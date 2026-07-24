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Abrimos agora o Gabinete de Guerra na Rádio Observador, espaço onde analisamos as principais questões geopolíticas mundiais. Hoje contamos com a análise de Bernardo Valente, professor de Relações Internacionais no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. Boa noite, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.

Boa noite, Patrícia.

Começamos a falar do Médio Oriente. Os houthis rejeitam o fecho do estreito de Bab El-Mandeb. O porta-voz Muhammad Abdulsalam garantiu que o grupo não vai fechar este estreito, uma ligação entre o Oceano Índico e o Mar Vermelho, e que as ações militares se vão limitar apenas ao bloqueio naval contra a Arábia Saudita. O que é que nos dizem estas palavras? Estamos perante uma nova ameaça à economia mundial ou, por outro lado, o reforçar dos problemas que estão a ser já causados pelo fecho do estreito de Ormuz?

Boa noite mais uma vez. É uma ameaça à economia global, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque mesmo que seja aqui um bloqueio apenas à Arábia Saudita, e atenção, acredito que pode ser mesmo um bloqueio apenas à Arábia Saudita, até porque esta tensão entre os houthis e o Estado da Arábia Saudita, que também apoia, de alguma forma, o governo iemenita, o governo do Iémen, começou há cerca de duas semanas novamente, depois de um tratado de paz e de uma consolidação do cessar-fogo que durou sensivelmente os últimos dois anos e que agora recrudesceu novamente há cerca de duas semanas, devido a umas aeronaves iranianas. Para vermos aqui que também existe um paralelo com o conflito no estreito de Ormuz e do Irão. Por quê? Porque os houthis são um proxy do Irão. As aeronaves iranianas tentaram aterrar em Sana, a capital do Iémen, o governo do Iémen não deixou, os houthis não ficaram nada satisfeitos com a questão, o Irão não ficou nada satisfeito com a questão e tivemos aqui um recrudescimento do conflito. Por um lado, os houthis apoiados pelo Irão, por outro lado, o governo do Iémen apoiado por outra grande potência ou média potência da região, que é a Arábia Saudita, e portanto, o futuro da região e da segurança da região também se joga muito nesta luta pela hegemonia entre Irão e Arábia Saudita. Por que a economia continua ameaçada ou será ainda mais ameaçada agora que temos um bloqueio no estreito de Ormuz, que afeta cerca de 15% do fluxo energético da economia global e agora temos a possibilidade de termos mais 15% bloqueados ali no estreito de Bab El-Mandeb. Por que isso afeta? Porque mesmo que o bloqueio seja apenas à Arábia Saudita e que os houthis realmente tenham apenas esta ação disruptiva, esta ação de guerra contra navios da Arábia Saudita, a verdade é que todos os outros navios, sejam eles aliados da Arábia Saudita ou não, sejam eles de países amigos da Arábia Saudita ou não, vão ter as suas reticências em passar no estreito de Bab El-Mandeb. Por quê? Porque a maior parte dos seguros sobe os seus prêmios, as companhias, as empresas não querem correr riscos, não querem criar problemas na sua cadeia de abastecimento que levem a uma subida da inflação, uma subida dos preços e portanto, mesmo os navios que podem não ter nada que ver, podem não estar relacionados com a Arábia Saudita, também terão reticências em passar. E isto é a prova então que o Irão consegue causar uma disrupção total, mesmo com parcos meios na região. Primeiro começamos no Líbano e o conflito entre Hezbollah e Israel, e agora ativou os houthis. Apesar de terem uma configuração ligeiramente diferente do Hezbollah, não deixa de ser interessante que os houthis vão bloquear ou há esta possibilidade do bloqueio do estreito de Bab El-Mandeb, precisamente quando estão agora a ser renovados novos gasodutos e novos oleodutos na região, que estavam parados principalmente desde as intervenções do Iraque e do Afeganistão, que muitos deles foram destruídos e que agora estão a ser renovados e que passam muitos deles pela Arábia Saudita, passam muitos deles por Omã e que procuram precisamente abastecer o Mar Vermelho, procurar outras rotas. Os houthis bloqueando o estreito de Bab El-Mandeb acabam também por tornar esses novos gasodutos que estão agora a ser renovados, esses novos oleodutos, na prática, obsoletos.

E continuamos aqui a falar do Irão, que hoje negou ter rejeitado uma nova proposta de cessar-fogo por parte dos Estados Unidos. Pergunto-se em que ponto está verdadeiramente esta questão, até quando é que se vai manter este impasse entre estas duas potências?

O Irão tem mantido uma postura, que é a postura que mantém desde, principalmente, da queda do Mossadegh e depois do Xá e na revolução islâmica também foi um pouco esta a mensagem que foi passada, que é o seguinte: "nós somos", no fundo, esta é a mensagem iraniana, "anti-imperialistas e anti influência externa". Todo o aparelho de guerra, todo o aparelho da guarda revolucionária islâmica ou iraniana que vamos falando, todo o aparelho do Artesh, do exército convencional iraniano, que é a outra força, além da guarda revolucionária islâmica, foi criado, foi construído para esta resistência ao imperialismo. E se inicialmente foi, no século XIX, contra o imperialismo britânico e o imperialismo russo, que conseguiram, de fato, roubar soberania, principalmente a norte do Irão, nalgumas regiões que depois foram até integradas no século XX na União Soviética, a verdade é que no século XXI, o grande conflito, ou desde o final do século XX e início do século XXI, o grande conflito é contra os Estados Unidos e contra este imperialismo norte-americano. Portanto, o Irão o que está a fazer é no fundo o que se preparou para fazer nos últimos 50 anos, que é resistir, não necessariamente ganhar o conflito, não parece que isso sequer esteja no horizonte, mas resistir e conseguir manter não só o garrote no estreito de Ormuz, porque perceberam que é a medida mais eficaz para que os Estados Unidos, num futuro memorando de entendimento, possam conceder também coisas ao Irão, e essa concessão passa principalmente pelos ativos iranianos Que estão bloqueados não só no Catar, mas também há alguns na Europa, como por exemplo no Luxemburgo, e essa é uma das grandes guerras do Irão, conseguir desbloquear esses ativos iranianos. E depois, até diria não só depois, mas cada vez mais, é conseguirem manter o seu programa nuclear. Por quê? Porque agora que Donald Trump vai escalando o conflito de duas formas, a administração norte-americana vai escalando o conflito de duas formas, que a primeira é com esta sucessão de ataques, creio que vamos, se não me engano, em 13 noites seguidas de ataques contra o Irão, e ataques que já não são apenas em Teerão e na zona costeira como eram antes, agora atacam em profundidade no território outras cidades e já ameaçaram a base Natanz, que foi atacada em 2025 por Israel. E este é o ponto em que Donald Trump está. Portanto, está a escalar. Agora o que resta saber é se está a escalar porque não vê outra solução e então está à procura de uma solução militar, que me parece ainda que não é isso que está a acontecer, ou está a escalar porque quer uma solução diplomática. A verdade é que se está a escalar porque quer uma solução diplomática, não me parece que o esteja a fazer da melhor forma. Por quê? Ao assinar agora com a Arábia Saudita este novo acordo nuclear, em que a Arábia Saudita entra nos acordos de Abrão e em simultâneo pode começar a desenvolver um programa nuclear, mesmo que sob a égide da Agência Internacional de Energia Atômica, vai fazer com que o Irão não tenha motivação absolutamente nenhuma, nem incentivo absolutamente nenhum, para desmantelar o seu programa nuclear. E o ponto em que estamos agora é precisamente este: é que este novo problema da Arábia Saudita, ou seja, este novo acordo, que não é novo na região, os Emirados Árabes Unidos também têm um programa nuclear civil, no entanto, têm tetos muito bem estabelecidos para aquilo que é o enriquecimento de urânio. No caso da Arábia Saudita, os termos neste momento ainda estão imbuídos numa névoa, ainda é difícil dizer quais são exatamente os termos, até porque não foi assinado ainda nenhum acordo, porque a Arábia Saudita também se tem recusado ao longo dos anos a assinar os acordos de Abrão, mas a verdade é que a Arábia Saudita, como dizia, é um dos maiores rivais na zona, não só de Israel, mas também do Irão. E portanto, este novo acordo temo que poderá funcionar, por um lado, como um novo escalar das tensões, poderá contribuir para um novo escalar das tensões contra o Irão. Por outro lado, se olharmos para o lado positivo da coisa, que é sempre difícil, se calhar pode servir aqui como uma possível concessão que Donald Trump fará ou que as hostes americanas farão ao Irão num futuro memorando de entendimento. Ou seja, colocam um teto ao programa nuclear da Arábia Saudita, que está agora a ser criado, e o Irão, por sua vez, cede no estreito de Ormuz ou nalgum ponto que seja do interesse norte-americano. Mas a situação é esta, Donald Trump não consegue encontrar uma saída e vai procurando, não só do ponto de vista militar, do ponto de vista diplomático, na região, tentar encontrar parceiros e isolar o Irão, e o Irão mantém-se firme e hirto, no sentido em que esta é a posição que sempre tiveram, estão enfraquecidos? Estão. A nível militar é uma luta desigual? É, os Estados Unidos têm muito mais capacidade. No entanto, a preocupação não é do Irão, mas principalmente deste regime iraniano e da guarda revolucionária iraniana é sobreviverem e têm conseguido fazê-lo e ao mesmo tempo que o fazem, colocam os mercados internacionais em risco.

Há pouco falávamos também do estreito de Ormuz e dos impactos que está a ter, os bloqueios. Entretanto, o Reino Unido e os Estados Unidos estão a planear uma reunião já na próxima semana em Londres para construir uma coligação internacional que pretende proteger a navegação marítima neste estreito, no estreito de Ormuz. Acredita que de fato pode haver uma medida concreta que saia deste encontro para proteger esta navegação marítima?

É, pelo menos, um bom sinal e um sinal de união, até no âmbito da NATO, se quisermos. Por quê? Porque a União Europeia e também em conjunto com o Reino Unido, têm já uma operação desde o ano passado, devido à disrupção que os houthis causaram, como falamos aqui na primeira pergunta. Os houthis no ano passado tiveram ali também um pequeno recrudescêr do conflito com o governo e ameaçaram bloquear o estreito de Bab-el-Mandeb. E o que é que acontece? A Europa, a União Europeia mais o Reino Unido, enviaram para lá uma frota para fazer a vigilância, portanto, para preservar a segurança dos navios que passam por aquela região. E aquela região está relativamente próxima do estreito de Ormuz. A Europa até agora tem recusado mover essa operação, a operação chamada Aspides, para o estreito de Ormuz. No entanto, diria que não é impossível mover essa frota, até porque Donald Trump, na altura, os Estados Unidos foram obrigados a mover as suas frotas e a sua presença no Indo-Pacífico para conseguirem de alguma forma salvar aquilo que era uma intervenção que parecia rápida no estreito de Ormuz. Portanto, se eles conseguiram fazer esse esforço, também não será difícil à Europa fazer o esforço inverso e vir ali do mar Vermelho e proteger o estreito de Ormuz ou procurar de alguma forma acabar com o bloqueio do estreito de Ormuz e até conseguirem uma resolução diplomática juntamente com as duas costas do estreito de Ormuz, portanto, com o Irão e com Omã, para aquilo que será o controle no futuro. Parece-me que a Europa tem essa capacidade, o Reino Unido tem essa capacidade. A entrada de Andy Burnham para o governo é também uma lufada de ar fresco. Por quê? Porque veio não só revitalizar os pilares da política interna, em que disse que ia mudar o programa econômico e o programa político, mas também se percebeu que tem uma linha diferente da política externa de Keir Starmer, que Keir Starmer sempre se aproximou muito de Israel, sempre teve muitas dúvidas em envolver-se no que quer que seja, até no plano narrativo, nas questões do Médio Oriente. Andy Burnham parece ser ligeiramente diferente, parece que está à procura de uma verdadeira reforma do sistema E daí este encontro entre as hostes americanas e britânicas. Não esquecer que é uma das coligações, uma das alianças mais antigas dos Estados Unidos, senão a mais antiga, e que tem sido uma linha-mestra, para além de Israel, claro, mais recentemente, da política externa norte-americana e é uma aliança que vimos nas guerras mundiais, é uma aliança que temos visto e que tem dado frutos na preservação do Ocidente e na criação também daquilo que são os direitos fundamentais sobre os quais nós vivemos hoje. É um bom sinal, se bem que, como percebemos esta administração norte-americana e percebemos agora por as tarifas que também foram impostas esta noite, o nono pacote de tarifas, mesmo depois do Supremo Tribunal já ter rejeitado em fevereiro que estas mesmas tarifas fossem impostas, percebemos que Donald Trump muito rapidamente também reconfigura as suas alianças com base nos mercados globais. No entanto, há aqui uma pequena nota de esperança em que há a possibilidade que os dois lados da NATO, pelo menos, se unam e mostrem alguma coesão, porque a verdade é que ao longo dos últimos anos só se tem assistido a um crescer dessa distância entre os dois lados do Atlântico e não o contrário.

Há ainda outros encontros marcados, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vão encontrar-se na terça-feira na Casa Branca, mas no mesmo dia há também um outro encontro, uma outra reunião, desta vez entre Zelensky e Trump. Tanto Netanyahu como Zelensky deverão estar presentes no funeral do senador republicano Lindsey Graham. Pergunto-lhe primeiro, no caso do encontro entre Netanyahu e Trump, se acredita que pode haver conversações reais sobre a guerra no Médio Oriente e no caso da reunião com o presidente ucraniano, o que é que seria uma boa reunião para Zelensky?

No primeiro caso, parece-me que Netanyahu tem algum interesse em aproximar-se novamente de Donald Trump. Sabemos que houve alguma discordância, alguma clivagem que foi criada entre Donald Trump e Netanyahu, principalmente desde o memorando de entendimento, porque Netanyahu tentou sempre boicotar o memorando de entendimento e não encontrar aqui ou tentar evitar que houvesse uma plataforma comum entre os Estados Unidos e Irão. Até porque a grande vitória líquida de Israel neste conflito foi conseguirem ocupar a zona sul do Líbano, ou pelo menos a sul do rio Litani, uma zona que Israel considera fundamental para a proteção das suas fronteiras a norte. E Netanyahu, o interesse que tem é convencer Donald Trump de que a sua presença nessa zona tampão a sul do Líbano, é fundamental e que as IDF não devem desmobilizar de imediato e provavelmente irá tentar convencer Donald Trump que este novo acordo que foi estabelecido agora entre o governo libanês e os Estados Unidos, em que as IDF vão saindo e ao mesmo tempo as forças militares do governo libanês vão ocupando essa zona com a ajuda dos Estados Unidos, creio que Netanyahu provavelmente vai reivindicar uma maior presença das IDF também nessa zona e que não haja uma desocupação total, mas que Israel possa então ter uma palavra a dizer na proteção dessa zona a sul do rio Litani. Parece-me que será principalmente isso que vai ser discutido. Claro que falarão também das eleições internas em Israel, porque Netanyahu está longe de conseguir uma maioria absoluta neste momento. Netanyahu tem cerca, nas sondagens, de um terço dos votos e já se percebeu que, segundo pelo menos os órgãos de comunicação israelitas, o futuro de Netanyahu vai depender muito de se consegue ou não garantir o centro do eleitorado. Tem feito nos últimos anos coligações com uma direita mais conservadora, com uma direita ultraconservadora, ultraortodoxa, e provavelmente Netanyahu agora terá que reconfigurar as suas alianças e encontrar uma parceria mais ao centro, se quiser realmente manter-se na liderança, sabendo que se não se mantiver na liderança, tem não só o mandado do TPI, por isso é que Mahmoud Abbas veio dizer na semana passada que estava a ponderar detê-lo quando Netanyahu for em setembro à Assembleia Geral das Nações Unidas, mas também tem um processo pendente a nível interno por suspeitas de corrupção e tudo isto creio que será discutido entre Netanyahu e as hostes norte-americanas. Por outro lado, Zelensky terá que fazer aqui um papel que é engolir o sapo, ou seja, depois de Lavrov se ter encontrado com os representantes americanos ontem em Manila no âmbito do Fórum da ASEAN, agora Zelensky terá que conseguir novamente trazer não só os aliados europeus que tiveram muita dificuldade em assinar este 21º pacote de sanções que foi assinado ontem. Não nos podemos esquecer que falávamos muito dos cavalos de Troia e de Orbán e da Eslováquia, mas foi não só a Grécia que bloqueou ou que tornou estas negociações um pouco caóticas relativamente ao 21º pacote de sanções, como também Portugal e a Alemanha tiveram um papel a desempenhar, principalmente no que diz respeito às limitações das importações das pescas. Este é um ponto importante que Zelensky terá que negociar com o Ocidente no futuro e com a representação diplomática norte-americana. Zelensky irá falar certamente dos Patriots, por exemplo, falamos muito desta ideia de que os Patriots podem salvar a Ucrânia e são as baterias antiaéreas que vão impedir completamente que o esforço de guerra russo continue a avançar no território. E aqui é importante dizer que a Ucrânia recuperou bastante e neste momento não podemos falar de uma vantagem clara russa, apesar de todos os desentendimentos que existem dentro do governo ucraniano neste momento. Mas se falarmos dos Patriots e das baterias antiaéreas e da licença que foi concedida à Ucrânia por parte dos Estados Unidos, não nos podemos esquecer que os Patriots têm cerca de 20 peças, no sentido em que são fornecidos por 20 empresas diferentes. Essas 20 empresas diferentes estão em locais muito espalhados pelo mundo Que estão espalhados pelo mundo e entre eles estão também na China e, portanto, estão no eixo da resistência, que não tem interesse nenhum em fornecer Kiev. E depois disso, ainda têm que fazer o assemblage, fazer a reunião de todas estas peças na Lockheed Martin. E isto é um processo que não só passará por sanções internacionais ao comércio como também passará por muitas cadeias de produção que podem ser limitadas pelo eixo da resistência, pela Rússia, pela China e por países aliados destes, onde está também o Irão incluído. E portanto, esta será uma das conversas, porque agora que foi concedida a licença, também é importante perceber o que é que se vai fazer com essa licença e em quanto tempo é que os ucranianos conseguem realmente os Patriots, porque se neste momento há alguma recuperação no território ucraniano, também se percebeu que a Rússia não irá desistir, mesmo apesar da sua queda económica, e que, portanto, este é o momento certo para que se forneçam os Patriots o mais depressa possível, para que o novo ministro da Defesa, para que o novo chefe do exército possam entrar já com a garantia de que existe não só o batalhão dos drones, existe não só a capacidade de atacar em profundidade, seja a Crimeia, sejam refinarias ou espaços de retalho na Rússia, como tem sido, mas que também existe uma garantia de defesa das baterias antiaéreas e principalmente dos Patriots, que tem sido um dos grandes problemas e desafios do esforço de guerra ucraniano.

E chegamos ao final do nosso tempo. Obrigada pela sua análise, Bernardo Valente, professor de Relações Internacionais no ISCSP. Fica por aqui o Gabinete de Guerra. Mais uma vez, Bernardo Valente, muito obrigada.

Muito obrigado, boa noite.

O Gabinete de Guerra fica disponível, como sempre, em podcast.