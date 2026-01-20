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As notícias com João Costa Campos.

Boa noite. No rescaldo da primeira volta das eleições presidenciais, António José Seguro entra na segunda volta com vários apoios da direita. São já várias as figuras à direita que, entre Seguro e Ventura, escolhem declarar apoio ao candidato apoiado pelo Partido Socialista. Rui Moreira revela que, na segunda volta, vai votar no candidato apoiado pelo PS. O mandatário da candidatura de Marques Mendes diz que a escolha nesta segunda fase é clara.

Estarei com António José Seguro nesta segunda volta. Sem nenhum desprimor para André Ventura, é óbvio que André Ventura disse em tempo que não queria ser presidente de todos os portugueses, queria ser presidente apenas de alguns portugueses, o que é perfeitamente legítimo. Eu quero um presidente que seja presidente de todos os portugueses, daqueles que pensam como eu e daqueles que pensam de forma diferente. Esta é a minha forma de ver a vida e considero que António José Seguro é, neste momento, uma pessoa que me dá essas garantias e, por isso, irei apoiar firmemente a candidatura de António José Seguro à segunda volta.

O antigo autarca do Porto, em declarações à SIC, afirma também que compreende a neutralidade manifestada por Luís Montenegro, que optou por não escolher nenhum dos lados. Isaltino Morais não diz objetivamente em quem vai votar, mas levanta o véu: em Ventura não vota. O apoiante de Henrique Gouveia e Melo diz que ainda está a digerir os resultados deste domingo.

Obviamente, pelo meu percurso, eu nunca votaria em André Ventura, como é óbvio. Para mim, isso está perfeitamente claro.

Portanto, votará em António José Seguro?

Não disse em quem votava ainda. O que estou a dizer é que em André Ventura não votarei.

Sabe em quem não vota.

Não, porque as eleições foram esta noite. Eu ainda estou a digerir a tristeza que a votação de Henrique Gouveia e Melo me deu e, portanto, eu diria que daqui por uns dias direi claramente em quem vou votar.

Isaltino Morais, em declarações na CNN Portugal. Antes, foi Carlos Guimarães Pinto e Cecília Meireles a clarificar que escolhem António José Seguro. O anúncio foi feito num espaço de comentário na SIC. O liberal Carlos Guimarães Pinto enaltece o perfil do candidato e fala num voto claro, sem hesitações.

Não vou votar em António José Seguro como um mal menor. Estas são umas eleições presidenciais em que a personalidade, o caráter, o respeito pelas instituições, pela separação de poderes são tão ou mais importantes do que o partido de origem e, por isso, parece-me claro que é esta a escolha. Nem sequer preciso justificar este voto falando no quão má a alternativa é. Basta uma consciência de que considero que ele pode vir a ser um bom presidente da República.

Mais cautelosa, manifesta-se a centrista Cecília Meireles, que defende que António José Seguro reúne mais condições para o mais alto cargo da nação.

Eu acho que o presidente da República deve ser um árbitro mais do que um jogador. Não tenho dúvida nenhuma de que todos terão tentações partidárias, quer André Ventura, quer António José Seguro, mas acho que, tendencialmente, António José Seguro será mais árbitro do que jogador. É uma escolha em que não me sinto bem representada. Acho que, apesar de tudo, me sentirei menos não representada.

Cecília Meireles, do CDS, e Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal, clarificam o sentido de voto na segunda volta: vai para António José Seguro. Também Pedro Duarte, Miguel Poiares Maduro ou Mário Amorim Lopes, também de direita, já foram claros quanto ao voto em António José Seguro na segunda volta, disputada a 8 de fevereiro. António José Seguro considera que está a ser bem-sucedido o apelo que faz aos democratas para que o apoiem na segunda volta das presidenciais. O repto foi lançado ontem, no discurso de vitória da primeira volta. Para Seguro, cautela, nada está ganho, mas adianta que há mais apoios no horizonte.

Representa que o apelo que eu ontem fiz está a ser bem-sucedido. Eu ontem apelei a todos os democratas, aos progressistas e aos humanistas para se juntarem a esta candidatura, que é uma candidatura pela liberdade e pela democracia, num momento muito exigente da vida do nosso país e da vida da Europa e até do mundo. Isto também como uma resposta à atitude do Luís Montenegro? Vejo estes apoios como manifestação de confiança e que correspondem a esse apelo que eu fiz. Fico feliz, muito feliz, e sei que há outros que estão em vias de ser também tornados públicos, e isso é muito bom.

António José Seguro regressa amanhã à estrada, vai visitar um centro de saúde na área metropolitana de Lisboa. Estão bem os dois portugueses envolvidos no acidente de dois comboios ontem no sul de Espanha. A informação foi confirmada à Agência Lusa pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. O segundo português que se encontrava entre os feridos foi assistido no Hospital Rainha Sofia, em Córdoba, e já teve, entretanto, alta. Já antes, o gabinete de Paulo Rangel tinha informado que uma cidadã portuguesa estava em casa e bem de saúde. O acidente ferroviário aconteceu no domingo à noite e envolveu dois comboios de alta velocidade. De acordo com as autoridades espanholas, morreram 40 pessoas e cerca de 150 ficaram feridas. O governo de Pedro Sánchez decretou três dias de luto nacional entre amanhã e quinta-feira. Volodymyr Zelensky anunciou a criação de um novo sistema de defesa aérea. O país vai adotar uma nova abordagem usando grupos de fogo móveis, drones interceptores e outros meios de defesa aérea de curto alcance. É o que diz o presidente ucraniano, que promete um sistema transformado. Zelensky deixa ainda um aviso: a Rússia está a preparar um ataque maciço e espera apenas pelo momento certo para o executar. Volodymyr Zelensky alerta os ucranianos, diz que devem manter-se Muito cautelosos.

Nos próximos dias devemos permanecer extremamente vigilantes. A Rússia preparou um ataque, um ataque massivo, e está à espera do momento certo para o realizar. Por favor, prestem muita atenção a todos os avisos de ataque. Todas as regiões devem estar prontas para responder o mais rápido possível e apoiar as pessoas.

Aviso deixado hoje pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que apela a cada região para estar pronta para responder rapidamente a este futuro ataque russo. É o que diz Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia. Nos Estados Unidos, a Anistia Internacional alerta para uma trajetória perigosa do país, um ano depois do regresso de Donald Trump à Casa Branca. A Organização Internacional de Defesa dos Direitos Humanos denuncia uma escalada autoritária e alerta para a erosão de direitos nos Estados Unidos. No relatório divulgado para assinalar o primeiro aniversário do segundo mandato de Trump, a Anistia Internacional acusa a administração norte-americana de práticas repressivas contra a liberdade de expressão, bem como ataques à separação de poderes. Os alarmes soam, em particular, no que diz respeito aos direitos humanos, aos direitos dos migrantes e refugiados. A Anistia Internacional diz que a administração Trump está a levar a constantes ataques contra estas comunidades migrantes e refugiados que têm os direitos assegurados e que não estarão, de acordo com a Anistia Internacional, a ser respeitados pela Casa Branca. No desporto, amanhã é dia de Liga dos Campeões, um jogo da penúltima jornada. Entra em campo o Sporting contra o PSG em Alvalade. O técnico Dionisio desvaloriza as ausências de Yuman, Pedro Gonçalves e Diomande. Rui Borges considera que vai defrontar a melhor equipa da Europa, mas garante que isso traz ainda mais motivação aos jogadores.

Para amanhã, acima de tudo, muita coragem defrontar os melhores. É a melhor equipa, como eu digo, em termos coletivos, em termos individuais, e por isso será um desafio enorme para todos. Independentemente de quem jogue, acho que qualquer jogador que eu meta ou metesse, mesmo dos que estão de fora, estaria motivadíssimo para dar uma resposta, para ajudar a equipa.

Já o treinador do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, recordou as recentes conquistas do Sporting, admitiu que a equipa tem muita qualidade.

É uma equipa muito bem trabalhada, uma equipa que ganhou a dobradinha na época passada. Este ano têm 10 pontos na Champions League, vão em segundo na liga. Gosto do que fazem com bola, da personalidade que têm para jogar desde trás, a personalidade que tiveram para jogar mano-a-mano no campo do Bayern de Munique e estar a ganhar o jogo durante muito tempo. Amanhã vamos encontrar uma equipa muito completa, que sabe jogar muito bem com bola e sem bola. A verdade é que não esperava ver tanto nível na equipa. Vai ser um jogo muito complicado.

Sporting e Paris Saint-Germain é um jogo que pode acompanhar aqui na Rádio Observador, com emissão especial e relato em direto, amanhã às 20h. E esta segunda-feira o Estoril Praia venceu o Estrela da Amadora por cinco bolas a zero. Um jogo que marcou o encerramento da jornada 18 da Primeira Liga Portuguesa. O marcador chegou às cinco bolas graças aos gols de João Carvalho, Alejandro Marqués e de Begraoui, que marcou três vezes. Depois do jogo em casa, o Estrela da Amadora mantém o 12° lugar e o Estoril Praia mantém o nono lugar. E é o ponto final deste Jornal da Uma. A informação está de regresso à antena da Rádio Observador. Daqui a pouco com a síntese da Uma e Meia. Até já.