Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Sejam bem-vindos ao podcast, onde pode e deve sorrir à vontade e sem medos. No episódio de hoje tratamos a questão da fala, que resulta de uma coordenação perfeita entre músculos e cujo desempenho pode ser afetado pelos nossos dentes. São convidados deste episódio Dr. Gonçalo Oliveira e Sá, médico dentista com prática exclusiva em ortodontia na Maló Clinic, e a dra. Tânia Constantino, terapeuta da fala na Speech Care. Bem-vindos os dois.

Obrigada.

Obrigado.

Gonçalo, é evidente que a boca é fundamental para a fala, mas de que modo é que a forma da cavidade oral e a posição dos nossos dentes afetam a qualidade da nossa fala?

Olá, eu antes de mais queria agradecer o convite da Rádio Observador. Curiosamente, é a rádio que eu ouço todos os dias de manhã.

Muito bem, faz bem.

Quando vou para o trabalho. E sou mega fã dos vossos podcasts. Aliás, eu fiquei mega fã com "O Encantador de Ricos", o do Pedro Caldeira. Porque foi uma amiga minha que fez a voz, a São José Correia, e a partir daí eu sou assíduo ouvinte dos vossos podcasts.

Obrigado.

Agora vamos falar um bocadinho sobre os dentes. A cavidade oral é uma entidade que funciona num todo. É um conjunto de órgãos e tecidos, como por exemplo os dentes, os lábios, a língua, as bochechas, que trabalham numa certa harmonia. Quando há uma alteração ou deposição ou deformação de um destes tecidos ou órgãos, nós temos um potencial problema de dicção, um potencial problema de fala. Eu vou vos dar um exemplo super característico, que é a minha prática corrente, que é um problema muito comum a nível ortodôntico, que é os diastemas, os espaços entre os dentes, os chamados "dentes de mentiroso", como se diz na gíria popular. Qual é o problema que traz na fala? É algo que se chama sibilância excessiva, ou seja, o ar é muito projetado para fora e a fala tem um som que parece mais um chiar. Mas esta área eu acho que é mais da dra. Tânia. Vamos deixá-la falar mais sobre a questão da má posição dos dentes e das dificuldades na fala, na dicção.

Muito bem. Tânia, se há problemas de fala que só podem ser resolvidos com a resolução de problemas de dentição, é fundamental que estas duas áreas trabalhem em articulação.

Sem dúvida. Nós podemos dizer que estas áreas da ortodontia, da medicina geral e a terapia da fala miofuncional trabalham aqui no binômio da forma-função, ou seja, uma trata a parte estrutural e outra toda a parte funcional.

Portanto, o médico dentista...

Trata a parte de estrutura e o terapeuta da fala miofuncional trabalha toda a parte funcional, quase como se fosse uma obra de arquitetura e engenharia, em que temos que ter um espaço otimizado, com bons materiais, com boas estruturas, de forma sólida, tem que ser bonito, mas, sobretudo, tem que ser funcional para que aquela boca consiga desempenhar as funções que faz. O terapeuta da fala, nesta área da motricidade orofacial, é o profissional responsável pela avaliação, diagnóstico e tratamento destas estruturas faciais e intra-orais, que como o Dr. Gonçalo disse, lábios, língua, palato mole, palato duro, mandíbula e de todas as funções que nós chamamos do sistema estomatognático, que é a sucção, a mastigação, a respiração, a fala, a voz. Todas estas funções dependem desta nossa caixa que tem que estar integrada.

Tem que ser a tal boa peça de engenharia, não é?

A boa peça de engenharia em que tudo tem que funcionar. E muitas vezes este trabalho tem que estar alinhado, porque um dos principais fatores que acontece aqui, e o Dr. Gonçalo poderá confirmar isso, é o problema das recidivas. O que isto quer dizer? Que muitas vezes enquanto estes pacientes usam os aparelhos, o tratamento ortodôntico, os resultados são fantásticos, mas depois da retirada do aparelho, se não houver este reequilíbrio muscular, não digo que volte tudo ao início, porque raramente volta tudo ao início, mas temos novamente desajustes e desequilíbrios nesta estrutura dentária, porque a parte muscular está a condicionar novamente a estrutura.

Porque o nosso corpo tem memória. Os nossos músculos têm memória muscular.

Tem memória. E a língua é uma estrutura que tem um peso, uma força imensa. Ela derruba tudo o que está à frente dela, ela derruba efetivamente dentes. E em posição de repouso, ou seja, se eu tenho uma língua mal posicionada dentro da boca permanentemente, se eu não tenho uma reeducação daquela musculatura e mudo a memória daquela língua, tratamento nenhum vai efetivamente resultar. Também dizer que para nós, terapeutas da fala, é fundamental percebermos a causa do problema. E muitas das recidivas vêm no sentido em que nem sempre uma causa é bem avaliada. Se eu tenho uma criança, por exemplo, com uma Provavelmente vai falar das oclusões, uma mordida aberta, uma abertura, um espaço entre os dentes, em que a língua projeta para a frente. São os chamados sopinhas de massa, que falam com a língua, com aquela distorção do som. E eu não consigo perceber qual é a causa daquela alteração. A criança vai ser sujeita ao tratamento ortodôntico, vai fazer terapia miofuncional meses ou anos e provavelmente vai manter aquele padrão muscular errado.

Porque pode vir-se a descobrir que afinal não é dos dentes, mas pode ser da língua que está sobredimensionada, por exemplo. Pode acontecer isso.

Pode ser uma falta de espaço dentro da boca. Eu costumo dizer que às vezes eu tenho crianças ou adultos que têm uma língua que vive em um T0, quando precisaria de viver em um T2, por exemplo.

É uma boa imagem essa.

Eu dou muito estas imagens aos meus pacientes, porque às vezes é mesmo isto. Dizem: "Eu tenho uma língua muito grande". Eu digo: "Não, não tem uma língua muito grande. O espaço é que é pequeno para aquilo que ela precisa". E temos estes limites, às vezes físicos, que também não conseguimos ultrapassar. Ou, por exemplo, temos alterações de freio lingual, que também se não for detectado, pode condicionar uma mordida aberta, por exemplo, durante muito tempo.

Gonçalo, qual é o papel do médico dentista na relação com um paciente com problemas de fala?

É claro que numa primeira etapa temos que fazer o diagnóstico. Perceber se o problema de fala, de facto, é um problema dos dentes ou é outro problema. A medicina dentária faz parte de uma equipa, a qual pode incluir terapeutas miofuncionais, como é o caso da doutora Tânia, mas também pediatras, otorrinos, neuropedopsiquiatras, etc. Porque há várias estruturas que podem influenciar na qualidade da fala.

E aí perguntam, por exemplo: "Falou sempre assim ou fala assim há pouco tempo?"

Também. Depende da etapa da vida em que pegamos nos pacientes, em que começamos o tratamento. Há situações mais evidentes, outras menos evidentes, outras mais normais, outras menos normais, e temos que tentar encontrar um padrão, que é muito importante em determinadas etapas da vida, para perceber o que está a fugir ao padrão. Mas o médico dentista, como a doutora Tânia referiu, não se deve cingir só à avaliação da mordida cruzada, da mordida aberta, do apinhamento, da hipoplasia maxilar ou hiperplasia mandibular, e deve olhar para o bolo todo, ver o chamado big picture, para perceber exatamente como é que podemos ajudar de maneira mais assertiva os nossos pacientes. E a conjugação da subespecialidade da medicina dentária, da ortodontia, com as outras subespecialidades da medicina dentária e com as outras especialidades, como aquelas que já referi, é essencial não só para evitar as recidivas, mas como também fazer os tratamentos ortodônticos, que são aqueles que me dizem respeito, no menor curto espaço de tempo possível e, sobretudo nas crianças, tentando encontrar aquela janela de crescimento mais adequada para se fazer o tratamento ortodôntico naquela janela, porque tratamentos demasiado longos acabam por não ser invariavelmente bons e tratamentos demasiado curtos também não estamos a acompanhar o crescimento do paciente. Temos que encontrar aí um equilíbrio. Este tema é um verdadeiro trabalho de equipa e ou percebemos que é uma equipa multidisciplinar, que não pode ser só do médico dentista, ou então vamos invariavelmente ter recidivas nos nossos casos, os retrocessos do posicionamento dentário.

Muito bem. Tânia, quais são as principais dificuldades de fala encontradas nesta área relacionada com a medicina dentária? E já agora, que recomendações daria aos pais no sentido de uma intervenção mais precoce e quais os sinais a que deverão estar atentos?

Certo. Sem dúvida que estatisticamente os casos que mais aparecem são os chamados sigmatismos, que vulgarmente é conhecido como os sopinhas de massa. Estes sopinhas de massa, estes sigmatismos não são mais do que distorções do fluxo de ar, por exemplo, em sons como o S, o Z, o X, o G, em que a criança ou o adulto projeta, anterioriza a língua para fora da boca ou dispersa o ar lateralmente e tem sempre que ver com uma postura de língua diferente do que seria a adequada. Estes casos de fala estão muito ligados a existências de mordidas abertas e mordidas cruzadas, em termos de oclusão. Depois temos também, em grande número, alterações de sons em que a língua é um bocadinho posterior aos dentes, por exemplo, o T, o D, o L, o N, em que de facto as crianças, eu falo crianças, mas todas estas alterações também são possíveis nos adultos, em que também essa língua é posicionada para fora da boca e passa sempre a barreira física dentária. Depois temos sons como o L, que também são muito frequentes, o L, o R, o LH, sobretudo nas crianças, que muitas vezes têm que ver com hipotonicidades da língua, línguas moles, flácidas, associadas aos freios. Isto é importante, um freio lingual, desmistificar um bocadinho que é se uma criança mama, se não teve problemas a mamar, é porque está tudo bem com o freio lingual. E o freio está muito para além da amamentação e tem impactos em funções futuras. Intervenção não só para pais, para educadores, profissionais de saúde, mesmo na área médica, sensibilizar muito que fomentar a amamentação. E repare isto, eu vou não só falar em termos de fala, porque uma criança que mama vai ter uma probabilidade de um crescimento craniofacial maior, um melhor crescimento da mandíbula, da própria oclusão dentária, vai promover uma respiração nasal. Nós sabemos que Para ter uma respiração eficaz, a criança não deve respirar pela boca. Isto é sempre uma adaptação patológica a uma respiração nasal não eficiente. Por outro lado, introduzir alimentos sólidos nas idades adequadas. Hoje em dia é tudo alimentos muito processados, come-se a fruta nos pacotes, o pãozinho é de forma, é mole, é sem côdea, e as crianças estão a desaprender a mastigar.

Estamos a ficar com uma boca preguiçosa.

Uma boca extremamente preguiçosa.

E mais pequena.

Mais pequena também?

De geração para geração, o perímetro das arcadas tem diminuído. Muito fruto pela falta de mastigação. Os músculos estimulam.

Não são estimulados.

Nós costumamos dizer que a mastigação é o pré-requisito dos sons da fala. E por que eu estou aqui a falar nisto? Estamos a falar de sons da fala, mas temos alterações musculares na criança que devem ser desenvolvidas anteriormente. Deixar os hábitos orais cedo, chuchas, biberões, chuchar no dedo nas idades recomendadas, também é importante. Mais coisas importantes.

Posso só acrescentar aqui um bocadinho? O surto, quase a epidemia que nós estamos a ter hoje em dia de maloclusão. Parece que os miúdos cada vez têm os dentes mais tortos. O que acontece? Eu vou à escola das nossas filhas, começa a haver um número muito mais significativo de crianças a usar aparelho do que, por exemplo, foi na minha geração. É claro que as pessoas também estão mais conscientes de que é um problema e mais interventivos, os pais estão mais preocupados. Eu também usei aparelho quando era criança e adolescente e as minhas duas filhas, uma já usou e a outra está a usar. Mas o que acontece é que esta preguiça que a doutora Tânia acabou de falar, a preguiça de exercitar, à semelhança do que se passa em todo o nosso organismo, o exercitar os músculos promove um correto crescimento esquelético. E quando nós temos uma alimentação demasiado processada, nós involuntariamente estamos a criar um alargamento devido dos maxilares. Então vão prevalecer as maloclusões, vão aumentar o número. Por quê? Porque os dentes estão geneticamente programados para ter aquele tamanho. Maxilar mais pequeno ou maior, eles vão sempre quer romper. E muito do meu trabalho ortodôntico, quando começo a seguir as crianças cedo, é nesta vertente que a doutora Tânia acabou de falar, de estimular a mastigação, estimular a mastigação de alimentos menos processados, vegetais menos cozinhados, mais fruta.

E é por aí que temos de agir também. Doutor Gonçalo Oliveira Sá, doutora Tânia Constantino, muito obrigado aos dois. Regressamos na próxima semana com um novo "Mais que Sorrir", o podcast dedicado à saúde oral com o apoio da Maloclinic. Até lá. Uma parceria com a Maloclinic.