Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Este é o Gabinete de Guerra das manhãs 360. Esta segunda-feira, a análise é do historiador Bruno Cardoso Reis. Bruno, bom dia, bem-vindo.

Olá, bom dia. Obrigado.

O cessar-fogo provisório com o Irão parece ter colapsado por completo depois de mais uma vaga de ataques massivos de parte a parte. Washington bombardeou instalações e defesas aéreas iranianas e a Guarda Revolucionária atacou bases americanas no Bahrein e também no Kuwait. Bruno, é o fim definitivo da diplomacia de Donald Trump no Médio Oriente e o início de uma guerra regional sem regras, ou depois disto ainda há condições para voltarem à mesa das negociações?

É difícil de prever, porque as declarações são muito contraditórias. Donald Trump já ameaçou várias vezes que não ia voltar a falar com o Irão e que era desta que as coisas iam escalar, mas depois percebemos que não era exatamente assim, que havia mais frentes negociais. Mas realmente, o que é aqui muito claro é que temos cada vez mais um cessar-fogo que não é um verdadeiro cessar-fogo, ou seja, é simplesmente uma intermitência nos combates, mas os combates são cada vez menos intermitentes, cada vez mais intensos e frequentes. Portanto, realmente temos uma situação que, não sendo ainda de uma escalada descontrolada, é cada vez menos de cessar-fogo. Sobretudo, o que é aqui muito claro é que se as partes já tinham um grande problema de desconfiança, de falta de confiança entre elas, isso ainda se agravou mais. E o que também é bastante claro é que o grande problema que se procurou resolver com este memorando de entendimento, porque o acordo que tinha sido negociado era bastante limitado, mas o ponto central era a questão da navegação no Estreito de Ormuz, e isso realmente não está resolvido. Pelo contrário, volta outra vez a ser o centro do conflito. Ou seja, toda esta fase de escalada novamente nos ataques, começa com o novo ataque do Irão à navegação civil no Estreito. Obviamente, isso é ilegal e é inaceitável, e portanto é uma violação flagrante à lei internacional. Mas a verdade é que o Irão consegue utilizar os termos do acordo anterior pra tentar justificar isso, porque, como nós aqui sublinhámos, o acordo parecia mal desenhado, mal escrito, sobretudo na questão de Ormuz, parecia dar a entender que o Irão poderia ter alguma capacidade de controle sobre a navegação no Estreito. Ora, esse era precisamente o objetivo que se queria evitar e era um precedente perigosíssimo, porque se de repente os países que têm a costa destes estreitos internacionais começassem a poder reclamar controlar a navegação civil nessas zonas ou começar a cobrar taxas, isso era um precedente muito complicado para a ordem global, porque temos outros casos desse tipo. Por exemplo, a zona do Estreito de Malaca. Aliás, surgiram logo rumores que a Indonésia estaria a preparar para fazer isso.

Na Ucrânia, Zelensky surpreendeu tudo e todos ao anunciar uma remodelação no governo e a demissão da primeira-ministra, justificando que o país precisa mudar a sua estratégia política. Bruno, num momento em que as frentes de combate estão sob enorme pressão, o que significa esta mudança brusca no topo de Kiev?

Parece que não significa uma rutura entre a primeira-ministra e o presidente. Parece significar, sobretudo, que realmente há um enorme desgaste, de facto, em gerir um país em guerra e, portanto, isso leva a que muitas vezes os próprios ministros, a própria primeira-ministra, aparentemente tenha pedido para ser substituída. Os rumores que existem são também de que será possivelmente o principal responsável da principal empresa de energia da Ucrânia a vir a desempenhar as funções de chefe de governo. Se for assim, ou se ele vier a ter um cargo, em todo caso, importante, pode ser um sinal também de que se está a preparar a próxima fase, ou seja, já o inverno, em que sabemos que geralmente a grande prioridade da Rússia é tentar destruir tudo que é infraestrutura energética na Ucrânia e com isso tornar muito complicado conseguir sobreviver ao inverno, manter as casas, os edifícios aquecidos. E, portanto, pode ser realmente um sinal disso, que se está já a preparar com energia renovada, vamos dizer assim, esta guerra da energia. Mas em todo caso, acho que aquilo que é mais evidente é realmente isso, é que há aqui um desgaste muito grande, de facto, neste tipo de funções, mas não parece ser um sinal de algum tipo de agravamento das tensões internas ou das divisões internas na Ucrânia.

Do lado russo, Putin assinou um decreto muito polêmico que elimina a obrigatoriedade de exames médicos para a mobilização de soldados. Na prática, qualquer pessoa pode agora ser enviada para as trincheiras, independentemente do seu estado de saúde. Bruno, este passo é a prova definitiva do desespero do Kremlin para repor as pesadas baixas na Ucrânia ou é só o prenúncio de uma nova impopular vaga de mobilização forçada na Rússia?

Eu acho que é provavelmente um pouco de tudo isso. Claramente é um sinal de que o governo russo, o regime russo, não quer saber nada de ter soldados com condições mínimas de conseguirem ser eficazes e sobreviver ao combate. Ou seja, é mais uma vez a confirmação de que o modelo No fundo, a cultura estratégica do Kremlin e do regime é basicamente ter carne pra canhão. Portanto, o que interessa é ter massa, é ter pessoas que estejam disponíveis a ir pra linha de frente e tentar com isso desgastar as tropas ucranianas e os próprios meios de defesa ucranianos, mas sem o mínimo de preocupação realmente com essas tropas. É um sinal de dificuldades no recrutamento, ou seja, é evidente que a partida qualquer pessoa razoável iria procurar ter soldados o mais possível saudáveis, em forma. É realmente um sinal de que mesmo as condições mais mínimas já deixaram de ser vistas como algo que seja sustentável, porque é preciso basicamente arranjar desesperadamente pessoas pra ir pra linha de frente. É verdade também que se especula que depois das eleições russas, em outubro, das eleições parlamentares, que poderá de facto haver uma consequência lógica disso. Poderia ser realmente isso para algum tipo de mobilização geral ou de mobilização parcial, se calhar mais mobilização parcial do que mobilização geral, porque apesar de tudo, o regime tem a noção de que se pressionar muito as elites, a população de cidades mais importantes e com o nível de vida mais elevada, como por exemplo, a própria capital, Moscou, isso pode ser complicado em termos da gestão das tensões no interior da sociedade russa. Mas realmente essa será uma possibilidade. Outra é apostar mais em, por exemplo, fazer recrutamento fora, ou seja, ir basicamente até com promessas enganadoras e buscar soldados à África, à Ásia Central, a várias regiões do mundo onde têm surgido problemas, rumores, de realmente pessoas enganadas de forma a alistarem-se pensando que estão a ir trabalhar pra Rússia como imigrantes e depois acabam na Ucrânia.

Bruno Cardoso Reis, muito obrigada pela tua análise. No Gabinete de Guerra, boa semana, Bruno. Obrigada.

Boa semana.