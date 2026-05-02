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Miguel, está uma festa imensa. Já pararam a Avenida da República. Para quem não conhece, é a avenida que vai ligando esta zona do Saldanha até lá abaixo ao Marquês de Pombal, com quem vem também da zona do Campo Grande. Eu há pouco conversava aqui com um adepto da equipa azul e branca, que me explicava qual é o plano, juntamente com a polícia, para a festa já a seguir.

Agora, quando estivermos todos juntos, vamos arrancar diretos ao Marquês e a festa vai ser até amanhã de manhã.

A polícia vai controlar tudo isso?

A polícia vai sempre connosco. Estamos a aguardar que cheguem todos os adeptos do Porto e depois a polícia organiza-nos e vamos sempre com eles até lá.

Aqui em relação, mais em concreto, até que horas planeia fazer a festa e de que forma, já agora?

O meu filho joga de manhã, por isso eu não posso ir até muito tarde, mas uma, duas da manhã, eu pretendo ficar aqui.

Muito bem. Obrigado, Miguel. Aqui palavras de um adepto azul e branco, naturalmente contente, mas aquilo que te posso dizer é que há boas centenas de adeptos, cerca de duas centenas, 200 adeptos azuis e brancos na Avenida da República neste momento, naquela zona da estrada. Já cortaram a avenida e depois, como acabamos de escutar, vão rumar em direção ao Marquês de Pombal. Portanto, essa zona da rotunda aqui em Lisboa também será pintada de azul e branco.