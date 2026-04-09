Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Começa agora o Explicador das manhãs 360, esta quinta-feira, sobre a intenção do Ministério da Administração Interna de criar novas medidas pra segurança rodoviária. São nossos convidados António Reis, presidente da ANECA, Associação Nacional de Escolas de Condução, e Alain Arial, diretor-geral da Prevenção Rodoviária Portuguesa. A moderação é do Bruno Vieira Amaral.

E os números mais recentes da sinistralidade rodoviária em Portugal voltaram a acender o sinal de alerta. Mais acidentes, mais vítimas, mais mortes nas estradas, em particular nesta operação Páscoa, que foi particularmente trágica, e é um cenário que está a preocupar as autoridades e que levou o governo a prometer novas medidas, uma atuação mais firme no combate a este problema. Alain Arial é diretor-geral da Prevenção Rodoviária Portuguesa. Bom dia, bem-vindo a este Explicador. O que está a falhar neste momento que explique estes números, ou o que tem falhado nos últimos anos, que ajude a perceber o agravamento do problema?

Viva, muito bom dia. Muito obrigado pelo convite. Temos que olhar, de facto, não para este período de Páscoa, que de facto foi trágico, mas para uma série temporal um pouco mais longa, para percebermos melhor qual é o enquadramento da sinistralidade rodoviária a nível nacional. Portugal, de facto, não tem evoluído na última década em termos de redução de mortes e de feridos graves. No fundo, a sinistralidade grave não se tem conseguido reduzir. Estamos com níveis semelhantes a 2014, 2015. Temos tido um afastamento em relação à média do número de mortos da União Europeia e, para ser mais concreto, Portugal, com dados consolidados de 2024, tem 60 mortos por milhão de habitantes, enquanto a média da União Europeia são 45, e havendo países com 20 e 16, por isso há aqui um caminho, uma margem enorme para percorrer. Isto, na minha opinião, é fruto de pouco investimento, pouco compromisso com esta temática.

E investimento em que áreas?

O investimento tem que ser global, no sentido de otimizarmos a performance do sistema rodoviário como um todo. Isto é, se olharmos para os países com melhores performances, o que eles utilizam em termos de abordagem é uma abordagem holística. No fundo, atuam sobre os vários pilares do sistema rodoviário, sobre as infraestruturas, sobre o comportamento, sobre os veículos, sobre emergência e socorro, sobre a gestão do próprio sistema, quanto à legislação, quanto à fiscalização. Enfim, há um conjunto de medidas que são integradas e que são implementadas com o objetivo de reduzir os principais fatores de risco. Nós temos falhado, na minha perspectiva, em documentos orientadores. Com agrado, ouvi as notícias ontem de que finalmente irá sair um documento estratégico e orientador. Mas temos falhado nisso, temos falhado, nomeadamente, na implementação. As outras estratégias anteriores ficaram com tal produção aquém do que era desejável. E temos falhado também na alocação de recursos, quer técnicos, quer financeiros. Isto é, podemos ter documentos e estratégias muito bem elaborados, com medidas muito eficazes, mas se não alocamos os recursos financeiros e técnicos, a implementação fica comprometida. Neste sentido, temos falhado, na minha perspectiva, e no próprio modelo também de governação, que exige que garanta uma responsabilidade partilhada e uma coordenação e integração entre os diversos ministérios. Porque se olharmos para estes cinco pilares, facilmente compreendemos que temos que ter aqui vários ministérios, vários organismos e várias instituições envolvidas, desde a saúde, às infraestruturas, aos transportes, à educação. Enfim, há uma série de organismos que têm que trabalhar em conjunto. E é este modelo de governação que ainda não conseguimos implementar com eficácia.

E que justifica, em parte-

Em termos estratégicos.

E que justifica, em parte, esses números.

Isto é a parte estratégica, depois há a parte operacional de implementação. Há muitas medidas que são evidentemente necessárias implementar para criarmos uma cultura de segurança rodoviária na sociedade, como uma educação.

Já vamos falar, avançar, Alain Arial, para essa questão das medidas. Deixe-me também trazer à conversa António Reis, presidente da ANECA, Associação Nacional de Escolas de Condução, e dar-lhe as boas-vindas a este Explicador. Queria perguntar se as escolas de condução estão a preparar bem os condutores para os riscos reais da estrada, porque um dos fatores que tem sido apontado como crítico neste agravamento dos números da sinistralidade rodoviária é precisamente o comportamento dos condutores. Isso está a acontecer? Estamos a preparar bem os condutores para a realidade existente?

Bom dia, muito obrigado pelo convite. Um bom dia especial também para o companheiro de painel, excelente amigo, diretor da Prevenção Rodoviária Portuguesa. Respondendo objetivamente à pergunta, também o ensino da condução não está a preparar bem. Mas não está a preparar bem por quê? Porque o poder político, na nossa opinião, não tem tomado as decisões baseadas em evidências técnicas e científicas na educação. Portanto, conforme já foi referido, um dos cinco pilares da ONU

As decisões políticas que têm sido tomadas até agora não observam os critérios fixados na Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, que não tem existido.

Já não existe desde 2020.

Exatamente, que não existe e estamos a chegar ao momento da avaliação, 2030. Portanto, que tem que garantir uma abordagem consistente, centrada efetivamente na formação, na prevenção e na responsabilidade, mas abandonando o facilitismo que coloca Portugal, conforme foi dito, em lugares nada abonatórios. As escolas de condução cumprem o papel que lhes está destinado, num curto espaço de tempo, de transmitir, de ensinar a conduzir e ensinar o código da estrada. Mas nós estamos a ensinar o código da estrada com mais de 20 anos. Os exames, o conteúdo da aprendizagem tem que ser alterado. Perguntamos constantemente por que é que estamos a ensinar candidatos à categoria de ligeiro, estamos-lhes a ensinar as dimensões e as velocidades de pesados. Isto não é compreensível, mas a escola tem que o cumprir porque está no programa. Não é compreensível. Onde é que está a perceção de risco? Onde é que se ensina, onde é que se avalia, consoante a perceção de risco criada, que é diferente de candidato para candidato? Isso não acontece. E, portanto, o ensino, efetivamente, por mais contributo que as escolas estejam a dar, e estão, está enquadrado numa caixa desatualizada. É preciso fazer a monitorização das provas práticas de exame. Isso não existe. É preciso acabar com a equivalência para a habilitação de carta de condução. Isto também não existe. E, portanto, nós estamos de acordo com o senhor ministro, quando diz que estes comportamentos têm que acabar. É verdade. Mas perguntamos: onde é que está a culpa do ensino no acidente que ontem vitimou aqueles dois jovens em Coimbra? Onde é que ela está? Está efetivamente na falta de cultura rodoviária que continua a existir, o facilitismo e depois, muito mais grave, a falta de educação rodoviária. Nós não podemos esquecer o crescimento dos nossos jovens, continuar a fazer-se com falta de educação rodoviária.

E deveria começar essa educação rodoviária, tem de acontecer antes do aluno chegar às escolas de condução?

Antes do aluno ser um jovem adolescente. É aí que ela tem que começar, essa cultura rodoviária. Nós temos que fazer com que o jovem, com que a criança seja o promotor da alteração rodoviária junto da sua família. Nós temos que efetivamente solicitar às famílias que percam algum tempo para contribuir em conjunto para essa educação rodoviária. Depois temos também uma situação gravíssima, que é o regime sancionatório em Portugal. O regime sancionatório em Portugal é de facilitismo, não existe. O Estado ainda não se preocupou em criar um regime sancionatório que faça, efetivamente, o castigo, digamos assim, sobre o impacto do acidente.

Portanto, as medidas que existem não têm funcionado. Deixe-me perguntar agora novamente a Alain Arial, então que medidas concretas poderiam realmente reduzir o número de mortes e os números da sinistralidade rodoviária no curto prazo? Que medidas são mais urgentes e que podem ser tomadas? Aliás, tendo em conta também as declarações do ministro da Administração Interna, que disse que este é o tempo de agir.

Sim, temos que olhar para os principais desafios do país. E os principais desafios do país concentram sete, oito grandes desafios. A velocidade dentro das localidades, no fundo, a sinistralidade mais grave está mais concentrada dentro das localidades do que fora das localidades, por isso isto exige uma gestão. A gravidade dos acidentes é fruto e consequência direta das velocidades de embate que estão relacionadas com as velocidades de circulação. Como é óbvio, é necessário gerir as velocidades dentro das localidades. E essa gestão de velocidades passa pela implementação de medidas de calma de tráfego, de redução média das velocidades praticadas. E uma das medidas que tem resultado em várias cidades neste momento é a criação de zonas 30, isto é, no fundo, termos redução em algumas áreas da velocidade para 30 km/h. Isto é, onde há a coexistência maior entre utentes vulneráveis e outros veículos, reduzimos, em caso de conflitos ou em caso de acidentes, a gravidade destes. É uma das medidas que acho que é crucial implementar. Outra medida que dentro das localidades penso que é muito positiva, e já foi anunciada também pelo secretário de Estado, em breve, e que temos que aplaudir, que é a promoção e o incentivo à elaboração de planos municipais de segurança rodoviária, que no fundo, são pequenos planos de segurança rodoviária.

E adequados à realidade desses territórios.

Exatamente, adequados às realidades do território, porque temos realidades diferentes. A educação rodoviária é de fato um tema também que acho que é extremamente importante, e a educação rodoviária no sentido de um processo contínuo ao longo da vida. Não se esgota na escola, mas também passará pelo ensino da condução. Eu concordo com o que, de fato, meu caro amigo António Reis disse, mas eu diria mais que neste momento o ensino da condução está mais focado no domínio do veículo e no conhecimento das regras de trânsito e a maior parte das pessoas não infringe por desconhecimento das regras

São questões comportamentais. Se olharmos para vários estudos, o comportamento humano está presente em mais de 95% dos acidentes.

E esse tem sido o fator decisivo. Estamos a chegar ao fim do nosso tempo e ainda queria ouvir o António Reis acerca das mudanças no ensino da condução. Foi aprovado há pouco tempo, em Conselho de Ministros, um novo modelo com tutor. Isto é um caminho no bom sentido? Temos exemplo de vários países europeus em que existe este modelo. Isto pode ter um impacto real na segurança ou parece-lhe que poderá ter até um efeito contrário ao pretendido?

Relativamente à questão do tutor, nós estamos a aguardar as decisões finais do senhor ministro, com quem manifestamos que efectivamente não estávamos de acordo e os exemplos que vêm da Europa são exatamente em sentido contrário. Aguardamos que se repense, porque efectivamente temos muitas dúvidas com a boa vontade desta medida, que é uma medida que nós entendemos economicista, sem pensarmos em situações mais gritantes, que poderemos comparar também com algumas que já existem atualmente em Portugal, que essas também devem ser observadas, que é a condução por troca de carta, sem qualquer reconhecimento das capacidades do indivíduo para conduzir. Não é por acaso, e nesse campo a prevenção rodoviária tem alertado também para essa situação, que os acidentes com pesados ultimamente tenham sentido um certo aumento. Temos pessoas a conduzir em Portugal categorias profissionais apenas por equivalência, porque eles nem sequer chegaram a fazer exame em veículos de categoria pesada. Relativamente ao tutor, aguardamos que o governo possa repensar algumas medidas, mas aceitamos, porque essa lei já existe, aceitamos a intervenção da família na formação. Isso, estamos de acordo. Agora, quanto às regras, como é que se há de observar nos espaços fechados, sim, estamos de acordo em espaços fechados. Agora, dentro de um aglomerado populacional, sem haver as tais regras que é preciso alterar, reduzir as velocidades. Dou-lhe o exemplo de Bolonha. Bolonha aplicou a velocidade máxima de 30 km/h e devidamente fiscalizada, teve imediatamente uma redução nos últimos anos de 78% de acidentes dentro de Bolonha. Portugal tem que tomar atitudes dessas, tem que efetivamente conseguir congregar a prevenção, o ensino, a fiscalização, mas efetivamente a tal mudança cultural. As escolas de condução ensinam tudo o que há para ensinar, mas há uma coisa que não conseguem ensinar: é a mudança cultural, é o facilitismo no regime sancionatório, o impedimento de conduzir por largos períodos para quem prevaricar e pôr em causa o outro cidadão, que circula à vontade no passeio. Isso tem que ser penalizado. E essas medidas, sim, senhor ministro, essas medidas são para se ter em conta dentro de uma estratégia global e não medidas soltas. Medidas soltas anda o país a fazer há mais de 20 anos.

E esse diagnóstico está feito, as medidas também estão identificadas, agora será mesmo o tempo de passar à prática.

Sim, nós temos um pacote de 12 medidas, que já apresentamos, que o tempo que temos aqui disponível na rádio não nos vai permitir, porque com certeza teremos outras oportunidades.

Sim, nós já não temos tempo para isso.

Exatamente. Nós temos 12 medidas já apresentadas à Assembleia da República, ao poder governativo, para reduzir a sinistralidade nos próximos tempos em Portugal. Mas isso passa por uma decisão de vontade política também e de não estragar aquilo que já está feito.

António Reis, presidente da Associação Nacional de Escolas de Condução, Alain Rial, diretor-geral da Prevenção Rodoviária Portuguesa, agradeço a vossa participação neste explicador, para também enquadrarmos aqui este problema da sinistralidade rodoviária e aquilo que poderá ser feito para resolver. Muito obrigado e boa semana.

Muito obrigado. Boa semana.