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Segunda parte de Justiça Cega. Temos o habitual duelo entre o Luís Rosa e o Paulo Saragoça da Mata, hoje sobre a nova diretiva emitida pelo procurador-geral Amadeu Guerra para as averiguações preventivas. As averiguações preventivas passam a ser concentradas no Departamento Central de Investigação e Ação Penal. Até agora, os DIAP também poderiam abrir esse tipo de averiguações, terão prazo máximo de 90 dias. No entanto, esse prazo máximo pode ser prorrogado duas vezes, o que pode implicar um prazo de nove meses. Passa a ser possível também a colaboração de entidades públicas ou privadas visadas por essas averiguações. Os factos sob análise podem já ter ocorrido e os superiores hierárquicos poderão alterar decisões de arquivamento. São algumas das principais alterações. Vamos agora ao duelo e começando por ti, Luís Rosa. Parece que o procurador-geral Amadeu Guerra tentou aprender lições com as averiguações preventivas do caso Pino Viva e do caso Pedro Nuno Santos?

Sim, parece-me que essa é a conclusão que se deve retirar e acho que é a conclusão mais importante destas novas regras. Portanto, percebe-se claramente que o procurador-geral quis retirar lições dos casos Pino Viva e Pedro Nuno Santos. Eu gostava de destacar aqui algumas questões, a começar pelos prazos. Eu acho que é muito importante o foco que o procurador-geral Amadeu Guerra tem dado a esta matéria, aliás, uma crítica recorrente das defesas e da comunidade em geral ao Ministério Público, o fato de nunca se cumprirem prazos, dos processos se arrastarem. Portanto, o foco que o procurador-geral Amadeu Guerra tem tido na questão dos prazos, que até tem gerado alguma insatisfação interna, pelo que eu julgo saber, isso é importante. É uma resposta que o procurador-geral dá a uma preocupação da própria comunidade. E desde o primeiro dia que é assim, fez com que, por exemplo, no DCIAP, tenha começado finalmente a concluir processos antigos, por exemplo, o processo Rota do Atlântico, que teve uma conclusão no final do ano passado, ao fim de muitos anos, é um bom exemplo disso. A diretiva também tem essa preocupação, reflete uma vez mais essa preocupação do procurador-geral e diz que era, por exemplo, dois prazos que são importantes para as averiguações preventivas, um prazo de 90 dias, que é descrito como prazo máximo, mas que depois também logo em seguida diz que é prorrogável, portanto, é um prazo máximo que é prorrogável duas vezes.

Isso não pode fazer com que todos os processos acabem por se arrastar na mesma, as averiguações acabem por se arrastar na mesma?

Pelo que eu percebo da diretiva, e o Paulo agora dir-me-á se eu estou certo ou errado, ou se concorda ou discorda, é prorrogável duas vezes.

No máximo. Portanto, daí não passa.

Não passa. Portanto, dá um prazo máximo de nove meses, que é mais ou menos, se pensarmos bem, o tempo que demorou o caso Pino Viva. Eu acho que é mais uma lição que se retira destes casos práticos. Já o caso Pedro Nuno Santos, foi um prazo mais ou menos de 30 dias, se não me falha, 30, 60 dias. Estes prazos, no entanto, não se aplicam a casos em que a averiguação preventiva esteja a analisar, por exemplo, processos administrativos em curso. Tem que se esperar pela conclusão do processo administrativo para que a averiguação preventiva também se conclua. Portanto, esta definição e este foco nos prazos eu acho que é uma medida muito positiva. Também acho que é importante que se clarifique a possível colaboração dos visados, que tanta polêmica deu durante o caso Pino Viva. Isso levanta questões de direito que o Paulo está mais habilitado para abordar, digamos assim, mas eu acho que é importante que se clarifique que é possível essa colaboração e tenta-se definir, nomeadamente, tenta-se respeitar o princípio da não autoincriminação. Acho que é importante que isso esteja explicitamente na diretiva. E também se determinam outras regras claras, que também era outra polêmica, houve muitas críticas dos advogados a essa matéria, acho que críticas que podem fazer sentido, que a diretiva também tenta estabelecer regras claras para a investigação de fatos que já ocorreram. Isso é uma alteração substancial, porque a letra da lei, na interpretação de vários juristas, é que as averiguações preventivas tentam prevenir algo que ainda vai acontecer, não serve para investigar algo que já aconteceu. Portanto, é importante que a diretiva também clarifique essa matéria. Resumindo e concluindo, acho que aprender com a experiência é sempre positivo e acho que a diretiva reflete isso mesmo, uma aprendizagem que o Ministério Público fez com estas duas últimas averiguações preventivas muito midiáticas.

Paulo Saragoça da Mata, há alterações que claramente são inspiradas nos casos Pino Viva e Pedro Nuno Santos. Por exemplo, passa a ser admitido de forma expressa a colaboração de entidades ou pessoas visadas, como explicava o Luís. Diz-se claramente que essa colaboração se opera num contexto em que não existe suspeita de um concreto crime e não prejudica o direito à não autoincriminação. Mesmo assim, com esta descrição tão pormenorizada, aconselharia, Paulo, um cliente seu a colaborar com o Ministério Público no âmbito de uma averiguação preventiva?

Muito boa tarde a todos. Eu gostava só que os Luíses me deixassem fazer uma pequena nota. O que é o processo penal? Somos ensinados, e é uma frase que se diz normalmente, que o código penal é o livro dos culpados e que o processo penal é o código dos inocentes. Para que serve o processo penal? Para que ele foi criado? Para disciplinar o modo como a autoridade pública agride os cidadãos e as entidades privadas ou públicas, mas que são visadas. E, portanto, o Código de Processo Penal é um código de polícia. Polícia no sentido de educação. Uma pessoa é polida quando é educada, é polícia. O Código de Processo Penal garante várias coisas. Garante um segredo excepcional durante o inquérito, porque o processo penal é sob pena de nulidade pública, é o princípio. Ora bem, quais são as ideias fundamentais? Tutelar os interesses de todas as pessoas envolvidas, os interesses do Estado, representados pelo Ministério Público, os interesses dos privados, sejam eles investigados, arguidos, sejam eles assistentes, vítimas ou partes civis. E esta grande luta em termos processo penal não é muito antiga. O Código de Processo Penal, numa lógica defensiva de direitos, liberdades e garantias, não se pode dizer que remonta sequer ao século XVIII, que foi o século dos direitos. E, portanto, quando nós admitimos que exista um meio processual preventivo à existência de um processo penal, o que nós estamos a fazer é pôr debaixo do tapete aquilo que deveria ser feito num processo público ou sujeito a um segredo de justiça controlado por um juiz. E, portanto, sempre fui contra e, aliás, muita doutrina é contra o fato de se admitir a averiguação preventiva. Explicava a referência. Comecemos pela colaboração. Antes de mais, todos sabemos que a colaboração já era exigida. Mandava-se um ofício, o caso do senhor primeiro-ministro. E até ouvi uma vez-

Mas ele não era obrigado a responder.

Não era. Se o Ministério Público quisesse mesmo a informação, abria um inquérito e ia fazer uma busca. Era assim que acontecia. Mas se forem informações que não estejam só na disponibilidade da pessoa que é perguntada, pode-se ir buscar a outro sítio. Já se podia. Prevê-se expressamente, para mim, não é uma grande novidade. Pior, vêm dizer: "Isso não afeta a autoincriminação, porque estamos a falar de pessoas que nem sequer são suspeitas."

Não há nenhuma suspeita concreta de um crime naquele momento.

As pessoas são suspeitas, senão não há averiguação preventiva. O que não há é uma suspeita da prática de um concreto facto criminoso, coisa diferente. As pessoas são suspeitas. Portanto, esta diretiva, ainda por cima, tem esta questão que eu acho filosoficamente importante. E agora vamos lá ver, não prejudica o direito à não autoincriminação. Então eu entrego a documentação toda ao Ministério Público fora de um processo penal e alguém acredita, no seu são juízo, que esses documentos não vão ser usados no processo penal? Até me podem dizer assim: "Não, estes não, mas depois vamos buscar os originais e vamos usar no processo penal". Portanto, isto é uma falácia total. Sou contra, sempre fui, sempre hei de ser contra averiguações preventivas, por estas razões. Espero que os não juristas e os juristas que não gostam de processo penal tenham percebido a gravidade da averiguação preventiva.

Não há dúvida que foste manter o dito e eu gostei muito de te ouvir. E é verdade que a tua explicação é muito importante. Agora, é importante também dizer, aqui estou a recorrer ao meu conhecimento empírico. No caso, por exemplo, as averiguações preventivas sempre foram muito importantes, nomeadamente quando tu passaste a ter com a lei do branqueamento de capitais, passaste a ter a colaboração do sistema financeiro. Passaste a ter uma colaboração que tem que ser pró-ativa, sob pena de existirem problemas regulatórios, nomeadamente na perspetiva do Banco de Portugal. Então, as averiguações preventivas também serviram para destrinçar operações financeiras que são bloqueadas, quando são suspeitas, porque há uma suspeita de branqueamento de capitais ou de financiamento de terrorismo, ou de fraude fiscal, ou de corrupção, e há um destrinçar dessa matéria de forma muito clara e muito breve, sobre se aquela operação, de facto, pode estar ligada à prática de um crime, e assim evolui-se para um inquérito de crime, ou não. Ou pode haver uma explicação e não há inquérito de crime. Portanto, as averiguações preventivas, nessa perspetiva, sempre foram muito eficientes.

Não foram. Vou dizer por quê. Porque sempre que há uma operação de branqueamento de capitais, suspeita de branqueamento de capitais, os bancos, as entidades financeiras, escusamos de ir a outros exemplos, são obrigados a comunicar à UIF, Unidade de Informação Financeira da Polícia Judiciária, e ao SIAP.

Certo.

E o que acontece? Por regra, quase sem exceção, é que se abre o inquérito e é ordenado o bloqueio da conta.

Com essa informação é logo a abertura do inquérito.

É logo. Luís, eu tenho dezenas de casos destes.

E statisticamente isso não é-

Luís, eu tenho dezenas de casos destes.

Podes ter dezenas, mas estatisticamente, o número de averiguações preventivas que se abre com base em comunicações bancárias não corresponde ao número de inquéritos que se abre automaticamente.

Isso é natural.

É isso que eu estou a dizer, não há uma relação automática.

Não há uma relação automática.

A maior parte até nem sequer dá lugar à abertura de inquérito.

Precisamente, mais razão me davas. Então se todas as averiguações preventivas dessem lugar a inquéritos, para que é que utiliza-

É o contrário do que tu acabaste de dizer.

Não, não é o contrário. Estás a dar um exemplo que é: há averiguações preventivas que não desembocam em inquérito. Claro.

Tu acabaste de dizer o contrário.

Não, mas por que não há inquérito? Porque é arquivado, que é o que fazem em muitos destes casos.

Eu só estava a discordar do Paulo, além de discordar outra vez, mas estava a discordar do Paulo, é de que as averiguações preventivas não servem pra nada. Não, servem. Servem precisamente para evitar que se abra um inquérito criminal.

Claro que servem pra muita coisa, mas não é para evitar que se abra o inquérito.

O que aconteceu com o caso Espinho Viva e do caso Pedro Nuno Santos é que, ao contrário do que acontece normalmente no caso de branqueamento de capitais, em que as análises até são relativamente rápidas, não se demora assim tanto tempo.

São tão rápidas que podiam ter sido feitas em inquérito e nos outros casos iguais também podiam ter sido rápidas.

Abriu-se, nomeadamente. Aqui havia suspeitas, por exemplo, de recebimento indevido de vantagem no caso do caso da Espinho Viva. Abriu-se, foi um leque, fez-se uma verdadeira investigação no caso da Espinho Viva, no caso Pedro Nuno Santos, menos. E houve uma colaboração muito efetiva dos visados. Portanto, isso foi uma grande mudança. E é por isso que esta diretiva também existe, serve e nasce para também disciplinar, pegando as palavras do Paulo, para também disciplinar futuras utilizações das averiguações preventivas, como o que aconteceu agora no caso Espinho Viva e Pedro Nuno Santos, em que estávamos num caminho quase terra de ninguém. E a diretiva serve para disciplinar isso.

Luís, acho que fez-me uma última pergunta nessa questão da colaboração. É se eu aconselharia clientes meus a colaborar. Nunca, nunca na vida. Por uma razão, porque não tenho confiança no sistema.

Então mas não têm o dever de colaborar, como tu acabaste de dizer?

Não, não vão colaborar.

Mas tu acabaste de dizer que tinham o dever de colaborar.

Todas as entidades que são oficiais têm a obrigação. O senhor primeiro-ministro, enquanto Luís Montenegro, não está obrigado a colaborar. Eu nunca aceitaria isso. E digo-lhe mais, de tal forma é assim, de tal forma é inexistente as garantias dos arguidos hoje em dia, que eu, que muitas vezes carreada material probatório para o inquérito e para a instrução, para mostrar que aquilo não fazia sentido, deixaria de o fazer.

Luís, há aqui também outras duas questões interessantes. Por um lado, parece que há um reforço do poder hierárquico do diretor e dos coordenadores do DCIAP, visto que podem corrigir eventuais decisões de arquivamento. E, por outro lado, o sigilo das averiguações preventivas mantém-se de forma total e absoluta. Como é que vês estas duas questões?

Bem, começando pela última, eu sou jornalista e compreendo o que o Paulo acabou de dizer há pouco, no sentido de ser contra as averiguações preventivas e de defender, sim, o inquérito, porque isso é disciplinado em termos de segredo de justiça por um juiz. Eu compreendo isso. Eu, enquanto jornalista, não sou jurista, estou a falar enquanto jornalista, obviamente que eu prefiro sempre transparência no acesso à informação. Eu compreendo que exista o segredo de justiça para proteger a eficácia da investigação, mas depois essa informação tem que ser aberta e tem que ser pública para que exista um escrutínio. Eu, por exemplo, também não concordo com uma diretiva que continua em vigor no Ministério Público, do procurador-geral Pinto Monteiro, em que os procuradores são obrigados a retirar a informação dos inquéritos para que os jornalistas não a vejam, nomeadamente informação bancária, informação fiscal, ainda por cima só uma parte dos procuradores é que faz isso, outra não faz. Eu sou sempre a favor do escrutínio. Sempre. E o escrutínio, nomeadamente das autoridades judiciárias e do Ministério Público. Eu sou contra uma diretiva que impõe um sigilo total e absoluto, embora já venha desde 2000, à averiguação preventiva. Eu acho que a averiguação preventiva do Pinheiro viva e de Pedro Nuno Santos devia ser pública.

Das deles e de toda a gente.

Sim, e dessa de toda a gente. Portanto, eu sou contra o sigilo, em primeiro lugar. Mas diga-se de passagem que a diretiva nesse campo não traz nenhuma novidade. As averiguações preventivas sempre foram confidenciais. Sempre. Eu já tentei aceder a elas muitas vezes, nunca consegui. Por outro lado, a questão do poder hierárquico, acho que isso é muito importante. É importante que clarifica, de forma clara, que o poder hierárquico do procurador que seja titular da averiguação preventiva, pode ser um coordenador, como pode ser o próprio diretor do DCIAP, pode alterar essa decisão no caso de arquivamento. Ou seja, pode determinar novas diligências para que a averiguação continue, ou então pode mesmo autorizar e impor a conversão da averiguação preventiva em inquérito criminal. Eu acho que o reforço do poder hierárquico é importante. Eu acho que o Ministério Público precisa de reforçar ainda mais a cadeia hierárquica. De facto, a última alteração do estatuto do Ministério Público veio criar alguma confusão nessa matéria e o Ministério Público, por lei, é uma estrutura hierárquica e não pode haver qualquer espécie de dúvidas sobre isso. Qualquer matéria que reforce o poder hierárquico, eu sou sempre a favor disso.

Paulo, concorda? Eu não vou falar da hierarquia, mas vou falar do segredo. O dever de sigilo para os magistrados, funcionários, polícias etc, está na lei para os inquéritos criminais. Vale o que vale, porque sabemos que a melhor forma de todo o país saber de uma coisa é tirar para dentro de um inquérito criminal, porque logo vai aparecer em todos os tabloides. Ponto final. Agora, quanto ao segredo absoluto para qualquer pessoa ou entidade, acabei de citar, qualquer pessoa ou entidade. É absurdo. Não é por causa do jornalista, de mim, do João, do Luís e do Manuel. É porque um juiz tem de ter o poder de ver.

E o Ministério Público já recusou o acesso a averiguações preventivas muitas vezes.

Tantas vezes, em vários processos em que eu estive. Ora, quando nós permitimos que um corpo do Estado, porque o Ministério Público é um corpo do Estado, seja a única entidade que tem o direito de não mostrar algo ao poder jurisdicional, está claramente criada, não é uma autonomia do Ministério Público, é o Ministério Público sem rédea, e isso não é permitido.

Retirando a conclusão, concordo com a primeira parte do que o Paulo acabou de dizer.

Luís.

O juiz, o tribunal, seja qual for, tem que ter direito a ter acesso.

O próprio senhor primeiro-ministro, o governo da República, pode ter de ser obrigado a entregar materiais até de segredo de Estado com certas circunstâncias, porque o primeiro-ministro pode recusar entregar por segredo de Estado, mas também pode partilhar alguma informação. E o Ministério Público, grande órgão de soberania, pode dizer: "Não, eu entregar a minha averiguação? É que nem pensem nisso." E isto é inacreditável.

O sarcasmo do órgão de soberania é evidente.

Claro que não é órgão de soberania. No entanto, tem estatuto igual a um órgão de soberania ou mais ainda. Quer dizer, um juiz não pode fazer isto. O Ministério Público pode.

Paulo Sargaco da Mata, Luís Rosa, obrigado por terem vindo a mais um Duelo que está de regresso na próxima semana. Eu sou o Luís Soares, até de hoje a oito dias. Até para a semana.

Até para a semana.

Até para a semana.