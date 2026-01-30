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Não se fala de outra coisa.

Olha, e foi uma enorme surpresa, um choque também, a notícia da morte de João Canijo.

68 anos.

68 anos. Encontrado morto em casa, em Vila Viçosa. É o Público que explica um pouco melhor o que terá acontecido, embora ainda não se saiba. Terá sido um ataque cardíaco. Foi a senhora da limpeza que tinha falado com ele de manhã, quando chegou à tarde a casa e o encontrou já sem vida. É preciso percebermos da autópsia para saber exatamente o que aconteceu. Nós, nos jornais, estamos a explicar um pouco a importância de João Canijo. O que acontece é que ele era muito novo, tinha imensa produção, seguramente, para fazer durante muitos anos e deixa já dois filmes rodados que estão na fase de pós-produção, portanto, poderão ser vistos seguramente muito próximo da forma como Canijo os idealizou. Um chama-se "Encenação" e é a história de uma companhia de teatro no momento em que está a criar a última peça. Importante ali, tem alguns dos quase atores fetiches de João Canijo, que trabalharam com ele ao longo da carreira, como Miguel Guilherme, mas também as mulheres, as atrizes que fazem muito parte da obra de João Canijo, Rita Blanco, Anabela Moreira e Beatriz Batarda. Deixa ainda uma outra obra, "As Ucranianas", que é uma peça dentro de um filme em que as personagens trabalham. Começou como um espetáculo de teatro filmado por duas câmaras pelo próprio João Canijo. Muito curiosos, certamente agora também para perceber como é que se vai traduzir isto, já sem o João Canijo a assistir e a poder falar um pouco melhor sobre estas duas obras. Mas falar de Canijo é exatamente isso, é falar destas atrizes. Interessante pensar a longa ligação que ele tem com Rita Blanco. Conheceu-a quando ela tinha apenas 18 anos. O mesmo com Beatriz Batarda. Ela tinha 18 anos. Beatriz Batarda fez parte do filme "A Caixa", de Manuel de Oliveira. Canijo era assistente. Foi ele que a ajudou a preparar-se para se candidatar depois às escolas de arte dramática em Londres. Um outro caso também é de Anabela Moreira, tinha 26 anos, já um pouco mais velha quando se conheceram, mas a partir daí, toda a criação andou à volta destas mulheres.

A Rita Blanco disse sobre o filme "Mal Viver", que o filme foi muito duro, foi aquela personagem que a deixou muito zangada com o mundo, mas que foi o melhor trabalho da vida dela, porque acho que a ajudou a superar.

E esteve com ele, creio que mesmo desde a primeira longa-metragem. Acho que a primeira longa-metragem, "A Filha da Mãe", é protagonizada pela Rita Blanco.

E a Rita Blanco conta como se conheceram e tem muitas histórias. Já vi muitas entrevistas. Eles tiveram mesmo uma relação afetiva, creio eu, romântica, mas a forma como ela fala de João Canijo, tenho me recordado hoje quando acordei com a notícia. Será seguramente um choque para muitas pessoas que trabalharam com ele, e uma obra que poderia ainda crescer tanto.

E muito conhecido pra nossa geração, muito associado. Alguns nem se lembrarão que era ele o realizador, mas da série "Alentejo sem Lei".

Exatamente.

Uma espécie de western à portuguesa, mas que foi muito marcante naquela altura. E depois, sim, muitos outros filmes em que tinha essa particularidade, muito centrados nas protagonistas, nas mulheres, e também em assuntos fora da bolha. Não queria usar o termo do povo, mas figuras protagonistas que raramente se viam retratadas daquela maneira nos filmes. Eu lembro daquele filme, "Os Sapatos Pretos", creio que é com a Ana Bustorff, de 1998, que é inspirado também num caso, num fait divers. E ele tinha esse dom para o melodramático e para a atenção a essas figuras, essas personagens comuns, e muito em particular para as mulheres. Tinha mesmo esse dom, aliás, como se viu nos filmes que acabaram por ser do filme que acabou mais reconhecido. É verdade.

É isso mesmo.

Fala-se muito também por estes dias da falta de telecomunicações. O que fazer, que alternativas tecnológicas é que há quando as redes e as antenas vão abaixo. E a Cátia Rocha explica-nos aqui no Observador, de facto, que há alternativas. Já é possível ligação a satélite por smartphones normais, portanto, evitando que, para termos sinal de rede, se quisermos dados móveis, seja o que for, que seja necessário as antenas dos operadores e a proximidade de uma dessas antenas. E estas operadoras em Portugal, neste caso, falam para a reposição de telecomunicações, das dificuldades que têm de acesso aos locais onde estão as antenas, da questão dos cabos que têm que ser novamente ligados, e que ficaram danificados, ou ainda a falta de energia, que também impede alguns equipamentos de funcionarem. Mas de facto, há alternativas a estas comunicações convencionais. E depois temos, obviamente, a forma como a internet nos chega à casa através de fibra, que são cabos enterrados nas nossas ruas e passeios. Mas há alternativa a estas comunicações convencionais, que podem ser usadas em momentos de emergência ou de crise, e neste caso é a comunicação por satélite, que pode funcionar através de uma tecnologia que Que se chama o D2D, o Direct to Device, direto ao aparelho, se quisermos. É uma tecnologia que já é uma realidade nos Estados Unidos, está a ser discutida na Europa. Permite, de facto, que um smartphone normalíssimo, como aqueles que utilizamos todos os dias, se ligue de forma direta a uma rede de satélites que está em órbita e dessa forma, obviamente, pode existir essa alternativa aos locais onde não há cobertura de rede neste tipo de situações. A comunicação através de satélite não é nova. A diferença desta tecnologia é que dispensa o uso de um telefone específico. Nós sabemos que em algumas zonas remotas leva-se um equipamento próprio para fazer chamadas por satélite. A grande diferença desta tecnologia é que já há equipamentos, nomeadamente a Apple já tem o iPhone 14 em 2022 ou a Samsung tem o Galaxy S25, que estão preparados para isso, para fazer esta ligação direta a satélite. Para este serviço poder funcionar, é preciso que haja, obviamente, uma oferta disponível por parte das operadoras de telecomunicações. Ainda não há, o Observador contactou as três operadoras para saber o ponto de situação, estão em testes, de alguma maneira. Nós, se quisermos contratar este serviço, ainda não o temos. E depois fala-se muito também da Starlink, que é aquela opção da empresa de Elon Musk, e esta já está no mercado e pode funcionar. No fundo, é uma rede de satélites que o Elon Musk e as suas empresas lançaram, que já estão em órbita. O uso deste serviço ganhou muito destaque quando foi a guerra da Ucrânia. Já é uma solução para vários pontos do país, da Ucrânia, para estarem ligados à internet em condições normais. Em Portugal, também já é uma opção, já há uma oferta no mercado. Quem quiser pode subscrever este serviço. Há um minikit, que no fundo é uma internet móvel que nós levamos, uma pequena antena.

Uma segurança extra.

Uma segurança extra, uma antena. Se quisermos ir passar um fim de semana ou umas férias a um lugar remoto, sem rede, mas quisermos ter rede ali, levamos este equipamento, uma pequena antena, isto custa 250 €, e este equipamento liga diretamente ao satélite e cria-nos ali uma zona de Wi-Fi, como se estivéssemos em casa ou noutro sítio qualquer, para ligar os outros aparelhos ao Wi-Fi. Isto está disponível, obviamente. Podemos perguntar por que não se usa, neste caso. Porque não se preveniu, não se comprou, não se contratou.

Ou a gente não sabe sequer.

Ou não sabe. Mas alternativas vai havendo. É preciso prepará-las de alguma maneira para quando estas coisas acontecem.