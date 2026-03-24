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Este é o Gabinete de Guerra das manhãs 360. Eu sou a Maria João Simões. A análise hoje é do tenente-general Marcos Serronha. Muito bom dia e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.

Olá, bom dia.

Bom dia. Começamos pelas declarações de Donald Trump, que diz estar em conversações com o Irão, mas o general do Irão veio prontamente desmentir que existam negociações em curso e acusa Trump de estar a usar fake news para manipular os mercados. No entanto, nas últimas horas, duas fontes, incluindo uma paquistanesa, disseram à Reuters que negociações diretas para pôr fim às operações militares podem vir a acontecer em Islamabad ainda esta semana. Conseguimos perceber quem está a dizer a verdade?

Eu julgo que ambos estão a dizer a verdade. De facto, o que Ali Baqer, o presidente da Assembleia Iraniana, disse é que não havia conversações diretas com os Estados Unidos. E de facto, não há. As conversações estão a ser feitas intermediadas pelo Paquistão, pelo Egito e pela Turquia, ao que tudo indica. E, portanto, o veículo diplomático está aberto, o que é importante também fazer essa nota, porque de algum modo Donald Trump começou a trabalhar naquilo que nós chamamos o fim da guerra. Normalmente, as guerras planeiam-se para começar e depois toda a gente se esquece como é que elas têm que acabar. E julgo que Donald Trump, nesse aspecto, está a fazer o seu trabalho neste objetivo de definir aquilo que são as condições para o fim da guerra. Não há dúvida que independentemente da capacidade de resiliência do Irão e de terem optado por uma guerra assimétrica que tem trazido a consecução de alguns objectivos, naturalmente, porque isso é verdade. O Irão tem estado na liderança da gestão da crise. Ou seja, conseguiu induzir no sistema internacional todo este medo relativamente à questão do Golfo e do Estreito de Ormuz, que levou, sem fazer nada, porque ao cabo e ao resto do ponto de vista militar sobre o Estreito de Ormuz não fez praticamente nada, tirando atacar uma meia dúzia de petroleiros logo na fase inicial da guerra, mas conseguiu de algum modo fazer subir os preços do petróleo e do gás, e tudo isto que está a acontecer na economia internacional, o que é uma capacidade de exercer o seu poder geopolítico que tem. Isso é de facto uma realidade. E Donald Trump, no meu ponto de vista, cometeu um erro sob o ponto de vista comunicacional quando fez esta ameaça de atacar as infraestruturas energéticas do Irão, sabendo talvez antecipadamente que isso não seria possível fazer, ou se o fizesse, o Irão iria retaliar sobre os países do Golfo, e provocar aquilo que os Estados Unidos não querem, que é que de algum modo os países do Golfo sopram muito mais do que aquilo que estão dispostos. Isso pode prejudicar os objectivos políticos dos Estados Unidos para o futuro.

Claro. Netanyahu também vê a hipótese de um acordo com o Irão. Diz que o presidente norte-americano tem a possibilidade de aproveitar, e cito: "As conquistas dos militares israelitas e norte-americanos para alcançar os objectivos da guerra num acordo". General, na sua opinião, que conquistas são estas? O regime não caiu. Dificilmente haverá acordo sobre dois pontos fundamentais, que é o cancelamento do programa nuclear iraniano e a redução significativa do programa de mísseis balísticos do Irão.

Vejamos. Os Estados Unidos nitidamente estão a trabalhar para esses objetivos políticos. Isso foi, de algum modo, objetivos políticos que a Maria João de algum modo aí focou. A questão do nuclear, a questão dos mísseis balísticos, a questão do regime, já percebemos que não é uma questão que diga o mesmo aos Estados Unidos ou a Israel, naturalmente. É evidente sob o ponto de vista ótimo que Israel era a mudança do regime. Isso pode não ser possível de imediato. E pode até correr-se aqui um risco, porque Ali Baqer teve muito mais poder agora ultimamente desde que Ali Jani, o chefe do Conselho de Segurança Nacional do Irão, foi assassinado. Mas Ali Baqer é um dos elementos mais radicais do regime político dos Aiatolas, é preciso não esquecer isso. E portanto, esta questão da queda do regime, nós também não sabemos, vamos ver. Não é a queda do regime. A fraqueza do regime em termos internos é uma questão que não é facilmente avaliável neste momento, naturalmente. Agora, o que é que isto traz de inconveniente para Israel se o regime não mudar? É que a perspetiva de continuar a haver operações militares ou guerras no futuro contra o Irão é uma realidade que fica em cima da mesa e isso vai de algum modo prejudicar a estabilidade política do Médio Oriente no futuro, que era o que os Estados Unidos tentaram com esta guerra, resolver baseada na assunção que a queda do regime ou a moderação do regime poderia acontecer. Não é certo que isso vá acontecer, mas também não é completamente impossível que não haja uma modificação relativamente dentro do regime que possa trazer uma situação mais estável para o Médio Oriente e para a gente do Golfo Pérsico em particular.

Entretanto, Portugal juntou-se ao grupo de 30 países dispostos a ajudar na reabertura do Estreito de Ormuz. Portugal afirma que está pronto para contribuir nos esforços para reabrir a passagem controlada pelo Irão. General Marcos Serronha, que esforços poderão ser estes? A diplomacia resulta com o Irão?

Neste momento, eu julgo que o principal papel que esses 30 países podem fazer é essencialmente a pressão diplomática sobre o Irão e sobre os principais aliados do Irão, naturalmente. Estou a falar de pressão diplomática, mas negociações diplomáticas no sentido de que se possa conceder o mais rapidamente possível uma solução Para a guerra, que leve rapidamente a este fecho. Eu tenho aqui uma dúvida em falar em fecho, porque sob o ponto de vista prático, o Irão não precisa de nada para isso. É só a questão do medo que instilou junto das operadoras comerciais. Mas essencialmente é isso nesta fase, porque já percebemos que sob o ponto de vista das ações militares, das escoltas para petroleiros e outros navios mercantes, caso a guerra continuasse, é uma questão muito complicada de obter sucesso. Porque naturalmente, havendo guerra, as seguradoras levam muitos prêmios e não é economicamente rentável fazer o transporte do petróleo, porque sai mais caro do que o vender. Fora o risco que normalmente está associado a isso. Portanto, o que julgo que neste momento está em cima da mesa é uma pressão diplomática diretamente sobre o Irão, por um lado, e por outro lado, sobre os países que de algum modo, têm alguma capacidade de influência no Irão no sentido de haver uma solução para a guerra. E sabemos que desses países, alguns estão a trabalhar diretamente nisso, que é o caso da França. Uma solução para a guerra do que propriamente haver uma operação militar para a abertura do Estreito de Ormuz, o que seria muito complicado.

Claro. Temos também de olhar para o Líbano. O ministro das Finanças de Israel diz que o país deve alargar as suas fronteiras para incluir o sul do Líbano. Smotrich sublinhou que a operação militar deve acabar não só com o Hezbollah, mas também com a mudança das fronteiras de Israel. General, que impacto teria uma alteração de fronteiras neste conflito para o equilíbrio que já é frágil no Médio Oriente?

Vejamos, nós estamos habituados às declarações de Smotrich, de Ben-Gvir, enfim, desde o 7 de outubro de 2023, que estamos habituados a esse tipo de declarações, naturalmente, e sabemos quais são os ideários políticos dos partidos ortodoxos judaicos. Que, neste momento, têm alguma capacidade de influência junto do governo Netanyahu. Mas ao cabo e ao resto, tenho a certeza de que tanto a população de Israel como os principais partidos israelitas não estão por aí. Já a questão da Cisjordânia é uma questão que cria mais unidade junto ao público israelita. A questão do Líbano, naturalmente que não. Agora, as condições, as garantias de segurança, eu julgo que mesmo na solução desta guerra, relativamente ao Líbano, entre Israel e o Líbano, que terá que haver um regime mais robusto de garantir a segurança a Israel da parte do Líbano, e esperemos que isso se consiga, através de uma maior afirmação, não só das Forças Armadas do Líbano, como uma desarmamento naturalmente do Hezbollah, e Israel aí vai fazer o seu papel para contribuir para isso, mas isso não impede que o Líbano também tenha que ter um papel fundamental nisso. Julgo que a alteração das fronteiras não vai acontecer, naturalmente. E portanto, o que vai acontecer é que vai haver uma operação militar terrestre, muito provavelmente, já está a ocorrer, mas com alguma robustez no solo do Líbano, e tentar limpar o solo do Líbano. Poderá haver uma ocupação até haver uma solução internacional que seja favorável à estabilidade do norte de Israel, porque Israel sem isso não vai aceitar nenhuma solução e pode manter a ocupação, embora eu julgue que sob o ponto de vista político, Israel não está interessado em manter a ocupação mais do que o necessário e suficiente para se atingir aqui uma solução política para a segurança da fronteira norte de Israel.

E a Ucrânia, general Marcos Serronha, desde que começou o conflito no Médio Oriente, tem-se falado muito pouco sobre esta guerra. Que ponto de situação conseguimos fazer daquilo que se está a passar no terreno?

Vejamos, no terreno, tem havido nos últimos tempos alguma recuperação de território por parte da Ucrânia. É evidente, a Ucrânia neste momento vai começar a passar por uma situação, antecipa-se, mais complicada, porque a Rússia, aliás, todos os anos tem feito isso, no início da primavera, começa a montar as suas capacidades para uma ofensiva de primavera-verão. E tem feito isso. É evidente que a Ucrânia está de algum modo a tentar criar as condições de natureza operacional, e tem conseguido ultimamente com algum sucesso, ou seja, com as suas capacidades dos drones. A atuação dos drones na linha da frente tem conseguido levar à destruição de muitas capacidades militares russas, já com novas unidades que iam fazer esta ofensiva de verão, nomeadamente a destruição enorme de meios blindados e viaturas blindadas que tem acontecido, porque a capacidade tecnológica da Ucrânia relativamente à utilização dos drones na linha da frente deu aqui um salto qualitativo muito grande nos últimos meses. Teve dificuldades no ano passado, em que os russos, de fato, tiveram a liderança tecnológica da utilização dos drones na linha da frente, que levou a todos aqueles problemas em Zaporizhzhia e perda de território, que já foram recuperados uma boa parte deles. Vamos ver. Agora, é evidente que isto tem estado descentrado das atenções internacionais.

Completamente, sim.

E julgo que é fundamental também, naturalmente, voltar rapidamente às conversações e tentar obter uma solução minimamente justa para a Ucrânia. Mas para isso, é preciso continuar o apoio, de facto, à Ucrânia e garantir-se que a Ucrânia tenha as condições, seja no terreno, e para isso é preciso apoio militar, naturalmente, dos aliados, seja sob o ponto de vista político e internacional, no sentido de ter uma solução que seja minimamente aceitável para os ucranianos, naturalmente. E é evidente que está aqui esta questão da libertação das sanções à Rússia pelos Estados Unidos relativamente ao petróleo, embora seja temporalmente limitada, naturalmente, mas são mais umas centenas, uns milhares de milhões de dólares que a Rússia pode ganhar e vai aplicar naturalmente nos seus esforços de guerra e vamos ver os impactos que isso vai ter no futuro.

General Marcos Serronha, muito obrigada pela sua análise. Um bom dia e boa semana para si.

Muito obrigado.

Muito obrigada, bom dia.

Bom dia.