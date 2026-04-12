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Nova edição de You Vencedor é ao domingo, também nas manhãs 360 de fim de semana. Hoje em estúdio com o Vitor Matos, jornalista do Expresso, e ainda o Anselmo Crespo, diretor de novos conteúdos da TVI e CNN Portugal. A condução deste You Vencedor é contigo, Miguel Videra.

Sejam muito bem-vindos, Vitor Matos, Anselmo Crespo. Têm um tema em comum: a entrevista do secretário-geral e líder parlamentar do PSD ao semanário Expresso, Hugo Soares. Eleges este tema com esta designação: a cultura da opacidade, Vitor.

Sim, eu fiquei bastante surpreendido pela entrevista do Hugo Soares ao meu jornal, ao Expresso, quando ele diz que agora quer esconder os registos de interesses dos políticos. Diz que está tudo mal e tudo precisa de ser revisitado. Já noutras intervenções, o Hugo Soares falava de voyeurismo dos jornalistas e, suponho, da opinião pública, mas surpreende dar a entender a ideia de que quer reformular a legislação. Depois de Luís Montenegro ter tentado, através de uma guerra jurídica com a Entidade da Transparência, que foi à Constitucional, tentar que a sua lista de clientes não fosse oficialmente divulgada, apesar de toda a gente já a conhecer, isto era uma forma de fazer jurisprudência para o futuro. Era uma maneira de fazer isto sem legislar. Agora, isto tem vários aspetos. Um deles é ele queixar-se da burocracia, porque ele tem dois cargos e tem que apresentar duas declarações. Fácil. Altera-se a parte em que quem tem dois cargos basta apresentar uma declaração, parece que não há problema.

Mas é idiota, concordas? É idiota.

Sim.

O gênio que achou que isso fazia sentido é um burocrata, seguramente.

Sim, mas de qualquer maneira, não me parece que seja isso seja fundamental.

Não é. Mas é até que é um dos parvoíces da lei.

Depois, a questão é que quando ele usa aquele argumento que os mais capazes depois fogem da política, parece-me que é o melhor argumento e o argumento mais sério. E eu lembro aqui o caso do António Domingues na Caixa Geral de Depósitos, que até levou um problema com Mário Centeno, em que o governo socialista na altura negociou com ele o fato dos gestores da Caixa deixarem de estar abrangidos pela lei declarativa, ou seja, terem que declarar os patrimônios, rendimentos, isso tudo pra aceitarem aqueles cargos. Eu percebo que estas pessoas não queiram depois que a sua vida seja vista à lupa e escrutinada e toda gente saber o que eles têm, não têm, essa coisa toda. Mas isto pra dizer o quê? Que eu acho que há pontos no PS pra uma coisa dessas. Eu não sei se o PS está com boa vontade pra entrar nestas coisas. Mas se não há agora, havia. Aliás, no tempo do PS é que se faz a lei desta entidade da transparência, em que as coisas se tornam mais difíceis. Demorou imenso tempo pra haver entidade, é mais difícil aceder às declarações. Mas deixo também outra nota: é que se uma coisa é saber o que os políticos têm, isto serve pro seguinte, não é pra saber o que eles têm, é pra saber a diferença entre o que eles têm quando entram, quando saem e até dois anos depois de saírem. Isto precisa de escrutínio público, não é pra estar escondido numa gaveta, porque senão, então não se sabe. O caso José Sócrates é exatamente o contrário do caso Pinon Viva, em que as coisas estão lá, que se descobre o que existe. Eu acho muito bem que se descubra que havia um que ainda paga 5 mil € à família do primeiro-ministro por mês. No caso de José Sócrates, ao contrário, não tinha nada. Tinha 500 ações do Benfica, não tinha contas, não tinha empréstimos, não tinha casa. O que nos permitiu perceber? Que ele tinha uma vida que não coincidia e não batia com os rendimentos que ele tinha. E portanto, é importante que as declarações sejam conhecidas. Isso tem custos? Tem. Mas parece-me que se calhar os custos, se não se soubesse, poderiam ser maiores.

Sugeres que pode haver um entendimento entre PSD e PS do bloco central para alterar?

Eu acho que há gente no PS que será a favor disto. Não sei se há margem para o PS neste momento entrar em negociações pra aceitar uma coisa dessas.

Anselmo, trazes a este "Eu, o Vencedor", também esta entrevista do Hugo Soares, queres centrar-te neste aspecto em particular da entrevista?

Sim, concordando com muito do que o Vitor disse, não concordo em tudo. Eu acho, de facto, que se entrou numa deriva do ponto de vista daquilo, sob a capa do escrutínio, entrou-se numa deriva de loucura relativamente aos titulares de cargos políticos. E essa deriva de loucura, sim, leva muitas vezes a uma lógica de voyeurismo, que eu não acho que exista por parte dos jornalistas. Atenção, acho que existe por parte dos cidadãos, do país, da sociedade em geral, e acho até que é potenciada ainda mais por fenômenos populistas, como o Chega, que apesar de absolutamente incoerentes relativamente à postura que agora demonstram quando eles próprios assumem cargos políticos, cultivam esta ideia de que quem vai pra política é porque quer enriquecer com a política e tem um interesse obscuro qualquer. E eu concordo com o Vitor quando ele diz o argumento mais importante do Hugo Soares, que não é sequer original, é o argumento de qualquer dia não sei, de facto, quem é que vai querer ir pra política, a não ser um burocrata ou um funcionário público de carreira, cuja diferença entre continuar a ser funcionário público ou assumir um cargo político pode fazer diferença do ponto de vista salarial, ainda que não grande diferença. E sim, neste aspecto, como noutros das leis, há sempre coisas completamente idiotas, como ter que se preencher duas declarações porque se ocupa um cargo no partido e um cargo no Parlamento, ou como deputado, ou como líder da bancada, o que seja. Isso acontece até com deputados. Há pouco tempo, um ex-deputado contava-me isso mesmo. Deixou de ser deputado por opção própria, nem sequer porque não foi eleito, mas tinha um cargo no partido. Toca a preencher as declarações todas de rendimentos, de quantas contas bancárias tem, quanto é que tem na conta bancária. Nem sequer é deputado. Era da direção de um partido. Portanto, há coisas que, como o Vítor diz, são as mais fáceis de resolver, basta querer. E eu acho que até com o Chega seria possível resolver isso, entre o Chega, o PS e o PSD. O que me preocupa aqui é que os partidos, e aqui eu meto sobretudo PSD e PS, são os principais responsáveis por isso, decidiram há uns anos criar a Entidade da Transparência precisamente para mostrarem ao país que estavam preocupados com a transparência.

Eu até acho que é uma proposta do bloco.

É? Pronto, mas que terá que ter sido aprovada.

Sim, claro.

E depois, o que fizeram fundamentalmente foi não dar nenhum poder ou nenhuma capacidade à Entidade da Transparência para fazer o quê? Para escrutinar. E nós andamos aqui nos últimos anos, de cada vez que aparece um caso novo, a olhar pra Entidade da Transparência, a exigir à Entidade da Transparência, a perguntar à Entidade da Transparência por que não fizeram, por que não alertaram, por que não disseram, por que não sei o quê. E na verdade, a Entidade da Transparência é um órgão que eu não digo que está esvaziado de poder, mas não anda lá muito longe. E agora que conseguiu, usando a própria lei, obrigar Luís Montenegro a divulgar a lista, que é outro debate, mas está na lei e aparentemente o Tribunal Constitucional deu razão à Entidade da Transparência.

Não, do ponto de vista material, não. Foi só porque o Luís Montenegro falhou os prazos, foi uma questão formal e não material.

O ponto é: a Entidade da Transparência não tem a capacidade que eu entendo que devia ter, e isso sim devia ser objeto de reavaliação por parte dos três principais partidos, sobretudo o Chega, que é o partido mais interessado nessa transparência. Devia ser o primeiro a dizer: não é preciso criar uma entidade ao lado, não é preciso criar uma nova, vamos dar poderes a esta entidade pra ela fazer bem o seu papel e já agora vamos revisitar o que está na lei, tirar aquilo que é idiota e deixar apenas aquilo que é absolutamente necessário. O que eu lamento, pra terminar, é que Hugo Soares, como muitos outros políticos no passado, só se lembre de Santa Bárbara quando troveja. Que é quando lhes toca a eles, a lei está toda mal feita. Enquanto o PS esteve no poder, a lei era ótima. A lei foi ótima durante oito anos, ninguém se queixou da lei e se houve coisa que António Costa andou durante oito anos a fazer, foi a explicar por que tinha escolhido o A, o B, o C, o secretário de Estado, que vinha de não sei da onde e o outro que fazia não sei o quê. Andou-se a escrutinar durante oito anos os governos de António Costa, o PSD não viu nenhum problema com a Lei da Transparência.

Anselmo, deixa-me citar este enorme filósofo português que dá pelo nome de Armando Vara, que é Pimenta no rabo dos outros é fresco.

Claro.

Vamos às vossas notas.

Foram os brasileiros que inventaram essa.

Vamos às vossas notas. Anselmo.

Eu não dou uma nota muito baixa, mas também não dou uma nota positiva. Eu dou um nove a esta posição de Hugo Soares, porque eu concordo com o princípio. Acho absolutamente lamentável que Hugo Soares só tenha esta preocupação agora porque tocou ao seu primeiro-ministro.

Vítor.

Eu dou sete.

Sete para esta declaração de Hugo Soares em torno do escrutínio e da transparência. Vamos agora ao ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, e os Estados Unidos. Vítor Martos, o ministro dos Negócios Estrangeiros e a arte de manejar a hipocrisia diplomática. Isto a pretexto da Base das Lages? Sim, e da relação com os Estados Unidos. Em primeiro lugar, a hipocrisia é necessária na política e a hipocrisia é um instrumento de trabalho na diplomacia, porque senão seria impossível lidar com amigos, inimigos e mais ou menos.

É nobre arte da política.

É um instrumento de trabalho obrigatório. Isto pra dizer o quê? Que o governo português tem uma situação difícil aqui pra resolver sempre com os Estados Unidos numa situação destas, não é fácil. É uma equação difícil. Primeiro ponto. Agora, e depois a maneira como se resolve isso do ponto de vista do discurso público, uns têm mais arte, outros têm menos e às vezes varia. O mesmo às vezes tem mais arte nuns momentos e menos arte noutros. Qual é a situação que nós temos aqui? Isto faz lembrar aquela rácula do Marcelo Rebelo de Sousa do tempo do aborto.

Desculpe, só pra eu dar a dica, do Ricardo Araújo.

Do gato fedorento. Quer dizer, os americanos podem passar nas Lages? Podem, mas não podem usar em ações ofensivas, nem desproporcionais, nem contra alvos civis. Então, e se usarem em ações ofensivas, podem? Não, não podem. Mas podem passar nas Lages? Podem. E portanto, estamos nisto. Se formos aqui ao concreto, Portugal assume que deixa passar os meios militares dos Estados Unidos nas Lages, mas com condições, com estas condições que eu disse. Mas depois passam lá os drones MQ-9 Reaper, que são aviões de ataque sério. Têm lá os abastecedores, os abastecedores abastecem aviões bombardeiros, aviões caças, portanto, não abastecem qualquer coisa. Também participam diretamente nas ações. Mas pronto, tudo bem. E então, o que o ministro faz? Vai ao Parlamento e diz, depois de ter dito numa entrevista exatamente à CNN, tinha razões absolutas pra acreditar que os Estados Unidos não tinham usado os meios que passaram nas Lages no início, na guerra. Agora foi dizer que tem razões pra crer Que não usam, razões para querer, à porta aberta. E à porta fechada, depois um bocadinho mais liberto, disse aquilo que é óbvio, que não pode ter 100% de certeza. E o ministro fez estas declarações no dia em que Donald Trump ameaçou matar uma civilização inteira e acabar com o Irão e pôr aquilo na Idade da Pedra. O que é que o ministro disse? Disse que Portugal é contra o aumento de escalada, quer militar, quer retórica, e precisamente contra o ataque a infraestruturas. Muito bem, a posição é correta. Vamos supor que o Trump tinha atacado e que é a favor de uma solução diplomática. Avançou-se para a solução diplomática, que hoje já, pelos vistos, falhou. Mas até se os Estados Unidos tivessem atacado as infraestruturas, o que é que Portugal fazia? Proibia os Estados Unidos de passar nas Lajes? Quer dizer, que revienta retórica é que o governo podia ter a seguir a isto?

Ficava extremamente incomodado.

Extremamente incomodado. E depois? E depois que é assim, o senhor Rubio telefona ao ministro Paulo Rangel, que faz saber que recebeu o telefonema a agradecer muito a disponibilidade portuguesa. Isto é importante porque depois faz aqui um bocado de espelho com Itália e com Espanha, que dizem que não deixam passar, mas depois eles passam na mesma. E a seguir o senhor Trump diz que não deve nada aos aliados, que os aliados estão contra e que vai ter que penalizar os aliados porque não o ajudam. E está o governo português a desgastar-se a ajudá-lo. E portanto, tudo isto configura aqui uma situação que é uma quadratura do círculo difícil de fazer. E portanto, o governo português tem uma posição que é quase impossível de defender, que é Portugal não tem uma posição que sozinho possa permitir.

Mas achas que o governo português devia assumir que sim, que a base da Terceira está a ser usada com essa finalidade de atacar o Irão ou colocas aqui a tónica...

Não, é muito difícil, porque Portugal está alinhado com a posição europeia. A posição europeia é mainstream. Não está com a de Espanha, porque Itália tem uma posição mais forte. Mas o ministro também disse uma coisa muito interessante no Parlamento. Disse: "Nós temos esta posição transparente, deixamos passar. Então e os outros?" Não disse quem era, mas é a Espanha e Itália. Dizem que não, mas depois em Espanha não podem passar diretamente, mas passam lá para ir depois para outras bases europeias e depois para ir para lá. Itália diz que não, mas depois passam lá na mesma. Reino Unido é a mesma coisa.

A tal arte da hipocrisia diplomática.

Quer dizer, depois eu digo: "Mas é um milagre? É um milagre para chegarem até ao Médio Oriente?", perguntou o ministro. E bem, até tem sua piada. Mas de qualquer maneira, era mais fácil dizer: "Passam, façam o que quiserem, usam a base das Lajes, a responsabilidade é vossa", mas só que isto é território nacional. As coisas não são bem assim. Depois estar alinhado com a posição europeia, ter que encontrar um equilíbrio nisto sem tomar uma decisão, nem totalmente contra, nem totalmente a favor, não é fácil. Portanto, eu vou dar 10, já semana passada falei deste assunto, vou dar 10 outra vez ao ministro, porque está em cima do muro, não consegue cair nem para um lado, nem para o outro, e vou manter o 10, nem positiva, nem negativa, é equilibrar-se.

O Anselmo Crespo quer trazer ainda este "O Vencedor É", a entrevista de Dom José Ornelas à Agência Lusa, o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, que está de saída.

Sim, vai ser encontrado um substituto na próxima semana. Eu trago esta entrevista por três motivos ou por três temas fundamentais, dois que ele aborda e um que eu não vi abordado e que gostava que ele tivesse abordado. O primeiro tem a ver com uma hipocrisia e uma incoerência a que ele se refere de muitos atores políticos. Enfim, ele nunca chega a nomear exatamente quem, mas nós sabemos quem é que na política portuguesa anda a fotografar-se e a filmar-se em igrejas e a falar às portas das missas para fazer um apelo ao eleitorado católico. E diz Dom José Ornelas que muitos políticos que se dizem católicos depois promovem discursos de ódio e completas aberrações sobre a racionalidade da fé, e que o que se ouve por parte de muitos responsáveis políticos devia estar nas barras dos tribunais de Nuremberg. Portanto, ele carrega aqui um bocadinho nas tantas, porque o que propõe está completamente fora daquilo que é a razão, a racionalidade do ser humano e a fé cristã. Eu acho isto particularmente importante porque-

É a André Ventura que se refere.

Como é evidente, não só no plano nacional, mas imagino que não seja apenas no plano nacional, mas no plano nacional é obviamente a André Ventura que se está a referir. E acho esta posição por parte da Igreja particularmente importante, porque acho importante que a Igreja se distancie, que crie aqui, não lhe chamaria um cordão sanitário, mas crie aqui uma clareza relativamente àquilo que é uma tentativa de instrumentalização da fé das pessoas, que não é uma coisa com a qual eu acho que se deva brincar, para tentar daí tirar dividendos políticos. E, portanto, vindo de um alto responsável da Igreja Católica, eu acho isto importante. O segundo tema, para não ser muito extenso, tem a ver com as posições da própria Igreja e, neste caso em concreto, do próprio Dom José Ornelas, mas da própria Igreja em dois temas fraturantes para a sociedade. Um tem a ver com o aborto e outro tem a ver com a eutanásia. E eu achei muito interessante que Dom José Ornelas, isto para mim significa uma evolução, apesar de tudo, naquilo que tem sido a posição da Igreja Católica. A propósito do aborto, diz: "Uma pessoa que diz que é contra o aborto, mas que depois aos vivos deixa-os na miséria ou aceita que se bombardem os hospitais onde estão as mamãs e os bebês nas incubadoras, isso não é ser cristão." Mas diz mais relativamente àquilo que é a grande discussão, ou foi a grande discussão que levou à despenalização da lei do aborto em Portugal, que é a Igreja não quer ver ninguém na cadeia. A Igreja já disse isto várias vezes, e é verdade, mas não o disse sempre

Eu acho importante que agora a Igreja reafirme esta posição, porque nós sabemos que precisamente pelo crescimento de forças como o Chega, do ponto de vista eleitoral, há uma tentativa permanente, é uma coisa que vai e vem, mas que volta e meia aparece novamente, que é esta ideia de tentar reverter aquilo que foi um avanço.

Mas por acaso o Chega não é a favor. O André Ventura não é a favor da reversão.

O André Ventura, não.

Mas há pessoas que são, evidentemente. O CDS, pelo menos o Paulo Núncio é.

Mas o André Ventura vai sendo a favor e contra aquilo que lhe vai interessando volta e meia. E o terceiro tema de que dom José Ornelas não fala nesta entrevista, pelo menos eu não a vi retratada no take da Lusa, e portanto peço desculpa se estiver a cometer algum erro, mas independentemente disso, vale a crítica. Esta ideia peregrina da Conferência Episcopal reduzir as indenizações às vítimas de abusos sexuais. Eu já nem vou discutir o fato de não haver dinheiro nenhum no mundo que possa pagar ou compensar de alguma forma alguém que tenha sido vítima de abuso sexual, por quem quer que tenha sido, por parte de membros da Igreja Católica ou por parte de outra pessoa qualquer. Mas por parte de membros da Igreja Católica, apela novamente aqui a uma questão de coerência. E em cima disto, a Conferência Episcopal acha boa ideia: vamos só baixar aqui o valor das indenizações que são propostas pela comissão. E depois o Estado também acha boa ideia cobrar IRS em cima disto? Acho que às vezes, de facto, para o cérebro algumas pessoas, não vejo outra explicação. E portanto, apesar de tudo, eu faço um balanço positivo do mandato de dom José Ornelas à frente da Conferência Episcopal. Acho que esta entrevista de saída é um bom balanço daquilo que foi o mandato dele à frente da Conferência Episcopal. Não foi um mandato fácil, desde logo por causa do tema dos abusos sexuais na Igreja. E para ele, não sei se queres que lhe dê a nota. Mas eu, apesar de tudo, dou-lhe uma nota muito positiva. Dou-lhe um 15, não apenas pela entrevista, mas também já agora, por aquilo que foi a gestão difícil que ele teve que fazer à frente da Conferência Episcopal.

Ainda temos aqui um minuto e meio, diz-me o João. Ainda havia aqui dois temas, um balanço da primeira presidência aberta de António Guterres Seguro e o episódio que envolve a autarca de Coimbra, Ana Abrunhosa, e a democracia iliberal na cidade dos estudantes. Vítor Matos, vamos aqui muito rapidamente.

Sim, rapidamente. A Ana Abrunhosa disse que tirava a confiança a um jornalista porque deu uma notícia que não lhe agradou, para além de outras considerações. E, portanto, deixe claro que o jornalismo é noticiar alguma coisa que alguém, sobretudo alguém no poder, não quer que se saiba. Eu estive a ler a notícia do jornalista e aquilo parece-me tudo limpinho, porque tem uma fonte éón a dizer as coisas e simplesmente a câmara não respondeu, esperou nove dias. Eu não esperava nove dias.

Procurou o contraditório.

Eu não esperava nove dias. E portanto, é bom que os responsáveis políticos tenham a certeza que quando não respondem, a responsabilidade é deles, não é do jornalista. Não pode ser que o jornalista não pode publicar a notícia porque eles não respondem. Depende quando é confirmação de fonte, de factos. Mas neste caso não é, tem uma fonte éón responsável a dizer aquilo. E portanto, do ponto de vista jornalístico, aquilo é tudo legítimo e bem feito. Portanto, Ana Abrunhosa, já percebemos que temos tiques autoritários. É uma pessoa cuja carreira eu acompanho há muito tempo, antes de ela ser conhecida, ainda quando estava na CCDR. E já se tinha visto isso com aquele triste espetáculo que ela deu com o ministro da Agricultura. Dava uma bela líder populista, mas se calhar é melhor não ter ideias.

Anselmo, alguma consideração sobre este tema?

Só para dizer que não há ponta por onde se lhe pegue. Este tique autoritário da Ana Abrunhosa depois é levado ao extremo de boicotar, ela achar que pode boicotar. Só isto já é surreal. Estamos numa democracia e há uma presidente de câmara que acha que pode excluir um jornalista da mailing list da câmara.

E da Lusa.

Sim, também, mas podia ser do Diário das Beiras, desculpa lá. Mas onde é que está a legitimidade de um presidente de câmara, de um titulado cargo político, para excluir um órgão, mesmo que o órgão de comunicação social tivesse cometido um erro.

O erro jornalístico faz parte da atividade jornalística.

Mesmo que ele tivesse cometido um erro. Quem é que lhe deu essa autoridade?

Com enorme confiança no Vítor Matos e no Anselmo Crespo, que voltarão seguramente a esta edição de fim de semana. Fica por aqui o "E o Vencedor É".