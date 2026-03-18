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Este é o Som do Ivens Touré das manhãs 360, que também pode acompanhar com imagem através das nossas redes sociais ou pelo site do Observador. Carla, esta quarta-feira estão conosco o José Manuel Fernandes e também o Miguel Santos Carrapatoço. E para dar nota esta manhã a Bruno Mascarenhas e a Mário Centeno. José Manuel, começamos por ti, queres dar nota a Mário Centeno pela reforma antecipada ou pela vontade de liberdade que ele disse hoje ao Diário de Notícias que quer assumir em pleno?

Infelizmente, quero dar nota a André Ventura, porque André Ventura resolveu chamar o governador do Banco de Portugal ao Parlamento e eu devo dizer que o Banco de Portugal tem de facto explicações a dar e ter noção de que isso tem que acontecer. Com a informação que temos, a informação que está disponível, e há uma peça no Observador em que explica mais ou menos tudo aquilo que se consegue saber neste momento, tudo aquilo que o Banco de Portugal explica e tudo aquilo que nós sabemos sobre a carreira contributiva de Mário Centeno, há algumas coisas que se percebem. A primeira coisa que se percebe é que ele não tem a idade que a maior parte dos portugueses necessitam de ter para ter a pensão completa. Não percebemos se a pensão que vai auferir, que aparentemente será de €10 mil, corresponde ou não a um cálculo de pensão completa, considerando o tempo contributivo, a sua carreira contributiva, aquilo que ele ganhou ao longo da vida, porque a nossa pensão não é só calculada em função do último salário, é calculada em função daquilo que ganhámos ao longo da nossa vida contributiva. Estamos a falar de um valor muito elevado. O Banco de Portugal paga bem, sabemos isso, mas há um período da vida dele em que ele é ministro e os ministros não ganham assim tão bem como isso. Há um período em que é governador, nesse período seguramente ganhou bastante bem. Tem agora seis meses como consultor, continuou a ganhar bastante bem, mas como víamos quadro técnico do Banco de Portugal, mesmo diretor adjunto do Gabinete de Estudos, não sei quanto é que ele ganharia, mas não sei se daria para uma pensão deste montante. Há muitos cálculos que devem ser prestados e a sensação com que se fica é que basicamente ele reforma-se para não incomodar o governador. E o governador deixa-o ir porque é daquele género: "Pega lá no saquinho de brasas e leva para o outro sítio. Vai fazer inferno para o outro sítio." Porque mais ou menos já se está a ver o que é que o Ronaldo das finanças, que não arranjou nenhum Arábia Saudita que o quisesse contratar, é disso que estamos a falar. Foi dado como certo em N lugares, se nós nos recordarmos. Havia os dados internacionais que estavam todos a pedir por Mário Centeno. Ele aparentemente era tão bom que não foi para nenhum e ficou numa prateleira no Banco de Portugal.

Mas Miami também não é o mau sítio para se estar.

Não, está bem, mas isso é dar umas aulas. A gente nunca sabe bem, muitas vezes são professores convidados, vão lá dar uns seminários, voltam. Ser professor numa universidade americana, não sabemos exatamente o que é que é. Creio eu, pelo aquilo que é conhecido publicamente, não está propriamente sentado em Miami o ano todo a dar aulas. Ele continua a viver em Portugal e dará lá uns seminários, mas tudo isso tem que ser explicado. E por isso, ainda bem que André Ventura chamou o governador, não sei se também chamou Mário Centeno, para dar explicações, porque Mário Centeno não é uma figura pouco conhecida. Mário Centeno é um político para todos os efeitos, para a imagem pública é a imagem pública de um político, e a perceção que o cidadão comum tem é que há filhos e enteados. Filhos são os cidadãos comuns, que têm as suas vidas comuns, mesmo aqueles que são funcionários bancários, funcionários da banca, que muitos deles ainda beneficiam de esquemas de fundos de pensões antigos que são mais favoráveis.

José Manuel, mas esse é o ponto, e ainda bem que surge este caso agora com o Mário Centeno, com grande mediatismo, porque ele é mediático, já fora de tempo, porque entretanto este regime de pensões do Banco de Portugal acabou em 2009, mas para que se perceba qual era o regime que estava em vigor. Mário Centeno não é o único, nem será o último. Há muita gente que ainda se vai reformar de acordo com estas regras, que são opacas, que são definidas ali entre paredes, porque há uma sociedade gestora do fundo de pensões do Banco de Portugal, que é do próprio banco. Tudo é decidido com base em cálculos que ninguém conhece. Todos nós sabemos quais são as nossas regras para a reforma, como tu dizes, o comum dos mortais. Aqueles senhores, ao longo da altura, que acharam que são mais do que os outros e além de terem bons ordenados, que eu acho muito bem, atenção, os bons ordenados.

Não estou a contestar os ordenados.

Eu sei, é isso.

É um lugar em que têm que estar pessoas que não sejam tentadas a ir para a banca no dia seguinte.

Mas uma coisa é ter um bom ordenado, outra coisa é montar ali um sistema Diferenciado de cálculo da pensão. São coisas diferentes.

Paulo, nós sabemos que, por exemplo, com outros bancos privados houve discussões gigantescas sobre aquilo que os administradores tinham autoatribuído.

O caso do BCP será o caso mais emblemático.

O caso do BCP, não foi só o Jerónimo Gonçalves, foram muitos administradores do BCP.

Mas aí eram problemas deles, privados.

Isto é corrosivo da democracia. É tão ou mais corrosivo que o funcionamento da Justiça e o que se está a passar nos julgamentos de José Sócrates. É imensamente corrosivo.

Eu acho muito bem e acho que Álvaro Santos Pereira vá ao Parlamento, que diga tudo, como é que são feitos aqueles cálculos. Eu acho que para Álvaro Santos Pereira esta decisão também é racional. Em vez de o ter durante anos como consultor a ganhar um bom ordenado, 11 mil € é o que se fala, ele resolve já o assunto, nem que o Banco de Portugal ponha algum agora para completar a reforma.

Paulo, numa empresa privada, isto é feito muitas vezes e faz sentido.

Que é pagar a cabeça.

É feito muitas vezes e faz sentido. A questão é saber o mecanismo. Ele tem que explicar tudo, tem inclusivamente que explicar que parte daquele dinheiro é pago pelo fundo de pensões do banco, e que parte é que é caixas de aposentações, porque ele não descontou só para o fundo de pensões. Penso que quando ele era ministro, não descontou para o fundo de pensões. Também há de haver uma parte que vem da caixa de aposentações.

Deixe-me só dar mais uma nota sobre isto. Por que isto acontece? Neste momento há cinco consultores do Banco de Portugal, Mário Centeno é um deles. Estão todos em condições de se reformar da mesma maneira, porque a administração pública, nalguns lugares, tem este conforto que é: as pessoas estão num sítio, podem ir fazer o que quiserem, que têm aquele lugar reservado. Não correm risco nenhum de irem de alguma forma à vida delas, dar aulas, governos e por aí fora, e quando chegam, têm o lugar reservado. E isso continua na contagem do tempo. Mário Centeno fez isso e os outros quatro consultores também. Nalguns casos são pessoas que vieram de outras posições do Estado.

Segundo o artigo do Edgar, Centeno continuou sempre a descontar para o fundo de pensões.

Sempre a descontar, mas sempre com aquele lugar reservado. E isto é um conforto que ninguém tem noutra área qualquer. Se alguém está numa empresa, mesmo num posto de chefia e decide mudar de empresa, ir para a política, não tem o lugar reservado ali. Toda a gente gostaria de ter isso.

Eu acho muito bem que isso esteja discutido no Parlamento.

E por isso dá as nota a André Ventura pela iniciativa.

Eu vou dar nota a André Ventura pela iniciativa, porque imagino que tanto PS como PSD estão atrapalhados. Ainda bem que há alguém que chama ao Parlamento o Governador do Banco de Portugal e só espero que depois o trabalho na comissão seja civilizado. Não sei se vou ter que esperar, se calhar, sentado ou longe desse momento, mas que isso aconteça. Não sei até que ponto vai ser esclarecedor, mas pelo menos aconteceu. E para já, dou um 14.

A André Ventura.

Eu dou mesmo um 15. Quinze mil era o ordenado que tinha antes o André, portanto dividido por mil, fica 15 para o André Ventura.

Para André Ventura e esta iniciativa. E toda esta discussão, Miguel, mostra que Mário Centeno ainda tem valor político, é isso?

Pelo menos parece incomodar muita gente e continua a ser notícia de cada vez que faz ou que tem um gesto. E esta declaração que Mário Centeno faz ao Diário de Notícias, esta entrevista, ressoa alguma coisa que ouvimos nos últimos tempos. Aliás, podemos fazer aquele jogo "quem disse o quê?"

Então.

"As pessoas estão exaustas dos políticos que não querem fazer nada." Uma frase. "As pessoas estão verdadeiramente cansadas de não haver preparação, não verem a demonstração de que aquilo que se diz tem substância."

Foi a mesma pessoa a dizer isso?

Não. A primeira frase é de Pedro Passos Coelho, a segunda frase é de Mário Centeno. São frases muito parecidas, de facto. E se nós especulamos tanto sobre os planos, aquilo que move as ambições de Pedro Passos Coelho, também podemos especular sobre aquilo que move as ambições e os sonhos de Mário Centeno, que veio dizer que tem, agora que está fora do Banco de Portugal, toda a liberdade para ser aquilo que bem entende. Eu acho que isto cria e vai criar um problema ao Partido Socialista, tal como a sombra de Pedro Passos Coelho criou e cria um problema para o PSD, ter um ativo no banco, aqui sem qualquer tipo de graça, mas ter um ativo no banco de suplentes como Mário Centeno, pode agitar de alguma forma o Partido Socialista. É verdade que Mário Centeno não é militante do PS, portanto, neste momento não poderia ser candidato a secretário-geral do partido, mas isso também se resolve facilmente. Mário Centeno no passado já alimentou muitas especulações sobre ser candidato à Presidência da República, sobre a eventualidade de receber o governo depois da demissão de António Costa. Mário Centeno, esse sim, nunca excluiu qualquer regresso à política e acho que com esta entrevista quer dizer claramente que não exclui um dia vir a desempenhar um papel político. Sabemos que o cargo de Presidente da República está ocupado por um socialista, que à partida, se nada correr extraordinariamente mal, será recandidato e reeleito. Portanto, sobram poucos lugares para Mário Centeno e o lugar mais apetecível é o de primeiro-ministro. Isto, como eu dizia há instantes, vai criar um problema ao Partido Socialista. José Luís Carneiro foi reeleito com uma votação norte-coreana, mas sabemos que foi reeleito sem que ninguém

Tivesse feito exatamente a oposição aberta a José Luís Carneiro. Há uma facção do Partido Socialista que nunca engoliu bem, nunca mastigou bem a forma como José Luís Carneiro se apressou e acelerou a sua chegada à liderança do Partido Socialista. Penso em Mariana Vieira da Silva, penso em Fernando Medina, penso em Ana Catarina Mendes. E Mário Centeno, no futuro, pode ser um pivô desta gente toda no Partido Socialista. O legado de Mário Centeno à frente do governo de António Costa, ou melhor, o legado de Mário Centeno no governo de António Costa, é muito discutível. Sabemos aquilo que fez e aquilo que não fez.

Foi o ministro das Finanças que chegou ao excedente orçamental.

É verdade, isso ninguém lhe tira. Podemos discutir os meios que usou.

Os meios, os cortes no investimento abaixo ainda do tempo da Troika, as cativações, isso tudo.

Mas tem isso no currículo, o CR7 das Finanças. E isso vamos ver se no futuro, daqui a dois anos, o PS não estará a olhar para ele.

E que nota vais dar a Centeno, cálculo?

Vou dar um três a Mário Centeno, porque para lá da discussão sobre pensões, que é muito interessante, este gesto político de Mário Centeno divertiu-me bastante.

Dás nota a Mário Centeno também, Paulo?

Posso acompanhar o José Manuel Fernandes na iniciativa do Chega que vai permitir conhecer um pouco isto, mas não vou ser nem tão generoso. Ele deu 14, não foi? 15. Não, eu dou um 11, porque o Chega depois não faz estas coisas só pela transparência, é pelo populismo. Vai dizer: "11 mil euros, 12 mil euros, 5 mil". Vai ser aquele charivaria habitual. E, portanto, dou um 11. Pelo menos, enfim, por linhas tortas, vamos sabendo as coisas mais direito.

Falando em Chega, Bruno, há aqui um problema com Bruno Mascarenhas.

Há vários problemas com o Chega, com o Chega autárquico, e há este problema, que é o mais grave, quanto a mim, com Bruno Mascarenhas. Mas deixe-me começar por dar uma nota positiva também a André Ventura por esse pedido que fez, foi o primeiro a fazê-lo, da audição de Álvaro Santos Pereira no Parlamento. Claro que foi com o estardalhaço habitual, com o populismo habitual. E eu muitas vezes digo que no Chega, forma e conteúdo confundem-se. Aqui, no entanto, eu vou destrinçar a forma da substância. E na substância, André Ventura tem razão. Quando a poeira assentou, todos nós acho que concordamos que é necessário ouvir explicações de Álvaro Santos Pereira. E André Ventura, apesar de ser com aqueles seus métodos e com o ruído habitual, na substância, teve razão e foi o primeiro a ter razão. Onde as coisas não lhe correm tão bem, de facto, é a nível autárquico. Mais importante que as três câmaras que o Chega conquistou nas eleições autárquicas, creio que foram os dois vereadores na maior autarquia do país, Lisboa, que apresentaram um bom resultado, que eu acho que o Chega nem teve em termos globais nessas eleições. Mas ter dois, e com aquele segundo vereador ali conquistado depois de muitas recontagens.

Por um voto.

Creio, sim. Havia ali uma dúvida em relação a 11 votos e conquistou esse segundo vereador. Entretanto, corre o risco, neste momento, eu acho que na prática já não tem vereadores em Lisboa, depois de tudo o que se tem ouvido. E Lisboa não era um teste do algodão, nem era um balão de ensaio para outras possibilidades governativas do Chega, mas era de facto uma excelente oportunidade para o partido mostrar responsabilidade, conquistar confiança, provar que pode ser um parceiro fiável, disponibilizando-se para esses entendimentos. E há duas vertentes neste caso. Há o caso em si, com os alegados favorecimentos e depois a revelação daquele negócio da companheira de Bruno Mascarenhas, e depois é mais uma oportunidade desperdiçada para o Chega, porque há muita visibilidade. A Câmara de Lisboa, claro, é a mais mediática, há uma grande visibilidade e tudo isto acaba por prejudicar esse caminho de afirmação ou de respeitabilidade ou de confiabilidade do Chega. E vê-se que não é um caso como muitos outros que têm acontecido de vereadores ou deputados municipais que se desvinculam do Chega. Vê-se que não é a mesma coisa pela reação, em primeiro lugar, de Rita Matias, que foi muito crítica, e eu não vejo maneira de Rita Matias ter tido aquela reação sem o beneplácito de André Ventura. E agora também com os deputados municipais a posicionarem-se contra Bruno Mascarenhas. Portanto, mostra que este caso tem muito mais peso para o Chega do que as outras saídas que têm acontecido noutras autarquias. E o caso também de mostrar a incapacidade do Chega de controlar os seus representantes, os seus elementos. Aparentemente, Bruno Mascarenhas conduziu as negociações para os cargos em empresas municipais sem ouvir o grupo municipal, foi isso que agora vieram dizer. O grupo municipal também do Chega em Lisboa atira a responsabilidade da retirada da confiança política a Bruno Mascarenhas para a direção do partido e, na prática, o que temos é o Chega sem os dois vereadores que conseguiu eleger. Porque eu não vejo maneira disto se voltar aqui a compor, de haver agora aqui uma espécie de tréguas de fumo branco com Bruno Mascarenhas, até porque Rita Matias atacou fortemente e o pai de Rita Matias também atacou com muita contundência.

Que por sua vez já tinha sido atacado por Bruno Mascarenhas.

Parece que há aqui uma tensão entre a família Matias e Bruno Mascarenhas que não é de agora. Mas o Manuel Matias pediu a demissão de Bruno Mascarenhas, disse que no Chega não há lugar para pessoas como ele e que sente vergonha alheia. André Ventura não tem sido tão cáustico, mas eu não vejo ser possível que Rita Matias e Manuel Matias tenham este tipo de discurso e de ataques, façam estes ataques a Bruno Mascarenhas, sem a concordância de André Ventura. Isto podem ser dores de crescimento do Chega, muito se tem dito sobre isso, que é normal que um partido que cresceu tão depressa depois tenha estes casos, mas são dores. E são dores que afetam muito o partido e afetam numa autarquia que era muito importante para o Chega mostrar uma outra imagem. Por isso eu vou dar uma nota negativa ao Chega, vou dar um sete.

Estava tudo a correr tão bem, não é? E uma negativa agora no final deste é "O Vencedor" é que regresse mais logo na tarde política. Às 18h10, numa versão alargada moderada pelo Ricardo Conceição. Esta quarta-feira, as notas são dadas pela Judite França, Helena Garrido e Anselmo Crespo.