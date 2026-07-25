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Futebol Clube do Porto e Sporting apresentam-se hoje diante dos seus sócios. O Benfica deu chapa cinco e o mercado de transferências continua a mexer os elencos dos clubes neste mês de julho. São os destaques desta edição de "E o Campeão É". Hoje, sábado, com casa cheia, João Pinto, Luís Pinto Coelho, João Castro e também Pedro Henriques. Eu sou o João Costa e Silva, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, aqui na Rádio Observador, temos emissão especial do desporto para acompanhar esses jogos de apresentação de Sporting e Futebol Clube do Porto, a partir das 17h10. O Sporting entra primeiro em campo frente ao Mónaco, às 17h30. O Futebol Clube do Porto, meia hora depois, no Dragão, frente ao Aston Villa. Vamos começar pelo Sporting. Muito bom dia, João Castro. O Sporting que se apresenta aos sócios de cara lavada frente a este Mónaco, na última temporada até fez uma época menos conseguida, terminou no sétimo lugar. Que valor trazem estes novos reforços do Sporting, já neste teste diante dos adeptos, no primeiro jogo mais a sério? Claro que há os jogos de preparação, mas este sendo diante dos seus sócios, tem uma pressão adicional. E pergunto-te se estás curioso para ver algum reforço em específico neste jogo frente ao Mónaco.

Bom dia a todos. Sim, obviamente, é um jogo de caráter um pouquinho mais difícil. Apesar, embora o Mónaco também tenha alguns dias de atraso em relação ao Sporting em preparação, é uma equipe que é treinada por Filippo Inzaghi, que veio do Flamengo, é um excelente treinador, portanto acho que vai dar maior dificuldade a este teste do Sporting. E é a apresentação aos sócios, obviamente. Vamos ver se vai existir alguma surpresa, não de nenhum reforço, mas se calhar de alguma despedida. E posso estar a falar aqui, por exemplo, do Pote. Tu perguntaste sobre o reforço, estou curioso mais se Pote vai a jogo ou se não for, é a indicação que realmente irá sair, como tudo indica. Depois, em termos de reforço, obviamente, tem se apresentado a bom nível. Vale o que vale estes jogos particulares, obviamente, pro treinador vale muito, porque vê as dinâmicas, vê como eles reagem. E hoje curioso pra ver se Zalazar joga já de início, porque também quero ver aqui realmente a quantidade de minutos que, por exemplo, o menino Flávio vai ter, que isso poderá demonstrar, obviamente, a importância que poderá ter no plantel. E depois é desfrutar deste regresso, regresso a Alvalade, e deste jogo, que pode ser um jogo bastante interessante perante uma equipe bem treinada como o Mónaco, e ver se já está as dinâmicas todas assimiladas, mas acho que realmente é fundamental estes jogos e aumentar o nível de dificuldade dos mesmos, parece-me ser a melhor política.

Uhum! O Sporting entra em campo às 17h30. Meia hora depois, Luís Pinto Coelho, bom dia também pra ti. O Futebol Clube do Porto entra em campo frente a um Aston Villa. O Dragão possivelmente vai estar bem composto para ver esta nova versão dos Dragões numa época que está quase a começar. Tendo em conta o adversário do Sporting, mais difícil, falamos aqui de um Aston Villa treinado por Unai Emery, que vai estar na Liga dos Campeões. É um teste também a sério para preparar este Futebol Clube do Porto para a nova época.

Olá, bom dia.

Bom dia.

Sim, o Aston Villa é uma equipa forte, obviamente, mas também está numa fase diferente, até porque também acredito que não venha na máxima força, ainda deve ter vários jogadores que ou ainda não começaram a treinar ou começaram agora nestes últimos dias, mas é sempre uma equipa bem treinada, é uma equipa de qualidade, isso não há dúvidas. Será um jogo de festa, obviamente, é a apresentação, mas convém dar uma resposta um pouquinho melhor do que no último jogo contra o Gil Vicente, porque ter dois desaires na pré-época não é que isso signifique nada, mas depois os adeptos começam logo a ficar um bocadinho intranquilos.

Inquietos.

Sim, por isso espero uma resposta um bocadinho melhor, até porque contra o Gil Vicente, vários jogadores tinham jogado da parte também contra o Penafiel, não foram utilizados contra o Gil Vicente e hoje certamente vão começar de início o jogo.

Muito bem. Pedro Henriques, eu não sei se te arriscas dar os 11 para estes dois amigáveis, mas falamos aqui de dois jogos-

Claro que não.

Ah, então. Olha, falamos aqui de-

Não, porque como o próprio nome indica, amigáveis. Eu estou num patamar já profissional.

De altíssimo nível.

Claro.

Peço desculpa por isso.

Pedro Henriques não tem amigos.

A esgotar aqui os amigáveis. É isso mesmo, não brinquemos. Quando for a sério, a gente depois fala a sério. Agora, aqui, não.

Pedro, mas falamos aqui de-

Faz a pergunta.

De dois jogos muito interessantes. Se calhar, este Porto, como dizia há pouco, joga com uma equipa que não se sabe, pode até encontrar na Champions, nessa fase de liga. O Mónaco aqui, se calhar, uns furos mais abaixo, mas são dois jogos interessantes para acompanharmos neste final de tarde de sábado.

Não, claro que sim, obviamente, porque como já foi dito aqui por quase todos, tanto o João como o Luís, e se calhar o João Pinto também depois vai confirmar isso, estes jogos dão indicações. Há sempre um ou outro jogador que se percebe que não se estava se calhar a contar e se calhar até vai fazer parte de um 11 ou de possíveis jogadores mais facilmente a entrar no 11. Dá-se indicações. Percebe-se um bocadinho também os aspectos emocionais, a parte psicológica, se a equipa está fresca, está solta, fresca no sentido de atitude mental. Isso claro que sim. Agora, estamos muito longe, embora diga: "Ah, mas o Porto pra outra semana já entra em competição a sério e oito dias depois começam os campeonatos". É um certo, mas neste momento, cada dia que passa faz toda a diferença, porque tivemos mundial, temos jogadores em diversos patamares. Desde aqueles que não foram ao mundial, aqueles que foram, aqueles internacionais E que voltam mais tarde. E sabemos que há jogadores, não é que haja malta que assinou ou tenha lá escrito no contrato que eu sou titular e os outros não são. Claro que não, mas nós sabemos que há um escalonamento diferente entre os jogadores e haverá jogadores que têm, não é promoção de estatuto, é estatuto e o que joga-

Perdemos aqui o Pedro Henriques. Vamos ver se ele, entretanto, consegue ligar-se outra vez. Entretanto, vamos até ti, João Pinto.

Não é avançar isto, a gente não faz amigos, é avançar.

Olha, já vamos falar do teu Benfica que jogou ontem, mas queres deixar aqui algum comentário sobre estes dois jogos de apresentação de Sporting e Futebol Clube do Porto?

Bom, em relação ao Sporting, dizer que o Sporting vai jogar contra o Mónaco, que disseste que ficou em 11º e deu sete ao Estrasburgo, que ficou em sexto. Portanto, há a expectativa, o Sporting realmente renovou o plantel, renovou a equipa e está com muita ambição, com muita motivação. É uma equipa a ver e a rever e realmente tem dado indicações muito positivas para quem é sportinguista, para mim nem tanto. Do meu lado, também estou de barriga cheia, acabei de dar 5x1 ao Belén e todos sabemos o bom que isso é.

Olha, vamos falar disso.

Mas o Aston Villa, em comparação ao Belén, é um bocadinho melhor, tem ali alguns patamares acima e é também um bom teste para o Futebol Clube do Porto. É como o Luís disse, depois daquele suspiro contra o Gil Vicente, com tudo aquilo que esse jogo implicou, era importante dar aqui uma nota diferente contra uma equipa já com outro patamar, embora um bocadinho mais enfraquecida porque contratou o Garnacho.

E João, falando desse jogo frente ao Belenenses, o Benfica goleou aqui por 5x1. Prestianni pisou, os miúdos da formação tiveram tempo para se mostrar também, Anísio, José Neto, há ainda também o primeiro gol de Duran. O que destacas deste particular depois dessa derrota também na Suíça a contar para a Liga Europa? Ontem não estiveste conosco, portanto, acredito que tenhas coisas a dizer também sobre essa exibição.

Felizmente, já deu para respirar ontem, mas não, o jogo de ontem não serviu para absolutamente nada. Serviu para confirmar que o José Neto, muito provavelmente, devia ser titular no Benfica, e pouco mais. O resto que vimos foi um jogo contra uma equipa do Belém ao seu nível, portanto, uma equipa de terceira divisão, o Benfica com os miúdos com motivação e a correr e com vontade, e um Duran fora de forma, mas tem bons pezinhos, mas pouco mais que isso. E portanto, não deu para tirar nenhuma ilação, não deu para tirar nenhuma conclusão.

E quanto aos miúdos?

Os miúdos, o Livio também mostrou umas coisas, o Zé Neto, como eu te disse, esteve muito bem e quanto a mim é titular no Benfica. O Gonçalo Moreira também faz um jogo conseguido até como oito, que é uma posição onde não o costumamos ver, mas há pouco mais a mostrar. O Prestianni é bom jogador, mas percebeu-se que não está muito motivado e não está com a cabeça no Benfica. Portanto, há aqui uma série de correções a fazer. Os miúdos são sempre uma solução, são sempre uma boa aposta, especialmente é preferível meter um miúdo motivado do que um jogador que já assinou por outro clube e que se vai embora.

Pedro Henriques, não sei se estás de regresso para concluir aqui o teu raciocínio.

Sim, é mesmo para concluir. São jogos que já dá para ver alguma coisa, mas estão longe daquilo que possam ser os 11 titulares quando a competição começar a doer. Portanto, são jogos que já têm algum caráter competitivo, porque obviamente os adversários também já têm valor e nível. E é entretido, os adeptos gostam sempre destes momentos, mas ainda estamos longe daquilo que vai ser, até porque 15 dias que faltam para as competições é muito tempo nesta fase para aumentar aquilo que são todos os índices de todos os níveis. De qualquer maneira, há aqui algumas curiosidades, como a despedida do Pote, e sobretudo se este Porto também mostra uma cara diferente, mas o Porto tinha jogado de manhã e depois jogou à noite. Aqueles jogos de Gil Vicente não servem de referência.

Vamos ter então uma emissão especial de desporto para acompanhar estes dois jogos de apresentação. É logo depois do jornal das 19h, Sporting-Mônaco e Futebol Clube do Porto-Aston Villa. Entretanto, olhamos também para as necessidades destes três grandes a nível de mercado. Luís, o Futebol Clube do Porto, comparando com os três, se calhar é aquele que está menos ativo, não é? Mas acreditas que haja aqui posições em que o Futebol Clube do Porto tem de fechar ainda antes do mercado fechar? Sabemos que ainda falta mais de um mês.

Sim, o Porto vai contratar um ponta de lança, isso é seguro, e acredito que também vá contratar um defesa esquerdo. Essas duas posições parece-me claro que o Porto vai reforçar. O próprio presidente já referiu até a questão do ponta de lança. Agora o Porto parece-me que está aqui com alguma paciência a tentar apanhar uma boa oportunidade de negócio, como foi com a questão do jogador coreano.

O Hwang, sim.

Sim, e o próprio André Silva, que chegou ao custo zero, para ter uma boa oportunidade de negócio, porque o Porto não fez vendas, foram só os jogadores emprestados que não continuaram. Por isso, o plantel neste momento está fechado em termos de número de jogadores. Terá que sair alguém. Acredito que Danis Gul vai ser vendido. O mercado penso que fecha dia 4 ou 5 de setembro, por isso ainda há aqui muito tempo e o Porto vai fazer duas, três movimentações no mercado.

E entretanto, sabe-se que o Diogo Costa vai mesmo ficar com o 99. Agradeceu a oferta da camisola 2, mas vai manter esse-

Não quis ficar com a pressão da camisola 2.

Exatamente. E veremos se fica no Futebol Clube do Porto, porque muito se tem falado do guarda-redes da seleção nacional. Há muito mercado para este jovem guarda-redes. João Castro, o Sporting destaca-se pelo fato de estar a perder peças muito fundamentais, como é o caso de Ulman ou Trincão. Já há bocadinho falaste também da possível saída de Pote e logo veremos se hoje temos novidades quanto a isso. Há alguma posição cirúrgica que ainda tem de ser reforçada pelo Sporting neste mercado, na tua opinião?

Sim, lateral esquerdo, claramente. Já tinha dito que percebia que o Rui Borges estava insatisfeito com só ter o Maxi, até porque Ricardo Mangas para jogos mais difíceis seria complicado se houvesse alguma situação com o Maxi. E claramente o Sporting precisa de reforçar a lateral esquerda, agora com a saída do Maxi para o Monza é obrigatório.

Do Maxi não, do Mangas.

A saída do Mangas, exatamente. O Maxi mais tarde ou mais cedo irá sair, não este ano. Mas a verdade é que com a saída do Mangas para o Monza, o Sporting tem que ir ao mercado para um lateral, até porque o Nuno Santos, nós não sabemos o seu estado, quando é que regressa, se regressa. E portanto, é uma posição que eu acho que o Sporting tem que atacar e há duas formas de atacar: ou contrata algum jogador experiente mais para esta época, e se calhar o custo é menor, ou faz um investimento um pouquinho maior num jovem com potencial já a prever ou a preparar a saída de Maxi no final da época. Andará por aí.

Algum jogador que tenhas debaixo de olho e que calçava bem no Sporting?

Eu gosto do Victor Ba, se fosse um jogador novo. Gosto também, se fosse um jogador experiente, do Konaté, que era do Gil Vicente. Parecia-me que seria uma excelente opção até para fazer uma ou duas épocas. Agora vamos ver o que o scouting do Sporting estará a preparar, mas é claramente a posição que eu atacaria, não mexendo em mais, porque nunca se sabe se vai sair mais, ao que me parece pode haver sempre mais movimentações, acho que seria a posição a atacar de imediato.

João Pinto, olhando para o teu Benfica, que já arrancou as competições oficiais, onde é que a equipa está mais curta?

É o lateral esquerdo. Que é para não sair aqui do diapasão. Não, eu acho que o Benfica precisa de um ponta de lança, de um nove, de um jogador de área. Já tem o Pavlídis e o Duran, que são jogadores muito parecidos do ponto de vista dos espaços que ocupam e da maneira como jogam. E acho que o Benfica precisa de um nove, de um jogador de área. Portanto, se calhar, o Denys Gul até caía bem no Benfica.

Vai-se a ver.

Mas no lateral esquerdo, eu ia para o Rafael Guerreiro.

Eu posso fazer a intermediação.

Olha, eu estou disponível. Eu fico do meu lado, faço de Benfica. Mas sim, acho que o Benfica precisa pelo menos de um nove e de um lateral esquerdo.

E com a saída de António Silva, possivelmente também um defesa central, não é por isso?

Sim, mas aí é como estavam a dizer para o Porto e para o Sporting, é troca por troca. Quando sair um, tem que entrar outro. Para já é o António, até sair não é preciso.

Pedro Henriques, a ti proponho que olhes para os três grandes e que faças aqui uma análise daquilo que Futebol Clube do Porto, Sporting e Benfica estão a precisar neste momento.

Exatamente. Já está aqui escrito. O Futebol Clube do Porto precisa de um ponta de lança, o Sporting precisa de um lateral esquerdo, o Benfica precisa de um presidente novo.

Simples e eficaz. João Pinto.

Perceberam tudo, não perceberam?

Percebemos. Acho que sim. João Pinto, Luís Pinto Coelho, João Castro, perceberam, tiraram notas.

O Pedro está muito assertivo hoje. Eu não sei se ele voltou à vida ativa na tropa.

Nem parece habitual, o Pedro Costa sempre falar muito. Vamos ainda olhar para a questão do Estoril Open, até porque o Luís Pinto Coelho faz-se sempre questão de falar aqui de um jovem que tem estado em destaque, o Jaime Faria, que foi eliminado, Luís, nos quartos de final deste Estoril Open. Era o último resistente português neste quadro de singulares. Ainda assim, fica a boa réplica que deu neste torneio, mais uma vez.

Sim, teve o jogo na mão. Ganhou o primeiro set 5-2 no segundo set, tinha o jogo na mão, e depois acusou um certo nervosismo, não conseguiu fechar o jogo e depois aquilo foi um bocadinho em queda livre. Mas eu continuo a dizer, eu acho que se tiver sorte com as lesões, porque muitas vezes no ténis há jogadores que têm tido muitos problemas físicos. Se não tiver esses problemas físicos, eu acho que o Jaime Faria tem ténis para ser um top 20 do mundo. Tem 22 anos apenas, parece-me um grande talento, sem dúvida alguma.

Tem muito caminho ainda pela frente. Vamos avançar para as vossas notas de "Campeão". Vou começar por ti, João Pinto.

A minha nota é exatamente para aquilo que o Pedro Henriques sublinhou. Para esta notícia observador da questão do Rui Costa.

Eu não sabia se querias falar disso ou não.

Eu quero sempre falar de tudo.

O Rui Costa que está aqui com algumas implicações.

O homem está com dívidas ainda por cima, é importante nós darmos uma mãozinha. Mas é uma notícia observador, é uma notícia que me assusta. É algo que já se falava há muito tempo nos fóruns de benfiquistas por essa internet fora. É algo que muitos dizem que está a ser a principal mola do tal Benfica District, ou seja, é preciso meter construtoras a trabalhar para terem trabalho e ganharem algum. E portanto, eu acho que, como diria o outro, investigue-se. Que se saiba tudo até o fim, porque foi a razão pela qual o antecessor dele saiu. E portanto, é fundamental que o Benfica não volte ao mesmo.

E isso merece que nota, João?

Nota cinco para Rui Costa. E com cinco ele se calhar já fazia uns trocos. Uma nota de cinco, eles já faziam qualquer coisa.

João Castro.

Olha, a minha nota vai para os jogos de apresentação, obviamente, é festa. Não só porque os jogos em casa, o primeiro do Porto e do Sporting, o Benfica teve esse jogo contra o Belenenses, mas é festa para os adeptos ver os reforços ao vivo, é o regresso do verdadeiro futebol, peço desculpa às seleções, e sobretudo também uma possibilidade para os imigrantes que nos visitam de rever os seus clubes e portanto é sempre um jogo muito apetecível e venha a festa logo à noite com dois belos jogos.

E esperam-se boas casas, de certeza, tanto em Alvalade como no Dragão. Pedro Henriques.

Volta à França, a mítica prova do Alpe d'Huez, Pogačar. Parece que eles iam todos de triciclo e aparece ali um gajo de moto. É uma coisa impressionante a força. Vou chamar nisto, de forma carinhosa, deste animal, mas é um animal humano, porque realmente é fora de todos os padrões que a fisiologia consegue explicar. Esperemos que não seja daqui a 10 anos ou 15, como aconteceu com outros que também tinham essas características e que seja tudo limpo e tudo normal. Acreditamos que sim, mas realmente é extraordinário ver a força do Pogačar e confirmar-se aquilo que realmente é o melhor ciclista da atualidade. Não vou dizer que é de todos os tempos, não gosto dessas comparações, mas é o melhor ciclista da atualidade, é uma coisa impressionante. E portanto, nota 18 para aquele que foi o Alpe d'Huez e uma etapa mítica e a maneira como sobe e que até se bate o recorde dessa subida.

Vamos avançar para as tuas notas, Luís. Fechamos contigo.

Sim, vou dar também aos jogos da apresentação, principalmente ao do Porto, obviamente. Vou estar no Dragão e espero que esta época seja tão ganhadora como a época passada, mas até ainda espero um bocadinho mais, por isso que seja melhor do que a época passada. E vamos começar com os relatos no Observador. Estarei no Dragão.

Nisso tenho a certeza que o João Castro e o João Pinto não estão de acordo contigo, que seja mais ganhador para o Dragão. Ficamos por aqui nesta edição do "O Campeão". Destaque para a emissão especial do desporto mais logo, logo depois do jornal das 19h. Sporting-Mónaco às 19h30 e logo depois também no Dragão, com relato em direto do Futebol Clube do Porto, Aston Villa. Dois grandes jogos de apresentação aos sócios, tanto para leões como para dragões, para acompanhar aqui na sua rádio. Um bom fim de semana a todos.