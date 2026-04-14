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Começa agora o "O Vencedor" das manhãs 360, que também pode acompanhar com imagem através das nossas redes sociais ou pelo site do Observador. Carla, hoje dão notas a Helena Matos, Alexandre Machado e também José Manuel Fernandes.

E vamos naturalmente ao duelo do dia, da noite ou do ano, ainda não conseguimos bem avaliar. José Manuel, vamos começar por ti. Quem é que venceu o debate de ontem: André Ventura ou Pacheco Pereira?

Olha, tudo depende da perspectiva com que nós olhamos para o debate. E eu diria que quando ouvi falar daquele debate, tive uma-

Uma premonição

Tive uma ideia.

Um pressentimento.

Basicamente é assim: pensei primeiro que o André Ventura não ia entrar naquilo. Depois, quando ele decidiu entrar, eu disse: "Pronto, isso já percebi o que o André Ventura vai fazer". E fez. Basicamente, o que ele fez foi levar o relatório das vícias para o debate. Eu acho que o Pacheco Pereira tinha a obrigação de perceber que isso ia acontecer. E do ponto de vista não do debate intelectual, mas da perceção pública das coisas que se passou, permitir que se falasse do relatório das vícias é permitir que se fale de um relatório que durante muito tempo se procurou esconder e que, eu diria, a esmagadora maioria dos portugueses não conhece. André Ventura fez gala em ler alguns bocados particularmente impressionantes. Só por isto, eu acho que André Ventura marcou mais pontos. Depois houve alguns pontos bem marcados por Pacheco Pereira, houve outras fases que era o debate do costume, mas o fato de ter sido levado para a televisão uma discussão sobre o relatório das vícias, que é um tema tabu, mas que existe e que corresponde a uma realidade e que nunca, por exemplo, é ensinado nas escolas, sobretudo para as gerações mais novas, como é o caso de André Ventura. André Ventura já não é tão novo assim, tem 43 anos, mas há muita gente abaixo dos 43 anos em Portugal. A idade média acho que é anos 47 em Portugal, ou mediana em Portugal, anos 47. Portanto, eu acho que ele acabou por marcar mais pontos, por estar mais próximo de atingir o seu objetivo do que Pacheco Pereira. De resto, olha, quem gosta de espetáculos, Pacheco Pereira garantia que não ia ser um combate box, que ia ser um debate diferente. Penso que não conseguiu esse objetivo.

Não foi um debate diferente, Paulo.

Não, não foi diferente. Eu não sei qual foi a ideia de Pacheco Pereira em ter sugerido logo à partida o debate, se ele esperava alguma coisa diferente. Eu percebo o desafio intelectual e a tentativa de colocar factos e analisar factos de uma forma minimamente escorreita em qualquer ação, nomeadamente nesta. Agora, não sei se foi ingenuidade da parte de Pacheco Pereira, ingenuidade de que conseguiria fazer daquilo um debate que fosse esclarecedor, muito baseado em factos e que não fosse basicamente uma massa, que André Ventura não fosse fazer de tudo isto, do antes e o depois de 25 de abril, se quisermos simplificar, uma mesma massa, amassar tudo e apresentar como se fosse tudo a mesma coisa. Foi esse o resultado. Não sei se foi ingenuidade da parte de Pacheco Pereira, no momento em que faz o desafio, ou o convencimento de que ele conseguiria, de facto, debater com André Ventura com base em factos e numa tentativa minimamente honesta de olhar para os factos e analisá-los de uma forma escorreita. Porque isto começou tudo com o whataboutismo de André Ventura, falando de ditadura e de presos políticos. E ele disse: "E depois da ditadura, e depois da queda do regime?" E portanto, não saímos daqui. E andamos num pingue-pongue de antes é que era pior, agora depois do 25 de abril é que foi pior. E eu acho que isto não aproveitou a ninguém, de alguma maneira. Acho que a única pessoa que cumpriu o seu objetivo claríssimo desde o início, mas isso era claríssimo, foi o André Ventura. Isto é o ambiente dele. Enfim, não vou voltar à imagem da discussão com o porco, da luta com o porco. Mas André Ventura ainda estava na CNN, já estava a escrever no Twitter: "Estou agora na CNN a provar tudo o que disse sobre os presos políticos. Que venham os processos, mas ninguém me vai impedir de dizer a verdade." E passado uma hora de acabar o debate, à 00h23, uma hora e meia.

Faziam a sondagem.

À 00h23 publica uma alegada sondagem de uma tal Pulso FM, que lhe dá uma vitória esmagadora de 73,98% e diz: "Os números são claros, os portugueses estão fartos de balas e condenam todo tipo de violência, seja de esquerda ou de direita. Este debate serviu, sobretudo, para podermos virar uma página da nossa história e evoluir enquanto nação. E aqui estão os resultados deste inquérito." Portanto, o objetivo de André Ventura era, como sempre, claramente este. E eu acho que a frase do debate, já agora para terminar, é quando o Pacheco Pereira se vira para ele.

Para André Ventura.

Para André Ventura e diz e pergunta: "Você pensa que está a falar com um atrasado mental?"

Sim, temos estado a passar esse som.

Exatamente. E eu acho que essa frase resume bem o que se passou ali.

Alexandra, o que é que sai deste debate?

Sai pouco. Aliás, se alguém tinha a ideia de que iria ficar muito esclarecido, nem é uma questão de esclarecimento. Se alguém achava que isto ia ser um debate sem gritaria ou com algum tipo de esclarecimento, acho que estaria redondamente errado. Não há debate possível com André Ventura, pelo menos, que sirva

Para a outra parte conseguir expor de alguma maneira as suas ideias. E eu acho que o Pacheco Pereira cometeu o erro capital de achar que tem uma superioridade intelectual que iria conseguir dobrar André Ventura.

Esse erro é um pecado capital, é a vaidade.

É a vaidade. Ele acha mesmo que tinha uma superioridade intelectual.

Eu até gosto mais do termo soberba.

Podemos ter aqui várias caracterizações ou vários adjetivos pra dizer o mesmo. Pacheco Pereira achava que conseguiria o que ninguém consegue, que é debater superiormente com André Ventura. E não consegue. André Ventura consegue falar sempre por cima, consegue estar sempre a dar aqueles chavões.

Mistura tudo, ele faz uma massa de tudo.

Que tem a razão do seu lado. Claramente, se Pacheco Pereira achava que ia debater história, aquilo acabou por ser um debate político. E nesse ponto, acaba por André Ventura ter conseguido levar a água ao seu moinho, porque colocou aquilo nos termos em que tornou um debate político e não histórico. E Pacheco Pereira teve esse erro.

Mas é que Pacheco Pereira também não estava a debater história, porque André Ventura, é manifesto, não sabe quase nada sobre aqueles assuntos. O que faz é misturar aquilo tudo. Havia uma parte em que estava bem preparado e bem descaso, que é óbvio que tinha a ver com a parte do terrorismo, e isso tinha a ver com o facto da figura de Pacheco Morim, e aí estava bem preparado. Também não era uma coisa tão extensa que ele precisasse de saber muito, mas é óbvio que tínhamos diante duas pessoas, uma que sabe pouco e tem uma estratégia de misturar tudo, como geralmente acontece quando se sabe pouco e se leva a voz, que era o caso do André Ventura, mas, nomeadamente em relação à questão da descolonização, o Pacheco Pereira não sabia muito, de modo algum. E estava com uma narrativa tão politizada quanto a do Ventura, só que é claro, muito menos histriônica. E é óbvio que as coisas não se podem discutir naqueles termos. O Pacheco Pereira deve ter, que só faz sessões de esclarecimento, penso eu, desde que entrou na política, porque ele não debate, ele faz sessões de esclarecimento em que acha que é sempre o mais esclarecido dos participantes. E claro que nós não podíamos ter, aquilo são tudo situações demasiado complexas para se poderem debater naqueles termos.

E com aquelas duas pessoas.

E com aquelas duas pessoas. Aí há, de facto, um erro. Pacheco Pereira achava que era um historiador a debater com um líder político, mas o Pacheco Pereira não foi ontem um historiador a debater com ninguém. O Ventura é o que é. É um líder político, com as suas características, mas o Pacheco Pereira não estava lá de historiador, porque há coisas em que estava com uma narrativa política tão vincada quanto a do Ventura, só que é claro, com outro tipo de encontramento, outro tipo de postura, mas que não resulta muito bem diante daquele tipo de contendor. E a mim parece-me também que o Pacheco Pereira não é um homem habituado a debater, isso aí ele subestimou, porque ele não debate há muitos anos. Ele faz umas sessões de esclarecimento, as pessoas que estão ao lado são muito interessantes, ele diz coisas interessantes.

Os programas onde ele participa são bem comportados a esse nível.

Não, são pra ele brilhar. Os programas em que os outros fazem pé de microfone.

Claro. Não os fazem os outros.

Não, é verdade. O Pacheco Pereira, uma pessoa vai, uma coisa com o Pacheco Pereira. Eu já estive, eu gosto, ele apresentou um livro meu. É uma pessoa muito interessante, mas não entramos lá pra debater com ele.

José Manuel, o que querias dizer?

Não, eu só estava a dizer que no debate, naquele programa que ele tem, a regra é ninguém se interromper. Eles fazem monólogos, às vezes de 10, 15 minutos, e no fim, são três monólogos na primeira parte e três monólogos na segunda parte.

Claro, não é um debate.

Aquilo não é um debate, não tem nada a ver com o que se passou ali ontem.

E interromper o Pacheco Pereira, ouve-se logo: "Essa não é a verdadeira questão." Porque um desgraçado que tenha a santa ideia de lhe dizer que aquilo não é o assunto, ele diz logo: "Essa não é a verdadeira questão." Ele é uma pessoa muito interessante, com imensa informação, mas há aqui uma coisa que é...

Só compará-los.

Aquilo não faz sentido nenhum e é como se tivéssemos duas pessoas a praticarem desportos diferentes no mesmo tapete. Há uma sensação de desconcerto do mundo. Agora, ontem também não foi o Pacheco Pereira historiador, foi um Pacheco Pereira que também fez política, porque também é importante lembrá-lo. Ele é um político, ele faz política e foi a pessoa que achou que ia fazer política usando o seu conhecimento histórico, o que levou a que ele sacrificasse algum do conhecimento histórico em detrimento de tentar vencer o André Ventura. Eu acho que Pacheco Pereira também tem um imaginário muito dos velhos, dos grandes debates, da questão do bom senso e do bom gosto, o Antés Quental com o Feliciano Castilho, aquelas coisas todas, o Cunhal com o Soares.

E tenta enquadrar, contextualizar e por aí fora.

Vamos ouvir o Bruno também ainda sobre o debate.

Sim, eu acho que o debate arrancou razoavelmente bem e terminou previsivelmente mal. Acho que toda a gente estava à espera que acabasse como acabou, e acabou pior para Pacheco Pereira, porque ao longo do debate ele deslocou-se mais para o terreno do combate político, que é o de Ventura, do que foi capaz de levar Ventura para o debate historiográfico, que supostamente era essa a intenção. E isto não aconteceu por Ventura ter arrastado o Pacheco Pereira pra lama ou por ter interrompido o raciocínio, como já li, estava sempre a interromper o raciocínio. O problema é para onde a premissa deste debate encaminhou o raciocínio do Pacheco Pereira. Porque o problema é a premissa do debate. Uma coisa é nós discutirmos, por exemplo, o que foi o comunismo ou o que foi o nazismo. Outra é partir de uma premissa que é: o que é que foi pior? Foi o comunismo ou o nazismo? Porque aquele que defender uma coisa vai relativizar necessariamente os crimes e os males do outro lado. E foi essa armadilha que Pacheco Pereira não evitou, porque objetivamente ele acabou a relativizar os crimes e os abusos cometidos durante o PREC. Foi isto que aconteceu. Ele tinha razão à partida.

Foi o contraponto ao facto de André Ventura relativizar os crimes cometidos durante a ditadura.

Iria sempre acabar assim.

Estavam a comparar o incomparável.

A comparação entre os 48 anos da ditadura e menos de dois anos do PREC não faz sentido.

Zero, parece completamente diferente.

Pacheco Pereira tinha toda a razão à partida. Mas não faz sentido não apenas pelas razões que Pacheco Pereira julga, mas porque depois estar a dizer: "Aquilo foram menos de dois anos, ou foi meia dúzia de casos, ou foram casos pontuais", intelectualmente é também uma indignidade. E Pacheco Pereira não evitou cair nessa armadilha só porque não gosta da forma como André Ventura usa esses factos politicamente. E tem todo o direito, eu acho que André Ventura deturpa, pega em factos, mas depois usa-os de uma forma que não é digna. E aquilo acabou com Pacheco Pereira, no fundo, quase a responsabilizar Salazar e Marcelo Caetano pela descolonização como foi feita. Só faltou responsabilizar também pela história colonial portuguesa. Para isso íamos quase a Vasco da Gama e a Pedro Álvares Cabral, já para não falar também das responsabilidades da Primeira República. A política colonial portuguesa não começou com o Estado Novo, Portugal tinha colónias antes disso. E depois dizer que foi a política de Salazar que conduziu àquela descolonização, o que em parte é verdade, mas é uma forma de desresponsabilizar os agentes políticos que tiveram intervenção no processo de descolonização.

O próprio Pacheco Pereira dizia ontem à tarde aqui na Rádio Observador que o modelo e o facto do debate ser na televisão não era o melhor sítio para se poder chegar a conclusões sérias.

Acho que no Twitter com 240 caracteres acontecem as mesmas coisas.

Para terminar, no final, eu acho que ainda foi mais para o terreno político do combate político, com Pacheco Pereira a ir buscar cartazes do Chega ou reações do Chega a cartazes do SNS, a falar da sua experiência enquanto candidato à Câmara de Loures, pondo-se em bicos de pé.

Essa aí é que foi mesmo estranha.

Essa foi completamente estranha.

Não percebi essa guinada, mas ouviu-se um nome no meio disto tudo.

Passos Coelho.

Ora aí está, que explicam muito disto. Houve aqui, no desafio lançado por Pacheco Pereira a André Ventura, muito de vaidade e muito de ressentimento em relação a Passos Coelho. E quando se ouviu o nome de Passos Coelho, explicou-se porque é que Pacheco Pereira lançou este repto a André Ventura e porque é que tinha tanto desejo de debater com André Ventura na televisão, tentando provar, se calhar, que o conseguiria derrotar, ao contrário de todos os outros.

Talvez o que tivesse mesmo era debater com Passos Coelho.

Com Passos Coelho, se calhar era isso.

Vamos dar notas então. Bruno, queres começar tu?

Eu vou dar uma nota ao debate. Não foi de facto nada esclarecedor. Houve algumas coisas interessantes que apareceram, mas acho que acabou por não ser esclarecedor e acho que quem perdeu mais foi Pacheco Pereira. Vou dar um seis.

Um seis ao debate. E tu, Helena?

Olha, eu acho que às vezes há debates dos quais podem sair outros debates bastante mais positivos. Aconteceu isso há 50 anos, nós estávamos a ter o primeiro debate sobre a reforma agrária na RTP, que era um assunto absolutamente tabu, e portanto eu dou um 10 ao debate, porque tenho a esperança que talvez assim alguns daqueles assuntos que ali ontem foram aflorados possam vir a ser tratados de uma forma mais racional e informada, porque houve muita desinformação de parte a parte.

José Manuel, a tua nota.

Olha, é difícil dar. Eu acompanhei esta ideia de Helena com validade, temas que apareceram que nunca se discutem em Portugal e que era bom discutir, isso era positivo, mas o tom do debate acho que foi bastante negativo, portanto fico um pouquinho melhor que o Bruno, dou um sete.

Um sete. E curiosamente, um debate que teve muito mais tempo do que os debates dos candidatos presidenciais.

As audiências deviam estar .

E mais tempo do que o que era proposto.

Não há Comissão Nacional de Eleições a borrifar-se.

Mais tempo, não foi?

Foi mais tempo.

Uma hora e vinte.

Tinham dito que era só 50 minutos.

Mas estava marcante?

Foi uma hora e vinte.

As televisões também gostam de audiência, sabes?

Não são só as televisões.

As rádios também gostam um bocadinho.

Também.

Todos nós gostamos.

Sim, mas há métodos e métodos de lá chegar.

Sim, isso é muito importante. Eu acho que posso falar em nome de todas as pessoas que fazem comentário. Quer dizer, que a ideia não pegue.

O quê? Ter debates de uma hora e vinte?

Não, até podem ser 10 horas se for preciso. Não, este género, vai-se agora buscar este, vai-se agora buscar aquele, e depois se debater com o comentador.

Há modelos de televisão que caminham para aí.

Já.

Já há modelos que caminharam para isso.

Quase.

Alexandre, a tua nota ao debate ou a cada um dos intervenientes?

Eu acompanho o Bruno no seis, por dois motivos: pelos intervenientes, não têm nada a debater um com o outro, claramente, e porque a discussão foi centrada numa premissa errada. Seis.

Seis. Paulo, tu?

Eu vou baixar para quatro, porque eu acho que saímos pior que entrámos neste debate. Esta confusão imensa, e acho que gerações novas, para quem muitas vezes estes assuntos são discutidos pela primeira vez, acho que saem dali com uma ideia errada de parte a parte, daquilo que se passou antes e depois. E esta confusão perigosa entre aquilo que se passou num período revolucionário durante dois anos, que é toda a mesma coisa, uma ditadura de 40 anos, é muito perigoso isso.

E por isso não houve vencedores hoje, e o Vencedor é regressa mais logo na tarde política.

Numa versão alargada, começa a seguir ao jornal das 18h, esta terça-feira dão notas a Judite França, a Raquel Piquasis e o Alexandre Borges.