disso. Em relação ao 11 do Porto, Diogo Costa, Alberto Costa, Thiago Silva, Pepe, Ndreckir, Martim Fernandes, Frau, Pepe Rosário, Gabby Veiga, William Gomes, Denis Guli e Pepê. Em relação ao Sporting, sou daqueles que acha que o Trincão vai derivar pra esquerda e o Bragança vai fazer trincão nas costas do Luís Suárez. E, portanto, Rui Silva, Quaresma, Diomande, Gonçalo Inácio, Max, Raúl, Ulman, Morita, Geny, Daniel Bragança, Trincão e Suárez. E o Sporting, pelo menos hoje no banco, num plano teórico, acaba por ter o Kenda, o Pedro Gonçalves e o próprio Luís Guilherme, que já foi convocado e já está no banco. O que poderão ser, pelo menos teóricas notícias de ter jogadores que venham do banco, que possam dar a tal profundidade que o Sporting normalmente não tem, porque se percebe que há um decréscimo de qualidade. Ora sabemos que o Pedro Gonçalves não está bem fisicamente, o Luís Guilherme vem de lesão, o Kenda também vem de lesão e, portanto, a forma desportiva não é a melhor, mas pelo menos são três nomes de peso pra poder eventualmente mexer com o jogo.

Gabriel Alves, tinha aqui outros temas que marcam a atualidade desportiva. Em Inglaterra, muito se tem falado do Chelsea, que está numa sequência horrível de cinco derrotas sem marcar qualquer golo. Caiu para sétimo lugar, tem a Europa também em risco, algo que não acontecia desde 1912, ao que diz a imprensa desportiva. Queria também, se preferires, abordar aqui uma questão, porque Gustavo Sá, médio e capitão do Famalicão, foi distinguido como o melhor jovem do mês na liga durante o mês de março. Este jogador já esteve algumas vezes na porta de saída do Famalicão. Poderia ser uma boa aquisição para os clubes portugueses continuar a manter em Portugal, no Campeonato Português, um talento como o Gustavo Sá, mas se calhar numa equipa de outra dimensão?

Olha, o Gustavo Sá já foi falado até aqui entre nós, o Augusto já o focou várias vezes e o Pedro Henriques também e não só. Mas a questão da migração do mercado em Portugal.

Esteve para ir para a Arábia, não é?

Sim, mas o mercado em Portugal, pois isso não deve dar comissões e aos comissionistas. Temos aquele caso do jogador holandês que ainda há poucos dias, eu foquei isso aqui, vinha como notícia na bola, aliás, em primeira página digital, que o Benfica estava interessado e estaria praticamente tudo em ordem. E depois houve alguém que apareceu. Alguém a dizer como é que é, porque também queria dinheiro. Eu não sei bem, porque nós não estamos dentro desse mentireiros, mas a verdade é que o clube holandês cortou com a situação. Agora, o Gustavo Sá é um excelente jogador. Vamos ver se algum dos clubes está interessado ou se algum treinador acha que é bom pra sua projeção de trabalho, daquilo que é o seu projeto. De qualquer das maneiras, hoje, aquilo que são os olheiros internacionais têm olho em tudo. Portanto, não nos admiremos que um dia desses possa estar a jogar aí no outro lado. Quanto ao Chelsea, eu acho que isto é interessante dizer: onde há muito dinheiro, há muito negócio, mas nem sempre há correspondência, porque no futebol, o maior ativo das empresas de futebol é o rendimento desportivo. Repare que o Chelsea chegou a ter não sei quantos jogadores. Era aquilo, era 30 e tal. Mas como é que é?Isto depois não tem rentabilidade. A rentabilidade na relva, na competição, não vem. E depois há a queda, há a quebra, porque entra muito dinheiro nisto. Clubes com menos dinheiro, com melhor apetrecho, com melhor desenho arquitetónico daquilo que é o empresarial e não querer ganhar tudo, não é nos 90 minutos, é nos primeiros 10. Muito bem, chegam longe. Os outros vão ficando por aí, dão grandes páginas aos jornais. A minha nota hoje vai para um senhor que fala de algo do Real Madrid.

Vamos a ela, Gabriel, estamos a ficar sem tempo. Dica-nos a tua nota.

A minha nota para o Álvaro Benito. Um excelente comentador, em Espanha, ex-jogador de futebol, é comentador do AS, normalmente tem comentários de um minuto, não é de duas horas. E disse quando lhe foi perguntado há dias, há horas, ontem, qual era o melhor treinador para o Real Madrid. Vejam lá, ficou tudo espantado. Nenhum daqueles das grandes revistas. Não, Ernesto Valverde. Explicou por quê. Convido os observadores, é um minutinho, irem ouvi-lo. 20 para Álvaro Benito. Sabe o que anda a dizer e sabe o que anda a ver.

Augusto Inácio, vamos à tua nota de campeão e se quiseres deixar algum outro comentário junto com esse campeão do dia.

O campeão já está intrínseco no comentário. Vou dar nota 20, é um desejo meu, como é o desejo de todos, acho eu, que o jogo corra bem, que seja um grande espetáculo e que o público, os adeptos também se comportem bem. É um desejo para que realmente seja um grande jogo. Mas também queria dar a nota zero para o Leicester. Há 10 anos, o Leicester foi campeão da Premier League com o Ranieri.

Caiu para a terceira.

Caiu para a terceira divisão do Campeonato Inglês. Não sei o que se passou. Não sei, realmente, durante estes 10 anos, como correram as coisas, mas olhando para isto, dá pena de ver um clube que foi campeão há tão pouco tempo e agora já está na terceira divisão. Onde é que eu já vi isto? O Boavista parece-me que é um caso parecido.

E esta semana temos tido notícias até da ida a leilão do Estádio do Boavista. Pedro Henriques, fechamos contigo a edição de hoje de "E o Campeão É".

Sim, vou para os extremos. Posso dizer qualquer coisa como 18 e oito, em torno da Taça de Portugal. O 18 naquilo que é a minha expectativa que seja um grande jogo, porque os protagonistas são de altíssima qualidade. Esperemos que depois aquilo que é o comportamento dos adeptos, comportamento dos apanha-bolas e todos os comportamentos até dos jogadores uns em relação aos outros, e essas situações que às vezes estão para lá das quatro linhas, corra tudo bem. E porque o futebol precisa disso, precisa desses bons exemplos, independentemente de se ganhar ou se perder, o futebol precisa desses bons exemplos. Depois, o oito, que é o lado oposto, é porque não consigo compreender, hoje é quarta-feira e o jogo é às 20h45. Portanto, se a coisa corre para o empate, a que horas é que vamos acabar um jogo de futebol que supostamente é para o público, é para os adeptos que lá estão e que estão a ver na televisão. E a Taça de Portugal tem que ser revista. Não faz sentido estarmos numa meia-final a duas mãos, a meia-final tem que ser uma só mão, a meia-final tem que ser em campo neutro, e isto iria dar outra qualidade, se calhar, em estilo final four, o que quiserem, mas de forma diferente. Isto já está ultrapassado, este modelo, e portanto, nota oito para estas pequenas coisas como horários e modelo que nós temos da Taça de Portugal, mais que ultrapassado.

Bom ponto do Pedro Henriques no fecho deste "E o Campeão É". Contou também com os comentários do Augusto Inácio e do Gabriel Alves. Mais logo não perca a emissão especial do desporto desse Porto-Sporting. E amanhã analisamos tudo em nova edição de "E o Campeão É", depois do Jornal da Uma.