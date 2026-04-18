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Vamos às notas de zero a 20 na nova edição de "Ivens Torres" na Rádio Observador. Hoje, nas manhãs 360 de fim de semana, a análise é do Nuno Gonçalo Poças, advogado e colunista do Observador, e ainda o Anselmo Crespo, diretor de novos conteúdos da TVI e CNN Portugal. A moderação é contigo, Luís Soares.

Bem-vindos, Nuno e Anselmo. Hoje vamos falar das prioridades da Assembleia da República, também da crise da habitação, mas começamos por ti, Anselmo, com a reforma laboral de que se fala há muito tempo. Ontem, pelos vistos, as negociações fecharam. Falta ainda saber qual é a posição da UGT, mas também importa perceber qual é que vai ser a posição do presidente da República perante aquilo que lhe chegar às mãos e como lhe chegar às mãos.

Sim, e antes só um ponto prévio. Já agora, convinha que o país soubesse do que é que estamos a falar, que eu neste momento duvido que alguém saiba o que está no documento que a UGT vai levar ao seu Conselho Nacional, o que caiu, o que não caiu. Houve muita discussão em torno do conteúdo do documento quando foi apresentada a proposta por parte do governo. Foram dadas entrevistas por parte da ministra a explicar as ideias do governo. Houve muitas críticas, tudo um processo normal. A partir de determinada altura, eu diria que a partir do momento em que entramos na campanha das presidenciais e o tema começou a ser discutido também durante essa campanha, nós deixamos de discutir a substância das alterações e passamos a discutir a política à volta das aprovações, quem é que aprova, quem é que não aprova, quem é que promulga, quem é que veto.

E houve também um certo secretismo, de certa forma, porque mesmo nas declarações feitas pelos responsáveis ao final das reuniões, dizia-se: "Não vamos falar sobre isso, não vamos dizer que assuntos é que estão aqui em causa."

Porque, na verdade, este processo começa pelo telhado. Já António Costa tinha feito uma coisa semelhante com a agenda do trabalho digno. Primeiro levou aquilo à Assembleia da República, depois informou os parceiros sociais do que tinha levado à Assembleia da República. Neste caso, o governo primeiro aprovou isto em Conselho de Ministros, primeiro aprova a lei em Conselho de Ministros e depois a seguir vai negociar a lei. Portanto, todo este processo foi mal gerido, naturalmente, mas a partir de uma determinada fase, a cacofonia é tão grande que até acontecem situações caricatas, como a UGT ter levado à sua última reunião um documento que já estava desatualizado. Portanto, quando os próprios parceiros que estão a negociar já não sabem exatamente o que é que estão a negociar, eu acho que está tudo dito sobre como este processo decorreu. Indo ao teu ponto, que me parece, do ponto de vista político, um ponto particularmente importante. Nós temos sublinhado muito ao longo destes meses que a aprovação ou o chumbo deste pacote laboral, seja em concertação social, seja depois no Parlamento, seja depois na Presidência da República, é um momento importante do ponto de vista político para o governo, porque esta é uma reforma que o governo quis fazer, comprou uma guerra em várias frentes, podemos dizer assim, foi muito criticado e, do ponto de vista político, pode ser uma vitória ou uma derrota para o governo. Mas a partir das últimas presidenciais, este documento também passou a ser uma vitória ou uma derrota para o próprio Presidente da República, porque António José Seguro colocou-se a ele próprio, ninguém o colocou lá, numa situação em que ele se autoalgemou. Ele algemou-se a uma aprovação por parte da UGT. Se a UGT aprovar, eu posso promulgar, mesmo sendo muito crítico do documento, se a UGT não aprovar, eu vou vetar o documento. Ora, esta posição de António José Seguro torna a posição dele também particularmente difícil no momento em que estamos, que é o momento, aparentemente, da decisão final da UGT de aprovar ou não. Por quê? Porque se a UGT assinar este documento, isso será visto, naturalmente, também como uma vitória de António José Seguro, por aquilo que disse publicamente, nos bastidores, pela pressão que tem feito para que haja um entendimento e haja um acordo. Mas se não houver acordo em concertação social, eu desde logo estou muito curioso pra saber o que o Chega e o PS fazem no Parlamento. O PS parece-me relativamente óbvio que não vai assinar esta lei. Mas o Chega, nós nunca sabemos. À segunda, quarta e sexta o Chega parece a CGTP, à terça, quinta e sábado o Chega parece um partido liberal e de direita, portanto, uma pessoa nunca sabe muito bem o que pode contar com o Chega. E sobretudo, quando o documento chegar a Belém, para António José Seguro ser coerente, e ele já disse que ia ser coerente, vai vetar politicamente o documento, mas corre o risco de depois lhe chegar lá a segunda vez e ele ser obrigado a promulgá-lo, o que será considerado, naturalmente, uma derrota para António José Seguro, porque vai ter que promulgar um documento com o qual ele não concorda e que não teve a assinatura da UGT. Portanto, eu acho que António José Seguro, no meio disto tudo, também está a jogar aqui, neste início de mandato, um arranque que lhe pode correr muito bem ou um arranque que lhe pode correr particularmente mal.

Nuno, a posição de António José Seguro vai ser determinante para o futuro deste documento?

Não é determinante, não é dele a palavra principal. Eu percebo aquilo que diz o Anselmo e genericamente eu estou de acordo. Isto nasceu torto e provavelmente acabará torto, a não ser que, de facto, o governo pode acabar isto com uma vitória, sendo que eu acho desde o início que o governo até podia não ver a reforma laboral aprovada e ter uma vitória ao mesmo tempo. Mas pra isso era preciso que a coisa não tivesse nascido torta desde o início e que fosse muito claro para os portugueses pra que servia a reforma laboral, o que o governo queria fazer, que resultados é que se pretendia alcançar com ela. E isso, de facto, nunca ficou claro. Ao fim deste tempo todo, não é muito evidente. Nós sabemos daquelas coisas, o banco de horas, a questão do outsourcing, aquelas coisas todas das durações dos contratos e não sei o quê Mas acho que não houve uma esclarecedora justificação para a reforma para o mais comum dos portugueses. Não é para aquela meia dúzia que somos nós que estão um bocadinho mais habituados a isso. E mesmo para nós, acho que se tornou bastante difícil perceber o que estava em causa. Vamos lembrar que isto começou com aquela coisa meia estapafúrdia da questão da amamentação como se fosse uma questão essencialíssima. Enfim, independentemente dos méritos ou não daquilo que estava a ser discutido. António José Seguro, se quiser ser coerente com aquilo que prometeu na campanha e com aquilo que tem vindo a dizer, e até agora tem dado sinais de que tentará ser, vai procurar um acordo na concertação social e depois logo se vê. No final, nós não sabemos com o que é que podemos contar por parte do André Ventura ou não. Portanto, eu punha aqui todos os cenários em aberto, que é a possibilidade de nós não termos acordo na concertação social e termos uma maioria parlamentar a aprová-la e eventualmente a ser reconfirmada depois de um veto político. Ponho a hipótese de termos acordo da concertação social, de não termos e de não haver maioria parlamentar. E no final disto tudo, acho que vai haver mesmo uma grande dúvida na análise, em qualquer dos cenários, para perceber quem é que ganhou ou perdeu alguma coisa com isto.

Portanto, tudo pode acontecer. Anselmo, queres dar aqui alguma nota neste tema a alguém?

Eu ao processo, por acaso vou dar uma nota pela positividade, ia dar pela negativa, mas para variar, vou dar uma positiva. É que eu acho que neste processo todo, os únicos que se safam são os patrões. Não é pelas posições que assumiram.

Pela maturidade.

É pela maturidade, pela paciência, até, com que encararam todo este processo, porque é preciso uma paciência de Jó. Para andar nisto para trás e para a frente, parece que ninguém tem mais nada que fazer, que não seja andar aqui a brincar às negociações. Portanto, eu dou um 15 aos patrões pela pachorra e pela resiliência que manifestaram ao longo de todo este processo e até pela calma institucional com que encararam isto, apesar de aqui e ali terem querido dar um murro na mesa, mas dou um 15 aos patrões e dou, já agora, se me permites, dou uma nota negativa, um seis ou um sete, pela substância. Não está demonstrado, acho que para ninguém, neste momento, e sobretudo não sabendo nós que raio de alterações é que já houve ao documento, o que é que vai resultar daqui? Vamos imaginar que a lei é promulgada. Em que é que esta lei vai melhorar a competitividade da economia portuguesa? Porque em princípio é para isso que se fazem leis. É para isso que se fazem leis, é para melhorar qualquer coisa. Em que é que isto vai melhorar a produtividade da economia? Em que é que isto vai melhorar a competitividade da economia? O que é que muda estruturalmente na economia portuguesa? Eu não tenho nada disso claro.

Nuno, queres trazer aqui um outro tema que tem a ver com a crise da habitação? Existe aqui aparentemente alguma ligação entre quem está no poder e a crise da habitação?

Pois, eu não faço a mínima ideia, até porque fiquei com imensas dúvidas. Isto é uma notícia que eu vi no site da Sic Notícias, que segundo aquilo que percebi, também tinha sido partilhada no Correio da Manhã.

É da Agência Lusa, exatamente.

E que tem esse título: "Países europeus com extrema-direita no poder agravaram crise da habitação". E depois cita-se essa acusação que vem de uma fundação para a habitação, que eu tive imensa dificuldade em perceber o que era e continuo sem perceber. Descobri que há uma coisa chamada, traduzindo, uma fundação para a habitação dos desfavorecidos, que é um organismo luxemburguês que serve quase como apoio à tomada de decisão de políticas públicas sobre habitação. E isto não me deixou particularmente esclarecido por uma razão: a notícia, no fundo, aparentemente citando o tal relatório da tal fundação que eu não percebi muito bem o que é, porque não tem ligação, não há um link para um estudo, um PDF, um qualquer coisa, um trabalho. Há aqui uma coisa meramente proclamatória que diz que a extrema-direita provoca o recuo das políticas sociais e não encontra soluções para a crise da habitação. Apoia-se em dados relativos aos Estados europeus dirigidos nos últimos anos pela extrema-direita, como Itália, Hungria e República Checa, ou que têm a extrema-direita no governo, como a Finlândia e a Eslovénia. Fala também da Hungria e no caso da Itália, diz que o governo de Giorgia Meloni cortou mais de 2 mil milhões de euros nos programas de renovação urbana e cita mais uma vez o documento que eu não consegui descobrir. E depois acaba com um anúncio também bastante, julgo eu, estudioso, que é dizer que os anos de 2026 e 2027 se anunciam decisivos com várias eleições relevantes. Isto despertou-me a atenção porque Portugal é um dos casos mais citados a nível europeu como um dos países que teve um agravamento maior dos preços da habitação e das rendas. E eu estive aqui a ver uns gráficos que acho que foram publicados no Público, mas a fonte é a Eurostat, que faz aqui o quadro comparativo, portanto, é dos dados da União Europeia, de Portugal, Espanha, França e Itália, portanto, aqui os países mais a sul. E de facto, Portugal é o pior. O quadro de referência, ou seja, 100% é o ano de 2015, e de 2015 para agora, nós tivemos aqui um aumento de 168,84% e Itália tem 103%. É uma coisa marginal ao que os italianos tinham em 2015. E as rendas das casas exatamente a mesma coisa, ou seja, Portugal tem Um disparo até aos 115 e a Itália fica nos 102. Eu acho que a habitação, tal como muitos outros temas, além de ser um problema, é também um problema político, porque tem uma carga ideológica muito grande em cima de tudo isto, e normalmente não se fazem propriamente avaliações de resultados de políticas públicas. Ora, de 2015 até 2024, não foi a extrema-direita que governou em Portugal, e continua a não ser. E Portugal, de facto, é um dos casos piores e que não é citado na notícia. E aparentemente também não é citado no tal relatório que é mencionado, mas que não se sabe onde aquilo existe. E, portanto, eu fiquei um bocado com a sensação, e sobretudo porque a notícia acaba com aquela proclamação para um relatório estatístico ou de estudo, que é apontar para os anos de 2026 e para 2027, com eleições que vão acontecer nalguns países, e fiquei com a dúvida se nós não estaremos mais uma vez perante um desses casos. Ou seja, o da partilha de notícias por órgãos de comunicação social importantes e respeitados, como é o caso da Agência Lusa, da Sic Notícias, durante o decorrer da manhã, que são mais resultado ou produto de ativismo político e não propriamente de jornalismo. E a minha nota tinha que ver sobretudo com isso. Porque eu acho que tem-se falado durante muitos anos da crise do jornalismo, que as pessoas que não leem, que não veem, que não querem saber, que vão procurar informações a outros lados. Aparentemente, pelo menos a julgar por aquilo que vi, também o jornalismo vai buscar conteúdos onde eventualmente mais lhe interessará para partilhar um ponto de vista político e não propriamente para mostrar a verdade, que era mais ou menos isso, ou pelo menos dar factos às pessoas. Isto não é um facto, é uma notícia que é uma proclamação ideológica e um desejo político. E eu acho que isto é um problema e, portanto, queria deixar aqui esta nota.

Queres contabilizar num número uma nota?

Vou dar uma negativa alta. Vou dar um nove, porque eu apesar de tudo, tenho fé.

Não sei se queres, Anselmo, dar alguma resposta ao Nuno.

A minha resposta é concordar com o Nuno. Não só neste caso, porque quando partilharam de manhã este tema que o Nuno ia falar, eu olhei para aquilo e a minha primeira questão foi: que fundação é esta?

Exato.

E a segunda foi: tudo aquilo é pouco sustentado. Toda esta notícia é absolutamente surreal do ponto de vista da construção e da falta de questionamento de quem a escreveu. A pessoa que a escreveu originalmente e as pessoas que a reproduziram a seguir acriticamente. Como eu sou de uma escola de jornalismo do escrutínio, mas também de espírito crítico, em que a primeira função do jornalista é questionar e questionar-se a si próprio. Eu queria só juntar-me a isto, não porque não tenha muito orgulho em ser jornalista, e sempre quis ser, que o Nuno dizia, mas por uma razão simples: é porque eu acho, e lamento, que parte das dificuldades que o jornalismo atravessa hoje, não estou a falar de Portugal, estou a falar no mundo, parte das dificuldades que o jornalismo atravessa hoje são provocadas pelos próprios jornalistas, que muitas vezes saem da sua pele de jornalistas para fazerem, de facto, ativismo político ou para deixarem evidentes as suas convicções políticas. E não foi isso que eu aprendi, não foi nessa cultura que eu nasci como jornalista. Felizmente, ainda há muitos jornalistas que não o fazem, mas infelizmente há alguns que o fazem e estão a provocar um problema para eles próprios, mas para toda a classe.

Deixa-me só dizer uma coisa. Lembrei-me agora. Para meados dos anos 80, há uma entrevista do Lucas Pires à Maria João Vilas, em que diz uma coisa muito engraçada, já naquela altura: que havia muitos políticos que gostavam de ser jornalistas e muitos jornalistas que gostavam de ser políticos. E se calhar é bom que cada macaco saiba qual é o galho em que realmente deve estar.

Vamos ainda a um último tema neste "E o Vencedor É?", porque a semana foi passada a falarmos dos cargos externos da Assembleia da República, com muitas eleições, com avanços e recuos. Anselmo, achas que a Assembleia da República anda a discutir tudo, menos aquilo que realmente interessa às pessoas?

Não seria tão drástico, mas anda a discutir muita coisa que eu acho que não interessa às pessoas. E acho que em muitas coisas tem as prioridades invertidas. Isto hoje surgiu a propósito da aprovação daquele magno tema nacional, que era as bandeiras nos edifícios públicos, que foi aprovado. Um tema absolutamente crítico para o país, garantir que os edifícios públicos não têm outras bandeiras que não seja a bandeira nacional e a bandeira da União Europeia, um tema que o CDS achou que era muito pertinente.

Quer dizer que a Câmara de Lisboa já não pode hastear a bandeira do Benfica ou do Sporting.

Nem LGBT, nem outra qualquer. E repara, ontem aqui no "E o Vencedor É?" falávamos de um tema que eu acho absolutamente urgente. Nós, obviamente, só temos real noção das coisas quando nos acontecem a nós. A falta de camas em lares, a falta de respostas sociais para cuidados continuados, falta de creches, problemas que verdadeiramente afetam Todos os dias, milhões de portugueses que não têm capacidade para irem encontrar respostas no privado. Estou a falar de assistência social, de educação, de saúde, que é um tema que andamos a debater há anos. Há um conjunto de problemas que a sociedade enfrenta, que se vão agravando de ano para ano e para os quais o Estado não consegue dar resposta. O que nós vemos quando ligamos a televisão, ouvimos a rádio Observador ou quando abrimos os jornais que o Parlamento anda a discutir? O tema das bandeiras.

Marcelino da Mata.

Marcelino da Mata. Há debates nas televisões, nos canais de notícias sobre o PREC, sobre o 25 de Abril e sobre os presos políticos. Eu meto-me na pele de quem está em casa a assistir a isto tudo, que não consegue arranjar casa a um preço acessível, não consegue uma consulta no hospital, tem a cirurgia adiada não sei quantos meses. Ontem um amigo meu dizia-me que tem a avó no hospital, precisa de a tirar de lá, não há resposta em lares sociais. Três anos para dar resposta. Três anos foi a resposta da Segurança Social. Mas também não tem dinheiro para pagar 1500, 1800, 2000 € por mês para meter a avó num lar, porque a avó tem uma reforma de 400 €. Este tipo de coisas do dia a dia, já nem vou à crise gerada agora pela guerra do Médio Oriente, combustíveis e impostos, já não vou aos clássicos.

Aquilo que é mais imediato.

Este tipo de problemas para os quais o Estado devia estar atentado a dar resposta, e quando digo o Estado, digo o governo, naturalmente, o poder executivo, mas também o poder legislativo, e que é também papel dos partidos da oposição. Nós não vemos propriamente um grande debate sobre isto, mas vemos debates sobre tudo e um par de botas. Tal como eu dizia há pouco, que os jornalistas muitas vezes são os maiores inimigos deles próprios, eu também acho que os partidos políticos estão a ser os maiores inimigos deles próprios e depois admiram-se quando são condenados à irrelevância pelo eleitorado e admiram-se quando crescem fenómenos populistas, é-me indiferente se são de direita ou de esquerda, porque aparecem como salvadores da pátria, apesar de depois de tudo espremido, aquilo ser uma mão cheia de nada. Eu recomendaria aos partidos, e agora o PS, por exemplo, que tem uma liderança que se está a tentar afirmar, tinha uma boa oportunidade para começar a marcar a agenda com esse tipo de coisas. Recomendaria à esquerda, que está agora moribunda, tinha boas oportunidades para fazer isso. O CDS, que quer provar que existe para lá da AD, tinha uma boa oportunidade para fazer este tipo de coisas, já não exijo isso ao Chega, mas não é esse o debate que eu vejo na praça pública, não é isso que nós andamos aqui a debater nos fóruns de opinião e de comentário. Andamos sempre aqui ao sabor deste tipo de agendas e eu recomendaria que os partidos começassem a olhar um bocadinho mais para as respostas que têm que dar ao país.

Nuno Kajara, algo mais a Chega também curta neste tema?

Sim, eu estava a lembrar-me, mas é muito feio citar-me a mim próprio.

Não és o primeiro.

Claro, porque ninguém é o primeiro idiota.

Quem é o chamado quem nunca.

Exato. Estava a lembrar-me a propósito de um texto que saiu esta semana no Expresso, que para aí em 2018 ou 2019, a propósito daquele despacho das casas de banho. Não sei se se lembram. De género. E eu acho que publiquei um artigo aqui no Observador que se chamava "O Género da Direita", que tinha a ver com isso. No fundo, achava que nós não estamos a discutir o essencial, não é isso que preocupa as pessoas. E esta semana, o Anselmo Simões publicou um texto no Expresso que se chama "Como as esquerdas estão a perder o apoio dos portugueses". E anda um bocadinho à volta disto. No fundo, até se refere à questão do debate do Pacheco Pereira com o André Ventura. E depois, ao longo de uma série de coisas, dá aqui um caso, que eu suponho teórico, mas do Francisco e da Inês, um casal que vive assim e assado, que ganha isto, ganha aquilo, tem estas dificuldades, tem as outras, tem não sei o que mais e, de facto, ninguém lhes está a responder. Nós vamos acabando por afunilar até o nosso próprio posicionamento político, nós genericamente.

Em geral.

E até que optar em função de quem grita mais alto ou de quem vence mais esta coisa do prós e contras, seja o prós e o contras à volta do tema que for. Nós caímos há muitos anos nesta cultura de prós e contras, não necessariamente do programa.

Sim, antigo.

Até porque esse programa teve um antecedente que se chamava Gregos e Troianos, que era uma coisa muito mais agressiva, que podia ser perfeitamente replicável nos dias de hoje. E de facto falta-nos muito isso. Eu concordo muito com o que o Anselmo diz.

Nuno e Anselmo, muito obrigado por terem vindo. Este é o "O Invencível Estoril" que está de regresso amanhã depois das 10h30 com o Luís Rosa e o Henrique Boné.