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Jornal das 6, na Rádio Observador, com Luís Soares. O Chega vai pedir a demissão do ministro da Administração Interna, já no debate na quinta-feira sobre o Estado da Nação. E por quê, Luís?

Por causa das alegadas ameaças feitas por Luís Neves ao partido, ameaças que teriam sido feitas durante a Comissão Parlamentar de Inquérito ao sistema SIRESP, mas também por causa da outra polêmica envolvendo Luís Neves, a polêmica em torno dos contratos adjudicados pela Polícia Judiciária à empresa de um empreiteiro próximo do governante. O líder do Chega, André Ventura, entende que Luís Neves tem respostas a dar e anuncia que vai fazer esse pedido de demissão durante o debate do Estado da Nação. O líder do Chega diz mesmo que as suspeitas sobre o ministro devem ser esclarecidas ainda antes desse debate e denuncia medo por parte dos partidos políticos. Já sobre as alegadas ameaças de Luís Neves ao Chega, André Ventura não tem dúvidas, diz que as imagens são incontornáveis. São declarações de André Ventura numa declaração sem direito a perguntas dos jornalistas e que ficou também marcada por duras críticas ao canal público, a RTP, que acusa de se vergar perante o poder político. Diz que se fosse ao contrário, o assunto teria sido notícia de abertura. De recordar que ontem Luís Neves recusou ter ameaçado André Ventura durante o debate quinzenal de 27 de maio. O ministro da Administração Interna considera muito estranho que a publicação tenha sido feita agora, quase um mês depois, garante que nunca ameaçou ninguém e rejeitou completamente a atitude denunciada pelo Chega e acusa o partido de truncar imagens.

E há outro tema a prender as atenções, os exames nacionais. O número de exames do 12° ano corrigidos estará agora perto dos 95%. O número é avançado pelo ministro da Educação aos diretores escolares.

De manhã, Fernando Alexandre dava conta de 92% dos exames corrigidos. Esta tarde, tem estado reunido com os diretores escolares, a quem anunciou que o nível de correção dos exames já está bem próximo dos 95%, como explica Carlos Louro, presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares.

Temos confiança naquilo que nos foi transmitido, nomeadamente atendendo ao número de provas que já estão classificadas neste momento, muito próximo aos 95% das provas, e os números que hoje de manhã nos eram apresentados eram 92%, portanto, significam um crescimento. E há o compromisso e a confiança de que até à data, os alunos terão acesso, nesta fase tão importante da vida deles, àquilo que é a classificação pela qual lutaram e pela qual poderão fazer a transição para o ensino superior.

O presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares, Carlos Louro, diz que está confiante de que o processo vai terminar da melhor forma, apesar dos constrangimentos que têm existido, e acredita que os alunos vão ter acesso às notas na próxima sexta-feira, como está previsto. A esta hora, decorre ainda a reunião do ministério com a Associação de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas.

O Ministério da Educação garante que está a decorrer um processo de verificação da qualidade e validação do sistema de correção dos exames nacionais. Nesse processo foram, no entanto, Luís, detectadas algumas falhas.

Como, por exemplo, folhas de resposta mal digitalizadas por estarem com dobras, folhas de enunciado ou de continuação de item que não foram de todo digitalizadas ou até provas que não foram inicialmente entregues pelas escolas às forças de segurança para o transporte para a Casa da Moeda, tendo sido só remetidas posteriormente. São algumas das falhas detectadas neste processo de validação, que começou já na semana passada. Em comunicado, o Ministério da Educação explica que esse processo tem por objetivo garantir que os itens entregues aos professores para classificação estão completos e correspondem às respostas dadas pelos alunos nos exames em papel. Os professores classificadores têm até amanhã para corrigir todos os itens dos exames nacionais que lhes foram atribuídos através da plataforma de correção. Três dias depois, na sexta-feira, as escolas têm que afixar as notas.

E há outras notícias a marcar a tarde desta segunda-feira, 13 de julho.

Já está reaberto ao trânsito o IP3, entre Tondela e Santa Comba Dão. O trânsito esteve cortado devido a um incêndio provocado pelas travagens de um veículo pesado ao longo da estrada. O trânsito no IP3 reabriu por volta das 17h. O presidente norte-americano anuncia que os Estados Unidos vão restabelecer o bloqueio naval ao Irã. Washington vai também cobrar 20% de compensação para proteger os navios que transitam pelo Estreito de Ormuz. Foi numa mensagem publicada na rede social Truth, em que Donald Trump não adianta grandes detalhes sobre a forma como este bloqueio vai acontecer. De recordar que há algumas semanas, Marco Rubio referiu que nenhum país podia cobrar tarifas para circular em águas internacionais. Ainda antes desta mensagem, um porta-voz da Guarda Revolucionária do Irã disse que os Estados Unidos puseram em risco a segurança global das reservas de gás e de petróleo ao interferir no estreito de Ormuz. Este anúncio de Donald Trump foi feito enquanto decorria, em Bruxelas, a reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros dos 27. A Kaja Kallas, a chefe da diplomacia, não se pronunciou diretamente sobre o anúncio, mas disse que os 27 defendem o regresso da livre circulação ao estreito de Ormuz quando o conflito acabar.

Antes da guerra, o estreito de Ormuz estava aberto à navegação sem cobrança de taxas. Após o fim do conflito, o estreito deve permanecer aberto à navegação, sem cobrança de taxas. Os ministros deixaram claro que a navegação deve ser livre de entraves e que o Irã jamais deve possuir uma arma nuclear.

A chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, no final de um encontro dos ministros dos Negócios Estrangeiros dos 27 em Bruxelas, negociou luz verde a um novo pacote de sanções contra a Rússia. O principal alvo desta nova pressão sobre Moscovo é agora a máquina financeira que suporta a indústria de guerra russa. Na análise ao anúncio de Donald Trump, o coordenador de risco geopolítico da Porto Business School, Jorge Rodrigues, considera que nem o Irã, nem os Estados Unidos controlam, de fato, o Estreito de Ormuz, mas explica que este se tornou num ponto central nas negociações entre os dois países, graças ao Irã.

Muito por mérito do Irã, o Irã conseguiu transformá-lo no ponto central. E como já vimos, pouco se fala agora das outras componentes, nomeadamente a questão nuclear, dos mísseis, a mudança de regime, a defesa dos direitos humanos no Irã e, portanto, tudo isso ficou para segundo plano para se transformar aqui na arma nuclear. Volto a dizer, será sempre possível ou poderá vir a encaminhar, melhor dizendo, para um outro tipo de alternativas, mas essas alternativas não serão em tempo útil, naturalmente.

Análise do coordenador de risco geopolítico da Porto Business School, Jorge Rodrigues, no gabinete de guerra desta tarde. Ainda desporto, o avançado do Sporting, Francisco Trincão, está a caminho do Al-Ahli. O jogador ruma à Arábia Saudita a troco de 45 milhões de euros e mais dois ou três mediante o cumprimento de objetivos. À espera do internacional português está um contrato no valor de 11 a 15 milhões de euros por ano. O Observador sabe que a Arábia Saudita pode ser também o destino de Pedro Gonçalves. Falando em desporto, hoje é o primeiro dia de José Mourinho no Real Madrid, depois da jornada que teve no Benfica, mas há também uma outra estreia, a estreia de um documentário na Netflix, do Special One.

Sobre o Mourinho?

Verdade, sobre o Mourinho.

Quando é que é?

"Mourinho", é assim que se chama o documentário, dividido em três partes, estreia a 11 de agosto, daqui a cerca de um mês. Já há um teaser prometedor, onde ouvimos uma certa humildade do treinador português.

"No, it's not like I come here and I think I'm special. The Special One is some special shit some guys in England they found for me."

Declaração de José Mourinho, que é o especial.

Queres traduzir?

Não vou traduzir, porque tinha que ser um pi aqui no meio. Não temos o recurso neste momento disponível, mas ele fala neste documentário sobre ele próprio, sobre o quão é especial, e fala precisamente à frente de um mural com a imagem dele próprio.

Estreia a 11 de agosto na Netflix este documentário dedicado a José Mourinho. O Luís Soares vai regressar muito antes disso, vai regressar às 18h30.

Exato.