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Ideias Feitas. Ideias Feitas na Rádio Observador com Alberto Gonçalves. Olá, Alberto, bem-vindo.

Olá, Ricardo. Boa tarde.

E hoje tens crítica literária?

Quase. É mais crítica a um post no Facebook, portanto não se pode considerar literária. Aliás, é óbvio que o autor desse post é um escritor, é o Richard Zimler, um escritor de origem americana que vive há muitos anos em Portugal. E ontem, na sua página do Facebook, ele escreveu um pequeno texto que começa assim, e passo a citar: "Um novo fenômeno preocupante em Portugal, sempre que publico algo com algum conteúdo judaico, como as visitas guiadas de Andreia Salvado, baseadas nos meus romances, 'O Último Cabalista de Lisboa' e 'A Aldeia das Almas Desaparecidas', recebo insultos antissemitas", fim de citação. E até aqui tudo bem, ou tudo mal, melhor dizendo, porque Richard Zimler é judeu. Ao que sei, ele escreve realmente, sobretudo, acerca de temas judaicos e nos tempos que correm, isso é meio caminho andado para se ser alvo dos insultos de quem perdeu a vergonha de insultar e de se assumir como antissemita ou como eles dizem, para tentar disfarçar sem grande sucesso, como antissionista. Logo a seguir, porém, nesse mesmo texto, o Richard Zimler acha-se na obrigação de se justificar politicamente e refere, cito outra vez: "A ideia ofensiva e ilógica de que todos os judeus são cúmplices dos crimes cometidos por Netanyahu." Também se aceita. É um bocado esquisita a necessidade de se explicar ou de achar que tem que se explicar a antissemitas. Não me parece que mereça um esforço. Mas mesmo assim, é evidente que o Richard Zimler tem todo o direito de não gostar do Netanyahu e das políticas do atual governo de Israel. O pior, e é por isso que eu estou a fazer o Ideias Feitas sobre isto, é o que ele escreve depois. E ele escreve isto: "Estes livros", os livros dele que ele referiu, "passam-se séculos antes da fundação de Israel. 'O Último Cabalista de Lisboa' passa-se no início do século XVI, 400 anos antes da fundação de Israel. Os judeus daquela época não tinham qualquer desejo de constituir uma nação no sentido moderno." E depois continua, refere o outro romance: "'A Aldeia das Almas Desaparecidas' passa-se 250 anos antes da fundação do Estado de Israel", diz ele. "Os judeus desse livro", continua ele, "foram perseguidos por ditaduras religiosas em Portugal e Espanha." Muito bem, ou seja, Richard Zimler não se limita a explicar-se aos antissemitas que o insultam apenas por ser judeu. Vai ao ponto de praticamente se distanciar do próprio sionismo, que era a determinação de muitos judeus em construir ou em constituir um Estado judaico. É possível que ele se tenha expressado mal, não sei, mas a impressão que passa é de quem não concorda com a fundação e com a existência e com a resistência de Israel, que por acaso é um processo que permitiu que os judeus deixassem de ser perseguidos, regular e metodicamente perseguidos e mortos na Europa, que é o tema que, pelos vistos, o Richard Zimler aborda nas suas obras. Eu, embora não o conheça, a não ser como escritor, tenho a certeza de que o Richard Zimler não pertence às multidões que, na melhor das hipóteses, só toleram judeus enquanto vítimas indefesas e que deixam de tolerar no momento em que esses mesmos judeus ou seus descendentes conseguem os meios, como conseguiram com a criação do Estado de Israel, para, dentro do possível, se defenderem das agressões motivadas por um ódio ancestral. Agora, o post dele deixa essa estranha sugestão. E uma pessoa lê aquilo e fica a pensar se chegamos a um ponto em que um judeu culto, consciente e estudioso das tragédias que vitimaram os seus antepassados, não está, no fundo, a fingir concordar com as odiosas criaturas que aplaudem essas tragédias, apenas para efeitos de legitimação ou, mais especificamente, se calhar, para não ser condenado à exclusão em que tantos judeus vivem hoje no Ocidente e no meio cultural, essa exclusão é capaz de ser ainda mais forte, mais reforçada. Pode ser que seja isso, pode ser que não. Uma coisa é certa, o Richard Zimler escusa ter ilusões, porque os ridiculamente autodesignados antissionistas, que em boa parte advêm da esquerda com que ele se identifica, detestam Netanyahu, mas também detestam Israel e detestam os judeus em geral e em particular. E detestam, naturalmente, o Richard Zimler, por muito que ele tente, ainda que indiretamente, julgo eu, agradar-lhes. Não vale a pena, o esforço dele é escusado. Eles podem fingir aqui ou ali, como se fingem nos comentários deste post no Facebook. Eu convido as pessoas a lerem. Mas o ódio está lá e o ódio não vai desaparecer por muito que o Richard Zimler se esforce. E acho que ele não se devia esforçar para moderar o ódio desta gente. Este ódio é imoderado.

Obrigado, Alberto. E até amanhã.

Até amanhã, Ricardo.

O Bom, o Mau e o Vilão da Rádio Observador.

Até ao meio-dia é possível, não é? Depois à tarde é que tem de ser urgente.

Estava a correr bem. E ó pá, tu não és daquelas pessoas que quando uma pessoa chega e diz: "Bom dia", diz: "Ah, por acaso já é boa tarde." A cutilância, ironia e quando é preciso, alguma acidez.

Há coisas que surgem e nós não sabemos o que queremos dizer. Não temos uma opinião, não pensamos sobre o assunto, não temos nada para dizer. Acontece, eu empatizo. Quando falo como acontece aqui, é porque tenho coisas incríveis para dizer.

Ninguém é poupado ao rigor da opinião. O Bom, o Mau e o Vilão, de segunda a sexta, às 20h20, nas manhãs 360 da Rádio Observador e sempre em podcast.

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Penalty.

Não é nada penalty. Isto vai ao VAR.

No mundial, cada decisão conta. Sem falta.

Tenho que dar nota negativa em função deste lance.

Dos lances duvidosos às certezas da arbitragem, na Rádio Observador, tudo é escrutinado ao detalhe.

Até porque é sempre mau quando a arbitragem ou as questões relacionadas com a arbitragem têm protagonismo.

Pedro Henriques, antigo árbitro internacional, analisa cada decisão com o rigor de quem esteve lá dentro.

Então, da expulsão, do vermelho.

Sem falta. Depois de cada jogo de Portugal e no final de cada semana do torneio, fazemos o resumo da arbitragem nos relvados.

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Podem até vir pedras rolantes, relâmpagos e polos gigantes. Pode ser como nunca, pode ser como dantes. Com este amor, venha lá quem for, corra bem, corra mal. É uma sorte apoiar Portugal. Betclic, patrocinador oficial da seleção. Rádio Observador, são 18h58 em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora