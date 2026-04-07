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Uma hora. Boa noite, eu sou a Teresa Freire. É uma da manhã, hora de atualizar toda a informação na Rádio Observador. A missão Artemis 2 já recuperou as comunicações com a Terra e começa agora a longa viagem de regresso a casa. O objetivo desta missão era fotografar e ver a parte oculta da Lua, que normalmente está fora de alcance. Este objetivo já foi alcançado, uma vez que a nave Orion passou há pouco pela face oculta. Como consequência, a missão perdeu as comunicações com a Terra durante 40 minutos e durante este apagão a nave espacial passou a cerca de 6500 km da Lua, a passagem mais próxima nos planos da missão. Os astronautas atingiram também o marco que assinala a maior distância da Terra. A missão Artemis 2 está também a tentar descobrir se há condições para uma nova missão espacial que leve de novo humanos à Lua. Donald Trump voltou a ameaçar o Irão, diz que o país pode cair numa só noite e essa noite pode ser já amanhã, foi o que disse Donald Trump na Casa Branca.

O país todo pode ser tomado numa noite e essa noite pode bem ser amanhã. Todas as pontes no Irão vão ser dizimadas amanhã à noite, às 12h. Todas as plantas de poder no Irão vão ser desfeitas, queimadas, destruídas. Nunca mais vão poder ser usadas. Vai ser uma demolição completa às 12h. E se quisermos, vai acontecer num período de quatro horas. Nós não queremos que isso aconteça.

Donald Trump, esta tarde, em conferência de imprensa na Casa Branca. O presidente norte-americano insiste que a meia-noite de terça-feira é o prazo limite para o regime iraniano aceitar um novo acordo e reabrir o Estreito de Ormuz sem restrições. Caso o Irão não cumpra o pedido norte-americano, os Estados Unidos admitem atacar pontes e centrais energéticas do Irão. Na análise, o especialista em Relações Internacionais, João Albuquerque, diz que os Estados Unidos subestimaram a capacidade de resistir do Irão. No Gabinete de Guerra da Rádio Observador, o especialista diz que Trump está a olhar para a guerra no Irão como um negócio e que a retórica do presidente não bate com a realidade.

Há, de certa maneira, uma retórica de conquista ou de vitória, que depois acaba por não ter correspondência com a realidade e que acaba única e exclusivamente por ser uma progressão de força dos Estados Unidos, que na realidade não tem correspondência com as ações no terreno e, portanto, não se antevê. Resta ver o que é que o Donald Trump fará efetivamente a partir do dia de amanhã com esta ameaça de aniquilar o Irão, seja lá o que isso for, mas não há antevisão de que o Irão esteja numa situação de cedência.

O especialista João Albuquerque, no Gabinete de Guerra. O especialista em Relações Internacionais sublinha ainda que há membros do Executivo norte-americano que estão a tomar decisões sem ter capacidade para tal e aponta Pete Hegseth, o secretário da Defesa dos Estados Unidos, como um exemplo. A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, manteve-se no cargo além dos 90 dias estabelecidos pelo Supremo Tribunal do país. Uma decisão tomada depois da detenção de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos. Segundo a Associated Press, os legisladores venezuelanos não realizaram a votação pública para prolongar o mandato da ex-vice-presidente. Como tal, não é claro por quanto tempo se manterá na presidência. Na política nacional, a ministra do Trabalho diz que a reunião de hoje com a UGT e os patrões correu bem e que está tudo encaminhado para chegar a um acordo. Garantia deixada por Maria Rosário da Palma Ramalho, que adianta que as negociações do pacote laboral prosseguem. No fim da reunião, a ministra revelou o próximo passo: as partes envolvidas têm de consultar órgãos e associados. A ministra do Trabalho, no fim do encontro com a UGT e os patrões, foram 53 reuniões até agora, com as alterações ao Código do Trabalho em cima da mesa. A UGT vai reunir na próxima quinta-feira o Secretariado Nacional. O governo aprovou a alteração temporária do regime do Imposto sobre Produtos Petrolíferos para prolongar o alívio fiscal nos combustíveis. Os preços têm vindo a subir na consequência do conflito no Médio Oriente. Segundo um comunicado, o Conselho de Ministros aprovou uma proposta de lei que altera, de forma temporária, o regime jurídico do ISP. O Executivo vai descer os limites mínimos do imposto. O comunicado do governo explica ainda que a alteração temporária permite continuar a reduzir o ISP através da devolução da receita adicional do IVA. O presidente do Brasil vai visitar Portugal ainda este mês. Lula da Silva é esperado no dia 21 de abril, é o que revela fonte da presidência brasileira à Agência Lusa. Lula da Silva tem já um encontro agendado com o primeiro-ministro. Vai também reunir com o presidente da República e se este encontro acontecer de fato, vai ser o primeiro encontro de António José Seguro com o presidente do Brasil, uma vez que Lula da Silva não marcou presença na tomada de posse do novo presidente da República. No desporto, o Benfica empatou um golo com o Casa Pia e, por isso, José Mourinho diz que os encarnados estão fora das contas do título. O Benfica estava a vencer com um golo de Richard Hughes, marcado aos 68 minutos, mas 10 minutos depois, Rafael Brito, do Casa Pia, marcou pela equipa da casa. Após o encontro, José Mourinho criticou a atitude dos jogadores e assumiu que o Benfica está fora das contas do título.

Eu diria mais do que aquilo que você disse. Você diz que nós perdemos dois pontos. Eu diria que nós perdemos as últimas possibilidades que teríamos de lutar pelo título e deixamos de depender de nós próprios para ficar em segundo lugar. Depois de estar a ganhar 1 x 0, estou de acordo com a sua introdução, que há displicência, que não há aquela energia, que não há aquela fome de quem está realmente a jogar muito, eu diria, a jogar tudo.

A reação de José Mourinho reflexo a entrevista da Sport TV após o empate a um golo com o Casa Pia. Já Álvaro Pacheco, treinador da equipa adversária, realça a resposta da equipa quando estava a perder.

Eu acho que foi uma grande resposta da nossa equipa. Penso que a equipa, desde a nossa chegada, tem vindo sempre a crescer. Realçar a exibição. Fomos capazes de virar o jogo. Sabíamos que íamos ter que ser uma equipa muito compacta, uma equipa muito serena, muito humilde, muito unida para passar as dificuldades que o Benfica nos iria provocar. E depois nós também sermos capazes de nunca perder aquilo que nos caracteriza: a ambição de chegar ao gol, a ambição de discutir o jogo, a ambição de conquistar os três pontos.

As palavras do técnico do Casa Pia, Álvaro Pacheco, após o empate entre o Casa Pia e o Benfica. Já o Sporting joga esta terça-feira com o Arsenal para a Liga dos Campeões. Rui Borges diz que os sonhos podem tornar-se realidade. O encontro dos quartos de final da Champions está marcado para esta terça-feira, às 20h, em Alvalade. Na antevisão, Rui Borges diz que os Leões podem fazer história e lembra que o sonho comanda a vida.

Tornar a realidade o sonho. É isso que nós queremos tornar realidade. Continuar de alguma forma a marcar o nosso caminho, individual e coletivamente, seja os jogadores, seja a equipa técnica, mas acima de tudo, e é isso que nos move, marcar a história de um grande clube como o Sporting. Esperamos e acreditamos que poderemos continuar a fazer algo diferente, algo extraordinário. Dizer com isto também que será muito importante a ajuda e a energia dos nossos adeptos.

O treinador do Sporting, em conferência de imprensa antes do jogo com o Arsenal. Do lado da equipa adversária, o treinador Mikel Arteta diz que a Liga dos Campeões é uma prova completamente diferente do campeonato em que o Arsenal joga.

Isto são os quartos de final da Liga dos Campeões, não fica muito melhor do que isto. Trabalhamos muito durante a temporada para estarmos na posição em que estamos nesta competição. Vamos jogar frente a um oponente que sabemos dos seus recordes e o que eles já fizeram. Então, estamos com mais fome do que nunca, muito animados e motivados para o jogo de amanhã. Claro que falei com o Viktor para entender a dinâmica e a cultura aqui no Sporting, para saber também o que é que eles falaram e as coisas que discutiram quando jogaram contra nós. No fundo, para ter mais informação sobre eles que podemos usar em nosso favor amanhã.

As palavras do técnico do Arsenal antes do jogo com o Sporting para a Liga dos Campeões. A primeira mão dos quartos de final da Champions joga-se em Alvalade a partir das 20h. Há relato e análise aqui na Rádio Observador. Ponto final neste jornal da 01:00. A informação está de regresso à 01:30 com a síntese de notícias.