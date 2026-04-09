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Nova edição do Gabinete Guerra das manhãs 360 hoje com a análise de Francisco Pereira Coutinho, especialista em Direito Internacional. Olá, Francisco, bom dia, bem-vindo.

Bom dia.

Já vamos ao ponto de situação do conflito no Médio Oriente, mas primeiro as declarações de Donald Trump, que diz que planeia castigar os países da NATO que se recusaram a colaborar na guerra do Irão. O plano passa por remover tropas dos países que não foram úteis a Washington e posicioná-las em países com uma postura que considerou amigável. Francisco, como é que olha para uma possível retirada de tropas norte-americanas da Europa? Será uma forma de forçar os europeus a assumir mais responsabilidades?

Não, isto é aquela lógica punitiva de Donald Trump, como uma criança com uma birra.

Mimado, não é?

Mimado, procura utilizar os instrumentos de pressão. Neste caso concreto, nem seria uma retirada de tropas, seria um reposicionamento de tropas mais ou menos arbitrário. Mas os países que ele quer punir, designadamente a França e a Espanha, eu acho que vivem bem com este reposicionamento de tropas, não precisam delas para coisa nenhuma. Realmente, a presença de tropas americanas na Europa, ainda com este presidente americano, tem uma função de dissuasão. É importante que elas estejam lá, especialmente nos países perto da fronteira russa, que é para onde justamente ele quer reposicionar tropas. Portanto, isto até dá bastante jeito, pode fazer isso, força.

Mark Rutte esteve reunido com Donald Trump para discutir a possível saída dos Estados Unidos da NATO, que para Trump não esteve lá quando o país precisou de ajuda. Não se sabe bem em que ponto ficou esta discussão, mas Francisco, a ameaça não é de hoje. A NATO consegue sobreviver a um afastamento dos Estados Unidos?

Não, não existirá NATO como nós a conhecemos. Existirá o pilar europeu da NATO, que é essencialmente a União Europeia, e é isso que vai acontecer nos próximos dois anos e meio. Vamos ter uma crise constitucional, possivelmente, se isso acontecer. Se o presidente americano decidir unilateralmente sair da NATO, ele pode fazê-lo. Mas depois, internamente, ele precisa da aprovação do Congresso. Isso depois levanta uma crise constitucional, porque isso teria que ir para os tribunais, etc. Portanto, é muito possível que ele decida fazer algo muito drástico, essencialmente por uma razão mediática, para desviar atenções do Irão. Nós tínhamos o problema do caso Epstein. Agora temos o problema do Irão também, que é preciso encontrar outra crise qualquer. Realmente nós, na Europa, e a NATO, e a situação na Ucrânia, possivelmente será aquilo que Trump procurará a seguir, encontrar uma forma de se discutir isso e não se discutir o problema que ele está a causar no Médio Oriente. Eu acho que isso pode ser perfeitamente o caso. E esta discussão propositada, que é absurda, porque os Estados Unidos envolveram-se neste conflito por decidirem envolver-se neste conflito, não consultaram ninguém e a NATO não serve para ações ofensivas violadoras do direito internacional no Médio Oriente, nunca foi esse o seu objetivo.

Entretanto, o ataque desta noite de Israel ao Líbano foi um dos piores dos últimos tempos. Mais de 250 pessoas morreram e está a ameaçar o cessar-fogo no Médio Oriente, com o Irão a bloquear a navegação no Estreito de Ormuz, em protesto. J.D. Vance, o número dois, diz que os Estados Unidos têm todas as cartas e que o Irão seria estúpido se recusasse o cessar-fogo por causa do Líbano, mas que Washington está a postos para voltar aos ataques. Quem é que tem mais a perder neste momento? O Irão, Israel, os Estados Unidos?

Esta linguagem das cartas é patética, porque já se percebeu que os Estados Unidos não têm todas as cartas, porque se tivessem, o Irão já tinha capitulado. Acho que já toda a gente percebeu isso. O J.D. Vance tenta reproduzir aqui a linguagem trumpiana, só que já ninguém leva muito a sério. Porque o Irão iria ser enviado para a Idade da Pedra, que é onde devia estar, eram estas as palavras de Donald Trump, a civilização iraniana iria ser erradicada, mas ontem já estava a falar que queria partilhar o Estreito de Ormuz com o Irão numa joint venture. Aparentemente, o Estreito de Ormuz tem algum interesse para os Estados Unidos e para a economia mundial, e é isso que levou àquele cessar-fogo e àquela assunção até bastante humilhante de Donald Trump, que iria negociar a partir de amanhã em Islamabad, nos termos definidos pelo Irão, num plano de 10 pontos, também ele próprio bastante ridículo, donde passava pela saída dos americanos do Médio Oriente. Obviamente aquilo não é para levar muito a sério, mas Donald Trump aceitava tudo naquele momento, na terça-feira, porque felizmente, isso mostra que continua a ter alguma dose de racionalidade. Percebemos que havia ali muito bluff nestas retóricas nocivas.

Exterminar toda uma população.

Sim, mas agora estamos aqui a abanar a cabeça, mas na terça-feira estávamos perto do precipício.

Estava tudo em standby.

Completamente, mas ele no fundo estava a ameaçar utilizar inclusive armas nucleares, que era aquilo que estava ali pressuposto. E quando nós levantamos sequer essa hipótese, nem que seja para ganhos negociais, isto é gravíssimo, porque ele gosta muito de projetar a ideia do louco. Mas há muita gente nos Estados Unidos que já estava a invocar a 25ª Emenda, dizendo: "Não, ele está mesmo louco e tem que ser afastado destas funções governativas". Sabemos que o Vance não é assim, é bastante mais racional. Aliás, já se sabe que na decisão de avançar para este conflito armado, terá sido a única pessoa no gabinete americano que disse que não concordava, porque ele tem uma conhecida oposição a este tipo de aventuras militares, mas claramente ele não tem também assim tanta autonomia e por isso é que os iranianos insistiram muito que fosse ele o negociador americano, porque a confiança no amigo do golfe e no Jerry é zero para estas negociações. Vamos ver. Mas Vance faz o seu papel, que é no fundo tentar mais uma vez dizer: "Se não fizerem isto, então cairá o Carmo e Trindade, será o inferno na Terra", o costume. Mas os iranianos, já se percebeu que têm uma grande dose de resistência a ataques militares E aquilo que estávamos a precipitar na terça-feira já não seria um ataque ao regime.

Os Estados Unidos não estavam à espera disso, não é? Dessa resposta, desta resistência.

Não estavam. Aliás, isso é muito claro. Eles estavam à espera que esta guerra se resolvesse em dois ou três dias e o regime caísse de maduro. Aliás, foi isso que os israelitas, a 11 de fevereiro, Netanyahu disse na Casa Branca, toda a gente se riu a dizer que aquilo obviamente não ia acontecer, mas Donald Trump disse: "Acho bem, acho que isto vai acontecer. Aconteceu na Venezuela, por que não há de acontecer no Irão?" Agora, o grande problema é que na terça-feira aquilo que se estava a discutir já não era um ataque contra o regime, era mesmo um ataque contra o povo iraniano. E isso muda radicalmente.

Que diziam no início que ia ajudar, que estava a ajudar a salvar-se.

Sim, e disse terça-feira: "Não, eu vou destruir toda a infraestrutura elétrica, centrais de dessalinização, tornar esta terra inabitável, mas eles querem muito bombas, porque o que eles querem mesmo é mudar o regime. Depois, se ficam na Idade da Pedra, isso já não interessa nada, porque também não há regime, está tudo na Idade da Pedra". Isto é tudo absurdo. Mas vamos lá ver, a situação continua muito precária, porque este regime iraniano já se percebeu que é um regime bastante radicalizado e aparentemente a circunstância de terem decapitado as lideranças político-militares, designadamente o Khamenei mais velho.

E agora também não sabe como está o filho.

Não se sabe como está o filho, mas tudo indica que o filho ainda é mais radical que o pai, portanto, menos disposto a compromissos. E Donald Trump precisa, do outro lado, alguém que esteja disposto a fazer compromissos, a fazer uma joint venture para gerir o Estreito de Ormuz, isso é muito importante. Nós já falámos muito sobre isso, ele é muito pragmático e muito transacional. O problema é que estas pessoas que estão em Teerão realmente são fanáticas. E esse é que é o problema. E quando são fanáticos, ele tem-se queixado, eles não são razoáveis, por que não fazem um acordo em oferenda, podem ficar ricos, muito ricos. Mas isso levou-nos à situação atual, porque se a solução militar não funciona, então precisamos de uma solução diplomática. Para a solução diplomática funcionar, tem que haver o mínimo de confiança e compromisso entre as partes. Os iranianos não têm nenhuma nos Estados Unidos e perceberam que têm aqui um ás trunfo, que é o Estreito de Ormuz, que pode provocar danos enormes na economia mundial. E é irrelevante que os ataquem, porque militarmente eles não vão responder. A resposta é sempre assimétrica. Se quiserem, podemos voltar outra vez ao ponto em que estávamos na terça-feira com ataques americanos sobre o Irão, mas o que isso vai resolver?

Francisco, temos também de falar sobre as eleições na Hungria. J.D. Vance, que viajou para Budapeste para apoiar Viktor Orbán, acusa a União Europeia de interferir nas eleições, cuja campanha ganhou um peso extra com a intervenção de Donald Trump, que participou por via de telefone num comício de apoio ao primeiro-ministro húngaro. Se Orbán ganhar, a Europa perde?

Se Orbán ganhar, a Europa perde e perde a estratégia europeia. Mas se Orbán perder, a estratégia europeia de cortar fundos europeus à Hungria, por a Hungria violar os princípios e valores fundamentais da União Europeia, através do chamado mecanismo de condicionalidade, porque foi, no fundo, a estratégia que nós seguimos na Europa, a União Europeia, desde o Covid. Nós em Portugal fomos muito o PRR. Basicamente, o que aconteceu foi: a Hungria não vai ter PRR se continuar a adotar legislação que discrimina minorias, LGBTI, etc. E isso levou a que ficassem retidos cerca de 15.000 milhões de euros na Hungria. Aparentemente, isso corresponde a cerca de 1% de crescimento que a Hungria deixou de ter. Isto é muito interessante, porque agora os eleitores húngaros têm uma decisão a tomar. Vão continuar com o Viktor Orbán e ficar mais pobres, claramente, porque até agora isso não acontecia. Eles podiam ter o melhor dos mundos. Continuavam a receber dinheiro europeu e, ao mesmo tempo, a colocar em causa o funcionamento da União Europeia, funcionando como um cavalo de Tróia russo dentro da União Europeia. Agora, só uma nota. É preciso ter muita lata. Vir dizer que a União Europeia está a interferir nas eleições.

Era o que eu ia perguntar, se os Estados Unidos é que não estão a interferir com a política interna europeia através deste apoio a Viktor Orbán.

Sim, mas isso faz parte até da estratégia de defesa norte-americana, ele estava lá. Eles não concordam com o rumo que a União Europeia está a tomar, que é o rumo que eles consideram woke, e vão apoiar diretamente, deslocando-se às eleições, gravando vídeos. Mas neste momento, tendo em conta o nível de hostilidade que os europeus têm em relação a Trump, Vance e a administração americana em geral, mandem mais vídeos, porque até agora têm o toque de Midas ao contrário. No Canadá, o candidato mais hostil aos Estados Unidos conseguiu recuperar não sei quantos pontos percentuais para ganhar a eleição, e agora na Hungria, eu creio que o candidato à oposição está muito satisfeito com este apoio americano, porque não parece que os húngaros estejam muito impressionados com o mesmo. Agora, realmente há uma interferência, mas há uma interferência dos Estados Unidos. Mas vamos ver, porque o problema na Hungria é que este regime criou um sistema que tende a perpetuá-lo no poder, porque alterou as regras eleitorais, a campanha está muito condicionada pelo acesso aos media e, portanto, é difícil. Mas é possível, porque claramente há uma onda de mudança na Hungria. Vamos ver se isso se concretiza depois no ato eleitoral propriamente dito.

Francisco Pereira Coutinho, muito obrigada pela análise. Bom final de semana.

Obrigado