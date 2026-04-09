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Nova edição de Ювенсуре. Além da rádio, também nos pode acompanhar com imagem através das nossas redes sociais ou pelo site do Observador. Carla, esta quinta-feira estão conosco a Filomena Martins e o José Manuel Fernandes. E afinal, Mário Centeno não vai ao Parlamento. O valor das indenizações das vítimas de abuso pela Igreja ainda não é certo e há ainda um outro não esta manhã: as listas de espera, que afinal não devem acabar. Foi o que disse ontem o diretor-executivo do SNS. José Manuel, Álvaro Almeida está a ser realista?

Infelizmente, creio que sim. Este problema das listas de espera e dos serviços de saúde, não sei se tem uma solução, nem sei se é a médio prazo. Eu estive a olhar aqui pra alguns números e, de fato, não é nada fácil de olhar pra eles. Repare, por exemplo, um tema que nós temos falado, fala-se muitas vezes das pessoas com ou sem médico de família. Aquilo que nós verificamos, olhando para os números, é que desde que este governo entrou em funções, há mais 400 mil inscritos nas listas das pessoas suscetíveis de ter médico de família. Houve uma limpeza dos ficheiros um pouco antes, no final de 2023, ainda com o anterior governo. Desapareceram cerca de 400, 500 mil nomes da lista de pessoas que poderiam ter médico de família, muitos porque ou não consultavam ou já eram inclusivamente pessoas que entretanto tinham emigrado, não estavam cá. Portanto, foi feita essa correção. Não acho mal. E depois continuou a aumentar paulatinamente. O número de portugueses sem médico de família não diminuiu ligeiramente, não está tão alto como chegou a estar ali por 2022, 2023, mas, na prática, não está o problema resolvido. E não está o problema resolvido, precisamente, porque não se consegue ter médicos suficientes. O mesmo se passa um pouco com as consultas. Ontem, Álvaro Almeida levou alguns números, o número de cirurgias. Ele levou alguns números, o número de cirurgias aumentou, eu confirmei aqui. Todas as cirurgias que é possível encontrar, isso é fácil de consultar, porque a transparência do SNS tem os dados todos. Quer dizer, não tem todos, eu já falarei disso, mas tem muitos dados e, portanto, pelo menos estes dados estatísticos mais grossos, é possível encontrá-los com alguma facilidade. É verdade, há mais cirurgias do que havia antes, mas não chegam. Mas não chegam precisamente por este fato que eu disse: há mais pessoas. E não há mais médicos ou os médicos que há-- por exemplo, quando nós olhamos para os médicos de família, há uma coisa muito curiosa que é: eles vão aumentando ao longo do ano e depois há uma altura entre dezembro e março, que há uma quebra bruta do número de portugueses sem médico de família. Isso corresponde a quê? Corresponde a mais um concurso para a entrada de médicos de família no SNS. Quando eles entram, há pessoas que têm a felicidade de lhes ser atribuído um médico de família, mas depois vão continuando a reformar-se, vão às vezes saindo do sistema e quando chegamos ao final do ano, estamos praticamente na mesma. Portanto, é uma espécie de pescadinha de rabo na boca, que anda sempre à volta. Enfim, melhorou ligeiramente, mas não melhorou de forma nenhuma suficiente. Dito isto, acho que tem a ver com nós estarmos com mais população. E aí temos dados que nos faltam, que é pra saber que população é essa. Não há esses dados no portal de transparência do SNS, e é um tema que às vezes suscita controvérsia. Sabemos até que ponto é que algumas destas intervenções, não no que diz respeito aos médicos de família, mas no que diz respeito, por exemplo, a intervenções cirúrgicas, é turismo de saúde. Turismo é uma forma de expressão, mas pessoas que vêm cá apenas para beneficiarem do nosso SNS. Sabemos que há casos, não conhecemos a dimensão. Sabemos que também há outro problema, que tem a ver com a fixação dos profissionais, médicos e enfermeiros, sobretudo. Nós, por exemplo, agora neste fim de semana, tive alguma informação sobre isso. Falámos muito a propósito de um hospital que dentro de uns dias vai começar a receber também as urgências de ginecologia e obstetrícia do Barreiro, que é o Hospital Garcia de Orta. Falámos muito dos médicos, não falámos dos enfermeiros.

Pois.

E não houve reforço de enfermeiros nas equipas do Garcia de Orta, portanto, há situações em que vai ser complicado. Nós sabemos que há muitas regras que temos que olhar pra elas pra ver se fazem sentido, regras que têm a ver com a forma como se trabalha, sobretudo no SNS. E há uma coisa que a mim me fez um pouquinho de impressão daquilo que pude perceber do que foi a audição de Álvaro Almeida. É que me parece que houve poucas questões, ou pelo menos também houve poucas respostas, sobre como tentar utilizar melhor o sistema instalado que temos. Isto é, a capacidade do SNS, por um lado, e por outro lado, a capacidade dos setores social e privado, que tem vindo a crescer, que também em muitos momentos está sob tensão, mas há aqui uma grande dúvida que se coloca. É sabido que os portugueses, muitas vezes, uma parte substancial deles, através de seguros de saúde e a ADSE é um seguro de saúde, pagam duas vezes pela sua saúde, mas não sabemos até que ponto é que temos serviços duplicados. E quando digo serviços duplicados, digo não apenas os auxiliares de diagnóstico, mas muitas vezes situações onde acaba por se recorrer aos dois sistemas Porque não se encontra a resposta devida num deles. E isso que eu acho que devia ser uma prioridade, no sentido de, se nós temos limitações no número de médicos e limitações no número de enfermeiros, devia haver uma preocupação de usar os que temos o melhor possível e não duplicar e não saber se também há abusos. Sobre isso, houve pouco esclarecimento na sessão de ontem. Portanto, eu diria que acho positivo que tenha havido a franqueza de afirmar que 2%, 3% de crescimento não chega para resolver os nossos problemas, que é o crescimento que estamos a ter na capacidade de oferta do Serviço Nacional de Saúde. Se calhar, era preciso 5%, 10% de crescimento, mas para isso não há médicos nem enfermeiros. Portanto, é bom que se diga isso preto no branco, mas falta falar um pouco das questões mais estruturais, que provavelmente não é a missão de Álvaro Almeida, é a missão da ministra, é a missão também dos deputados, e essa parte faltou. Por isso, eu apesar de tudo, para a honestidade da conversa, dou um 11, porque habitualmente nestas ocasiões há a tentação de ou pintar tudo de negro ou pintar tudo de cor-de-rosa. E ali pintou-se no cinzento, que é provavelmente a tonalidade.

A cor da realidade .

É a cor da realidade.

Das nuances todas. Um 11 então para Álvaro Almeida, o diretor executivo do SNS. Filomena Martins, também não está muito claro qual vai ser exatamente o valor das indemnizações que a Igreja vai atribuir às vítimas de abusos por causa da questão da tributação.

Não, aliás, eu ainda estou em choque com o que li ontem nas notícias e acho que é um tema que nos devia incomodar e muito a todos. Só uns minutos para relembrar o processo, Carla. A Igreja Católica em Portugal montou todo um edifício para responder a este escândalo dos abusos sexuais. Primeiro a comissão independente, depois o grupo Vita, depois uma comissão de juristas para fixar essas compensações. E é preciso relembrar o número a que se chegou e que está na origem disto tudo. O relatório independente estimou 4815 vítimas de abusos sexuais no contexto da Igreja desde os anos 50. 4815. Isto é um número horrível. Depois veio o mecanismo de compensação financeira, criado em 2024, e houve 78 pedidos elegíveis e no final de março a própria Igreja dizia já ter aprovado 54 casos destes 78. O valor global anunciado para estes 57 processos era de cerca de 1,6 milhões de euros, com compensações entre 9 mil e 45 mil euros por vítima. Eu acho que embora se pudesse questionar sobre o número de pedidos elegíveis destes estudos, acabaram por ser muito poucos, digo eu, e os critérios de elegibilidade, bem, como os critérios de definição dos montantes serem tão diferentes. Mas passando isto à frente, eu acho que à primeira vista parecia finalmente haver, pelo menos haver, uma tentativa séria de reparação. Só que afinal não. Percebeu-se agora que estes valores já eram o resultado de um corte. E não era um corte pequeno, era mais de 50% sobre o que os especialistas tinham proposto. E é aqui que eu acho que o caso muda de figura. A comissão de juristas tinha sido apresentada como livre, técnica e independente. O próprio D. José Ornelas tinha chegado a garantir que não haveria teto financeiro. E quando os bispos olharam para as contas, devem-se ter assustado e decidiram aplicar um corte transversal. E isto, traduzindo para o nosso português corrente, foi que os especialistas fizeram as contas à dor e a hierarquia da Igreja fez as contas ao dinheiro. Isto é lamentável, porque se com 57 casos o valor anunciado era de 1,6 milhões, sem o corte poderíamos de facto estar a falar de qualquer coisa próxima do dobro. E ainda faltam casos, faltam os restantes casos, estamos a falar só de 57. A Igreja diz que não foi pobreza, embora repita que a Igreja em Portugal não é uma igreja rica e não é. Mas o próprio modelo de financiamento mostra a preocupação com a tesouraria, porque 50% do dinheiro vira do fundo estável da Conferência Episcopal e os outros 50% de contribuições extraordinárias, e dentro desses 50%, dessa metade, 70% era das dioceses e 30% dos institutos religiosos. Ou seja, a lógica foi montada em modo de repartição de encargos. O problema é que quando a contabilidade entra demasiado cedo, a compaixão sai pela porta fora. Pela porta do fundo, aliás. E ainda há aqui um segundo desconto, e talvez o mais obsceno para mim, o do Fisco. Como estas compensações não resultam de uma decisão judicial, podem ser tributadas em IRS. Isto significa que uma vítima, que já vai receber menos de metade do valor sugerido pelos peritos, pode ver esse montante encolher ainda mais. Portanto, há vítimas que sofrem um corte da Igreja e depois um corte do Estado, e a reparação transforma-se numa espécie de saldo moral, não mais que isso. E para rematar isto tudo, temos um documento juridicamente frio e humanamente brutal. É que para receber, a vítima tem de assinar um termo em que aceita o montante e renuncia a qualquer ação futura, judicial ou extrajudicial. Ou seja, recebem menos, podem pagar imposto e ainda têm de assinar o silêncio. A Igreja quis mostrar que estava a reparar, mas com estes números, o que fica é outra coisa, que é um país onde 4815 vítimas ouviram promessas de justiça, parte dessa justiça acaba cortada à tesoura pela Igreja e pelo Estado. E eu volto a dizer, estou absolutamente em choque.

Claro, nem preciso de perguntar a nota, não é, Filomena?

Não, não pergunte.

Não é preciso.

Porque esta desceria do zero.

Ficou claríssimo e como falta aqui explicar tanta coisa.

Falta explicar tudo. Falta que o governo explique porque é que vai tributar em sede de IRS uma coisa destas. Falta explicar à Igreja porque é que corta assim, quando deu tanta margem aos prelados.

E em ponto do silêncio.

Sim, o silêncio da Igreja. Nós tínhamos uma grande investigação que se chamava exatamente "Em Silêncio". Eu acho que continuamos em silêncio.

Pois é. Mário Centeno, mudando de assunto, também vai ficar em silêncio, porque afinal já não vai ao Parlamento como era intenção do PSD.

Mas deixe-me fazer aqui uma comparação com este caso, fazendo aqui um ponto de ligação, é que a Igreja sempre olhou para estes casos quanto a mim, como uma oportunidade também de propaganda, ou seja, mostrar que estava a investir neste processo de reparação, de reconhecimento também dos crimes cometidos, mas tentando não ser demasiado penalizada pelas consequências dessa investigação. Aqui, o governo, neste caso da audição a Mário Centeno, também quis fazer um brilharete, quis fazer uma espécie de número de propaganda. Como? Chamando o antigo governador do Banco de Portugal e a presidente do Conselho das Finanças Públicas, Nazara da Costa Cabral, e a fazer o brilharete de mostrar: "Vejam como estes senhores se enganaram na previsão, vejam como nós conseguimos resultados excelentes", e não precisava de fazer isto, porque o custo deste número, que seria a audição a estas duas entidades, seria muito mais elevado que o da desconfiança em relação às instituições. Porque o que o governo está a dizer ao querer ouvir estas instituições ou os responsáveis por essas instituições, é que essas instituições agiram de má fé. Ou seja, quando fizeram as suas previsões, quiseram prejudicar objetivamente o governo. Isso não é uma interpretação, é o que resulta quer do pedido da audição, quer também das declarações do ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, numa comissão do orçamento de Finanças e Administração Pública, quando disse que as críticas políticas, e sobretudo as críticas ao aumento da despesa líquida primária, aconteceram a partir do momento em que a AD foi para o governo. Quer dizer, não se pode ser mais claro do que isso. Em relação ao Conselho das Finanças Públicas, Miranda Sarmento disse que as previsões do Conselho, normalmente, com exceção da pandemia, estão muito próximas do valor do saldo apurado, ou seja, têm um modelo bastante bem calibrado. Se deixaram ter, então por quê? A única interpretação que se pode retirar daqui, que se pode fazer em relação a isso, é que houve uma tentativa deliberada de enganar. Mas eu acho que se quer o Conselho das Finanças Públicas, quer o Banco de Portugal quisessem mesmo prejudicar o governo, tinham que fazer uma previsão otimista, ou seja, apontar para um excedente orçamental, sei lá, de um e meio.

Isso é mais maquiavélico.

Pois, mas é o que resulta desta interpretação que o governo faz e deste pedido de audição. Eu percebo que quisessem receber no Parlamento, depois fazer o brilharete, como nós conseguimos esse saldo com esse excedente orçamental que ninguém previa. Mas eu acho que o custo da desconfiança em relação às instituições, que é o que resulta daqui, seria maior. E portanto, neste caso, eu estou pela coligação negativa. As coligações negativas por vezes são positivas entre o Chega e o PS.

E o LIVRE também.

E o LIVRE também se juntou, mas bastaria que Chega e PS votassem contra para não avançar a audição, como não avançou, e eu vou dar uma nota positiva à coligação negativa, por uma vez. Vou dar um 14, e depois entra-se aqui na questão das motivações. Acho que, em certos momentos, parece que há mesmo uma obsessão com o Mário Centeno. Deixem Mário Centeno em paz. Ele poderá voltar, poderá vir a assombrar o governo, mas deixem Mário Centeno em paz. Todas as questões que possam ter havido no passado, agora já não fazem sentido. E não faz sentido o governo querer montar um número para se autopromover. O excedente orçamental em si é uma excelente resposta. Quer dizer, na perspectiva do governo, quer dizer que estão a governar bem, não precisam de mais números e não precisam de criar mais desconfiança sobre as instituições que em Portugal, coitadas, andam pelas ruas da amargura.

Sai um 14 à coligação negativa neste "E o Vencedor É..." que vai regressar mais logo na tarde política.

Começa a seguir ao jornal das 18h. Esta quinta-feira dão notas a Judite França, o António Costa e o Nuno Gonçalo Poças.