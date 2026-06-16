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Este é mais um "E o Vencedor É". Já sabe que também nos pode acompanhar com imagem através das nossas redes sociais ou pelo site do Observador. Carla, esta manhã estão conosco o José Manuel Fernandes e o Miguel Santos Carrapatozo. Esta manhã temos acumulação de funções, temos convites e temos também a lei laboral. Miguel, a reunião de hoje entre André Ventura e Luís Montenegro pode ser decisiva?

Sim, eu sei que estamos todos muito fartos de falar sobre a lei laboral.

Estou quase a cantar.

Vamos falar de um tema que não se fala, que é de futebol.

Já lá vamos, Paulo, isso é para ti.

Mas sim, tivemos mais um capítulo deste longo fritinho, e aqui André Ventura, eu poderia dizer de forma surpreendente, mas em rigor e com franqueza, não acho que seja muito surpreendente a transformação de André Ventura. Ele já nos foi habituando em vários processos negociais a começar com linhas vermelhas carregadíssimas, com declarações inflamadas sobre como não aceitará, como não abdicará de certas bandeiras, ou é assim como ele pretende ou não há acordo com o PSD, e paulatinamente vai deixando cair algumas das exigências até finalmente dar o sim ao governo. Não se trata aqui de criticar o espírito de compromisso de André Ventura, acho que faz falta. A política é assim mesmo, é a arte do possível. Os partidos têm de fazer compromissos, têm de fazer cedências, naturalmente. O que está aqui em causa é a forma como sistematicamente André Ventura começa por dizer uma coisa, começa por dizer que jamais aceitará determinado aspecto de uma negociação em concreto e depois vai deixando cair todas as declarações inflamadas que fez. Agora, a questão da idade da reforma, não vos vou maçar com as várias declarações que André Ventura fez sobre o tema, mas já se percebeu que agora o líder do Chega pede um calendário, mas ao mesmo tempo pede que o governo dê um compromisso de que pelo menos a idade da reforma não aumentará nos próximos anos.

Que não aumentará?

Que não aumentará.

Já não é o baixar.

Já não é o baixar.

O seu fundo é suspender a aplicação do fator de sustentabilidade.

Já estamos a ver André Ventura preparar todo o guião para aprovar a reforma laboral do governo. E eu acho que a determinada altura temos de aplicar ao Chega e a André Ventura os mesmos critérios que aplicamos aos outros partidos. Se há um partido que entra numa negociação a dizer que jamais aceitará ceder num ponto e depois cede, e estou a pensar muito no que aconteceu durante a geringonça com o Bloco de Esquerda e com o PCP, em que nós nestes espaços de opinião e nas páginas dos jornais íamos dizendo que Bloco e PCP estavam a ceder em toda a linha, estavam a meter na gaveta as convicções e estavam no bolso do Partido Socialista, também temos de ir aplicando o mesmo critério ao Chega e a André Ventura, por uma questão de justiça. Acho que André Ventura não pode, no início de um processo negocial, dizer que a reforma é má, que o outsourcing é uma coisa selvagem, que o governo tem de baixar a idade da reforma porque não está a pensar nos mais jovens. E depois se, como parece ser o desfecho mais do que provável, quando aceita abdicar de tudo aquilo que defendeu, temos de dizer as coisas como elas são. André Ventura muitas vezes dá a sensação de que para ele é mais importante uma reunião em São Bento do que propriamente aquilo que defende publicamente e aquilo que é votado pelo próprio partido, porque este tema foi votado pelos órgãos internos do Chega. Aqui o meu ponto é mesmo esse, por uma questão de justiça, aplicar o critério que se aplicava ao Bloco e ao PCP, ao Chega e a André Ventura, pela forma como se vai comportando nestas negociações. Não é a primeira vez e não será seguramente a última. Já agora sobre o governo, também é importante ver até que ponto, que preço estará disposto a pagar o governo nesta questão, porque é uma questão estrutural aceitar um compromisso para não aumentar a idade da reforma ou mesmo aceitar um calendário para descer a idade da reforma, vai contra muito aquilo que muita gente no PSD defende.

E o que é que o PSD defende em termos de sustentabilidade da ação social? Não se pode andar.

Inclusive especialistas que o PSD nomeou para liderar o grupo de trabalho que vai ou que deveria estar a estudar a reforma da Segurança Social. Portanto, vamos ver qual é ou se o governo está disposto a pagar este preço.

Não pode. Eu diria que Luís Montenegro não pode nunca, nem travar a aplicação do fator de sustentabilidade. A criação e a aplicação do fator de sustentabilidade foi a melhor coisa das poucas que foram feitas nos últimos 30 ou 40 anos para contribuir para que a degradação da demografia ou do impacto da demografia fosse mais-

E é um compromisso generalizado.

Está em aplicação. Foi uma coisa feita em 2006 por Vieira da Silva no governo de Sócrates, entrou em vigor, é aplicada automaticamente todos os anos, não há manipulação política com a idade da reforma. Por que se criam estas coisas e por que se criou também uma lei que define preto no branco qual a evolução das pensões de reforma todos os anos? Precisamente para evitar a manipulação política partidária eleitoral destas coisas.

Eu tendo a acreditar que o PSD não mudará de ideias, nem mudou de ideias em relação-

Eu espero que não, senão o PSD, se já há pessoas com dúvida sobre a matriz ideológica deste PSD, eu acho que isso vai ser a machadada final. E ficamos a saber que temos a liderar o governo um partido que Histórico, que para ceder a um dossiê que até pode ser importante à lei laboral, não vou pôr isso em causa, cede ao mais básico populismo contra aquilo que é a sua matriz.

José Manuel.

Primeiro, é verdade aquilo que o Miguel disse sobre o Chega, mas o eleitorado do Chega, a forma como se vota no Chega, obedece a critérios e a juízos que nos escapam muitas vezes. E portanto, este lado analiticamente errático de André Ventura é capaz de não perturbar assim tanto o seu eleitorado, porque basicamente o que ele quer é conquistar pontos e de alguma forma já marcou o seu ponto. "Eu defendo os trabalhadores, defendo a idade da reforma, defendo isto e aquilo". E eu suspeitaria, não sei como é que isto vai acabar, que mais do que ficarmos com alterações substantivas à atual lei, que precisa ser revista, mas precisamente no sentido contrário àquele que é previsto por André Ventura, ele talvez consiga levar pra casa algum brinde do tipo limitar a idade da reforma em algumas profissões muito específicas e muito limitadas. Mas estou aqui para ver. Portanto, é uma coisa que não se falou ainda. Sabemos que o André Ventura, em algumas profissões, bombeiros, por exemplo, ou polícias, é sempre muito vocal. Pode ser que se trouxerem dali alguma coisa, se dê por satisfeito e já pode entrar foguetes e dizer que defendeu os seus e, no fim, permitir que o governo avance com a reforma. Mas isso eu estou a especular completamente, não sei se isto vai acontecer. Acho que há um lado na forma como se comporta André Ventura e a forma como ele se relaciona com o eleitorado, que é parecido com aquilo que a gente passa todos os dias a ver em Donald Trump. Tem linhas vermelhas que mudam todos os dias e isso não parece, no seu core eleitoral, perturbar muitas pessoas, aparentemente.

Vamos dar notas, Miguel? Vais dar nota ao Chega?

Vou dar um 10, no sentido de que não sabemos com franqueza como é que vai acabar este processo negocial. No limite, André Ventura pode dizer que não viabiliza esta reforma laboral e mantém as suas convicções e as suas linhas vermelhas, mas é um 10 também à condição, porque de facto o José Manuel tem razão, isto belisca pouco o eleitorado do Chega, isso estou completamente de acordo, tem beliscado pouco o eleitorado do Chega, mas aqui eu defendia mais um critério objetivo: se um líder, seja ele qual for, muda de convicções do dia pra noite, aqui estamos nós também para dizer que o rei vai nu e, portanto, André Ventura ou bem que mantenha as suas convicções ou bem que não as tem. Isso aí acho que é objetivo.

Fica então esse 10. Paulo, finalmente vais poder falar de futebol, futebol e política.

Estava a ver que não. Futebol e política, essa dupla.

E agora já estamos a entrar aqui quase em período de descontos.

É verdade. Já estás a dar o sinal que estamos apertados. Muito rápido, e o tema já foi abordado durante esta manhã nos noticiários, a notícia está no Observador.

Desculpa, Paulo, roubei-te. Foi falar de um tema absolutamente aborrecido.

Coisas menores, ainda por cima, Miguel. Em vez de trazeres aqui, de facto, aquilo que é a essência, ainda por cima, esta forma de falar de futebol com a política, ainda assim é lateral. Não estamos a falar daquilo que se passa dentro das quatro linhas. Mas a história está contada no Observador. A Federação Portuguesa de Futebol convidou os líderes parlamentares a assistir a jogos da seleção no Mundial. O único problema é que há uma lei de 2019, que é o regime do exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, sempre grande o nome das leis em Portugal, que foi feita também para dar resposta a uma série de polêmicas e escândalos sobre a ida de políticos à bola, convidados pelos clubes ou pela seleção, e que impõe um limite de 150 diz.

Sim, eu acho que essa foi a polêmica no Euro 2016, creio que foi a Galp.

Sim, se não me engano, a Galp que convidou políticos pra isso, e que era prática aceitarem. E portanto, na altura houve um escândalo sobre isso, uma polêmica, e então fez-se esta lei que limita a 150 euros a valorização dos presentes, das ofertas, aquilo que queiramos, que os políticos podem receber. Quer dizer, só o bilhete de futebol custa, neste caso, centenas de milhares de dólares e de euros, mais as viagens, mais aquela coisa toda, ultrapassa claramente isso. Mas o que me irrita aqui nem é tanto os políticos irem à bola, porque eles passam a maior parte deles mortinhos por ir à bola e por esta permissividade com o futebol e com os seus clubes e por aí fora.

Ficar nos gabinetes, nos camarotes especiais.

Tudo isso. O que me irrita nisto é fazerem das pessoas parvas. Como essa lei está em vigor, então qual é o subterfúgio aqui? É que o convite da Federação não foi feito ao deputado A, B e C com aquele nome, foi feito aos detentores dos cargos. E, portanto, o convite não foi feito ao deputado Hugo Soares, por exemplo, foi feito ao líder parlamentar da bancada da AD. Se fosse feito ao Hugo Soares, ele não podia ir. Como é feito ao líder parlamentar da bancada da AD, que é o Hugo Soares, ele já pode ir. E a mesma coisa se aplica ao Chega, Pedro Pinto, e se aplica a Mário Mourinho Lopes, líder da bancada parlamentar da IL. Estes são os confirmados, que já aceitaram. O PS está a avaliar, eu não sei o que é que há aqui para avaliar. Ou vai em violação do espírito da lei, ou não vai. O PAN recusou, muito bem, Inês de Sousa Real. O PCP não comenta, grande transparência do PCP. E o Bloco de Esquerda, não sei o que a Federação tem contra o Bloco de Esquerda, porque parece que não o convidaram. Às vezes é melhor não ser convidado pra estas coisas e provavelmente o Bloco de Esquerda é quem vai ser.

O Bloco de Esquerda, tal como o PAN, tem um deputado. Poderia não ter um líder.

Não, não é o caso.

Mas não é o caso, mas o PAN foi convidado.

E, portanto, podia ser a lógica de haver grupo parlamentar ou não.

Estará perdido no spam.

Pode ser, mas às vezes até é melhor. E o Bloco de Esquerda provavelmente até é o partido que vai se ir melhor disto, dizendo: "Não fui convidado, vejam só, a minha distância ao futebol é tão grande que nem me convidam". Não, é só esta nota, de facto. Não façam de nós, das pessoas, parvas

Se querem ir à bola, vão. Se querem ir à borla, vão. Assumam que estão a violar a lei. Agora, não façam de nós parvos com estes subterfúgios, com estas vírgulas na lei.

José Manuel, é um truque esta forma de ir ver os jogos?

Olha, eu vou ser desconfiado. Eu arriscaria dizer que é um truque forjado. Há muitos anos, houve uma altura em que se tornou muito famoso um desabafo, uma frase de um político muito influente, com muita importância na feitura das leis, que era o António Almeida Santos. Foi presidente da Assembleia da República várias vezes, era alguém que era conhecido por ser muito habilidoso na redação das leis, e ele dizia que às vezes o truque era mudar o sítio onde estava a vírgula para que uma coisa ficasse completamente diferente na legislação.

Helena Santos Sabroso também contou o mesmo, não foi? Isso também deu uma comissão de inquérito.

Não sei se aqui há alguma vírgula que tenha mudado de sítio, mas se calhar isto foi previsto pelos engenhosos que escreveram a lei há uns tempos atrás, deixar lá um caminho de fuga possível. E não admitiria que tivesse havido uma vozinha que suporá à federação explicar-lhes como é que deviam fazer para conseguirem levar alguém ao mundial, porque não sei se a federação tem serviços jurídicos para andar a analisar o detalhe das leis, para saber como é que se faz o convite para tornear a legislação. Mas isto sou eu a ser mauzinho, se calhar estou a inventar tudo. Mas quando estas coisas chegam a este ponto de descaro, acho que já vale tudo. Eu não consigo compreender, sinceramente, a doença que dá do futebol ao ponto de os políticos acharem que têm que estar presentes. Isto tornou-se, a certa altura, num euro 2016, antes de haver estas regras, era um verdadeiro farrapo d'ó, não é? Ia tudo.

Era aqui ao lado também.

Quer dizer, vamos lá ver. Era aqui ao lado é como quem diz, não é? Porque quando nós sabemos quanto é que custam as viagens, quanto é que custa o bilhete, quanto é que custa a estadia, quanto é que custa isso tudo, deixou bem de ser aqui ao lado. E depois tivemos um presidente da República que não fazia a coisa por menos, ia aos jogos todos, ou combinava com o primeiro-ministro de forma a que nunca deixasse de estar num auto. Eu gostaria de saber se algum jogador joga de forma diferente por ter lá o presidente ou o primeiro-ministro presente. É evidente que não. Criou-se um hábito no tempo da dupla Costa Marcelo, que agora era um bom pretexto para Seguro Montenegro quebrarem essa espécie de entente entre os palácios e dizerem: "Quem quiser ir, que vá e que viaje por sua conta".

Ao futebol o que é do futebol, à política o que é da política. José Manuel, a tua nota.

Ninguém ganha um voto com ela disso, sinceramente. Se querem aparecer, vão para as praças e arenas que estão bem montadas em todo lado para ver os jogos da seleção. Ao povo.

José Manuel, a tua nota então, rapidamente.

A minha nota é um zero para isto.

Um zero. Paulo?

Eu também um zero à esperteza saloia.

Aqui fica. Bruno, estamos aqui já quase no período de compensação, mas a tua história também é muito interessante.

Sim, eu vou continuar aqui no maravilhoso mundo das autarquias. E para este caso que vi numa notícia do Correio da Manhã da presidente da Junta de Freguesia de Santo António, em Lisboa, Filipa Veiga, que foi eleita pela coligação Portugal e Lisboa, acumular duas funções remuneradas na mesma autarquia. Presidente da Junta em regime de part-time, o que é permitido por lei, e ao mesmo tempo é técnica superior dos quadros da própria junta. Já era anteriormente, coordena a área da cultura, também tem responsabilidades na gestão de recursos humanos. E o que esta situação gera? É que temos uma presidente da Junta que ao mesmo tempo é funcionária. E qual é que é aqui o argumento utilizado para contornar esta situação? Diz Filipa Veiga que enquanto funcionária está hierarquicamente subordinada ao tesoureiro, que é o número dois da junta. Que por sua vez, tesoureiro, está subordinada à presidente da junta, que é Filipa Veiga.

É um bocadinho uma espécie de Olívia patroa e Olívia empregada.

Isto é um absurdo. Dá para rir. Na verdade, o que temos aqui é uma forma de contornar a lei, porque a lei permite que um presidente da junta exerça as funções a meio tempo e concilie com outra atividade pública ou privada, mas não são elegíveis, isto é o que diz a lei, para os órgãos das autarquias locais, dos círculos eleitorais onde exercem funções ou jurisdição, os funcionários dos órgãos das autarquias locais. Filipa Veiga não quis perder o lugar como técnica superior da junta, portanto arranjou aqui este estratagema e então temos que durante as segundas, quartas e sextas é subordinada e às terças e quintas, depende dos dias, acaba por ser ela a presidente a mandar em todos os outros. Não se percebe muito bem esta situação. A legalidade até poderá ser discutível, poderemos não estar aqui perante uma ilegalidade automática, mas do ponto de vista ético, isto tudo é muito duvidoso, é mais do que ambíguo, e eu tenho que dar uma nota negativa. Vou dar um seis a estes estratagemas autárquicos. Eu não quero aqui lançar um anátema sobre todos os autarcas, mas estas histórias, de facto, não dão nada boa imagem do que se passa nas autarquias.

E daí o teu seis aqui no final de "O Vencedor é". Regressa mais logo na tarde política.

Numa versão alargada que começa, como sempre, a seguir ao jornal das 18h. Esta terça-feira dão notas a Judite França, o Anselmo Crespo e o Alexandre Borges. Assim que acabar "Chega", o Alberto Gonçalves com a Ideias Feitas começa às 18h50, na tarde política.