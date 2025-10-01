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Destacamos histórias todas as manhãs aqui na Rádio Observador, histórias que suscitam a curiosidade e que dão o que falar nas redes sociais. Tu, Bruno, trouxeste uma história de famosos de cadeias às avessas.

Não é nada disso. Esta é uma daquelas notícias que ninguém gosta de dar.

Então.

Nicole Kidman separou-se de Keith Urban, o marido.

Estás a dizer que Nicole Kidman está disponível?

Está disponível. Portanto, solteiros, solteiros e solteiras e toda a gente, não percam a esperança.

Por essa é que não esperávamos agora.

É verdade.

Não vinha para Lisboa a Nicole Kidman?

Acho que sim. Não, mas parece que vai ter que ficar em Nashville, porque eles têm duas filhas. Deixem-me só lembrar aqui os nomes.

Sim, é importante. Precisamos saber isso.

Os nomes são sempre importantes, Carla, nestas coisas. Sunday Rose, parece um nome de lado, não é?

Sandra Rosa.

E Faith Fatima Margaret. Faith Margaret.

Faith?

Faith, então?

Fatima Margaret.

Faith é Fatima Margarida.

Fatima Margarida.

Então, Nicole Kidman ainda precisa desse apoio.

17 e 14. Sunday Rose tem 17.

Idade crítica.

E Fatima Margarida. Eles chegaram a um acordo e por isso é que eu estava a dizer que a Nicole Kidman não deve poder sair de Nashville, não pode vir viver aqui para a Comporta ou onde é que dizia. Pode vir passar férias.

Pois.

Porque as filhas vão passar 306 dias por ano com a Nicole e 59 dias com o Keith. Pronto, foi este o acordo.

Foi esse o acordo, ok.

E tudo indica que terão de manter-

Então é o ano em Portugal e as férias com o pai, não é?

Terão de manter o lar, a casa onde vivem, para não haver perturbações da sua vida, do seu desenvolvimento normal. É o segundo divórcio de Nicole Kidman, este talvez não tão badalado quanto o anterior. Aliás, eu acho que ela foi casada, isto agora vou investigar. Ela teve um casamento antes do Tom Cruise, mas foi uma coisa que-

Que não contou

...que não contou.

Foi uma missão impossível, basicamente.

Basicamente. Olha, ficou tudo de olhos bem fechados a esse casamento. Fizeram vista grossa ao casamento. Mas o divórcio de que mais se falou e que gerou muita polémica na altura foi, claro, com Tom Cruise. Aliás, era uma das power couples de Hollywood, foram durante 11 anos. E até que em 2001, a coisa parece que correu mal. Dizem que teve influência o período de filmagens do "Eyes Wide Shut", do Stanley Kubrick. Quem viu o filme e sabe do que se trata, imagina que o próprio filme pode ter contribuído para um degradar da relação.

Também não deve ser fácil viver com o Tom Cruise. O homem anda sempre a saltar de aviões e de mota.

E nos sofás, olha ele, estraga os sofás todos.

Já é verdade.

É um rapaz muito hiperativo, mas pronto. Entretanto, Nicole Kidman tinha reencontrado a felicidade junto a este cantor de country, que eu nunca tinha ouvido falar.

Também não deve ser fácil viver com um cantor de country.

De música country.

Se calhar está sempre a cantar lá em casa.

Sempre a cantar as desgraças.

Sim, não deve ser fácil.

Não deve, mas aguentou 19 anos. Apesar de tudo, aguentou 19 anos.

Mas quis viver por Portugal.

Por Portugal.

É meio australiano e meio português, não é?

Eles cresceram os dois na Austrália. A Nicole Kidman é filha de pais americanos, se não estou em erro.

Mas é australiana ela, não é?

Cresceu na Austrália, mas acho que já tinha nacionalidade norte-americana antes de ir viver para os Estados Unidos, por causa dos pais. E aí viveu muitos anos, aliás, é muito associada à Austrália. Depois foi para os Estados Unidos, onde até chegou a ganhar um Oscar aqui há uns anos, a fazer de Virginia Woolf. Teve uma carreira de grande sucesso. Agora, nas questões amorosas, mais uma vez, um divórcio. É isto de que se está a falar nas redes sociais, para saber também agora que o seu coração está desocupado.

Está partido ainda.

Ainda está partido?

É provável.

Vamos ver se arranja uma Super Cola 3 rapidamente. Nunca se sabe.

Tudo é possível.

Tudo é possível. Será na Comporta?

Quem sabe?

Quem sabe se encontra o amor na Comporta?

Olha.

Faz um filme.

"Love in Comporta".

Love? Ok.

"Comporta's Love". Bom, vamos nos lá comportar.

Agora coisas sérias.

Coisas sérias. Paulo, que história traz tu?

O que interessa é o exército dos Estados Unidos depois de uma história dessas.

Sim.

E as mudanças de fundo que estão a ser feitas. Bom, é o que temos. Mas parece que o secretário de Estado da Defesa dos Estados Unidos está contra soldados gordos, a expressão é dele, e contra o lixo ideológico, e anunciou ontem um conjunto de medidas que ele diz que são destinadas a restaurar aquilo que era a realidade das tropas norte-americanas antes daquilo que ele classifica como décadas de decadência provocadas pelo politicamente correto, pela cultura woke, e que, diz ele, reduziram a letalidade dos soldados americanos. Foi um discurso inédito perante centenas de generais e outros líderes militares, em que Pete Hegseth defendeu uma cultura de guerra, justificando a mudança recente do nome do Departamento de Defesa para Departamento da Guerra. Anunciou várias medidas para reverter tendências de igualdade de género nas Forças Armadas. Assumiu frontalmente que as novas medidas poderão deixar as mulheres, ou muitas mulheres, se quisermos, de fora de várias posições militares. Mostra-se contra os soldados gordos e exigiu que todos os militares cortem o cabelo e façam a barba. O maior impacto deverá estar nas alterações dos requisitos para aceder às forças militares, sobretudo em posições que podem envolver combate físico, que passam por ter apenas um nível de exigência física aplicado a todos, e que será aquele que é atualmente usado para os homens, em vez de haver dois níveis de exigência física, que são aplicados ainda, um para homens e outro para mulheres. Vai haver testes físicos diários a todos os soldados, vai haver testes físicos bianuais a todos os oficiais, incluindo generais. Por quê? Porque o secretário de Estado de Defesa criticou especialmente os generais gordos, a expressão é dele, que andam pelos corredores do Pentágono e que não dão exemplo. Inciou várias vezes que as políticas woke das administrações anteriores tornaram as Forças Armadas uma organização focada em não ferir suscetibilidades, em vez de focada em destruir os inimigos. Ele diz que para garantir a paz, toda a gente tem de se preparar para a guerra. Sublinha que a partir de agora, essa é a única missão do Departamento da Guerra, de facto, e os únicos que merecem a paz, diz ainda Hegseth, são aqueles que estão dispostos a lutar para a defender. E diz que o pacifismo em vigor é naive. Portanto, vamos ter umas Forças Armadas mais musculadas, mais masculinas, seguramente, nos Estados Unidos, menos gordas, espero eu, secretário de Estado também.

Todos bombadões.

Exato.