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Fica pelo caminho o sonho dos Leões na Liga dos Campeões. Empate a zero em Londres, que dita a eliminação da prova milionária. Hoje é a vez do Futebol Clube do Porto e do Braga jogarem todas as fichas para as semifinais da Liga Europa. São estes os destaques desta edição de "O Campeão É", hoje com Augusto Inácio, Gabriel Alves e também o Pedro Henriques. Eu sou o João Costa e Silva e começamos pela eliminação do Sporting. Honrosa. Augusto, um empate sem gols em Londres. Ainda assim, falamos de um Sporting que conseguiu levar este Arsenal até ao limite. Fica aqui um amargo de boca por não ter conseguido, pelo menos, marcar um gol em Londres depois daquela exibição desta noite.

Boa tarde a todos. Ficou esse amargo de boca de não marcar um gol, tanto em Londres como em Alvalade. Creio que no conjunto de dois jogos, o Sporting, em termos de oportunidades e até em termos de jogo jogado, foi melhor, mas o Arsenal foi mais eficaz. Marcou um gol, mesmo a acabar, é verdade, em Alvalade, e isso fez toda a diferença nesta eliminatória. Ao Sporting faltou aquilo que o Arsenal tem. O que o Arsenal tem? Tem um bom banco. O Sporting não tem um banco assim tão forte. E quando foi preciso mexer e foi preciso depois alterar alguma coisa pra dar mais força ofensiva à equipe, faltou realmente esses elementos para isso acontecesse. Ao contrário do Arsenal, que coloca ali jogadores, alguns estão lesionados, outros estão no banco, mas é verdade que cada vez que o Arteta mexia no banco, aquilo também mexia no jogo. E aí está a grande diferença. Além da falta de eficácia que o Sporting teve, o Sporting, em termos da organização defensiva, esteve muito bem, nas bolas paradas defensivas, esteve muito bem. Ou seja, o Sporting não deu praticamente nenhuma chance ao Arsenal de poder marcar gols, mas depois faltou a outra parte que era importante, depois de ter perdido um a zero em Lisboa, que era também marcar gols, e isso o Sporting, infelizmente, não conseguiu.

Gabriel Alves, muitos elogios a esta equipe de Rui Borges, órgãos internacionais a garantir que o atual bicampeão português, o Sporting, conseguiu ter uma exibição impressionante diante do líder da Premier League, este Arsenal. Concordas com tudo o que foi dito e escrito, o Sporting merecia mais?

A verdade é que merecia, mas a verdade é que os jogos ganham-se com gols, marcando. Eu acho que a fotografia que o Augusto Inácio acabou de fazer é extremamente correta. Há aqui uma questão de elenco. E mesmo com os jogadores lesionados, portanto, jogadores importantes na manobra, na estratégia da equipe do Arsenal, o Arsenal tem mais banco, e banco qualificado, que a equipe do Sporting, que é mais limitada em banco. E naturalmente que nesta questão da Europa, a este nível, o banco conta realmente muito. Houve um Sporting que saiu com muita dignidade desta eliminatória, acima de tudo essa dignidade, em todos os aspectos, não só porque jogou, pelas dificuldades que colocou a um Arsenal. Tinha, atenção, por inteligência artificial, no final da primeira fase, portanto, da fase de qualificação, era a equipe com mais probabilidades de ser campeã da Europa, com 29,18% de probabilidades. Mas, na verdade, eu não sei se a inteligência artificial ainda lhe dá isso, porque também o Atlético de Madrid tinha 0,78 e vai jogar com ele. Portanto, era o que tinha menos possibilidades. E a verdade é que está para confrontá-lo agora nas semifinais. A vida é assim, há estes ciclos, há estas curvas pro Sporting. Muita dignidade, até como depois encararam o jogo, no final, a forma de honra com que o fizeram, sem culpabilizar nada, nem ninguém, nem irem buscar ao espaço questões. Antes pelo contrário, deram tudo o que tinham. Para mim é assim: Arsenal ganhou o jogo, na minha eliminatória, foi em Lisboa, no gol dos 90 minutos do Havertz. O Sporting ganhou o jogo e teve algum fator de sorte, mas faz parte também da competição. E o Sporting sai com toda a dignidade, cabeça erguida e naturalmente fez uma boa propaganda do futebol português. Atenção, ganhou 79,8 milhões de euros, mais o valor do empate de ontem, portanto, anda aí nos 80 e tal mil milhões. É uma boa campanha. Só não nos contam, esses ficam custando cópia.

Dignidade, a palavra aqui destacada pelo Gabriel Alves. Pedro Henriques, boa tarde. O sonho fica pelo caminho, mas o Sporting deu aqui uma ótima réplica e volta a ter também uma ótima montra para o futebol europeu. Resta depois saber também se esta montra não acaba por ser má, no sentido de perder os jogadores, porque falou-se muito de Trincão, de Luís Suárez, de Maxi Araújo. O que achas?

Olha, sete pontos de reflexão relativamente ao jogo. Primeiro ponto um: profundidade do plantel do Arsenal e do Sporting não é a mesma, já foi aqui falado. O Arsenal tem mais banco e tem mais banca. Ponto dois: certo que o Sporting até dividiu na posse de bola, alguns locais que podemos ver 50%. Agora, tu se queres virar a eliminatória e fazes metade dos remates do teu adversário, oito contra 15 e só um remate enquadrado. Ok, o do poste é remate e quase gol, não conta como enquadrado, é escasso. Portanto, pra quem quer virar a eliminatória. Ponto três já foi aqui dito, o Sporting perde a eliminatória, no meu ponto de vista, em Alvalade. Ponto quatro: os Gunners, para mim, provaram ser mais frios e mais pragmáticos. Ponto cinco: melhor jogador em campo, Geny Catamo, entre extremos direito e lateral direito, foi claramente o melhor jogador do Sporting e se calhar até do jogo. Se bem que depois a figura é um senhor que tem uns pezinhos autenticamente velozes, chama-se Declan Rice. Finalmente, ponto sete: é isso que já foi aqui dito, são 79.582 milhões ganhos, contas certinhas, estive a fazer ali ao cêntimo. Isto pra dizer o quê?

Não é para pôr debaixo do colchão. O Sporting se calhar vai vender, se calhar vai ficar sem um ou dois jogadores, mas é aproveitar esse dinheiro que vai fazer e o dinheiro que ganhou na Champions, naturalmente para pôr as contas em dia, mas para investir, porque não vale a pena ter muito dinheiro no banco, porque pode-se pôr sacos de dinheiro no campo que não ganham. Tem que ter jogadores de qualidade e o Sporting, se quer manter-se nestes patamares, tem que ter jogadores de qualidade e banco e plantel para dar a tal profundidade que tantas vezes nós criticamos e falamos que é a grande décalage para as outras equipas. Se bem que estivemos a falar do líder inglês e possivelmente um potencial candidato a ser campeão e realmente com mais banco e com mais banca.

O Sporting fica pelo caminho nesta Liga dos Campeões. Nas meias-finais vamos ter Arsenal, Atlético de Madrid, também Bayern de Munique, PSG. Ontem, e para compensar a falta de golos no Arsenal-Sporting, tivemos 4 a 3 entre Bayern e Real Madrid, um jogaço, com alguma polémica à mistura. Não vamos ter tempo de analisar aqui ao detalhe, mas poderão depois deixar uma nota lá mais para o final. Até porque temos também de centrar atenções aqui na questão da Liga Europa, até porque hoje Porto e Braga jogam aqui as últimas cartadas no sentido de chegar às meias-finais. Gabriel, começo por ti. O Porto vai ao City Ground e pergunto se à terceira é de vez. Uma derrota, um empate, é agora que os Dragões seguem em frente e conseguem a vingança diante do Nottingham Forest?

Jogo é jogo. Não sei se o Pedro já fez o Totobola da noite, eu não faço. Só depois da partida. Naturalmente. Agora, a verdade é que o Nottingham Forest está numa situação extremamente complicada na liga.

Vem de um empate até positivo contra o Aston Villa.

Sim, mas vai ter um jogo a seguir com o Burnley, que também está numa situação extremamente aflita e, portanto, está aqui entre vários fogos competitivos. A equipa orientada por Vítor Pereira, naturalmente que tem deste jogo da Liga Europa todo o seu empenho, que também é uma forma de dar cor à sua campanha menos positiva ou menos capaz ou menos boa ao nível da Premier League. Quanto a Farioli, ele falou com o Porto. Olha, ele vai fazer a sua rotação, ele tem aquilo tudo pragmatizado, está tudo esquematizado, está tudo computerizado. Aquilo é uma folha de Excel que sai. Hoje vai jogar o Thiago Silva, o Rosário, o Fofana, o William Gomes. Os outros vão descansar. Estarão no banco, se for preciso, vai-se ao banco pescar. E esta, de facto, é uma situação que o Porto tem maior em relação ao Sporting. É que o Porto tem banco para aquilo que é o seu projeto e o Sporting não tem banca em quantidade para aquilo que são as suas necessidades nos projetos, depois faltam-lhe 30 metros. Portanto, não sei. Vai ser um jogo que me parece um botos pico na Europa, vai ser um jogo entre norte da Europa, aquilo chamado antigamente o futebol anglo-saxónico, e o futebol latino. Um futebol latino muito físico hoje, já diferente.

Esperemos que com gols. Augusto Inácio, falamos aqui de uma equipa que luta pela permanência na Premier League. Como eu dizia há pouco, vem de um empate frente ao Aston Villa, que está em quarto lugar até da Premier League e também está nesta Liga Europa. Isso tem influência no modo como se prepara um jogo destes e também qual é o desfecho que esperas para mais logo para o Futebol Clube do Porto?

O que eu acho é que as duas equipas estão a olhar para os seus objetivos principais, o Porto para ser campeão nacional e o Nottingham para não descer de divisão. E claramente vão ter que rodar jogadores. O Vítor Pereira também rodou jogadores no Dragão, o Porto também. Aliás, o Porto tem uma equipa para os jogos do campeonato e tem outra equipa para os jogos da Liga Europa. Faz parte da rotação, mas faz parte também daquilo que é a profundidade que os plantéis têm. O Porto tem conseguido resultados com essa rotação toda. Só perdeu praticamente na meia-final da primeira mão que o Sporting avalou com essa rotação. E o Porto, depois desta vitória no Estoril e do jogo do Nottingham, que o Porto podia ter ganho por três ou quatro, mas não ganhou, empatou, essa é que é a verdade, o Nottingham também está a olhar para o seu campeonato e também não vai apresentar a melhor equipa. Por isso eu acredito que o Porto possa ganhar e que possa realmente passar às meias-finais. Agora, deixa-me dizer também que em relação ao Braga, o Braga vai ter um jogo muito mais difícil e muito mais complicado, porque o Betis é de um patamar superior.

Pedro Henriques, vamos também às tuas perspetivas. Vamos ter essa rotação à la Farioli, como nos tem habituado, e também a tua visão para o jogo do Braga. Difícil, lá Cartorra, que o Gabriel já antecipava aqui há uma semana, lembro-me bem, que seria um ambiente bem difícil para os guerreiros.

Estás cortado.

Em relação ao Porto, é aquilo que já foi aqui dito, rotação outra vez à vista, quase certeza. Eu acho que jogadores como o Thiago Silva, o Rosário, o Fofana e o William Gomes provavelmente irão ao jogo. Se calhar jogadores como o Gabri e o Denis Gulvão vão repetir a titularidade. Portanto, vai haver alterações. Eu só recordo, no sentido das palavras de alguém que tem propriedade para falar disto, chamado Thiago Silva, que eu acho que vai ser titular hoje e que diz que estar a 99% não será suficiente para eliminar o Nottingham. Fala quem tem muita experiência. O que isso significa? Que só no 100%, ou seja, isso tem que ser quase uma noite perfeita. E portanto, eu acho que o Porto vai fazer essa rotatividade com Dio Costa, Alberto, Diogo Silva, Thiago Silva, Bernarec, Zaidu, Pablo Rosário, o Fofana, o Gabri, o William, o Denis Gul e o Borja Sáenz. Relativamente ao Braga, está tudo dito, eu acho que vai ser muito difícil. Há muito respeito do outro lado, que se não fosse seria estranho. E como disse o técnico chileno dos Andaluzes, além de deixar rasgados elogios, fala que só com grande jogo superaremos o Sporting Braga. Eles também têm essa consciência. O Braga é raçudo, tem uma excelente equipa e tem a ambição de chegar às meias-finais da prova, mas vai ser muito difícil e acho que o Gabriel Alves sabe melhor do que ninguém isto que eu vou dizer. O Inácio também, que passou lá por dentro

Que é o ambiente. Eu acho que hoje, o 12º jogador, se há campo, há vários, mas se há um campo que a gente diz: o ambiente conta e entra com pernas dentro de campo, este é um desses ambientes.

Exatamente. E Gabriel Alves, falando desse ambiente, quero que me faças uma descrição daquilo que o Braga vai encontrar, mas também há uma novidade. Zalazar pode estar já de volta depois de ter estado lesionado. Não sabemos se vai ser titular, mas é uma dor de cabeça que se dissipa na cabeça de Carlos Vinicius.

É verdade, mas do outro lado, o Isco vai estar no banco, também está de regresso.

Um compensa o outro. Anula o outro, neste caso.

É, porque o Isco mesmo a jogar 10 minutos, não sei se jogará mais do que isso, ou 15, um quarto de hora, o Isco é sempre um póquer. Estás a perceber? Fantástico. Cartuxa está esgotado, já disse, mas aqui são duas equipas acima de tudo. Atenção, o Betis gosta de posse de bola. É uma equipa que funciona e tem jogadores para isso. O Braga vai tentar, obviamente, cortar essa situação completamente. Portanto, são duas equipas de domínio que vão tentar dominar uma à outra. Vamos lá ver qual delas. Atenção aqui ao Betis, o Fórnals, que é de facto, neste momento, com as ausências do Isco e do Lo Celso, resguardados, é pedra angular e no Braga é o Zalazar, que vamos ver se vai a jogo ou não. Mas atenção a Abder à esquerda, Anthony à direita e aquele colombiano, o Cuello, que anda lá pelo campo. Mas olha, é o melhor marcador da equipa e é verdade que é um quebra-cabeças. Eu acho que temos aqui em perspetiva um excelente jogo, mas não vai ser nada fácil.

É um jogo difícil. Começam todos à mesma hora, às 20:00 e, portanto, vamos ter o relato em direto desse Nottingham-FC do Porto, mas claro, informações também deste Betis-Sporting Clube Braga. Esperemos que a noite seja bem mais simpática esta noite para as equipas portuguesas. Vamos avançar para as notas de campeão. Augusto Inácio, começo por ti.

Como sempre, quando jogam equipas portuguesas, eu repito isto sempre cada vez que jogam as equipas portuguesas para o Porto em Nottingham e o Braga no Betis, nota 20 de superação e consigam passar, ganhar e estar nas meias-finais. Mas também queria dar nota 18, provavelmente o Gabriel Alves vai secar um pouquinho mais isto, para o jogo Bayern-Real Madrid. Que grande jogatana que foi de Champions e o Bayern conseguiu levar a melhor mesmo na parte final. Mas também não posso deixar de dar nota 17 à campanha que o Sporting fez nesta Champions, foi realmente muito boa e também apoiada pelos adeptos que acreditaram sempre até ao fim que o Sporting podia estar nas meias-finais. Também para terminar, nota 18 para o Óscar Cardozo, faz a despedida hoje, 42 anos, 951 jogos, 423 golos, tem 20 títulos, de 2007 a 2008 a 2013 a 2014 jogou no Benfica e é realmente o melhor estrangeiro que passou na história do Benfica com 171 golos em 293 jogos. Óscar Cardozo despediu-se dos palcos, mas merece a atenção da nossa parte, pelo menos da minha.

Damos a ti, Gabriel Alves.

Óscar Cardozo que tinha mau feitio, Jesus que o diga, mas era um grande jogador. Sei que é verdade.

E fazia falta agora no Benfica para marcar golos.

Mas tem mau feitio, não sei como é que ele se daria lá com o treinador que está lá agora no Benfica.

As tuas notas, Gabriel.

17 para o Sporting, pela carreira muito digna que fez e a forma com dignidade com que saiu. Mas eu vou falar do Bayern com o Real Madrid, porque o jogo foi em Munique, um jogo fascinante. Desde o erro colossal, quem diria? Mas os grandes cometem erros. É humano. Neuer, um erro de brinde aos 24 segundos. Toma lá, marca lá um golito e tal, para pôr disto a igualdade. Mas depois o Lunin, dois ou três minutos depois, aprendi contigo também um outro erro. Portanto, até nos erros. Isto é interessante. Depois, em termos de jogo, temos aquilo que são as estrelas do Real Madrid. São grandes estrelas. Ontem até conseguiram formatar ali uma determinada estratégia. Só que o Bayern também tem estrelas e o Bayern, obviamente, é uma grande equipa. É uma grande equipa, muito bem trabalhada, muito bem talhada. Portanto, eu gostaria de dar aqui nota alta ao Müller, 18 pelo gol que marca, que é muito, mas dou-lhe zero por aquilo que ele fez no final do jogo e acho que deve ter castigo compatível com a deselegância com que ele se aproximou do árbitro, foi expulso, é verdade. Depois quero dar nota muito alta para Kane. Gol 50 na campanha 25/26, um golaço. Para o Dias, outro golaço. Jogou cá, jogou com o Porto. E depois para aquele menino que eu disse antes.

Temos de avançar, Gabriel.

É o Orisa que faz um golaço. Quanto ao resto, dizerem que perderam por causa do árbitro, aquela choradinha por causa do Camavinga. Eu sei que o Pedro não viu o jogo, eu já falei com ele, mas a verdade é que um cartão amarelo, por acaso é o segundo, por antijogo, quando vêm regras para o antijogo, vai dar tanto que falar. Olha, para este jogo, que foi espetáculo, foi fascinante, 20. 4-3, sete gols na Champions.

Pedro Henriques, para fechar.

Nota 17 para as equipas portuguesas, à boleia de um título do jornal que acho delicioso, comprar meias fora de casa. Meias finais, não é meias de calçar. Que comprem as meias e que sejam umas meias que se ajustem aos pés do Porto e do Braga. Boa sorte para logo.

E fechamos aqui com uma notícia de última hora, tem poucos minutos. Bernardo Silva confirmou mesmo esta quinta-feira com uma longa mensagem nas redes sociais que está de saída do Manchester City no final desta temporada, depois de nove anos de muitos sucessos no clube agora treinado por Pep Guardiola. Está mesmo de saída. Recomendo que leiam a carta que está disponível nas redes sociais. É longa, mas com certeza falaremos dela também amanhã aqui no "E o Campeão É?", que está de regresso amanhã à mesma hora aqui na Rádio Observador.