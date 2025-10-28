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Eu adoro este cine.

Esta música puxa-me sempre para cima. Caramba!

O Bruno fica mesmo entusiasmado. E Momentos de Glória hoje, Momentos do Glorioso, tinha que ser.

Glorioso. Não, Nelson, desculpa.

Não, tudo bem.

Mas isto porque o Benfica foi a votos no sábado, uma enorme vitalidade, houve muitos sócios a votar, uma participação de fazer inveja a muitos. Havia seis candidatos e também muita confiança, como a do candidato Cristóvão Carvalho.

Acho que vai haver uma surpresa. Acho que pela madrugada vamos ter uma surpresa. Hoje estou muito confiante que vou ter uma votação fantástica e ir a uma segunda volta. Estou mesmo muito confiante.

Ops.

Estava confiante. Podemos dizer que houve aqui uma surpresa. Cristóvão Carvalho teve 148 votos, menos do que os votos brancos e nulos, todos somados.

Tantos? Mesmo assim foram muitos.

Foram muitos. E haveremos de voltar a este resultado, mas vamos pensar que este era um candidato que conhecia menos o sentir dos sócios, a intuição ainda não estava tão afinada. Foi isso. Agora, Luís Filipe Vieira conhece o clube por dentro e por fora, já anda nisso há muito tempo, já assistiu a muitos atos eleitorais. Era uma e meia da manhã, hora de inverno, portanto já uma mais à frente, ainda faltava contar muitos votos e era preciso tomar decisões.

O que haja para mim, a minha disponibilidade foi a mesma, por isso certeza que não estou ansioso com nada, por isso é que eu vou dormir e amanhã logo se verá o que é que vai suceder.

Pronto, foi dormir. Mas como assim, Luís Filipe Vieira? Será que vai conseguir dormir descansado quando ainda ninguém sabe quem é que pode seguir para a segunda volta?

Vou dormir sempre tranquilo. Vou dormir hoje tranquilo, de certeza absoluta.

O senhor não vai ficar aqui até ao final da noite, ao início da manhã?

Não, vou ficar é na minha caminha.

Vai ter o telefone ali à mão. É que pode acordar presidente do Benfica.

Não, não vou acordar nada, certeza que o telefone vai ficar desligado, por isso ninguém vai incomodar. Não, fica desligado mesmo para dormir, quero dormir mesmo.

Modo de voo.

Modo de voo, mas vamos insistir, não era melhor ficar à espera dos resultados? E se houver uma surpresa?

Se porventura houver o contrário, também não fico lá problema. A minha família fica super feliz, os meus filhos, os meus netos ficam super felizes.

Ficam todos felizes. Portanto, para Luís Filipe Vieira tudo estava bem, qualquer resultado era bom.

Ganhar ou perder é ganhar.

O que interessava era concorrer. E eram muitas candidaturas, eram programas, propostas, nomes. Os jornalistas, claro, os jornalistas tiveram de fazer o seu trabalho de casa, iam ser muitas horas a fazer diretos, horas a falar com os sócios que apareciam por ali.

Muito boa tarde. Vai apostar na continuidade ou vai manter aquilo que está em vigor?

Eu sou candidato.

É candidato.

Eu ouvi este.

Obviamente é para manter o Rui Costa.

E por que motivo, Rui Costa?

Eu faço parte da lista. Sou candidato a vice-presidente da lista do Rui Costa.

Eu é que sou o candidato.

Eu vi este momento, foi bom. É um azar também.

O sócio. É um azar.

Entre 80 e tal mil sócios, foi logo escolher o-

O braço direito Rui Costa, não é? Ainda se fosse o pé direito Rui Costa, toda a gente conhecia, mas não. Mas quem somos nós para criticar? Nós também aqui no estúdio já tivemos tantos momentos de riso. Percebemos o que aconteceu ao Maniche e ao Diogo Luís. Os dois antigos jogadores estavam na CNN Portugal, às tantas da manhã, estavam a comentar os resultados, quando se fala de Cristóvão Carvalho, o tal candidato que teve os 148 votos.

Hoje os sócios foram votar e podiam ter votado no Cristóvão Carvalho. Mas é verdade.

Mas é verdade.

Isso é verdade. E era perigosíssimo, não era perigosíssimo? Uma pessoa que chega ali que gosta de futebol.

Não vai ser decisivo nestas eleições, mas pode ser. Aí está.

Eu acho que havia aqui uma piada qualquer.

Temos mais resultados para...

E pronto, e foi isso.

Quem se riram tanto, quem não.

Eu adorei a expressão do Diogo Luís, parece surpreendido quando diz o nome do Cristóvão Carvalho e depois os dois começam a repetir: "Mas é verdade, isso é verdade, é verdade".

E o próprio Maniche a rir-se é muito.

É contagiante.

Só a cara dele a rir-se dá vontade de rir também.

E quem nunca se riu quando não devia e ia ter a primeira piada, é verdade.

Bem, faça também parte do Momentos de Glória.

É verdade, isso é verdade.

Faça parte do Momentos de Glória. Aguardamos também as suas sugestões e vídeos para ouvinte@observador.pt. Também pode mandar sugestões por WhatsApp através do número 910024185. E amanhã há mais Momentos de Glória.