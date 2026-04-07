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Vamos começar por falar da geração alfa.

Hã? O quê?

Qual é a geração alfa?

É nascida entre 2010 e 2025.

Ok.

Tenho um décimo lá em casa.

Tem dois.

Também. Portanto, estamos todos no mesmo comprimento de onda. No "El País" há um artigo sobre a forma como os jovens desta geração alfa estão a usar a linguagem nos dispositivos móveis e a forma como esse uso dos dispositivos móveis está a mudar a própria língua espanhola. Enfim, há aqui uma diferença entre a língua espanhola e a língua portuguesa, algumas diferenças, mas acho que podemos encontrar aqui alguns padrões. Os miúdos estão a simplificar palavras, a encurtar e até a cortar e a reduzi-las ao mínimo.

Não estás a falar do "tá"? "Tá" em vez de "está".

Não, já estamos noutro campeonato. Por exemplo, pergunto ao meu filho: "Já foste despejar o lixo?" Resposta: "N". Não. Isso não vos acontece?

Eu próprio uso.

Tu usas. Tu já és alfa nesse aspeto.

O "N" para não?

Sim.

Não escreves a palavra.

Eu não sei se se lembram, quando andaram na faculdade, quando tínhamos de tomar apontamentos, tínhamos que reduzir drasticamente aquilo que escrevíamos.

Mas eu a escrever utilizo o "tb" no também e o "qq" de qualquer.

Sim, exato.

Mas não simplifico mais nenhum.

O não é "n".

"N". O "S" é sim.

Sim. Mas normalmente mais o "n" para o não do que o "s" para o sim.

Ah, ok. Muito bem.

O sim faço questão de pôr todas as letras.

É a sua afirmativa. Boa, muito bem. Os miúdos estão também a comer vogais mudas, portanto, se aquilo não serve pra nada, pra que escrevê-las, não é? É o que eles pensam.

No fundo, o acordo ortográfico já nos aponta nesse caminho.

Na verdade, a geração alfa não é a primeira geração digital, mas é a primeira geração nativa do tablet.

Já nasceram com ecrãs.

Já nasceram com estes dispositivos na mão. Há um miúdo que diz uma coisa muito engraçada: "Comunicar através de palavras obedece apenas a uma regra, e apenas uma só".

É que os outros nos entendam.

Que é a preguiça.

Ai, a preguiça.

O princípio da preguiça.

O princípio da preguiça. E portanto, os miúdos estão a desenvolver a sua própria ortografia. Há letras-chave de cada palavra, por exemplo, o "n" para não, o "s" para sim, e o "tb" ou outras palavras, enfim, que depois têm a ver com a língua espanhola, mas de certeza que encontramos aqui também paralelo na língua portuguesa. E depois há os miúdos que nem sequer caracteres usam. Usam os emojis, que também já são uma coisa do passado, usam stickers.

Mais stickers do que emojis. Os emojis é mais pra nossa idade.

É isso, exato. Beringelas e coisas do gênero.

Não. Não estamos nos emojis.

João Miguel.

Portanto, usam stickers, porque isso das palavras e dos emojis já deu o que tinha a dar.

É obsoleto.

E até o que se está a notar nestes miúdos, nascidos entre 2010 e 2025, é que a palavra escrita e a palavra falada estão em queda. Por exemplo, os e-mails são coisas do passado.

Claro.

Já ninguém envia e-mails. E as chamadas telefônicas estão em queda. Os miúdos não ligam uns para os outros. Eles só entram no e-mail, os miúdos da geração alfa, quando precisam ou de entregar um trabalho para a escola, ou enviar o trabalho para alguém que tenha uma impressora, se por acaso houver por aí um professor.

O trabalho do pai ou da mãe.

Isso. Se por acaso houver por aí um professor que pede a versão papel, ou então só fazem o login na conta Google, no computador, se por acaso necessitarem do código para aceder a uma outra plataforma. Portanto, isto está tudo a mudar.

É desmaterialização total, até da língua.

Completa, até da língua, exatamente.

É reduzir ao mínimo essencial.

Bruno, vais ter que arranjar outra profissão.

Pois é.

Por isso é que tu estás aqui.

Já comecei a dar os primeiros passos nesse sentido.

Ou então diminuir o número de caracteres ao máximo.

Também podemos começar a diminuir aquilo que dizemos.

Fazer livros de 150 caracteres.

E se nós começarmos a falar assim?

É estranho, não é?

É estranho. Mas percebe-se em termos de eficácia e rapidez, porque eles não usam o e-mail, usam as mensagens. Não sei, a Anya será no WhatsApp.

Comunicam pelo Instagram.

Isso.

Através com mensagem pelo Instagram.

É tudo ao mínimo.

Até porque o WhatsApp já parece ser coisa do passado, não é? Pra eles.

Têm grupos.

Têm grupos no Instagram.

Servem pra grupos, não pra comunicação interpessoal.

A comunicação entre os jovens é sempre uma forma de se autonomizarem das gerações.

Sim, de se distanciarem.

Distanciarem. Ou seja, arranjarem códigos. Nós tínhamos isso também, noutro registo. Por exemplo, desde logo, o léxico que usávamos, as expressões. Isso servia também para nos distinguir dos mais velhos.

Claro.

E isto acontece agora com novas formas de comunicação. Eu não sou apocalíptico, não digo que agora é o final dos tempos e isto agora já está tudo perdido. Claro que há aqui novas formas de comunicação, que nós não temos que necessariamente, nós mais velhos, nos adaptarmos a ela.

E a língua é um sistema vivo. Está em permanente mudança.

E como nós temos visto, até na inserção de novas palavras, na introdução de novas palavras, que vão sempre surgindo.

Olha, permita-me então encerrar este tema com uma expressão que eu ouço muito lá em casa: bué podre. Isto é bué podre.

Que é bom.

Não.

Não, é mau.

Afinal é mau. Eu pensava que podre até podia ser bom, mas é bom. Mas explicaram: "Não, então podre é mau."

Podre é mau.

Olha, aí está um salto geracional. Nós dizemos podre de bom.

Podre de bom.

Passou pra bué de podre.

É verdade. Já não existe.

E agora é bué de podre ou bué da podre?

Não, sem de. É economia.

Webpod.

É economia.

No futuro será BP. Bruno.

O futuro será. Eu trago aqui um problema. Não sei se afeta a geração alfa. Não, a alfa ainda não. Nos Estados Unidos, sabem que os estudantes que vão pra universidade têm um pequeno problema, que são os empréstimos.

Um grande compromisso para os primeiros anos de vida ativa.

Exatamente. Têm empréstimos que são dados por instituições federais, mas depois comprometem-se, assim que entram no mercado de trabalho, a pagar esses empréstimos. Acontece que muitas vezes esses empréstimos são um peso tremendo nos primeiros anos de vida ativa, porque nem sempre os primeiros salários correspondem às expectativas e àquilo que lhes foi prometido. E estamos a falar, por vezes, de quantias bastante significativas. O que é que alguns destes ex-estudantes, que entretanto já entraram no mercado de trabalho, têm feito para resolver este problema? Ora, vão pra outro país e deixam de pagar. Tem acontecido bastante. O New York Times falou com vários desses antigos estudantes que ainda estão presos a estes empréstimos, e eles falam do peso até psicológico que é começar a vida ativa logo com uma dívida pra pagar. E às vezes o valor que se paga mensalmente é bastante significativo. Estamos a falar de um dos casos aqui relatado pelo New York Times, um destes estudantes, agora trabalhador, pagava $600 por mês, 700 e tal euros. Ele diz que ganhava bem, mas mesmo assim era um peso bastante grande. E então, o que eles têm feito, alguns destes antigos estudantes, é ir para o estrangeiro e deixar de pagar. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Amanda Lynn Tully. Ela formou-se na Universidade de Oregon, tinha um empréstimo pra pagar de $65 mil, portanto empréstimos federais. E o que é que fez? Tomou uma decisão drástica. Aos 37 anos, mudou-se para Praga, onde tinha feito um estágio, e entrou em incumprimento. E diz que não paga nada há mais de sete anos. E não é a única, têm sido vários os casos de antigos estudantes que deixam de pagar, entram em incumprimento. E muitos falam numa espécie de alívio, porque, de fato, depois não há forma de cobrar. As instituições têm feito avisos.

Mas quando essas pessoas regressam, não toca nenhum alarme no aeroporto?

Houve alguns que regressaram, mas entretanto, como já tinham deixado de pagar, não pagam a mesma. As instituições têm feito avisos a dizer que mesmo que vão pra o estrangeiro, continuam a ter esta dívida. O problema muitas vezes é contactar estas pessoas, chegar a estas pessoas para as fazer pagar, ainda que haja um caso aqui de um destes antigos estudantes que foi pra China e foi contactado por uma empresa de cobrança de crédito na China. Ou seja, as instituições conseguiram chegar à localização, tiraram essa informação desta pessoa e recebeu esses avisos de cobrança por parte de uma instituição de cobrança de crédito na China. Mas têm sido muitos a fazer isto.

Se fosse cá, tinha um fiscal à perna. Porque as universidades comunicam com a autoridade tributária.

As instituições têm feito estes avisos, a dizer que estão em incumprimento, que não deixam de estar em incumprimento, que isto depois pode ter efeitos, consequências mais tarde, até no acesso ao crédito, porque passam a estar numa lista negra de pessoas que estão em incumprimento. Mas há aqui vários casos que são relatados nesta reportagem do New York Times, e há um que dá também uma ideia de como este sistema acaba por ser perverso, este sistema dos empréstimos. Houve um aluno, de origem hispânica, que teve direito a uma bolsa para estudar em Princeton, e achava que não tinha dívidas. Acontece que a bolsa superava o valor que está isento de impostos e ele chegou ao fim do curso e apresentaram-lhe uma fatura de $16 mil. O que ele fez? Foi-se embora dos Estados Unidos e deixou de pagar. Ele disse que não esperava, nunca ninguém o avisou que teria esse valor para pagar. Os rendimentos dele também não eram por aí além, e então optou por essa, que tem sido a opção de muitos estudantes. O que também nos faz refletir, eu acho que isso até é o mais importante, deste sistema de empréstimos, de como funciona e de como se pode tornar, de fato, um peso até psicológico muito grande em quem acaba um curso e entra no mercado de trabalho.

Muito bem, não se fala de outra coisa. Vamos ao Terrestre.