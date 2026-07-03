Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Momentos, parece sempre os Marretas. Fazes bem Marretas.

Eu sei, é de propósito. Ou o outro: "Manhã, manhã".

Esse é tão bom.

Hoje só se fala da seleção. No futebol sabemos que há aqueles que são eleitos homens do jogo, como ontem Gonçalo Ramos, os que são alvo das maiores críticas, como é sempre CR7. Está sempre tudo olhos postos nele. E depois há também aqueles que chamam a atenção por outras razões. Pedro Neto foi eleito o mais bonito do mundial e quando confrontado com isso, reagiu com humildade.

É uma moeda de admiração, uma coisa completamente normal e acho que nem foi tema no balneário, porque o grupo estava todo com uma opinião unânime sobre eu ser o mais bonito.

Eles estavam a brincar, estavam a ser irónicos.

Não há dúvidas.

Quando é para falar de factos, não vale a pena estar com rodeios. Ainda sobre beleza, o Cândido Costa tem o que dizer sobre os ex-jogadores da seleção Costinha, Nuno Gomes, Maniche e Ricardo.

Li um livro muito interessante, que tem a ver com histórias, peripécias, características e factos dos mundiais. E esse jogo de Nuremberg classifica-os como a grande Batalha de Nuremberg, como vocês sabem, portanto, é descrita com tons de guerreiros e heróicos, de feito heróico, mas conclui que essa seleção, a vossa seleção, foi considerada a mais feia de sempre no mundial.

Ninguém é perfeito.

Cara, eu fiquei, mas depois comecei a pensar nos jogadores que compunham e a coisa bate certo.

Quem é que escreveu o livro?

Vocês são muito talentosos, mas a cada hora que eu olharia para vocês.

São muito feios.

São muito feios, mas jogam muito. Não sei se são bonitos ou não, mas há quem saiba muito sobre a seleção, pessoas como Paulo Ferreira, por exemplo.

Como é que se chama o nosso selecionador?

É o Carlos Queiroz.

Isto é de que ano? A questão é essa.

É deste ano. Paulo, tu eras capaz de também dar uma resposta desta?

Claro, mas por que o meu nome tem que vir ao bailo nesta história?

Não, é porque tu sabes muito, tu és o nosso guru da bola. Há quem não saiba quem é o selecionador e depois há quem saiba até bem demais.

Gosta do nosso selecionador?

É dos carecas que elas gostam mais.

Então agora é que ele está mesmo careca, despedeu o cabelo todo. Ainda sobre a fisionomia dos jogadores, a dona Dolores também tem uma história para contar.

Eu estava com o Cristianinho e disse: "Cristianinho, olha o Messi." Ele disse: "Aquilo não é o Messi, aquilo é muito pequenino." E ele depois chapadou-lo. Foi engraçado.

É o Cristianinho mesmo.

O Cristianinho.

Que está altíssimo, portanto, também é fácil o Messi parecer pequeno ao pé dele. As conferências de imprensa neste mundial têm tido vários momentos descontraídos, como o do Pedro Neto que ouvimos há pouco. Esta foi antes do jogo entre Japão e Brasil.

Simple question. Who do you think is the most dangerous Japanese player? And what is Japanese strong point and weak point?

Rapaz . Te falar que eu não sei qual é o jogador mais perigoso deles, não. Só olhando o vídeo mesmo.

Era como perguntar ao Paulo os jogadores da Croácia. Diz o nome.

É um, só um. Diga um.

Há uma coisa que eu sei, acaba em "ich".

Exato.

Ficas sempre bem.

Japoneses é Yamamoto.

Uma das seleções a quem o mundial tem corrido muito bem é a seleção do México. O segredo? O treinador explica.

Que mais te falta ahorita en la vida?

Um uísque. Ahorita mismo, um uísque. Não, cortito, con hielo.

Podia ser tequila, mas não, para este mexicano é mesmo uísque. Cortito e con gelo.