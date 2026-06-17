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Este é o Som do Ivens e Soureu das manhãs 360, que também pode acompanhar com imagem através das nossas redes sociais ou pelo site do Observador. Carla, esta quarta-feira estão conosco Alexandra Machado e o José Manuel Fernandes.

E o Campeonato Mundial de Futebol não nos escapa esta manhã, pois não? Nem tampouco as questões laborais. Vamos começar por ti, Alexandra, porque continuam as reuniões entre governo e Chega. O PS também vai trabalhando aqui numa alternativa. Isto só se resolve ao prolongamento.

Pois, agora que estamos em mood mundial, vamos fazer todas as-

Todas as metáforas

...as metáforas futebolísticas possíveis.

Até ao fim da taça

Mas eu prefiro a sabedoria popular que diz: "Não há duas sem três e a terceira será que é de vez?" Vamos ver. O Chega tem se aproximado, de facto, do governo nesta questão da lei laboral. Aproximou-se no projeto de lei que entregou no Parlamento, aproximou-se da versão do governo em matérias como outsourcing, duração de contratos a prazo, a não reintegração. Fez algumas alterações na proposta do governo em relação à amamentação, que volta a não ter limite, mas na versão do Chega vai obrigar a atestado médico trimestral a partir do segundo ano de período da amamentação. No outsourcing, coloca uns prazos para a possibilidade de recurso de outsourcing, mas se forem áreas técnicas, pode socorrer-se do outsourcing quando quiser. A não reintegração é estendida às pequenas empresas, na versão do Chega, aumenta os dias de licença de parentalidade e a possibilidade de faltas no luto gestacional e recoloca a possibilidade de haver 25 dias de férias consoante a assiduidade do trabalhador. André Ventura tem colocado o seu foco nesta questão das licenças de parentalidade e nos dias de férias, porque me parece que há espaço de aproximação. Na última entrevista que deu ontem à Sic Notícias, não referiu a um ponto que tinha andado a colocar como essencial na sua proposta de reforma, que era o aumento do pagamento de quem trabalha por turnos. Estranho que não tenha voltado a reforçar isso. E portanto, se olharmos para a proposta do Chega face ao que está do governo e ao caminho que o governo fez na concertação, parece que haverá um caminho para chegarem a acordo. Só que André Ventura mistura tudo. Mistura código laboral com mudanças na área da Segurança Social, para falar do recuo da idade da reforma e das pensões vitalícias, e também já como tínhamos visto no debate da Prestação Social Única, mistura apoios não contributivos com apoios contributivos, enfim, uma salganhada.

Subvenções com pensões.

Sim, mas com um objetivo que é baralhar.

Claro.

Pôr todos os temas na praça pública e dizer, no final, que poderá ter conseguido alguma coisa, apesar de dizer que há matérias de fundo que separam os dois partidos. Depois até poderá haver aqui o caminho para se abster e fazer aprovar a iniciativa do governo, conseguindo lá colocar as tais coisas, nomeadamente os 25 dias de férias. O PSD e o governo podem estar a jogar o mesmo jogo que fizeram com a lei da nacionalidade, que é: deixa falar das pensões, vai num diploma à parte qualquer coisa sobre as pensões e eventualmente depois o Tribunal Constitucional trata de fazer o resto e resolve-nos aqui a questão Ventura. O PSD pode estar a olhar para essa possibilidade e deixá-lo falar das pensões vitalícias e de pôr fim a uma retroatividade das pensões vitalícias, que depois alguém há de resolver isso por nós. Vamos ver no que é que vão dar estas negociações com o PS.

Está de fora.

Posto fora, foi o próprio PS que acabou por se pôr de fora, não mostrando qualquer margem de negociação. E só agora é que o PS chama os economistas para se falar da reforma laboral, ou das suas propostas para a reforma laboral. Parece-me que já vem tarde, o PS.

Sim, depende da perspectiva.

Não, pois, claro.

Para entrar na discussão do pacote laboral, claramente. Está a chegar ao fim a discussão.

Está no Parlamento agora e vai ser já-

Amanhã

Se olharmos para isto mais como uma rampa de lançamento daquilo que pode ser um programa eleitoral do PS.

Claro.

Há quem diga que é cedo.

Por isso é que eu estou a dizer. Esta chamada dos economistas, se é para a reforma laboral, já vem tarde.

Se é como uma alternativa ao que está em discussão.

Já está a preparar o caminho.

José Manuel, ias dizer qualquer coisa também, parece.

Não, ia dizer que parece que afinal contar um caminho que se está a fazer, ao contrário de muitas expectativas. Eu tenho pena que o Partido Socialista, na prática, se tivesse posto de fora, não foi agora, foi há muitos meses. E, portanto, naturalmente, e porventura, até alguns dos pontos que já tinham sido acordados com o GT vão cair, se houver acordo e houver versão final. O que indica que se calhar esta ideia de que se podia esticar a corda até ela partir, não foi a melhor ideia designadamente por parte dos sindicalistas. A minha expectativa maior, no entanto, é a questão que Ventura continua a falar muito e voltou a falar ontem à noite na entrevista que deu ao Salvador Assis, o tema da idade para a reforma. Mas mesmo aí já houve um avanço dizendo que é complicado economicamente, quer dizer, um sinal de que pode abrir também espaço para algum tipo de compromisso. O Chega vai ficar com alguns rebuçados que pode apresentar. Todas as medidas que ele tem vindo a defender são medidas, de alguma forma, populares. Eu creio, inclusivamente, talvez um dia se faça essa história detalhadamente, se bem que em Portugal haja pouca essa tradição, que o governo ao optar por regressar quase ao ponto de partida quando entregou a lei na assembleia, foi para deixar margem de manobra para a seguir poder recuar nalguns pontos, modificar a sua posição, chegar a acordo a meio caminho em pontos onde já tinha chegado na concertação social, mas dar isso a quem negociasse com ele.

As férias é um ponto.

É o ponto das férias, é o ponto da amamentação, são vários pontos assim que chamam muito a atenção da opinião pública, daquilo que se discute, mas talvez nem sejam os mais importantes da proposta de lei. Vamos ver, acho que até sexta-feira ainda vai passar mais água debaixo da ponte, vamos ver como é que isto tudo acaba.

Queres dar uma nota, Jorge Manuel?

Eu posso dar uma nota, acho que apesar de tudo, isto é um processo que para já vai um 12, porque não há razões para ser muito negativo, porque ainda não sabemos nada sobre a parte mais preocupante, que é a parte que possa ter a ver com a Segurança Social. E também não sabemos qual é o modelo final. Vamos ver. Eu, para já, tenho uma expectativa positiva e, portanto, vai uma nota positiva.

Altas avanças. E tu, Alexandra?

Deixa-me só dar duas notas muito rápidas. Em relação à Segurança Social, o governo disse que não iria mexer nesta legislatura na Segurança Social. Ficou dito e escrito durante a campanha eleitoral. Segundo ponto, Ventura está a fazer um caminho contrário à decisão que o Conselho Nacional do Chega tomou no final de maio, que rejeitou a reforma laboral. Mas também não é de espantar, porque mostra mais uma vez que o partido Chega é Ventura e Ventura faz o que quer.

E Ventura é o partido.

Exatamente. Ventura é que manda. Ponto. E isso ficará muito bem traçado neste ponto. Se no código laboral Ventura precisa de alguma maquiagem, isto é a boca por causa dos €700 que recebeu de maquiagem. Para mandar no partido, não precisa de maquiagem nenhuma. Eu vou dar 10, na expectativa de ver o que é que acontece, se amanhã desce às especialidades sem votação ou não.

Isso que também está aqui em causa. Continuamos aqui em questões laborais, agora com os médicos tarefeiros, Bruno, porque o Ministério da Saúde já deu a conhecer as regras com que eles passarão a ser contratados pelo SMS.

Sim, e que entrarão em vigor a partir do início do próximo mês. Eu acho que é um ótimo sinal. O problema dos médicos prestadores de serviços tem sido assinalado, já foi falado várias vezes por esta ministra, e não só, o problema já vem de antes, mas tem-se agravado. No ano passado, o Estado gastou 250 milhões de euros em médicos tarefeiros, os médicos prestadores de serviço, é um valor bastante elevado. E se é verdade que os médicos tarefeiros são necessários para o funcionamento, todas as administrações das unidades locais de saúde o dizem, são necessários para o funcionamento das urgências, é bom que este investimento não vá crescendo sem controle e sem procurar enquadrar e criar algumas regras para estas prestações de serviço. Eu acho que este diploma vem tentar pôr estas regras e algumas são do mais meridiano bom senso, como a questão da penalização em 50% do valor pago no serviço, caso os médicos faltem, estes médicos faltem sem avisar com uma antecedência mínima de 48 horas. Faz todo o sentido, porque qualquer profissional que falte injustificadamente é penalizado, tem uma penalização. Não faz sentido que quem presta serviços não seja penalizado porque acaba por ter uma obrigação, acaba por estar não por um contrato de trabalho com aquela unidade local de saúde, porque não é um trabalhador comum.

Condiciona a organização de serviço, evidentemente.

Condiciona, obriga.

Estás a contar com ele.

Estás a contar com ele. Portanto, o serviço está para aqueles dias ou para aquele dia, conta com aquele profissional e se houver uma falta, aquela unidade local de saúde terá de ir buscar outro médico, outro prestador de serviço e normalmente acaba por pagar mais. Os valores que se pagam e que têm aumentado também vêm destas situações. Depois há a questão da avaliação, que também me parece uma questão elementar. Tem de se saber a qualidade do serviço que estes médicos prestam, tem de haver algum tipo de avaliação. E depois também a questão das incompatibilidades. E eu acho que aqui também são regras que são muito simples e acabam por fazer também todo o sentido. Os médicos que saiam do Serviço Nacional de Saúde, por iniciativa própria, durante dois anos, pelo menos, não podem prestar serviços.

Dar tarefa.

Aqueles também que por idade não façam urgências, que se recusem a fazer, também não podem prestar serviços. Quer dizer, eu acho que é um conjunto de medidas muito sensatas, creio que não levantarão grandes objeções e poderão enquadrar aqui estas prestações de serviços, porque nós sabemos que estes médicos são contratados para tapar buracos, mas quando o negócio é tapar buracos, a mim interessa-me que haja muitos buracos. E a ideia é que haja menos buracos para que haja menos dependência de quem tapa esses buracos com toda a legitimidade que tem para também ter as suas condições de trabalho.

Uma nota positiva para o Ministério da Saúde, é o que vai acontecer?

Sim, eu vou dar um 15 ao Ministério da Saúde. Agora vamos ver quais serão os efeitos destas medidas.

Claro. Paulo, então conta-nos como é que vais ver o mundial ou como é que estás a ver os canais tradicionais.

Não, há uma novidade, de facto, neste mundial sobre os operadores, não é de televisão, mas sobre a forma como se podem ver os jogos, que são sempre sujeitos a grandes pagamentos de direitos, como os grandes eventos desportivos, faz parte do modelo de negócio. E a novidade deste ano é o Live Mode TV, que é uma operação que vem do Brasil, está agora em Portugal também, e que transmite muitos jogos através do YouTube de forma gratuita. Mesmos jogos que em Portugal os direitos pertencem à Sport TV, que é um canal de subscrição pago, mesmo muitos jogos desses podem ser vistos de forma gratuita através do YouTube na Live Mode TV. O modelo de negócio deles é diferente. De facto, eles oferecem o conteúdo para constituir uma grande base, uma grande comunidade de seguidores, se quisermos, online. Já está em Portugal, à conta disto, nos últimos dias, só com os jogos do mundial, já estão quase a chegar a meio milhão de subscritores do canal. E depois querem monetizar isso, obviamente. Já têm patrocínios, têm marcas de associação, o modelo tradicional dos media, que é constituir audiências, vender as audiências a anunciantes, se quisermos, a empresas que pagam publicidade, e assim vai. O sucesso que eles estão a ter, porque o conteúdo também leva a isso, estamos a falar dos jogos do mundial, levou a ERC a reparar que afinal esta operação existe e ontem a ERC, a Entidade Reguladora da Comunicação, emitiu um comunicado a dizer que entende que esta operação Live Mode TV está sujeita à lei da televisão e de serviços audiovisuais e, portanto, tem que se registar enquanto órgão de comunicação social, coisa que eles ainda não fizeram. Parece que tinham começado o processo e interromperam entretanto. Bom, isto é a questão do papel, onde é que está o papel, lá vai o papel. A minha grande questão aqui com a ERC é: mas a ERC agora vai começar a olhar para todos os conteúdos que são postos no YouTube e como é que ela vai distinguir aquilo que é um canal de YouTube, que é um serviço de televisão, e um canal de YouTube que não é um serviço de televisão. Ela vai olhar para o Paradoxo Obscuro, que tem seis milhões de seguidores e que é um canal dedicado a curiosidades, factos misteriosos e documentários. É uma operação de televisão? Não é. É comunicação social. E se formos ao Temperos e Sabores? Também, com receitas, gastronomia, cinco milhões de subscritores. Portanto, temos aqui, de facto, aquele clássico caso em que os reguladores e a lei andam sempre atrás da realidade. É evidente. A nossa lei de televisão é 2007. 2007 foi o ano em que foi lançado o iPhone, em que as redes sociais, de alguma forma, estavam a começar a dar os primeiros passos. E o legislador e o regulador andam sempre atrás destas realidades e, portanto, estão agora a tentar apanhar um comboio que já vai lá à frente. Enfim, não entro no detalhe jurídico. A ERC provavelmente tem razão e eles precisam do papel e de se registar e tudo. Só que eu acho que a ERC, ponto um, só está a atuar agora porque o sucesso é óbvio. E muita gente fala desta operação de televisão, que aliás, ameaça também o negócio tradicional de televisão e dos direitos destas grandes competições. Só que a partir de agora, independentemente de serem direitos do mundial ou não, a ERC provavelmente vai ter que olhar aqui para o Temperos e Sabores e para o Paradoxo Obscuro e outros canais de YouTube para decidir se são operações de televisão ou não, e se têm que ter registos e essas coisas todas.

Isso passou ou não o tempo para a inscrição. A nota vai para a ERC.

Vai para a ERC, vai aqui um oito, porque provavelmente eles olhando para a lei até podem ter razão, isso é questão para advogados e juristas, mas depois a realidade é um pouquinho mais complexa do que os burocratas.

Os próprios direitos acho que distinguem as várias plataformas.

As várias plataformas, o preço é diferente.

Não sei se vai ser muito fácil à ERC.

Não é fácil. Enfim, para os burocratas é sempre fácil. É sempre fácil depois tentar encaixar isto nas gavetinhas.

E ficámos com alguns perlinhos.

Sem dúvida.

Ficamos com esta nota no final de O Vencedor é, que regressa mais logo na tarde política.

Hoje mais cedo, por causa da estreia da seleção no mundial de futebol, O Vencedor é começa logo a seguir ao Jornal das Quatro, com notas dadas pela Judite França, pela Helena Garrido e pelo Alexandre Borges.