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E o resto é história.

É a terra a fumar.

Do incêndio em Poiava, ainda na zona dos Siados. Quer transformar este país numa ditadura. Entende?

Não.

Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.

Olá, seja bem-vindo a este episódio 300 de "E o Resto é História" com Rui Ramos e João Miguel Tavares, um número redondíssimo que celebramos hoje aqui com grande prazer. Parabéns, Rui. Parabéns a nós. Parabéns por este 300 e quase a caminho dos 10 milhões de downloads e parabéns aos nossos ouvintes. E obrigado aos nossos ouvintes. Sim. E um grande obrigado, foram eles que tornaram este podcast o enorme sucesso que ele é. Muito obrigado. E para provar que realmente estamos gratos aos nossos ouvintes e que temos os melhores ouvintes do país. Sem dúvida. Um deles arranjou forma de nos dar uma excelente ideia precisamente para este programa. E há horas pensou nisto mesmo bem, a dizer: "Olha, no futuro vem aí o número 300". E de facto, o ouvinte José Carlos Pereira topou à distância, vinha aí o episódio 300 de "E o Resto é História" e deu-nos esta bela sugestão: que tal falar nesse episódio dos 300 espartanos e usar esse ponto como ligação para explorar a cultura helênica e o seu impacto no mundo? Podiam abordar, por exemplo, a Batalha das Termópilas no ano 480 a.C., na qual Esparta enfrentou as poderosas forças do Império Persa, lideradas por Xerxes I, e também aquele simbolismo do sacrifício dos 300 na história, de que forma ele impactou, até, sugere o ouvinte, a resistência grega contra a Itália na Segunda Guerra Mundial e também a influência que ele tem no pensamento, na literatura e nos filmes ocidental. Rui, de facto, a história dos 300 já deu livros, já deu filmes e agora dá-nos esta boa desculpa para esta nossa celebração particular. Quem são esses 300 espartanos? Alguma vez existiram? O rei espartano Leônidas morreu mesmo a combater o exército persa de Xerxes? Existe alguma verossimilhança nesta história e naquele filme que ainda há uns anos a gente estava a ver de Hollywood. Sim, do Zack Snyder. Sim, do Zack Snyder, baseado numa banda desenhada do Frank Miller. Do Frank Miller, exatamente. Bem, nós estamos aqui perante o começo da ideia de história. Ah, sim? Por quê? Isto está especialmente atrelado a isso. Foi aqui que começou a história? Foi aqui que começou a história. Olha, que bom. Porque foi por causa desta guerra entre os persas e os gregos, que um grego da cidade Halicarnasso inventou aquilo que nós hoje chamamos de história. O Heródoto é esse grego. Heródoto nasceu por volta do ano da Batalha das Termópilas, portanto, em 480 a.C., terá sido quando ele nasceu. Halicarnasso fica hoje na Turquia. Quando o Heródoto nasceu, Halicarnasso estava sob o domínio dos persas, portanto, o Heródoto interessou-se por esta tentativa do Xerxes, o imperador persa, de conquistar as cidades gregas nos Balcãs. E para estudar o que tinha acontecido, Heródoto não se limitou a copiar ou a registrar o que já tinha dito, mas fez aquilo que ele diz ser uma investigação, uma pesquisa. E esta pesquisa, em grego, diz história. Quer dizer, fez uma história. Quer dizer, fez uma pesquisa. E fez mesmo? E fez mesmo. O trabalho do Heródoto, realizado entre 440 a.C. e 430 a.C, portanto, vamos dizer, isso dizem os historiadores, cerca de 40 a 50 anos depois dos acontecimentos que ele está a estudar. Esse trabalho causou logo muita impressão no seu tempo, porque ele tem o que pareceu ser uma nova maneira de registrar o que tinha acontecido. E vamos ver como é que a memória histórica, a memória do acontecimento, era mantida até Heródoto. É mantida, sobretudo, por exemplo, através da poesia. Certo. A "Ilíada", em que Homero registra a guerra de Tróia, mas Homero interpreta a guerra de Tróia como uma intervenção dos deuses na Terra. Há uma série de deuses e de heróis sobre-humanos, como Aquiles, que combatem em Tróia. Portanto, é desta maneira, mais ou menos que nós hoje diríamos fantástica, que a memória da guerra de Tróia é mantida e transmitida através da poesia, de um canto que nós hoje conhecemos escrito, mas que teria sido dito por uma espécie de cantores, talvez populares, que iam recitando aqueles versos. E em Heródoto não havia deuses? Ora bem, há deuses, mas não há intervenção dos deuses. Há heróis, mas não são heróis sobre-humanos, quer dizer, não são filhos de deuses como os da "Ilíada", portanto

Heróis humanos. E apesar de algumas daquelas histórias que Heródoto conta parecerem de alguma maneira extraordinárias e de ele seguir convenções históricas que hoje estão abandonadas. Por exemplo, uma das coisas que Heródoto faz, como a maior parte dos historiadores, quase até ao século XVIII, é quando eles querem explicar os atos, as ações de um determinado personagem histórico, eles inventam discursos para esse personagem. Isto é, põem o personagem em discurso direto a explicar o que está a fazer. Isso é uma convenção que é mantida muito tarde. É uma convenção literária que é mantida até muito tarde entre os historiadores.

Mas que é apenas uma forma de explicar motivações.

É uma forma de explicar motivações.

Que hoje em dia os historiadores fazem a mesma, mas não colocando na boca do protagonista.

Não colocam na boca do protagonista, fazem uma espécie de: "Bem-

Faz um ensaio

...este personagem queria fazer isto e aquilo." Heródoto recorre a esse recurso retórico. É um recurso retórico. Mas o que ele faz que impressiona? Ele geralmente registra várias versões da mesma história. Ele diz: "Há quem conta assim, há quem conta assado." E depois faz uma espécie de análise. Diz: "Parece-me que esta é a mais provável" ou "Nenhuma delas deve estar certa, deve ter aqui havido talvez outras coisas." Questiona as fontes. As fontes dele são fontes orais, ele interroga pessoas que têm memórias do que foram as guerras persas, as guerras entre os gregos e os persas uma ou duas gerações antes. Há gente que conta histórias, ou porque ainda lá esteve ou conheceu pessoas que lá estiveram e conta histórias. Ele registra essas histórias e depois compara-as e diz: "Bem, isto não faz sentido, isto parece fazer um pouquinho mais sentido." Ele faz uma espécie de uma abordagem com que um historiador de hoje em dia se reconhece. É uma análise de fontes, tem várias fontes, tenta comparar as fontes, analisar e criticar as fontes. Além disso, ele para explicar os acontecimentos, usa também um outro tipo de conhecimentos. Por exemplo, conhecimentos geográficos, usa a geografia para explicar os personagens, o que era o Império Persa, onde é que estava, por que as cidades gregas eram importantes para o Império Persa. E depois descreve as populações, a riqueza, os costumes. Usa toda uma série de dados que um historiador hoje em dia também utilizaria para perceber isto. Heródoto está a tentar perceber a guerra entre os gregos e os persas da mesma maneira que um historiador hoje em dia tentaria perceber. Por isso é que nós dizemos: a história começou com o Heródoto. Não usa exatamente os mesmos métodos, mas atua da mesma maneira. É a mesma mentalidade a tentar perceber, completamente diferente do Homero e da Ilíada, não tem absolutamente nada a ver com o que um historiador hoje faz. Mas Heródoto, na sua história, na sua pesquisa, nós conseguimos identificar. Um historiador de hoje identifica-se com o Heródoto, percebe? Aquilo é história.

Isso significa que aquelas perguntas sobre Xerxes e Leônidas, tu dás àquilo uma grande credibilidade?

Acho que nós para contestarmos, temos de arranjar explicações para perceber por que ele teria inventado aquilo. E teríamos de entrar numa teoria da conspiração também para explicar aquilo. Mas o que ele faz? As suas histórias estão divididas em vários livros, são partes, nós diríamos partes.

Capítulos.

Ou capítulos. Eles chamavam livros, e é no livro sétimo que ele explica a iniciativa de Xerxes de conquistar as cidades gregas da Europa, da península balcânica, que se recusam a submeter ao Império Persa. São cidades que já tinham derrotado uma anterior tentativa, 10 anos antes, dos persas as submeterem, comandados então por um outro imperador, Dário, em 492, 490. Os persas tinham sido derrotados na Batalha de Maratona, de onde vem a tradição da corrida de maratona. Lendo Heródoto, nós percebemos o que se passa. E esse é talvez o maior ponto a seu favor. Aquilo faz sentido para nós. Estamos no século quinto antes de Cristo, há cerca de 2500 anos. À volta do mar Egeu, na península balcânica e na Ásia Menor, há muitas cidades de cultura grega, falam línguas aparentadas, prestam culto aos mesmos deuses, mas constituem comunidades políticas diferentes e separadas. Nós chamamos cidades, eles chamavam pólis. São cerca de 300, são muitas cidades gregas. Na parte da Europa e na parte da Ásia, à volta do mar Egeu, as cidades que ficam na península balcânica, na Europa, governam-se a si próprias, sob diferentes regimes políticos, incluindo o que os gregos chamam democracia, como na cidade de Atenas, onde o tirano e a oligarquia tinham sido substituídos por um governo de uma assembleia de cidadãos. Chamam democracia, o poder do povo. E as cidades gregas que ficam na Ásia Menor também têm esta mesma variedade de regimes políticos, mas reconhecem a tutela do imperador dos persas. Há cerca de 50 anos que elas reconheciam, no princípio do século quinto, essa tutela do imperador dos persas. Os persas é uma palavra grega, não é assim que os persas se chamam eles próprios. Os persas chamam a si eles próprios iranianos. Arianos Aliás, arianos, é assim que eles se chamam a eles próprios, como ainda hoje, os iranianos. Persas é uma palavra grega que designa a população iraniana originária de Parsa, hoje Fars, que é uma província do Irão, é daí que vem o termo persa. Esta população iraniana é uma população diferente das populações semitas do Médio Oriente, aquelas que nós chamamos de semitas. É uma população diferente. De facto, eles têm muito mais a ver até com os gregos do que com os semitas. É uma população indoeuropeia também, fala uma língua indoeuropeia, portanto, diferente das línguas semitas. O imperador dos persas, o chamado rei dos reis, domina o que é hoje a Turquia, a Síria, a Jordânia, Israel, o Iraque, o Egito, o Irão e o Paquistão. É um império enorme, é um império que incluía aqueles que tinham sido os grandes impérios anteriores da Babilónia, da Assíria e do Egito dos faraós, está tudo incluído neste império do rei dos reis. Não é um Estado centralizado, este império do rei dos reis. O poder é exercido através de alianças locais. Eles basicamente estabelecem alianças locais e depois delegados do rei dos reis, do imperador, os sátrapas, que controlam as regiões. Exercem uma espécie de tutela. Por exemplo, no caso das cidades gregas da Ásia Menor, os sátrapas nomeiam governadores para essas cidades, há uma espécie de governadores ou delegados que são nomeados. Agora, essas cidades-

Havia revoltas, não é?

Estão constantemente em revolta contra esses governadores e em grande medida porque são inspiradas e apoiadas pelas cidades gregas da Europa, especialmente por Atenas, que apoia algumas destas revoltas na década de 90.

E é isso que incomoda Xerxes?

E é isso que faz com que o imperador dos persas vai perceber que para estabilizar o seu domínio na Ásia Menor, precisa de conquistar as cidades gregas da península balcânica, para ter uma paz a oeste do seu império. Ele vai exigir água e terra, que é o sinal da submissão ao rei dos reis. Era o que já tinha tentado fazer o imperador Dário em 492 antes de Cristo, mas sem sucesso. E é o filho de Dário, Xerxes-

Que foi derrotado na Batalha de Maratona

De Maratona. E é Xerxes, 12 anos depois, em 480 antes de Cristo, que vai tentar outra vez a submissão das cidades do oeste, das cidades gregas na península balcânica. Na primavera de 480 antes de Cristo, Xerxes atravessa o istmo que separa a Ásia da Europa e inicia a invasão da Grécia por terra, através do que se chama a Trácia, a Macedónia, ainda hoje se chama Macedónia, aliás, ao mesmo tempo que uma frota persa avança ao longo da costa, até como apoio ao exército. E há muitas cidades gregas que se submetem, isto é, que recebem logo os persas. Há outras cidades gregas, nomeadamente Atenas e Esparta, que formam uma aliança para resistir aos persas, quer por terra, quer por mar. Eles formam um exército para resistir por terra e uma frota para tentar bloquear o caminho da frota persa. E é então que, segundo Heródoto, um pequeno exército grego de 7000 homens, sob o comando do rei Leônidas, vai guarnecer o desfiladeiro das Termópilas. Este desfiladeiro das Termópilas é uma passagem numa zona montanhosa como é a península balcânica. É uma zona de montanhas e há passagens entre as montanhas. Este desfiladeiro das Termópilas é uma das passagens entre o norte e o sul da península balcânica e permite a entrada na chamada região da Ática, onde está a cidade de Atenas. O objetivo dos gregos, segundo Heródoto, é bloquear ali a passagem de um exército persa, a que Heródoto atribui números tremendos, cinco milhões, três milhões de homens, uma coisa absolutamente impossível.

Um bocadinho exagerado.

Em grande medida porque os números nos historiadores da antiguidade, aliás, como nos historiadores da Idade Média, os números são simbólicos. Eles usam números para indicar grandes quantidades. Em vez de dizer: "Era muita gente", vão dizer: "São quatro ou cinco milhões de homens". O que é que se deduz daqui? Era muita gente.

Eram muitos mais.

Eram muitos, mas nós não sabemos exatamente quantos é que eram. Alguns historiadores dizem: "Deviam ser para aí 100 mil, 200 mil homens", atendendo às dificuldades logísticas que era manter um exército grande em campo durante tanto tempo. Aliás, isso provavelmente também deveria ser parte da estratégia grega, das cidades gregas, da aliança, para reter os persas. Se eles conseguissem bloquear o caminho dos persas durante muito tempo, era muito provável que o rei Xerxes desistisse. Por quê? Porque era muito difícil manter aquele exército tão grande em campo. E que ele acabasse por ou não conseguir passar, acabava por desistir. Esta é a lógica desta iniciativa que Heródoto atribui aos gregos ou aliados contra os persas em 480 antes de Cristo. Ao mesmo tempo, há uma armada, sobretudo ateniense, que vai também tentar nos estreitos, tal como há estreitos desfiladeiros em terra, há também estreitos entre as ilhas do mar Egeu. Trata-se também num desses estreitos tentar bloquear a passagem da frota persa.

Muito bem, e agora está quase a acontecer a dita batalha, mas terá que ficar para a segunda parte deste programa "300 de e o resto é História". Até já. Olá, seja bem-vindo de volta a este programa 300 do "O Resto é História" que nós estamos a celebrar com a famosa história dos 300 espartanos que resistiram aos, pelos vistos, eram 5 milhões de persas, segundo aprendemos na primeira parte. Como é que os 5 milhões de persas estavam a enfrentar 7 mil espartanos, mas no final como é que ficaram os 300, Rui?

A ideia que Heródoto dá no livro sétimo é que no desfiladeiro, o ponto de combater neste desfiladeiro, que é uma passagem muito estreita, é que os persas apesar de serem muito numerosos, nunca conseguiam usar todos os seus números contra os gregos. Na prática, o desfiladeiro obrigava os persas a reduzirem-se ao mesmo número dos gregos para combaterem os gregos. Aí os gregos teriam sempre uma certa vantagem e seria possível conter os persas nesse desfiladeiro. Mais uma vez faz um pouco sentido militarmente. O que é que depois neste livro sétimo, Heródoto conta? Conta que um grego traidor vai nesta situação, uma situação de impasse, os persas não conseguem passar, Leônidas à frente do exército grego com espartanos, tebanos e tropas de outras cidades, retém os persas. E há um grego traidor que resolve revelar um segredo ao rei Xerxes, que é que há uma outra passagem que permite contornar o desfiladeiro. Essa passagem não dava para o exército persa passar, mas dá para uma força persa passar e vir atacar os gregos pela retaguarda e colocar os gregos no desfiladeiro entre dois fogos. Fogos no sentido das famosas setas.

A pólvora ainda não é usada.

Portanto, é isso que esse grego vai fazer. E quando os gregos descobrem que estão cercados, o que é que acontece segundo Heródoto? Uma parte dos gregos, a maior parte dos gregos retira. Não vale a pena estarem ali porque vão ser massacrados pelos persas, portanto uma parte retira. Mas Leônidas, com os tais 300 espartanos, verdadeiramente também com outros aliados, eles não são só 300, são mais 400 e depois mais outros 300 de outros. Aquilo já faz mais do que 300.

Mas não é tão giro. 300 está bom, até porque é melhor pro nosso programa.

Mas são 300 espartanos. Os espartanos são 300. Embora também haja outros que vêm com os espartanos.

É complicado.

Mas há um número simbólico que Heródoto dá aqui dos 300 espartanos com o rei Leônidas e eles ficam ali a combater os persas. Qual é o sentido desta resistência? Muito provavelmente, até o sentido pode ser para dar tempo à maior parte do exército grego escapar-se. Em vez de ser perseguido pelos persas, os persas estão depois bloqueados ali a tentar dominar os 300 espartanos e os seus aliados que ainda ali estão e permite ao resto do exército grego escapar-se na Ática. Esta é a história contada no livro sétimo.

Eles estão três dias a combater.

Ali a combater até serem todos mortos, é o sacrifício de Leônidas e dos seus 300 espartanos ali aguentarem até ao último homem, aguentarem os persas até ao último homem. Isto é no livro sétimo e depois no livro oitavo, Heródoto conta o resto da história. Os persas depois prosseguem a invasão da península grega, entram na Ática, conquistam e destroem Atenas. Mas entretanto Atenas tinha sido evacuada, a sua população tinha sido evacuada, tinha sido levada para ilhas pela armada ateniense. Mais uma vez, dando razão à demora a que os 300 espartanos obrigaram os persas em Termópilas permitiu esta evacuação. Mas os persas ocupam a Ática, não conseguem entrar na península do Peloponeso, onde está Esparta. Aí no istmo os espartanos conseguem resistir e entretanto a frota grega, uma frota sobretudo ateniense, derrota a armada persa em Salamis-

Uma famosa batalha

...uma famosa batalha em 480 antes de Cristo, e Xerxes, perdido o controle do mar, resolve sair da Grécia. Ele sai da Grécia, deixa um exército mais pequeno persa na Grécia, mas este, no livro nono da história de Heródoto, este exército é derrotado na Batalha de Plateia em 479 antes de Cristo, no ano seguinte. E assim termina a tentativa persa de submeter as cidades gregas na Europa, termina com o fracasso e com uma vitória das cidades gregas.

E que credibilidade é que o historiador Rui Ramos atribui a esta situação?

São isto factos históricos ou não são factos históricos? Aquilo que nós percebemos é que é aquilo que as pessoas contavam 50 anos depois dos acontecimentos em meados do século V a.C. Depois de Cristo. E nós sabemos que era aquilo que as pessoas contavam, porque é aquilo que Heródoto registra, mas outras fontes também registam versões diferentes da mesma história.

Século V antes de Cristo.

Antes de Cristo, desculpa. Século V antes de Cristo. Aquilo que Heródoto conta é também contado por outras fontes com outras versões que se vê que são tradições independentes daquelas que Heródoto registou. Heródoto não é a única fonte para estes acontecimentos. Há outras fontes que contam as mesmas histórias e como são de histórias diferentes da que Heródoto conta, usam tradições diferentes daquelas que Heródoto registou.

Não foi inspirado no texto.

Não vem de Heródoto, vem de outras tradições.

Mas que indiretamente acaba por credibilizar Heródoto.

Há uma história da guerra de Diodoro Sículo do século I antes de Cristo, mas percebe-se que é assente também numa fonte do século IV antes de Cristo, próxima de Heródoto, e que discorda de Heródoto em muitos pormenores. É consistente com Heródoto no geral, mas conta a história de uma maneira um pouco diferente de Heródoto. É óbvio que houve sempre quem desconfiasse das pesquisas de Heródoto. Essa desconfiança diminuiu no século XIX, quando a arqueologia pareceu confirmar Heródoto.

Olha que bem.

Por exemplo, Heródoto faz referência aos vários monumentos que comemoram as batalhas destas guerras e diz que havia um monumento, diz ele, que era uma coluna com umas serpentes à volta da coluna, era um monumento de 8 m de altura em bronze e que teria inscritos os nomes das cidades aliadas que tinham combatido os gregos. Ele descreve esse monumento. Esse monumento existe, está na cidade de Istambul hoje em dia. E é exatamente como Heródoto o descreveu, tem os nomes das cidades.

E tem a cobra.

Tem a cobra, não tem as cabeças da cobra, porque as cabeças foram partidas entretanto, mas há muitos desenhos do monumento antes do século XVII que têm as cabeças. Portanto, em Istambul, Constantinopla, até o século XVII, o monumento estava tal como Heródoto descreveu. Ele está a descrever monumentos que existiam no seu tempo e que os seus leitores podiam confirmar.

Isso credibiliza a história.

Se este pormenor é verídico, é muito provável que os outros pormenores também possam ter a mesma veracidade.

E o de Termópilas também existe.

Existe, claro. Tem hoje uma configuração muito diferente daquela que teria há 2500 anos, mas em 1939, os arqueólogos fizeram lá escavações e descobriram imensas setas que são, de acordo com a opinião da maior parte dos arqueólogos, persas do século V antes de Cristo. Imensas setas. Isso também corresponde à descrição de Heródoto do uso dos arqueiros pelo exército persa no ataque aos gregos. Aquelas nuvens de setas que bloqueavam o sol e que faz, numa das fontes clássicas, dizer a um dos espartanos, quando há esta nuvem de setas: "Ainda bem, porque assim vamos combater à sombra". Quer dizer, em vez de se deixar intimidar: "Ai, eles atiram setas, cobrem até o sol. Ainda bem, assim ficamos à sombra". Nós temos já suficientes elementos para, se a nossa teoria é: "Isto nunca existiu. Nada disto existiu", já temos de inventar uma teoria da conspiração para explicar por que tantas fontes e tantos elementos encaixam. De repente nós é que estamos a começar a inventar. E aí a tornar a coisa complicada e a não ir pela explicação mais simples, que é: se calhar isto aconteceu e por isso é que eles contavam estas histórias. Pode não ter exatamente acontecido tal como Heródoto e as outras fontes contavam. É muito provável que eles tivessem dado uma feição literária aos acontecimentos. E há, por exemplo, estudos que mostram que Heródoto, na sua descrição da Batalha das Termópilas, pode ter estado um pouco sob influência do Homero, a tentar dar àquilo uma dimensão heróica, que não sabemos se teve ou não teve, mas que ele diz quis dar literariamente, até para agradar aos seus leitores, e neste caso leitores eram sobretudo ouvintes, porque os textos eram sobretudo lidos, era assim que eles eram consumidos na antiguidade. Pode ter dado ali um lado dramático.

Exagerou nos números.

Um lado dramático para tornar a narrativa um pouco mais empolgante. Mas aconteceu qualquer coisa e muito provavelmente aconteceu aquilo que Heródoto nos descreve, porque faz sentido. Mais ou menos as coisas todas fazem sentido. A grande dúvida é em relação aos números, mas como disse, os números são utilizados pelos historiadores da antiguidade e pelos historiadores também da Idade Média num sentido simbólico. Isto não é no sentido estatístico como hoje o entendemos E depois há sempre aquela tendência também para atribuir ao adversário números maiores do que aqueles-

Exato, para realçar os nossos feitos.

Os nossos feitos. Há historiadores, por exemplo, que dizem que muito provavelmente, por exemplo, em Plateia os gregos eram capazes de ser mais numerosos do que os persas, mas as fontes atribuem sempre números gigantes aos persas. Portanto, isso permitiu o quê? Permitiu construir uma tradição, uma tradição iconográfica até importante em relação aos 300 das Termópilas com o rei Leônidas à frente, a lutarem até o fim. E antes do filme do Zack Snyder de 2006, os 300 já são muito celebrados. Há um enorme quadro do grande pintor francês Jacques-Louis David, de 1814, que hoje está no Louvre, do princípio do século XIX. Em 1814, o contexto é a fase final das campanhas de Napoleão contra as outras potências europeias. A França está ameaçada de invasão e o pintor Jacques-Louis David faz este quadro que se chama "Leônidas nas Termópilas" e sobretudo o objetivo do quadro é: apresenta-nos Leônidas numa posição de grande serenidade, comandante serenidade, ao mesmo tempo que no meio do caos da guerra, mas ele está completamente sereno. E portanto, é uma exaltação da liderança, da confiança nos líderes no momento decisivo, como é aquele que a França está também em 1814, a ser invadida pelas outras potências europeias, mas que confia em Napoleão para a defender como Leônidas nas Termópilas com os seus 300.

Portanto, achar que os gregos na Segunda Guerra Mundial estavam muito entusiasmados pela história do Leônidas é capaz de ser um pouquinho exagerado, mas a verdade é que em termos simbólicos e iconográficos, é uma história inspiradora que atravessa toda a nossa história.

Desde o século XIX, é uma história que inspira esta ideia de morrer pela pátria, de combater até o fim, mesmo quando as possibilidades de vitória e de sobrevivência são totalmente reduzidas. Portanto, é esta ideia de combater.

E pela liberdade.

Exato. Mas esta ideia de combater que depois é consagrada, até literariamente, numa tradição que chega aos nossos dias, uma tradição grega que chega aos nossos dias, que é o monumento que em princípio haveria nas Termópilas para comemorar a batalha e em que diz: "Aqui estamos nós, ide dizer a Esparta que cumprimos as ordens até o fim". Quer dizer, aqueles que ficaram ali e que cumpriram as ordens. Ao longo do século XIX, a resistência das cidades gregas a um grande império asiático começa a ser interpretada como um choque de civilizações. E portanto, a Batalha das Termópilas adquire uma nova dimensão histórica, é a dimensão que lhe atribui estas potências europeias que no século XIX estão a começar a dominar um mundo que é um mundo bárbaro, de déspotas. Elas são o foco da civilização, o foco da liberdade, da democracia e entendem este momento contado por Heródoto nas Termópilas como a demonstrar a coragem e a disposição para morrer dos europeus, e também a superioridade e da disciplinada infantaria dos hoplitas, isto é, os cidadãos armados das cidades gregas que combatem contra as massas orientais. Isto é, essas massas enormes que Xerxes mobilizou, mas contra as quais a infantaria europeia disciplinada de cidadãos de democracias conseguem resistir. Aliás, tal como a Batalha de Salamis, mostrar a superioridade da guerra naval grega contra os persas. Bem, aquilo que os historiadores têm feito nas últimas décadas é mostrar que esta visão geopolítica merece muitas reservas. A maior parte das cidades gregas no princípio do século quinto antes de Cristo permanecem neutras ou apoiam os persas. Das cerca de 300 e tal cidades gregas, só 30 é que combatem os persas. Mas mais importante do que isso, estas cidades gregas têm mais identidades próprias do que propriamente uma identidade grega. Isto é, são provavelmente mais comunidades locais do que sentirem-se representantes de uma civilização em contraste com a civilização oriental dos persas. Aquilo que eles estão a defender é, de facto, a liberdade e autonomia de cada uma das cidades mais propriamente do que defender a Europa civilizada contra a Pérsia. É verdade que eles chamam bárbaros aos persas, mas bárbaros não tem o sentido que tem hoje, é mais no sentido linguístico, é aqueles que não falam grego.

Até porque os persas eram de origem indo-europeia, não é?

Os persas, aliás, eram indo-europeus como os gregos, portanto, a diferença é apenas não falarem grego, falarem uma língua aparentada. E é verdade que os persas estão organizados numa monarquia, mas também há gregos organizados em monarquias, como os macedônios, por exemplo. Agora, claro, os europeus do século XIX preferiam focar-se em Atenas, na democracia ateniense, e projetar a partir daí esta ideia da civilização europeia, uma civilização democrática, rodeada por bárbaros, a quem é preciso ou resistir ou eventualmente converter, dominar e depois converter. Agora, é muito improvável que no século quinto antes de Cristo houvesse a ideia desta separação entre uma Europa E uma Ásia como há no século XIX entre a Europa cristã e a Ásia islâmica. Aliás, poucos anos depois, quando Heródoto ainda está a escrever, começam as guerras entre Atenas e Esparta, as chamadas Guerras do Peloponeso, que vão depois dar origem também a uma outra história importante, que é a história das Guerras do Peloponeso, de um outro grande historiador que é Tucídides, ainda no século V a.C. E finalmente, para complicar a história, no século IV a.C., em 330 a.C., portanto 150 anos depois das Termópilas, o rei Alexandre da Macedónia, um rei grego, vai conquistar o Império Persa. Aliás, depois de conquistar as cidades gregas da península balcânica. E ao fazer isso, vai misturar a cultura, os gregos e os orientais no seu novo império. E portanto, as cidades gregas acabam integradas num império militar dirigido por um monarca sagrado, o que quer dizer que aquilo que Xerxes queria é realizado por Alexandre, não por um persa, mas por um grego. Mas verdadeiramente é o mesmo projeto, quer dizer, é o projeto de unir as cidades gregas com este Império Persa, agora num império dirigido por gregos, mas com grandes tradições persas, com uma monarquia muito oriental de Alexandre e dos seus sucessores, depois dos vários reis gregos que depois ficam desde o Afeganistão e o Paquistão até à Península Balcânica, a comandar este império. Mas o projeto de Xerxes é realizado por Alexandre da Macedónia 150 anos depois, o que quer dizer que não era propriamente a isso que os gregos tinham objeção. Provavelmente, era mais uma objeção ao facto de ser de Xerxes a querer realizar esse projeto.

A história está cheia de ironias e de grandes histórias como esta. É por isso que vale a pena continuar a ouvir este programa. Muito obrigado por ter estado conosco neste 300 e pra semana, o 301. Até lá.