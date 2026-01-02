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Podiam meter aqui uns sininhos. É época natalícia, não é?

Já passou o Natal, João Miguel.

É até os Reis. Não é até os Reis?

Por incrível que pareça, nesta altura de Ano Novo, é altura de mensagens de Ano Novo.

É curioso.

É curioso. Umas coisas conhecidas no calendário. Institucionalmente, nós sabemos que além da habitual mensagem do Presidente da República em exercício, desta vez tivemos também o direito a votos para o ano dos candidatos ao cargo, votos para este ano de 2026. Gouveia e Melo e António José Seguro gravaram os vídeos da praxe em que se dirigem aos portugueses e para aqueles que podem estar indecisos no voto entre ambos, nós fomos ouvir as duas mensagens e deixamos aqui as diferenças substanciais nas propostas dos dois candidatos. Por exemplo, Gouveia e Melo promete preocupar-se com jovens e idosos.

Acredito numa democracia justa, que promove a coesão e que não deixa ninguém para trás. Idosos que precisam de cuidados e jovens que precisam de oportunidades.

O coro.

Ora bem, pois claro. E Seguro, pelo contrário, fala de idosos e jovens.

Esperança num Portugal que valorize o trabalho e o mérito, que não deixe ninguém para trás, que trate mulheres e homens com igualdade , que cuide dos nossos idosos e invista nos nossos jovens.

Eles copiaram?

Todos. Foi assim.

Não sei.

Espreitar para o teste do outro.

Deixar a minha cadeira de lado. Que boa ideia, jovens e idosos. Isto em relação aos segmentos-alvo da população. Agora vamos ver os temas que mais preocupam os candidatos.

Esperança num Portugal onde todos os portugueses acedam à saúde a tempo e horas, onde arrendar e comprar casa não seja um luxo e o custo de vida não leve o salário por inteiro.

Portanto, aqui a saúde e a habitação nas prioridades de Seguro. E Gouveia e Melo. Vamos ver.

Temos muitos desafios para vencer: a habitação, a saúde, a educação, a desburocratização do Estado, a lentidão da Justiça e o acesso equitativo a esta.

Radicalmente diferente.

Não, há diferenças. Desculpa. Um é saúde e habitação e o outro é habitação e saúde.

Pois é, verdade, tens razão.

Inverte aqui. Não, Paulo, faz toda a diferença.

Bem notado.

Aqui as pessoas só têm que escolher, de facto, qual é o candidato, porque tem as coisas com a ordem. Um tem música e o outro não tem. De facto, é verdade. Olhando agora para todos estes desafios que devem ser vencidos, vamos ver o que eles propõem. Qual é a forma que devemos todos olhar para isto. Gouveia e Melo diz que é com a união de todos. Todos juntos, basicamente.

Juntos, vamos transformar este país e cumprir Portugal. Dos jovens aos idosos, todos unidos nesta grande jornada de um futuro diferente, ambicioso, próspero, coeso, seguro e justo. Estarei sempre aqui convosco para realizar esta muito nobre missão, com todas as minhas forças, capacidades, compromisso, empenho e vontade.

A música.

Todos juntos, vamos dar as mãos. Estamos em união. Seguro, será que vem com alguma ideia diferente?

Neste novo ano, apelo à união dos portugueses. União entre gerações, entre regiões, entre os portugueses que trabalham dentro e trabalham fora de Portugal, entre quem pensa de forma diferente. É na diversidade que encontro força e é junto que transformamos dificuldades em oportunidades.

E pronto.

Pronto. Não está fácil desempatar.

Não está? Fácil.

Não está nada fácil desempatar até aqui. Vamos ver naquela mensagem final.

Aquela punchline.

A punchline, exatamente. Vamos ver se temos mais sorte aqui. Vamos começar por ouvir Seguro.

Que este Ano Novo traga mais confiança do que medo, mais esperança do que resignação, mais futuro do que passado.

Confiança, esperança. São as mensagens de Seguro. E Gouveia e Melo. Vamos lá ver.

Bom ano de 2026, com saúde, amizade e força para um futuro diferente de esperança e realização.

Lindo!

Gouveia e Melo.

Para a frente. Já sei em quem é que vou votar. Vou votar no almirante António José Seguro.

Bem visto.