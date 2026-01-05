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Quando nós estamos a usar sistematicamente filtros para a nossa própria imagem, o nosso cérebro vai começar a habituar-se à nossa imagem modificada. E a partir do momento em que aquela coisa começa a ser frequente, a nossa imagem real nunca vai ser boa.

Este não é um tema propriamente novo. Debatemos isto muitas vezes a propósito do avançar das redes sociais e da nossa deslocação da nossa vida para as redes sociais. Mas é ou não é verdade que os filtros que se usam nas redes sociais, possam ser eles mais objetivos ou mais subjetivos ou mais simbólicos, têm uma influência negativa na nossa saúde mental?

A resposta é sim, tem um impacto significativo na saúde mental, mas de uma forma mais lata, tem um impacto também na autoimagem. E nem precisamos sequer de começar a falar dos filtros, porque as próprias redes sociais, como nós sabemos, são um ambiente de comparação social. É importante perceber que nós, ser humano, somos um ser social. Foi por isso também que prosperamos na nossa existência, porque colaboramos, porque cooperamos, porque interagimos uns com os outros. E quando nós transpomos esta socialização do mundo real para o mundo virtual, há coisas que se perdem. E embora as redes sociais se considerem sociais, na verdade, há vários estudos que mostram que por cada hora a mais passada nas redes sociais, menor é a sensação de conexão social que se tem. Ou seja, na verdade, passar muitas horas nas redes sociais diminui a sensação de estar conectado socialmente. E, portanto, isto já começa a dizer aquilo que pode acontecer psicologicamente nas redes sociais. E a imagem corporal é uma dessas variáveis. Há vários estudos também que mostram que o tempo que se passa nas redes sociais se correlaciona diretamente com uma percepção negativa da sua própria autoimagem. Porque, na verdade, nós sabemos que nas redes sociais as pessoas colocam habitualmente o belo, o bonito e o bom. Não vão colocar as borbulhas e outras coisas que tais. Portanto, há, obviamente, uma seleção de conteúdos dentro das redes sociais que é esteticamente enviesada. Ou seja, só há conteúdos esteticamente melhores, esteticamente melhorados, mesmo que não sejam filtrados por nada ou editados, mas são as melhores fotografias, as fotografias em que as pessoas acham que estão melhores. E esta questão faz com que haja uma permanente comparação com uma deterioração da nossa própria autoimagem, porque nós, quando nos vemos, de fato, ao espelho, não estamos melhorados, estamos como somos, e nessa comparação ficamos sempre diminuídos, porque como aquilo que vemos nas redes sociais é sempre o belo, a comparação fica sempre a perder. Agora, vamos meter aqui os filtros. Os filtros agravam muito esta situação, porque o que fazem é eliminar imperfeições e aumentar a simetria. Já agora aproveito para dizer que há um autor muito interessante que eu recomendo que leiam, que é o Dan Ariely. O Dan Ariely é um economista social que faz muitos estudos de comparação social, de como é que as pessoas se comportam em relação com os outros. E há um estudo em que ele colocou muitas pessoas a avaliarem fotografias de caras que foram consideradas igualmente belas, uma cara A e uma cara B. E havia alternância. Umas vezes as pessoas consideravam a cara A a mais bonita, outras vezes a cara B a mais bonita. Depois, foi editada a cara A e foi introduzida uma muito ligeira assimetria na cara. E a partir dali, qualquer que fosse a comparação, a cara A, assimétrica, nunca era a mais bonita. Ou seja, o nosso cérebro fica preso àquilo que nós vimos, que nós considerámos pela primeira vez e, além disso, compara sempre aquilo que é assimétrico com o simétrico e considera sempre o simétrico mais bonito.

E pode fazê-lo de forma inconsciente? Pergunto isto por nós todos sabermos isto. Todos sabemos que as redes sociais não espelham a realidade. Dizemos isso imensas vezes. Toda a gente é feliz nas redes sociais, não dá para acreditar que a vida é exatamente como está retratada, mas depois caímos na mesma, não conseguimos evitar sentir este efeito de comparação e de menorização, em alguns casos.

Sim. Isso é completamente inconsciente, na verdade. Eu até diria mais, é automático, portanto, faz parte do nosso cérebro.

Portanto, esta ideia de que: "Não, eu racionalmente sei muito bem isto", não faz diferença nenhuma.

Não vale de nada, porque o nosso cérebro automaticamente está a comparar tudo. E ainda há aqui um agravamento adicional, que é nós usarmos filtros sobre nós próprios. Quando nós estamos a usar sistematicamente filtros para a nossa própria imagem, o nosso cérebro vai começar a habituar-se à nossa imagem modificada. E a partir do momento em que aquela coisa começa a ser frequente, a nossa imagem real nunca vai ser boa, vai ser sempre prejudicada. Ou seja, o nosso cérebro vai sempre procurar comparar o que está a querer avaliar com aquilo que é o mais belo que viu e com aquilo que é o mais simétrico e o mais perfeito. E, portanto, se nós utilizarmos filtros para nós próprios e para expor a nossa imagem e o nosso cérebro estiver habituado, até porque isto, mais uma vez, tem a ver com reforço de circuitos neuronais, estiver habituado a ver aquela nossa imagem, a partir daí o cérebro fica ancorado àquela imagem e toda a outra comparação que eu possa fazer quando eu me vejo ao espelho vai ficar prejudicada. E, portanto, aqui surge muita insatisfação com a autoimagem e até, nomeadamente, uma perceção de um crescimento de procura de procedimentos estéticos, etc., para aproximar a nossa imagem real da nossa imagem filtrada. E isto, obviamente, está a prejudicar muitas pessoas e está a prejudicar a autoimagem. E esta autoimagem prejudicada necessariamente é um fator de estresse psicológico, porque depois, em alguma altura, a pessoa vai estar no mundo real e não no mundo dos filtros. E aí, o estresse psicológico vai surgir. Além disso, as redes sociais têm ainda um fator adicional aqui, é que como nós somos seres sociais, toda esta questão dos likes e das partilhas vão influenciar o nosso cérebro na forma de perceber este estímulo. Ou seja, eu usando um filtro, sou mais partilhado e tenho mais likes, o meu cérebro percebe: "Ok Vai reforçar ainda mais. Não só é belo, como é popular socialmente.

Uma espécie de recompensa também.

É isso mesmo. Portanto, todas estas ferramentas são recompensadas e ancoram o cérebro a uma situação, a uma imagem, a uma ideia, que depois por comparação, nos deixa sempre na mó de baixo.

Isso significa também que, apesar de nós termos tendência de achar que o risco é maior para adolescentes, tipicamente até meninas, mulheres, que possam ser mais vulneráveis a esses impactos, isto significa que os mais velhos também não estão imunes a estes efeitos, precisamente por causa desse automatismo que faz com que o nosso cérebro se sinta recompensado?

Ninguém está imune, independentemente da faixa etária, mas efetivamente, quanto mais jovem é a pessoa, mais plástico é o cérebro. Ou seja, esta neuroplasticidade faz com que o cérebro se adapte mais e mais profundamente àquilo que o rodeia, àquilo que está no exterior. E é importante perceber que na adolescência e até ao início da idade adulta, a própria identidade está a ser formada. E se nós introduzirmos isto numa fase de grande neuroplasticidade, ou seja, os circuitos neuronais adaptam-se a isto, e numa fase em que a identidade está a ser formada, estes conceitos e estas perceções e estas comparações vão integrar a própria forma de estar e a própria forma de viver a sua imagem e a sua identidade. E, portanto, embora seja verdade que pessoas mais velhas não estão imunes e vão necessariamente, se de forma repetida forem expostos a estes filtros e a estas distorções da sua própria imagem, vão sofrer com isso, porque a sua imagem real vai sempre ser pior e vai sempre ser prejudicada e, portanto, nós vamos estar cronicamente insatisfeitos com a nossa imagem. Quanto mais novos formos, mais riscos corremos.

Obrigada.

Obrigado.

O Mental é uma parceria do Observador com o Hospital da Luz e com a Johnson & Johnson Innovative Medicine. Conta ainda com o apoio científico do Colégio de Psiquiatria da Ordem dos Médicos e da Ordem dos Psicólogos.