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Tempo para dar notas na nova edição de "Iuvens Tuore" na Rádio Observador. Hoje, nas manhãs 360 de fim de semana, a análise é da Mafalda Pratas, cientista política e também colunista do Observador, e ainda da Eunice Lourenço, editora de política do jornal "Expresso". A moderação é contigo, Miguel Vidara.

Sejam muito bem-vindas a esta edição de sábado de "Iuvens Tuore", em que vamos oscilar entre temas que fazem a atualidade nacional e temas internacionais, com destaque para o assunto que vai dominando este sábado a ronda negocial entre Estados Unidos e Irão, tendo em vista uma solução que se espera definitiva e duradora para o conflito do Médio Oriente. É por aqui que começo. Bom dia, bem-vinda, Mafalda Pratas. Que expectativa em torno deste encontro, desta ronda negocial. Optimista quanto à possibilidade desta ronda negocial sair, pelo menos, o prolongamento do cessar-fogo em vigor?

Bom dia. Eu acho que atualmente é completamente imprevisível, porque me parece que os dois caminhos são totalmente possíveis. O que eu quero dizer com os dois caminhos? Por um lado, é possível que Donald Trump tenha percebido que, exceto se decidir e se tomar esse risco de pôr homens no terreno, que seria uma decisão muito complicada internamente para a sua própria popularidade e do seu partido. Sem esse instrumento, será muito difícil conseguir que simplesmente com mais bombardeamentos a partir do ar e com outro tipo de ações militares deste tipo, que consiga alguma coisa melhor do que uma negociação diplomática o poderá fazer conseguir. E portanto, não tendo conseguido derrubar o regime, ou seja, conseguiu matar grande parte das lideranças, mas essas lideranças foram rapidamente substituídas por lideranças em tudo semelhantes e provenientes do mesmo regime. E não tendo conseguido encontrar os 400 quilos de urânio enriquecido, que supostamente seriam utilizados no programa nuclear, então parece-me que, neste momento, o grande objetivo é reabrir o Estreito de Ormuz, que estava aberto no dia anterior à guerra do Irão começar. Isso é um lado, é Donald Trump perceber que não há muito mais a conseguir, exceto se decidir avançar para o próximo passo, que é pôr homens no terreno, ou então algo completamente impensável, como aquela ameaça que ele deu de destruir uma civilização, mas que seria muitíssimo complicado do ponto de vista não só da popularidade no resto do mundo, mas até da popularidade interna. Por outro lado, também me parece possível que o oposto ocorra, ou seja, que Donald Trump não se sinta propriamente muito convencido com nenhuma das negociações e com nenhum dos resultados diplomáticos, que tudo isso lhe pareça, no fundo, assumir uma derrota ou assumir uma fraqueza e que, por isso, queira demonstrar o poderio da sua força e da sua força militar e, portanto, de certa maneira, dizer que nada disto é suficiente, nada do que os iranianos proponham é suficiente, nem que esteja propriamente aberto a grandes concessões e decidir fazer fincapé e continuar ainda mais uma guerra no Irão. Qual é que é talvez aqui uma das chaves fundamentais? É esta decisão muito interessante que foi, é importante lembrar, a pedido do Irão, que o principal negociador do lado americano e que estivesse presente J.D. Vance, o vice-presidente.

Quito como o mais moderado face àquilo que são as posições que têm sido expressas por Donald Trump.

Não sei se diria mais moderado, mas diria que foi, sem dúvida, dentro da administração, a única voz crítica, também provavelmente porque é o único que não pode ser despedido pelo presidente e portanto, pode, de certa maneira, demonstrar a sua insatisfação com esta guerra e também é de longe a voz mais isolacionista dentro da administração, quando comparado com Marco Rubio, com Steve Witkoff ou com Jared Kushner, que são pessoas cuja visão do mundo é muito mais próxima da visão neoconservadora clássica do início dos anos 2000. Ora, ter pedido J.D. Vance nas negociações parece-me ter sido uma estratégia que beneficia quer o Irão quer Donald Trump, e passo a explicar. Por um lado, o Irão beneficia com esta voz que está mais desejosa de acabar a guerra. Isto é, será a voz que quer mais que esta guerra termine, porque ele nunca esteve interessado que esta guerra sequer começasse. Portanto, é uma voz mais possível de terminar esta guerra do que se as negociações fossem apenas conduzidas por Jared Kushner e Steve Witkoff. Por outro lado, também pode beneficiar Donald Trump nesta matéria, que é, de certa maneira Permitir empurrar um bocadinho as culpas para J.D. Vance, dizer que esta foi uma negociação dele e que ele não esteve presente e, por outro lado, também, de certa maneira, comprometer J.D. Vance com a solução e fazer com que internamente não hajam grandes críticas a qualquer dos outcomes negociais que ocorram. Isso parece-me ser um ponto fundamental destas negociações, é de facto a presença de J.D. Vance. Vamos ver o que é que vai resultar, mas parece-me ter sido uma escolha muito interessante, que era um pedido muito interessante do ponto de vista do Irão e também uma escolha muito interessante do ponto de vista de Donald Trump aceitar essa escolha.

A tua nota vai para esta escolha, para a negociação, para alguém em particular?

Não, a minha nota vai para a negociação. Eu acho que apesar de tudo, é necessário dar sempre uma nota positiva a uma negociação durante um cessar-fogo, isto é, uma nota que tenta terminar um conflito em tudo quase desnecessário, excetuando para Israel, mas para os Estados Unidos parece-me um bocadinho desnecessário este conflito e para o resto do mundo até. Porque neste momento o Irão não é um regime suficientemente forte para representar uma ameaça nuclear para países fora do Médio Oriente e fora da órbita, por exemplo, como está Israel.

Qual é a tua nota, Mafalda, para podermos avançar?

Vou dar um 10 para esta negociação que esperaremos traga um cessar-fogo definitivo e um fim à guerra definitivo e alguma solução contra o Estreito de Ormuz.

Na atualidade nacional, outro tema que marcou esta semana o acordo para os órgãos externos ao Parlamento, é motivo para dizer aleluia, Eunice Lourenço. Boa tarde, bom dia, bem-vinda.

Olá, bom dia. Sim, é motivo para dizer aleluia ao fim de vários meses de impasse, foi possível chegar a um acordo para a generalidade dos cargos externos ao Parlamento e ainda que a escolha dos juízes para o Tribunal Constitucional fique com a votação adiada, há um acordo para a fórmula de escolha, o que é positivo, apesar do adiamento. Pareceu em vários momentos que o acordo não era possível. O PS às tantas avançou com uma posição de força que teve alguns efeitos e na próxima semana veremos também se o acordo é validado de facto nas urnas.

Ainda admite-se aqui um volte face?

Sim, porque estamos a falar de lugares que vão ser votados em voto secreto em urna e em que as lideranças parlamentares não têm forma de garantir a disciplina partidária, portanto é sempre possível desalinhados dentro de cada um dos partidos. Acho que um dos lugares onde essa possibilidade de a primeira votação falhar é, por exemplo, no cargo de Provedor de Justiça, para o qual o PS indicou Tiago Antunes, que me parece ter sido um nome com alguma surpresa, por ter um perfil mais novo do que a generalidade dos anteriores provedores, por ter desempenhado funções governativas, mas que tem características que de facto podem dar uma nova dinâmica à Provedoria de Justiça. Portanto, quanto a tudo isto, acho positivo o acordo, foi muito negativo o arrastar, mas agora finalmente há acordo, vamos ver se a votação o confirma. E quanto a notas, dou um 15 a Hugo Soares, o líder parlamentar do PSD, que foi gerindo estas negociações que me fazem lembrar um bocadinho as negociações das Geringonças, em que nunca falavam todos à mesma mesa. Era o PS o pivô para as conversas, agora é o PSD o pivô para conversas em que PS e Chega não se sentam à mesma mesa e em entrevista ao Expresso, Hugo Soares admite que esse até pode ser um modelo para a revisão constitucional. E um 14 a José Luís Carneiro, que também foi gerindo aqui nestes últimos tempos esta negociação, às tantas colocando a fasquia com mais pressão e que conseguiu um resultado que, pelo menos por agora, não causa divergências dentro do PS.

Averiguamos então qual o desfecho depois da votação destes órgãos externos no Parlamento. Regressamos à atualidade internacional. Amanhã há eleições na Hungria que podem ditar o afastamento de Viktor Orbán da chefia do governo. É o tema trazido pela Mafalda Pratas. Mafalda, o que se oferece dizer sobre este ato eleitoral pode ter implicações, por exemplo, nas relações da União Europeia com a Hungria, tão conturbadas nos últimos anos?

Sim, sem dúvida que pode ter. Se Orbán for derrotado nas urnas, pode ter de facto benefícios para o funcionamento das negociações em Bruxelas, uma vez que a Hungria poderá deixar de vetar tantas decisões, embora importa também aqui referir que Péter Magyar, o grande opositor de Orbán, não é também um dos mais entusiastas europeístas, digamos assim. É uma pessoa muito cética quando, por exemplo, à guerra na Ucrânia e às relações entre a Rússia e a União Europeia, portanto, é uma pessoa que continuará A exigir negociações e não será propriamente um país como, por exemplo, a Estónia nas negociações na União Europeia. E onde é que pode, de facto, beneficiar a União Europeia? É ser um bocadinho mais afastado de Putin e da órbita de Putin, que apesar de tudo me parece muito problemático ter o que é, no fundo, quase um agente russo dentro das negociações europeias, e também nas relações entre a União Europeia e a Hungria, no que toca ao estado de direito e, portanto, à utilização dos fundos europeus com menos corrupção e cumprindo os requisitos democráticos e legais. Agora, também me parece que é possível, eu posso dizer que não estou propriamente muito otimista, porque me parece que é possível que Orbán continue a chefiar um governo húngaro, mesmo que não fique em primeiro lugar nas eleições. Parece-me que basta que as eleições estejam entre as sondagens do governo e as sondagens independentes, portanto, as sondagens dos institutos mais próximos do governo revelam uma corrida quase empatada com uma ligeira vantagem para o Fidesz, e as sondagens independentes revelam que a oposição de Magyar estará entre 10 a 12 pontos percentuais à frente do Fidesz. Ora, basta que esteja mais ou menos a meio caminho entre estas duas coisas, portanto, cerca de cinco a seis pontos percentuais, se Magyar ficar cinco a seis pontos percentuais à frente do Orbán, todos os cálculos revelam que isto não é suficiente para que Magyar tenha uma maioria simples, porque haverá outro partido também mais pequeno a entrar no Parlamento, e parece-me muito possível que Orbán consiga, por exemplo, através de negociações com este outro partido, ou através da grande desproporcionalidade do sistema eleitoral, consiga manter-se no governo, mesmo que a vitória nas urnas seja muito curta ou mesmo uma pequena derrota. Parece-me que esta história está muito longe de acabar, até porque caso Magyar ganhe, eu acho que também temos que ser um bocadinho céticos aqui do ponto de vista da democracia interna da Hungria, porque foram muitos anos do regime de Orbán, foram muitos anos a, por exemplo, nomear juízes para o Tribunal Constitucional, para instituições muito importantes do Estado e, claro, foram várias maiorias constitucionais de dois terços. Isso não está em cima da mesa para nem pouco mais ou menos, nem para a Magyar, nem para Orbán desta vez. E portanto, mesmo que Magyar ganhe, vai ter que governar com o que foi em tudo uma constituição desenhada por Viktor Orbán. Parece-me que temos que ser muito cautelosos nas nossas esperanças. Claro que parece-me que qualquer democrata, mesmo democratas conservadores, e importa relembrar que Magyar é um conservador, e é um conservador nacionalista que até há pouco tempo estava no partido de Orbán, mas que apesar de tudo, parece-me agora, por um misto de resistência democrática, mas também de ambição pessoal, é preciso referi-lo, que qualquer democrata deverá neste momento desejar que Orbán não se perpetue no poder, porque penso que qualquer democrata reconhece que as mudanças às instituições da Hungria que ele fez não são compatíveis com o modelo europeu democrático e liberal, e portanto, parece-me que a sua substituição no poder seria obviamente positiva, mas eu estou muito cética e portanto vou dar um oito. E por que não é um 10? Pelo menos um 10 positivo, porque as eleições não são justas, ou seja, há de facto tantas barreiras que a oposição tem que subir para conseguir uma maioria simples a uma maioria que permita governar, que me parece extremamente difícil conseguir vencer eleições neste caso e consiga uma mudança efetiva e grande da lógica do regime em vigor. E portanto, é uma nota um bocadinho desesperançosa.

Vervamos o que ditam as eleições de amanhã. De resto, daqui a pouco, às 11h da manhã, iremos ir ao encontro da enviada especial d'O Observador, que acompanha precisamente este ato eleitoral na Hungria. De regresso à Eunice Lourenço. Terminou ontem a primeira presidência aberta do novo presidente da República, António José Seguro, e terminou com um recado ao governo. Está em falta um relatório que explique o que verdadeiramente aconteceu durante aquele período em que Portugal foi atingido por um comboio de tempestades. Eunice, que balanço desta presidência aberta?

Eu faço um balanço muito positivo pelos sinais que deu do que pode ser a relação entre o presidente e o governo, porque tendo sido uma presidência aberta em que ao longo de cinco dias António José Seguro foi mostrando o que está mal ou o que não está a funcionar na resposta às populações pós-tempestade, ainda assim, o presidente faz aquilo a que ele chama de cooperação exigente. Consegue mostrar o que está mal com uma atitude de quem quer colaborar para melhorar. E o governo foi respondendo e foi anunciando quer reforço na prevenção dos incêndios, quer alteração das regras das transferências de dinheiro para as câmaras. Pareceu ir respondendo ao presidente também o governo numa atitude colaborante. Acho muito importante esta ideia de António José Seguro de que as coisas não podem ficar apenas pelas palavras que são ditas, e até criticou como foram ditas muitas coisas imediatamente pós-tempestades que depois Não é possível cumprir e assim as populações ficam ainda mais frustradas, mas que é sobretudo preciso relatórios, documentos, o que lhes quisermos chamar, que permitam perceber o que correu mal para poder emendar. A própria presidência, como o Expresso adiantou, vai fazer o seu relatório, mas espera também que haja um relatório do governo para que as coisas funcionem melhor numa próxima oportunidade. Faço um balanço muito positivo desta presidência aberta. É muito importante que as populações que foram atingidas pelas tempestades não fiquem esquecidas, que o que está por fazer vá sendo apontado. Depois, ainda relacionado com a atitude do presidente e passando já pra questão da legislação laboral, tenho algumas dúvidas sobre como António José Seguro se vai atravessando na questão da legislação laboral. Foi provavelmente o assunto em que ele foi mais claro na campanha eleitoral. Agora nota-se que quer da parte do presidente, quer até da parte do PSD, e o Soares em declarações ao Expresso também acaba por apontar esse caminho. Começa a haver um caminho de o presidente não está amarrado ao que disse em campanha, ou seja, o presidente não está amarrado ao que disse o candidato, porque aquilo que lhe vai chegar não é aquilo de que ele falava em campanha em matéria de legislação laboral.

Sendo que António José Seguro punha naquela altura a tônica na ausência de um acordo tripartido, ou seja, sem que a UGT, independentemente da natureza do acordo.

Ou colocando de forma mais pela positiva, certamente promulgaria havendo um acordo. E portanto, ou coloca na questão do acordo, ou coloca na questão do que é que está em concreto na legislação. E António José Seguro pode ficar aqui um bocadinho entalado pela forma como se empenhou neste assunto. Ainda assim, dou-lhe uma nota bastante positiva, dou-lhe um 16 por esta semana pela sua presidência aberta, pela forma como vai gerindo aquilo que não pode deixar de ter alguma tensão com o governo, mas que me pareceu bem gerida pelos dois lados. E agora vamos ver na próxima semana como é que se vai desenrolar a questão da legislação laboral, uma vez que tanto o governo como o presidente já anunciaram reuniões sobre este assunto.

Ainda temos aqui um minuto. Mafalda Pratas, achas que ainda há margem para se chegar a um entendimento depois das reservas manifestadas pela UGT?

Haver margem, há sempre margem, não é? A questão é se as partes estão dispostas a ceder e qual das partes é que estará disposta a ceder mais um bocadinho. Mas eu concordo que será uma matéria difícil para António José Seguro, uma vez que na campanha eleitoral ele foi relativamente firme quanto a esta matéria e portanto se a UGT não acordar, digamos assim, será muito difícil para Seguro promulgar a lei, parece-me.

Averiguamos o que faz o Presidente da República e se há ou não um acordo tripartido. Para já não, o Secretariado Nacional da UGT disse na passada quinta-feira, determinou, decidiu na quinta-feira que não. Para já, um chumbo ao documento que está a ser negociado há mais de oito meses. Fica por aqui a edição deste sábado de "O Vencedor É". Obrigado, Mafalda Pratas e Eunice Lourenço.

Bom fim de semana.