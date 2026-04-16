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Este é o Som do Gabinete de Guerra das manhãs 360 esta quinta-feira com análise de Miguel Baumgartner, especialista em Relações Internacionais. Olá Miguel, bem-vindo, bom dia.

Olá Maria João, bom dia.

Começamos pelo Senado norte-americano que bloqueou a tentativa de limitar os poderes de guerra de Donald Trump contra o Irão. Miguel, não há quem pare o presidente dos Estados Unidos. Ainda há dias, o ex-diretor da CIA, John Brennan, apelou à destituição de Trump.

Começa a ficar claro qual é o tipo de fragilidades que hoje em dia os chamados checks and balances nos Estados Unidos estão a sofrer. Donald Trump é um presidente que quer dar esta ideia de messias, de estar acima da própria lei, de estar acima até da própria religião, veja-se o ataque que fez ao próprio Papa. Portanto, ele está nesta guerra e está nesta sua forma de estar na política como uma cruzada. E essa cruzada parece quase imparável pela forma como ele faz não só as ações que toma, não só aquilo que são as suas determinações em termos até de insistência política e quase religiosa, como também a luta que ele está a fazer contra os infiéis, quase como ele identificava o Irão como o império do mal. Quando as coisas correm bem, ele aparece como o homem, o grande fazedor da paz, por isso é que ele tem aquela lista que nós não conhecemos ao certo e também não conseguimos identificar, que é das oito guerras que ele já terminou. Quando as coisas correm mal, ele reveste-se desta autoridade moral e até religiosa, por isso é que apareceram aquelas publicações que ele depois acabou por apagar, como alguém que está acima dos partidos, está acima da política, está até acima da religião, porque ele é alguém todo-poderoso. Por isso é que ele quando fala, diz: "Eu vou destruir, eu vou arrasar", ou com aquela célebre frase quando ele disse que ia voltar a pôr o Irão na Idade da Pedra. O que está a acontecer é que começam a haver algumas vozes dentro da própria instituição norte-americana. Nós tivemos um influencer, que é jornalista também, é muito forte dentro daquilo que é a ideologia do grupo MAGA, e portanto, é alguém que é quase um opinion maker dentro deste grupo, que há umas semanas falava na obrigatoriedade de J.D. Vance chamar a 25ª Emenda, que é a emenda que permite a destituição do presidente ou a substituição do presidente quando efetivamente o presidente não pode, em caso de morte ou em caso de impedimento por doença, ou efetivamente, o vice-presidente, com a maioria daquilo que é a administração americana, os secretários de Estado americanos, o que seria equivalente cá a Portugal aos ministros, determinem que efetivamente o presidente deixou de ter capacidade para poder cumprir com o seu cargo. Quando isto começa a aparecer também no grupo MAGA, a própria sociedade e a sociedade que apoia Donald Trump começa a olhar com isto com alguma suspeição. Quando nós temos alguma figura como o ex-líder da CIA a falar isto, quando nós temos até ex-conselheiros de Donald Trump a falar isso, quando nós vimos, por exemplo, generais a serem demitidos simplesmente porque aconselharam Donald Trump e esta administração a não entrar nesta loucura que foi o ataque ao Irão, o que nós vemos é mesmo isso, é os chamados checks and balances, aquilo que permite de alguma forma compensar e sustentar a democracia americana a ser atacada por este pensamento deste homem, por esta postura política deste homem e pelo grupo que o sustenta.

Sobre o Médio Oriente, ainda que com uma segunda ronda de negociações à porta, as ameaças continuam de parte a parte. Trump ameaça acabar com pontes e centrais do Irão em apenas uma hora e o Irão ameaça bloquear o Mar Vermelho e o Mar de Omã. Miguel, com esta postura há margem para se chegar a um acordo de paz?

Os dois lados querem a paz, Maria João. Isso parece-me óbvio. E Donald Trump é a parte mais interessada, até porque ele vai ter dentro em breve a visita à China e ele já vai chegar extremamente fragilizado. Chegar a um ponto em que é óbvio que ele não consegue chegar ao acordo com o Irão, em que ele militarmente não conseguiu derrubar a liderança do Irão. Chegar à China ainda sem um acordo de paz será uma admissão de derrota enorme e vai fragilizar muito aquilo que é a posição do presidente americano perante Xi Jinping. Ele procura aqui qualquer acordo, qualquer que ele seja, e obviamente que quanto mais o tempo vai passando e quanto mais neste momento o Irão empoderado por Donald Trump, isto tem que chamar a atenção, é que antes do início desta guerra, o Irão não bloqueava o Estreito de Ormuz. A única vez que houve a validade, digamos assim, da tentativa de bloquear o Estreito de Ormuz foi em 1988, quando já este regime lançou ao mar algumas minas marítimas e nessa altura Ronald Reagan mandou invadir o estreito. Os dragaminas acabaram por pegar as minas e a Marinha americana acabou por afundar vários navios da Marinha iraniana. Mas tirando isso, o estreito nunca foi utilizado como arma política. O Irão neste momento tem tempo, o que os Estados Unidos não têm. Os Estados Unidos precisam de um acordo rápido e um acordo que seja célere e fácil de negociar. Obviamente que ele precisa também fazer um acordo que seja superior ao acordo de 2015 feito por Obama, porque essa é a base. Donald Trump nunca vai aceitar assinar um acordo que seja inferior ou parecido com aquilo que foi o acordo de Obama, porque senão seria uma admissão de derrota ainda maior. Dito istoHá base, obviamente, para fazer-se um acordo. Agora, existem tempos diferentes, é quase como se cada um tivesse uma ampulheta diferente.

É verdade.

A do Donald Trump corre muito depressa, a do Irão, o grão de areia é mais grosso, portanto, corre mais devagar e neste momento o Irão pode se dar ao luxo de esperar. Por quê? Porque conseguiu criar um garrote econômico na economia mundial. Donald Trump é responsável por esse garrote, tem problemas dentro de portas e cada vez mais, perante o seu congénere chinês, aparece como um líder fragilizado, que não conseguiu antecipar aquilo que poderia ser o movimento do Irão nesta guerra.

Quanto à relação entre Israel e Líbano, fontes do governo libanês dizem que é esperado um cessar-fogo em breve, visto na mesma altura em que especialistas da ONU falam num padrão de limpeza étnica nos ataques israelitas. Miguel, num minuto e meio, como é que se conciliam negociações de cessar-fogo com acusações de violações graves do direito internacional? Um ponto parece haver em comum: o desmantelamento total do Hezbollah, mas esse talvez seja o maior desafio.

Uma premissa nós temos que ter: o Hezbollah é um grupo terrorista, ponto. Isso é óbvio. Da mesma forma que o Hamas era um grupo terrorista, ponto. Tem que ser sublinhado também que quer o Hamas, quer o Hezbollah atacaram Israel desde a sua existência. O Hamas, a partir de 82, criado pelo Irão para existir no Líbano e utilizar o Líbano como ponto de partida para ataques permanentes e desestabilização permanente a Israel. Tudo isso é verdade. Nada disso permite o que se passou na Palestina e o que se passa também no Líbano. Muito menos isso permite esta ideia expansionista de ocupar território para criar uma faixa de segurança, porque nós sabemos que em 2024 foi-nos dito que o Hezbollah e inclusive em 2024, Israel quebra o cessar-fogo contra o Hezbollah, ataca o Hezbollah e depois em 2025 é nos dito que o Hezbollah não existia mais e não era mais uma ameaça para Israel. Nós sabemos também que o Hezbollah hoje não é mais controlado por líbios, é controlado efetivamente por iranianos que acabaram por vir no último ano do Irão para reforçar e reorganizar o Hezbollah. Agora, como é que se pode chegar aqui a um processo de paz? O Líbano é um Estado muito fragilizado, há quem o considere um Estado falhado, não tem capacidade militar nem policial para impor força ao Hezbollah, porque o Hezbollah é uma força política também dentro do Líbano, com cerca de 30% de aprovação na sua população, portanto, é complicado. E depois, existe, até porque o Hezbollah é o grupo xiita, existe esta questão religiosa também, que no mundo do Islão tem um pendor muito forte e é difícil o próprio Estado do Líbano impor este desarmamento ao Hezbollah. Portanto, aí a ONU teria que, por exemplo, conceder um mandato a uma força internacional que entrasse para impor a paz e para recolher as armas ou para desarmar o Hezbollah. Através daquilo que está a acontecer neste momento, que é os ataques indiscriminados por parte de Israel à população civil e um pouco nesta esperança de dizer: "Bom, se são capazes de morrerem 100, que morrerem 20 são do Hezbollah, portanto, já eliminamos 20", mas entretanto, 80% dessas pessoas que morreram são vítimas civis. Está nessa situação e é identificado. Agora, a ONU também tem aqui uma cota de responsabilidade muito grande e também António Guterres tem esta cota de responsabilidade, porque o que está a acontecer no Médio Oriente, nomeadamente no Líbano, quer com estes proxies terroristas do Irão, quer com efetivamente esta capacidade de Israel de subsistir e também de reapostar militarmente, derrubando tudo aquilo que é o direito internacional, não é nada de novo. E durante muito tempo nós não ouvimos nem a ONU, nem muito menos António Guterres a ter uma posição firme, a não ser na questão da Palestina, muitas vezes a estar do lado errado e a expressar-se da forma errada. Veja-se agora, mesmo para terminar, veja-se agora nesta questão do Irão, foi só na altura do cessar-fogo, é que ouvimos António Guterres aparecer designando, só nessa altura, um enviado especial, quando a guerra já levava 30 dias.

Miguel Baumgartner, muito obrigada pela tua análise. Bom final de semana.

Obrigado a ti, Joana. Igualmente. Obrigado.