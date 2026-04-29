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Explicador da Rádio Observador, o primeiro-ministro anunciou esta tarde o prolongamento por mais 12 meses da moratória para o pagamento dos créditos por parte das empresas afetadas pelas tempestades. Durante três meses, foi possível suspender o pagamento de capital e, nalguns casos, de juro, mas esse prazo acabou esta semana. Agora, surge o anúncio de que será prolongada por mais um ano. Segundo dados do Banco de Portugal, foram pedidas 7,4 mil moratórias por famílias e empresas, no montante global de 930 milhões de euros. Muitas empresas ainda não conseguiram voltar a laborar, outras ainda estão a meio gás. É nosso convidado Horácio Mota, da Associação Empresarial do Conselho de Pombal. Bem-vindo, uma vez mais, à Rádio Observador, Horácio Mota. Esta notícia avançada hoje pelo primeiro-ministro no Parlamento, no debate quinzenal, é um alívio?

Sim, boa tarde ao fórum. Muito obrigado por esta oportunidade. Este anúncio é maravilhoso, porque as moratórias acabaram ontem. Tecnicamente, acabaram ontem. E o que se passa é que nós já recebemos aqui na nossa associação algumas indicações de empresas de que acabaram as moratórias e agora têm que pagar os três meses que estiveram suspensos, ou seja, apareceu a conta toda de uma vez. Então este anúncio dos 12 meses é muito importante e é fundamental, porque ainda há muitas empresas que estão a reiniciar e relançar a sua atividade. Acho isso uma medida excecional. Os meus parabéns por essa medida.

Mas ajude-nos aqui a perceber uma coisa, Horácio Mota. Portanto, esta moratória depois empurra no tempo a liquidação dos empréstimos, mas isto acaba por ficar mais caro ou não? Os empréstimos acabam por ficar mais caros?

Sim, é assim, o empurrar, eu penso que isso é uma medida excelente.

Para aliviar agora, claro.

Alivia, claro que fica mais caro porque há pagamentos de juros que vão decorrer e o empréstimo vai acabar, no fundo, um ano mais tarde. Mas o que estava a acontecer neste momento, ou o que aconteceu ontem, digamos assim, é que aqueles três meses que as empresas não pagaram, agora pagaram, apareceu a conta toda. Isto estava aqui a criar algum stress ou muito stress junto das empresas. Se empurrarmos, digamos assim, fazendo essa terminologia, o empréstimo mais pra frente, não há este problema das prestações aumentarem de valor. Por isso é que eu considero que é uma medida excelente.

Mas esperamos que nessa altura não apresentem a conta de um ano e três meses, seguindo essa lógica.

Eu penso que não pode ter essa lógica, porque isso era impossível depois de as empresas conseguirem cumprir com os seus compromissos financeiros. Agora, os encargos financeiros é óbvio que vão ter que os pagar, mas é um alívio e é uma ajuda muito boa para as empresas, sem dúvida.

Passaram três meses desde a tempestade. Horácio Mota, o que é que deveria estar resolvido já nesta altura, ou pelo menos qual era a sua expectativa, e já aqui conversámos várias vezes na Rádio Observador ao longo destes meses, o que é que já deveria estar resolvido e ainda não está?

Olhe, ainda existem zonas sem internet.

Sem internet.

Dentro do centro urbano está tudo resolvido.

Na zona de Pombal.

Sim. Agora, nas aldeias, ainda há zonas e casas e empresas que não têm internet, que ainda continuam a usar a Starlink. Isso já devia estar resolvido. Já é tempo suficiente para resolver esses problemas. Depois, claro, ainda existem alguns problemas com estradas. Coisas normais, mas que não afetam, diria eu, a atividade normal das empresas e das pessoas neste momento.

Mas o grosso das empresas já está a trabalhar ou ainda há uma fatia significativa?

Não, estão a trabalhar. Aquilo que as pessoas nos reportam e que alguns empresários falam comigo é que, por exemplo, em termos de vendas, elas ainda estão retraídas, ou seja, não se sente o mesmo fulgor. O que também é natural, porque as empresas e os particulares estão mais preocupados ainda a arranjar o seu património, a sua casa, porque ainda há pessoas, se andar aqui no território, nas aldeias, ainda se vê pessoas em cima dos telhados a tirar as lonas e pôr telhas. Portanto, eu acho que as pessoas ainda estão um bocado ocupadas, digamos assim, com os efeitos da tempestade. Agora, já se sente alguma normalidade, não há dúvida nenhuma com isso.

E já se consegue perceber que empresas podem não sobreviver depois desta crise?

Existem algumas empresas que não vão sobreviver. É um facto, por vários motivos. Alguns porque os donos, digamos assim, os gerentes, têm alguma idade, não têm sucessão e também já não estão para investir mais na empresa. Eu conheço alguns casos concretos destes. Existem outras empresas, por exemplo, que não têm seguros e que exigem um investimento muito grande e que também não vão investir. E depois também existem outras empresas que, apesar, e acho isto mesmo lamentável, que apesar de o Estado dar 80% de garantia para as linhas de crédito de curta tesourariaO que é extraordinário por parte do Estado. Existem bancos, para não dizer a maioria deles, que consideram que os financiamentos têm que ter uma lógica comercial tradicional e não aprovam as linhas de crédito às empresas. Isto também é uma coisa terrível. E os seguros também é uma coisa que não tem funcionado muito bem.

Portanto, três meses depois, ainda não podemos dizer que já se respirou e já se está a caminhar a passos largos para uma velocidade de cruzeiro. Ainda estamos longe disso, é isso?

Sim, ainda se sofre muito aqui nestes territórios, e volto a frisar, mais nas aldeias. Ainda se sofre um bocado. Eu posso dizer, por exemplo, na minha rua ainda tem um fio da internet no chão, no meio da estrada. Mas não sou um caso único. Se andarmos aqui no interior, verificamos que existem muitas situações destas. Existe alguma normalidade, é verdade, volto a frisar e a reforçar este conceito. Ainda existem algumas dificuldades neste relançamento e neste reativar da atividade económica.

Horácio Mota, da Associação Empresarial do Conselho de Pombal, muito obrigado por ter estado neste Explicador da Rádio Observador. Um Explicador em que estivemos a ver uma primeira reação à notícia da moratória, que é alargada agora por um ano para permitir o pagamento só daqui a um ano dos empréstimos, sobretudo às empresas que foram afetadas pela tempestade Cristina.