Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Sabem o que tenho a dizer? A vida não é só o Mundial de Futebol.

Não?

Não. Há mais vida para além do Mundial de Futebol. Há dias houve a grande final de Wimbledon, com o duelo entre Jannik Sinner e o Alexander Zverev. E quem é que o Sport TV pôs a comentar? Dois humoristas.

Eu sei.

Mas eles percebem muito de ténis. Salvador Martinha e Bruno Nogueira.

Pois é, nós vamos sair daqui e eu digo-te uma coisa.

Olha, apaixonei-me.

É a namorada dele!

Isto é estranho, eu não posso estar apaixonado por ele, ele só comentar. Eu não tenho condições de estar-me a apaixonar.

Não podes.

Mas se calhar até projetaste. Nós estamos a mandar a emissão! Eu mandei na emissão de lá. Eu disse: "Mostra-me a namorada do Sinner". E eles pensaram: "Ok, vamos mostrar". Gira, não é?

Como se vê, não houve set que lhes tenha escapado.

Gira, não é?

Aquela senhora roubou-me o coração.

É aquela cantora. É cantora, é a Raye.

Ah, é a Raye, que agora está numa grande onda.

Pois está.

Consegues cantar um bocado da Raye?

Pode ir, pode.

Até agora.

Foi isto. Quem não percebia de ténis ficou a perceber muito depois deste relato.

Quantas pessoas terão visto o jogo sem som?

Do campo de ténis para outro tipo de campo, há um matagal cheio de silvas. Isaltino Morais está indignado e colocando a própria vida em risco. Lançou duras críticas ao governo.

Isto é uma coisa impressionante. Se o Ministério da Defesa entrasse ao ataque, na limpeza disto tudo. Olhem para este estado. Naturalmente que neste estado é suscetível de mãos criminosas quererem chegar a qualquer instante aqui. E já houve tentativas. O que vale é que os bombeiros entraram rapidamente. Este terreno é todo do Estado, de maneira que eu espero que o senhor primeiro-ministro sente à mesa esses três ministros, particularmente o da Defesa e o das Finanças, para resolverem esta questão.

Aquilo que estava ali a cair naquele terreno. Mas Defesa e Finanças. Então e se for o ministro das Infraestruturas? Se calhar está mais disponível para ajudar.

Hoje decidi fazer um prato de verão, um peixe assado no forno, mas que começamos com um gaspacho frio, agradável, num tempo quente como temos e fechamos com uma sopa de frutos vermelhos, também fresca, com uns suspiros, com um bocadinho de iogurte. Escolhi por ser verão, escolhi porque costumo fazer muitas vezes peixe assado no forno, é algo que gosto. Somos um país de peixe bom, de qualidade.

Já ficamos com água na boca.

Mais um minuto? Isto não se faz num minuto.

Miguel Pintoluz está ocupado com outras responsabilidades, ser chefe por um dia no Vila Galé, mas já que não pode dar uma mãozinha a limpar o terreno, pode sempre servir um almocinho daqueles que Isaltino Morais adora.

Desde logo, eu adoro cozinhar e portanto para a família, para grupos grandes, mas sempre num ambiente fechado. Nunca cozinhei para tanta gente num ambiente aberto.

E foi também num ambiente assim mais cozy, mais intimista, numa comissão parlamentar de inquérito, que Mário Amorim Lopes resolveu testar a sorte.

Comprei aqui uma raspadinha de €2 e vou estar, aliás, a rasurá-la enquanto falo com o senhor ministro. Esta raspadinha de €2, aliás, o senhor ministro sabe que os portugueses gastam cerca de 3 mil milhões de euros por ano em raspadinhas. O que se calhar muita gente não sabe é que o valor esperado desta raspadinha é menos de 30 centimos, portanto a maior parte dos portugueses perde muito dinheiro com as raspadinhas, não ganha. E mais importante do que isso, se tivesse aqui um prémio até 5 mil euros, esse prémio estaria isento de impostos. Antes de mais, só para dar nota que como a maior parte das pessoas compra raspadinhas, perdi, não ganhei. Mas se tivesse ganhado, iria estar isento, o prémio estaria isento, enquanto as contas poupança reforma até 20 mil euros não estão.

Mas tinha sido giro sair no prémio máximo.

Sim. Vou-me embora.

Então e se fossem estes jovens a ganhar 5 mil euros?

Quantos cêntimos tem €1?

Estamos a ver. 60.

Não é 60.

€1? 60. Não?

São 99 cêntimos.

Errado. 60. 60. Errado.

50 cêntimos.

Tenta outro número.

99 cêntimos ou 60.

99 ou 60?

Epá, não.

Então é uma pergunta, é difícil.

É difícil.

É das mais fáceis.

Não, já vimos que isto é malta mais de Letras.

Qual é que é a primeira consoante?

A.

Não, de. Não é A?

Qual é que é a primeira consoante?

Eu.

Certo. Qual é que é a primeira consoante?

S.

É o O. A primeira consoante não é o A? Eu estava a achar que era o som.

Certo. Qual é que é a primeira consoante?

M.

Qual é que é a primeira consoante?

Eu não sei se estou a pensar nas coisas certas, sei lá. É consoante? Dó. Não sei.

Certo.

O Mooc só vai de férias mais descansado, não vai?

Muito mais.