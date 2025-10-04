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Toda a gente já passou por esta experiência: quando temos um problema e não o partilhamos com ninguém, ele parece muito intenso e vai crescendo. Somos a única pessoa a pensar sobre aquele problema, e o problema é cada vez maior. Até o fato de verbalizar um problema o torna menos difícil de gerir.

Provavelmente também por uma questão associada ao estigma, mas às vezes as pessoas dizem: "Não preciso agora de falar com um psicólogo, eu tenho-te a ti, posso falar contigo. Só precisa de fazer terapia quem não tem amigos, quem não tem pessoas com quem falar". Isto faz algum sentido?

Esta resposta é muito fácil. Isto não faz qualquer sentido. Isso é mesmo um verdadeiro mito.

Fim do episódio.

Fim do episódio. Não vamos ser tão sucintos. Eu explico por quê. Porque as pessoas confundem muito psicoterapia com conversar com alguém. Embora, de facto, até na literatura anglo-saxônica, muitas vezes encontramos a definição de psicoterapia como talking therapies, ou seja, terapia pela fala. Mas a terapia pela fala não é a mesma coisa que só falar com alguém. Primeiro é importante perceber o que é a psicoterapia. A psicoterapia é uma modalidade terapêutica. Assim como nós temos noutras especialidades a fisioterapia, a psicomotricidade e outras terapias, a terapia da fala, a psicoterapia é uma terapia que visa modificar o funcionamento psicológico.

Não é só alguém que está ali a dizer coisas.

Isso. E essa forma de modificar o funcionamento psicológico pode ser feita de diferentes formas, portanto, os métodos são variados e também focados em diferentes problemas que queremos resolver. Ou podemos também ter algumas estratégias psicoterapêuticas que não visam apenas a intervenção na doença, mas a melhoria do bem-estar ou o surgimento de melhores estratégias de coping com situações do dia a dia. Isto para dizer o quê? Psicoterapia é uma estratégia terapêutica e ela deve ser, primeiro, realizada por pessoas com formação em psicoterapia. Eu sei que este tema é polêmico, porque neste momento está, aliás, em discussão pública a ideia de deve ou não criar-se a profissão do psicoterapeuta e quem é que pode ter acesso a essa formação. Já agora, aqui um breve parêntese: é importante para que se faça psicoterapia, ter-se um sólido conhecimento na área da saúde e na área da saúde mental. E, portanto, eu acho que não é toda a gente que pode fazer psicoterapia. E para se fazer psicoterapia, é importante ter formação especializada para se poder fazer psicoterapia. Dentro das psicoterapias, há múltiplas opções. As mais conhecidas são talvez a psicanálise, a psicoterapia cognitiva comportamental, a psicoterapia sistêmica, enfim, há múltiplas variantes e algumas têm mais evidência do que outras. Por outro lado, também é verdade que as diferentes psicoterapias entre si são diferentes na sua metodologia e por isso é diferente a forma como elas podem ser estudadas. E, portanto, na realidade, por exemplo, a psicoterapia cognitiva comportamental é a que apresenta mais evidência. Também é verdade que a forma como é feita, que é uma forma muito metódica, com um número de sessões, com técnicas aplicáveis durante as sessões, que são reprodutíveis, torna-a mais fácil de estudar e por isso é mais fácil talvez produzir evidência. Mas o fato é que a psicoterapia cognitiva ou comportamental, de todas as correntes psicoterapêuticas, é a que tem mais evidência científica para ser utilizada. E portanto, já percebemos que é preciso ter conhecimento técnico prévio, é preciso ter formação em psicoterapia e depois a psicoterapia em si, em que é que consiste? Sobretudo se estamos a falar da psicoterapia cognitiva ou comportamental. Em várias fases, no processo terapêutico, numa primeira fase, a identificação do problema, e esse problema podem ser múltiplas situações, pode ser distorções cognitivas. Eu não vejo a realidade exatamente como ela é e os meus vieses estão a mudar tanto a minha percepção da realidade, que eu depois tenho outcomes negativos em termos psicológicos, ou eu não estou a conseguir lidar com certas situações de estresse com os quais seria expectável que eu conseguisse lidar com certos acontecimentos. Eu não estou a conseguir lidar com certas pessoas, com certas situações sociais. E portanto, a psicoterapia é muito importante que seja tecnicamente boa, porque vai procurar encontrar qual é o problema em concreto naquela circunstância e desenvolver um plano terapêutico para aquela circunstância. Portanto, já vê a Sara que não tem nada a ver com conversar com um amigo.

Mais do que isso, vai condicionar a forma como uma pessoa vai lidar com uma situação no futuro.

Claro, e até é importante dizer. E até é uma coisa que não é muito falada, que a psicoterapia, se for mal feita, pode ter efeitos adversos, porque as pessoas com uma psicoterapia mal feita podem até ficar mais disfuncionais, porque estão a desenvolver estratégias que são erradas e que são mais prejudiciais do que benéficas. Porque a psicoterapia, mais uma vez, como não é só conversar com alguém, tem impactos diretos no nosso cérebro. E portanto, isto para dizer que a psicoterapia prevê ou tenta mudar o funcionamento psicológico e isso tem impactos biológicos e neurobiológicos. Como já disse aqui, existem no cérebro neurônios e circuitos neuronais. Nós quando ativamos uma certa resposta a um fator de estresse, por exemplo, estamos a ativar um certo circuito de neurônios. Se eu ativar uma resposta disfuncional, sempre que me acontece o acontecimento X, essa resposta vai estar a reforçar aquele circuito de neurônios e, portanto, tendencialmente, com o tempo, eu vou ser cada vez mais provável de utilizar aquela mesma estratégia disfuncional, naquele mesmo tipo de fator de estresse. Ora, a psicoterapia o que faz é tirar aquela resposta dali e pô-la noutro sítio. E com o treino, e com o tempo, e com um processo terapêutico bem feito, reforçar novos circuitos neuronais e tirar o reforço a outros circuitos que são disfuncionais. E dessa maneira, o nosso cérebro passe efetivamente a funcionar melhor.

Mas há um fundo de verdade nesta ideia de que os amigos também podem ajudar, por ser importante que alguém que esteja a atravessar um problema de saúde mental, uma depressão, por exemplo, se olharmos para os mais comuns, ser importante que a pessoa fale sobre isso, possa ajudar a recuperação da pessoa, haver um espaço seguro com amigos e familiares, em que ela possa falar sobre aquilo que está a sentir e a viver.

Eu não diria que é um fundo de verdade no mito, mas diria que aquilo que acabou de dizer é verdade, porque de fato, ter uma rede social de apoio é um fator protetor para a saúde mental das pessoas e é um fator preditor de uma boa resposta aos tratamentos, sejam eles farmacológicos ou psicoterapêuticos. E portanto, tem a ver com o fato do ser humano ser um ser analógico. Nós, do ponto de vista da evolução da espécie humana, evoluímos para ser sociais. Foi assim que a nossa espécie se tornou, vamos dizer assim, dominante na Terra, porque nós cooperamos e nós retiramos benefícios, até biológicos, da relação, do toque, endorfinas que se libertam. E também, toda a gente já passou por esta experiência: quando temos um problema e não o partilhamos com ninguém, ele parece muito intenso e ele vai crescendo. E nós somos a única pessoa a pensar sobre aquele problema e o problema é cada vez maior. E no momento em que nós partilhamos o problema com um amigo, com um familiar, subitamente o problema parece mais leve. E a pessoa fica ok. Até o fato de verbalizar um problema o torna menos difícil de gerir. E portanto, é obviamente verdade que ter amigos, ter pessoas de confiança com quem partilhar as nossas experiências negativas de vida, vai melhorar o nosso bem-estar psicológico e a nossa saúde mental, mas não substitui a psicoterapia.

Obrigada.

Obrigado.

O Mental é uma parceria do Observador com o Hospital da Luz e com a Johnson & Johnson Innovative Medicine. Conta ainda com o apoio científico do Colégio de Psiquiatria da Ordem dos Médicos e da Ordem dos Psicólogos.