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"Ideias Feitas", na Rádio Observador, com Alberto Gonçalves. Olá, Alberto, bem-vindo.

Olá, Ricardo, boa tarde.

E hoje queres falar do feminismo seletivo que acusa Cotrim Figueiredo.

É, mas eu começo por fazer uma declaração de interesses, ou se quer é mais uma declaração de desinteresses, porque eu ainda não sei em quem vou votar na primeira volta das eleições presidenciais e nem sequer sei se vou votar, pelo menos da primeira volta. Dito isto, despachado isto, não tenho novidades, evidentemente, acho que evidentemente, ou juízos de valor sobre o caso que ontem marcou a campanha do João Cotrim Figueiredo. E não estou a falar do caso das declarações sobre o eventual voto em André Ventura na segunda volta, que ele depois retirou. Entre parêntesis, acho extraordinário e muito pouco democrático que seja escandaloso não excluir o voto em André Ventura, mas não haja escândalo nenhum em não excluir o voto em qualquer dos outros candidatos. Mas adiante. Do que eu quero falar é do caso, como já se percebeu, da ex-assessora da Iniciativa Liberal que acusou João Cotrim Figueiredo num post do Instagram, que depois foi retirado, de a assediar sexualmente. E sobre o caso propriamente dito, repito, não tenho nada a dizer, sobretudo porque não sou nenhum dos alegados protagonistas e, portanto, não faço ideia do que se passou ou se se passou alguma coisa. Mas notei que muita gente que também não é protagonista do caso, pelo menos que eu saiba, tem opiniões vincadas acerca do mesmo. Uns para testemunhar que nunca viram ou ouviram falar em comportamentos do gênero por parte do candidato presidencial, o que é razoável, ainda que não garanta nada, nem esclareça grande coisa. E outros para lembrar que nestas matérias de assédio, a vítima tem sempre razão e que todos devemos, à partida, acreditar nas vítimas. Que, como se sabe, na vasta maioria das situações, são mulheres. E esta segunda perspectiva já me levanta ou já me sugere algumas objeções. Em primeiro lugar, porque a vítima pode não o ser, isto é, a pessoa que denuncia, e aqui não interessa se é mulher, se é homem ou que tipo de crime estamos a falar, a pessoa que denuncia pode estar a mentir, é sempre uma possibilidade. A segunda objeção é que o feminismo ou o suposto feminismo que está subjacente a esta atitude perde bastante credibilidade quando a indignação varia de acordo com quem é acusado. E a comparação que tem corrido por aí, e era evidente que ia ocorrer, é com as denúncias feitas aqui há uns tempos a Boaventura de Sousa Santos, aliás, feitas por uma resma de senhoras e não por uma só. Muitos dos que aproveitam para condenar agora sumariamente o João Cotrim Figueiredo não deram pio quando o caso do sociólogo de Coimbra veio a público e suspeito que alguns até o defenderam com empenho. Aqui as vítimas já não eram tão convenientes, nem merecedoras de que acreditássemos cegamente nelas. Mas há pior, muito pior do que isto, porque uma parte, não a totalidade, atenção, mas uma parte dos e das feministas que já julgaram e já condenaram sumariamente o João Cotrim Figueiredo, não parece ter opinião sobre o que se está a passar no Irão. Eu sei que tenho falado muito do Irão, mas acho que a situação merece. No Irão, as mulheres vivem há quase meio século subjugadas a preceitos religiosos que as desvalorizam enquanto meros seres humanos, que são assassinadas pelo Estado sob os pretextos mais grotescos, não vale a pena enumerá-los, e que estão há dias a ser abatidas nas ruas, apenas porque junto com os homens, naturalmente, se revoltaram contra aquela opressão selvagem e contra o Islão. E assim, de repente, julgo que o que acontece naquele país, é uma opinião minha, se calhar polêmica, mas acho que é um nadinha mais grave do que uns piropos de mau gosto, se os piropos existiram, de facto. Agora, a opressão das iranianas, o que está a acontecer às iranianas, é uma coisa mais do que provada. Acho que não carece de prova adicional. Quem diz estas coisas ou quem ignora o Irão para falar no João Cotrim Figueiredo, devem ser os mesmos e as mesmas feministas que se recusam a acreditar que o Hamas violou, além de torturar e matar centenas de mulheres israelitas no sete de outubro. Aí também as vítimas não eram credíveis. E para terminar, Ricardo, acho que já não são necessários mais exemplos para se perceber que este feminismo seletivo não é feminismo nenhum, é apenas uma forma cínica de usar as mulheres enquanto instrumento para atingir um fim, como de resto se usam outros grupos sociais consoante as circunstâncias. É um exercício de oportunistas sem escrúpulos e é triste que as opiniões de oportunistas sem escrúpulos sejam levadas em conta.

Obrigado, Alberto. Alberto, vais regressar amanhã. Até amanhã.

Com certeza, até amanhã, Ricardo. Um abraço.

Um abraço.

O "Ideias Feitas" conta com o apoio do azeite Talismã.