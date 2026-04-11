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É uma hora.

Viramos agora a nossa atenção para o espaço, para a missão Artemis 2, e damos início neste jornal a uma breve missão especial para acompanhar o splashdown, uma amaragem da nave Orion no Oceano Pacífico, na costa de San Diego, na Califórnia. Já entrou na atmosfera terrestre. Chega assim ao fim uma epopeia espacial que pôs todo mundo a olhar para o espaço durante os últimos 10 dias. Centenas de milhares de pessoas em todo o mundo aguardam agora o regresso dos astronautas. São quatro: os norte-americanos Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e o canadiano Jeremy Hansen. Viajaram a bordo da nave espacial Integrity até ao lado oculto da Lua, a mais de 400 mil quilômetros do planeta Terra. Tornaram-se assim os seres humanos que estiveram, até hoje, mais longe de casa. Tem-se falado numa missão que está a correr na perfeição, com quase nenhum problema a reportar, mas ainda falta este momento decisivo. Já entraram na atmosfera, mas ainda falta amarrar. Esta entrada foi feita a mais de 40 mil quilômetros por hora, o que faz com que se atinja uma temperatura de 2700 °C, para se ter uma ideia, quase metade da temperatura do Sol. Para nos ajudar a perceber melhor o que faz deste momento uma operação de alto risco, está comigo o astrônomo José Augusto Matos. Bem-vindo, José. É sempre bom reencontrá-lo por aqui.

Olá, viva.

Viva. Falamos várias vezes ao longo destes dias que a reentrada na atmosfera tinha de ter um ângulo perfeito, nem muito na diagonal, nem muito na horizontal. Correu como se preferia esta entrada?

Sim, aparentemente, tudo indica que sim. Neste momento, ela, de facto, já entrou nas altas camadas da atmosfera a 120 mil metros de altitude e está claramente a perder velocidade. Ela neste momento está ali já nos 20 mil quilômetros por hora e está a continuar a reduzir, portanto, ela já não está àquela velocidade que entrou inicialmente.

Está a cerca de metade, não é?

Exatamente. Ela vai reduzindo agora cada vez mais e vai perdendo altitude. Haverá agora aqui já um período em que ela vai ficar em silêncio rádio, portanto não é possível comunicar com ela neste momento, agora durante cerca de seis minutos. Mas de facto, vê-se aqui, através do site da NASA, dá para acompanhar uma animação da descida, e ela está a travar e está a perder velocidade. Esperemos que tudo corra bem e que o escudo protetor que ela tem por baixo aguente bem o calor e consiga fazer a passagem.

Estava prevista a separação entre o módulo de serviço e a cápsula, ocorreu aproximadamente há 40 minutos. Como é que funciona? O módulo depois destrói-se na atmosfera, José?

Sim, é verdade. O módulo de serviço europeu, que acompanhou a missão sempre durante esses 10 dias, foi descartado no espaço à volta da Terra e agora vai entrar na atmosfera de forma descontrolada e portanto também não tem proteção térmica e acabará por desintegrar-se. Será esse, de facto, o destino dele, mas isso é normal nestas missões lunares, o módulo de serviço acaba sempre por ser descartado e acaba por se destruir na atmosfera. Isso também aconteceu com este e é o processo normal neste tipo de situação.

Vimos agora a libertação. Solta-se agora, entretanto, o paraquedas.

Realmente estamos a ver agora a imagem do site da NASA, mas ainda não se percebe muito bem. Esta é uma imagem um pouquinho difusa, está com cortes, o que é que está acontecendo, mas é possível que sim, porque ela vinha já a perder muita velocidade.

Exatamente.

Eu agora estou aqui a ver, exatamente.

São dois.

São dois, exatamente. Ou seja, qual é a sequência agora? Já agora podemos falar também um pouco sobre isso.

Exatamente. Depois destes dois vêm, entretanto, outros paraquedas.

Exatamente. Ela consultou os chamados drogues paraquedas, são dois paraquedas para estabilizar a nave e que reduzem a velocidade de 500 quilômetros para cerca de 160 km/h. A 2900 metros, ela depois vai libertar mais paraquedas e aí vão aparecer os paraquedas principais, que são três grandes paraquedas com 35 metros de diâmetro cada um.

Exato, era isso mesmo que eu ia dizer.

E que vão reduzir para 30 km/h, mais coisa, menos coisa, ela irá atingir essa velocidade. Estamos agora a visualizar, exatamente. Estão esses dois grandes que abriram mais em cima, nos 7 mil metros estão os dois abertos. Agora ela pouco a pouco vai perdendo velocidade, até que daqui a pouco cai. Cá está, temos agora a sequência, exatamente.

Vai agora amarrar.

Estamos a ver os três paraquedas principais a abrir neste momento, exatamente. Ela está a 2600 metros, 2000 metros de altitude. E cá está, estes são os paraquedas finais. Ela, de facto, agora acabará por descer e acabar por atingir a superfície.

E atingir o oceano.

Exatamente, o oceano, com estes três paraquedas. Estes estão os três abertos. Há aqui um aspeto interessante que é: se um deles falhasse, os outros dois mesmo assim conseguiam garantir o sucesso da amarragem.

Certo.

Mas estão ali os três, de facto, abertos. São paraquedas enormes, como há pouco referia, têm mais de 30 metros de diâmetro cada um. E de facto, eles estão a funcionar na perfeição e portanto podemos dizer que esta descida correu bem.

Tal como toda a missão está a correr também na perfeição esta reentrada.

Exatamente. Há uma certa alívio agora de ser, porque de facto tudo indica que correu tudo bem e portanto eles conseguiram passar a atmosfera sem grandes problemas. E é uma imagem muito bonita que estamos agora a receber, de facto, os três grandes paraquedas abertos, os principais.

Exatamente.

E ela agora irá percorrer rapidamente este bocadinho que falta até atingir a superfície do oceano e haverá de amarrar.

Vemos ali também muitas pessoas junto à beira-mar. A ver também deve ser algo impressionante de presenciar ao vivo.

Embora, atenção, isto é a uma certa distância da costa, portanto não será fácil as pessoas verem.

Talvez com uns binóculos.

À espera. Não sei se mesmo assim com binóculos será possível. O problema está à espera do regresso do barco depois Neste momento estamos a cerca de um minuto da amarração. Estamos a ver a cápsula muito bem nas imagens. Cá estão os três pára-quedas novamente. Dentro de um minuto, sensivelmente, ela irá de facto amarrar.

Entramos em countdown, um minuto para esta amarração, que se faz nos Estados Unidos, no Oceano Pacífico.

Um grande sucesso. É interessante referir que toda a missão foi um sucesso. Em termos gerais, houve alguns problemas, mas nada de muito grave. Foi um sucesso e mesmo aqui a descida correu bem. Estamos aqui a observar que ela agora já está cada vez a uma menor altitude e daqui a pouco, em menos de um minuto, provavelmente.

Em menos de um minuto irá amarrar.

Irá fazer a amarração.

Os quatro astronautas, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e o canadiano Jeremy Hansen regressam assim ao planeta Terra depois de 10 dias de viagem ao espaço. Visitaram o lado oculto da Lua há mais de 400 mil quilômetros. Parece-nos, Jack, que estão mesmo perto do mar.

Sim, nós estamos a ver uma imagem de cima.

Já está.

Eu aqui na minha transmissão. Agora, aconteceu agora.

Já deram.

Estava agora a ver, aconteceu agora. Cá temos a amarração.

Tudo na perfeição, certo?

Tudo na perfeição. Os pára-quedas agora vão cair também no mar. É uma amarração perfeita, podemos dizer que as coisas correram muito bem e até em termos de tempo estamos dentro da hora prevista, uma hora e oito minutos da manhã.

Super pontual.

Super pontual.

Correu na perfeição.

Chegaram à hora.

Vamos agora perceber, amarram agora, qual é que é o procedimento? Os astronautas são recebidos por membros da equipe da NASA, da Guarda Costeira e também da Marinha Norte-Americana. Só abrirão a porta da cápsula daqui a 15 minutos, ou seja, há uns 15 minutos onde eles permanecem lá dentro sem abrirem a porta. Como é que funciona este processo de retirada, José? Nas missões antigamente era um processo mais célere do que é agora, certo?

Sim, é verdade. O que vai acontecer neste momento é o seguinte: nós provavelmente dentro de poucos minutos vamos ver alguns pequenos barcos da Marinha aproximarem-se com mergulhadores da Marinha também, que para já vão instalar uma cinta de flutuação à volta da cápsula para que ela fique estável e fique na vertical, e vão depois colocar os cabos de reboque. Por quê? Porque a cápsula irá ser rebocada para dentro do barco anfíbio que está aqui perto. Esse barco tem uma doca na parte traseira, tem uma doca inundável. E a cápsula irá entrar dentro do barco e depois será colocada no suporte e a doca será seca. E só depois da doca seca é que a tripulação irá sair. Isto evita aquelas situações que aconteciam no tempo das missões Apollo, em que era uma saída um pouco mais brusca dos astronautas, porque eles tinham para um pequeno barco pneumático e estavam sujeitos à ondulação, a todas aquelas turpelias, vamos assim dizer, do mar, e tinham esses problemas. Agora não, agora é uma recuperação. Cá está, estamos a ver agora aqui imagens do barco, do convés de voo deste barco da Marinha. É isso que vai acontecer. Ela agora será rebocada até chegar à doca do barco.

Que é onde estará o administrador da NASA, Jared Isaacman.

Sim.

À espera também da tripulação.

Exatamente.

Eu perguntava, eles ficam a boiar nesta espécie de insuflável, pelo que percebi, também para os corpos se adaptarem novamente à gravidade terrestre, há esta necessidade?

Sim, também é verdade, porque eles estarão exaustos e agora durante a reentrada sofreram uma aceleração que andou ali na casa de 3.9 G, ficarão quase quatro vezes mais pesados que o seu peso normal. Também terá sido sempre um percurso um pouco extenuante agora nesta fase final. Além disso, esse problema que referiste. Eles estiveram durante 10 dias num ambiente de imponderabilidade, total ausência de peso, agora claro que o corpo humano res sente-se quando chega à Terra.

Sim, para os músculos voltarem a trabalhar com a normalidade.

Exatamente. Embora aqui, atenção, foi uma missão que não foi longa. Dez dias não é muito tempo para uma missão espacial e que provoque grandes problemas físicos aos astronautas. Mas foram sempre 10 dias e há sempre agora o regresso à Terra e o regresso ao peso.

Causa sempre alguma mossa.

Causa sempre alguma mossa. Nós neste momento estamos a ver a cápsula a flutuar. Ela tem umas bolas flutuadoras por cima, que são habituais, porque se ela tivesse ficado com a parte de cima no mar, estas bolas iriam ser acionadas para ela ficar na vertical.

Sim.

Os mergulhadores não chegaram ainda perto dela. Estamos novamente a ver aqui imagens do barco da Marinha com o convés de voo.

Exato. Ainda uma tripulação com algumas dezenas de pessoas no barco à espera.

Sim, toda a tripulação. Este é um barco interessante, porque tem a capacidade de ter a doca inundável e permite que pequenos barcos ou aqui o caso da cápsula, entrem nessa doca e possam aceder pelo barco por essa doca. Há também helicópteros da Marinha que estão aqui à volta. Aliás, as imagens que nós estamos a ver de um helicóptero naval aqui da Marinha está por aqui e que está a acompanhar e está a filmar. Mas ainda não há mergulhadores aqui próximos da cápsula.

Há a questão dos 15 minutos, que ficam a aguardar 15 minutos ainda lá dentro. Eu perguntava-lhe outra questão. Há também a questão da quarentena. Estes astronautas não vão ter de cumprir qualquer período de isolamento, mas era uma prática comum nas missões ao espaço?

Sim, embora aqui isso não vá acontecer, nem vai acontecer no futuro, porque essa questão foi ultrapassada nas missões Apollo. Mas nas missões Apollo houve esse problema por quê? Porque nas duas primeiras missões, Apollo 11 e Apollo 12, havia receio de que pudesse haver qualquer micro-organismo que pudesse vir com os astronautas da Lua pra Terra. E claro que esse micro-organismo seria lunar, não seria terrestre. E portanto, havia esse receio. Mas depois, à medida que o programa Apollo foi decorrendo, já depois com a Apollo 14, 15, 16, 17, constatou-se que esse receio não tinha fundamento, porque não havia micro-organismos na Lua. E sendo assim, as quarentenas acabaram a partir da Apollo 14 e isso depois foi cancelado. Aqui não, aqui ainda por cima eles nem sequer pousaram na Lua, mas mesmo que eles tivessem estado mesmo na Lua, na superfície, eu penso que não se ia colocar essa questão hoje em dia, porque está mais que visto que a Lua não tem qualquer perigo biológico para os astronautas. E mesmo no futuro, na Artemis 4, por exemplo, quando for missão propriamente lunar, na superfície, isso provavelmente não irá colocar-se. Nós continuamos a ver aqui ela com os pequenos flutuadores ali por cima. A imagem está um bocadinho escura, mas não se vê ainda por aqui nenhum barco ainda próximo.

Nós vamos acompanhar ainda durante alguns minutos para ver se ainda vemos os astronautas. Se os virmos, eles estarão vestidos com os fatos que há 10 dias, ainda na Terra, antes de entrarem na nave, foi com os fatos cor-de-laranja que os astronautas deram os últimos passos na Terra. Agora, para este regresso, eles voltaram a vesti-los para esta manobra de regresso. Os fatos protegem os astronautas do calor estonteante que se fez sentir durante a viagem de regresso, José?

Não, por acaso não. Podemos falar agora um pouco sobre isso, que é a questão do calor dentro da nave. A temperatura nunca passa os 26, 27 graus dentro da nave, mas essa questão é garantida pelo isolamento térmico que a nave tem. Ou seja, não só na parte do escudo por baixo dela, como também à volta da própria forma da cápsula. Há umas telhas térmicas que protegem também a cápsula. E depois há ainda outros sistemas de isolamento e dentro da própria nave até também, há um sistema que retira um bocadinho do calor da respiração e dos instrumentos que estão dentro da nave. E portanto, a ideia é manter uma temperatura aceitável dentro da nave. E portanto, ela nunca pode passar os 26, 27 graus. Os fatos são importantes para outra questão. Esses fatos laranja que referiu, eles vestiram esses fatos agora na reentrada, são os fatos de sobrevivência. Eles estão ligados por um cordão umbilical aos sistemas da nave de oxigénio. Oxigénio, enfim, isto é uma mistura de azoto e oxigénio, ar da nave. E estão ligados. E depois tem outro aspecto interessante: são fatos que embora durante a descida não estejam pressurizados, eles estejam a respirar pelo cordão umbilical, mas o fato não está insuflado. Mas se por acaso fosse detectado, durante a descida, qualquer problema de despressurização da cápsula, eles automaticamente eram pressurizados, ou seja, insuflavam. E eles ficavam dentro deles insuflados para os proteger da diferença de pressão com o exterior. E portanto, são os fatos realmente de sobrevivência, são uns fatos muito interessantes e que são, eu diria, os mais avançados fatos desse género feitos até hoje, porque permitiam até, se houvesse um acidente qualquer durante a viagem, permitiam a sobrevivência durante vários dias para os astronautas. Portanto, são fatos realmente muito interessantes e dos mais avançados produzidos até hoje. Mas tinham essa característica interessante que é se, por acaso, tivesse ocorrido uma falha qualquer, uma despressurização, eles automaticamente ficavam insuflados e os astronautas ficavam protegidos dentro deles. No fundo, é para isso que eles servem. Mas eles agora não foram insuflados porque não houve qualquer despressurização, e eles agora vão desligar, enfim, daqui a pouco irão com certeza desligar o cordão umbilical de fatos. Há agora uma série de coisas que eles vão fazer.

Nós iniciamos esta emissão especial já na fase final deste regresso à Terra. O maior perigo vinha da compressão violenta do ar que se faz sentir à frente da cápsula. E como o José estava a referir, a nave está equipada com também um escudo de proteção térmico, que entretanto vai perdendo algumas camadas também com o impacto do calor. Já falámos, é um calor extremo mesmo. Como é que funciona este sistema de camadas? Vai-se libertando camadas à medida que se aproxima da Terra?

Sim, é verdade. Esse escudo que referes é um escudo que se consome durante a própria reentrada. Ele é um escudo muito resistente, ele é feito por blocos de um material resistente ao calor chamado Avcoat, que é uma resina epóxi com fibras de sílica misturadas, e é um material muito resistente ao calor, aguenta 2700 graus de temperatura. E é um conjunto complexo de blocos, aquilo tem uma base de titânio, são 186 blocos, e eles estão todos ali bem colocados, com uma grande precisão para que o escudo funcione bem. E é esse escudo que permite que a nave consiga passar a atmosfera sem ficar incinerada. Depois, além disso, como eu referia, o resto da nave também tem um revestimento térmico que permite aguentar temperaturas de 1200 graus, tem umas telhas térmicas que fazem essa proteção e que também estão à volta da nave. E as próprias janelas da nave, já agora também um aspeto curioso, também são feitas de um quartzo de alta pureza, depois também tem outros materiais misturados, mas que também aguentam temperaturas elevadas. Portanto, toda a nave está preparada para aguentar a passagem na atmosfera e o escudo é muito importante. Embora, como a gente acabou de referir, curiosamente, é a única parte, a nível de proteção térmica, que é consumível, ou seja, que acaba por se desfazer durante a reentrada. As telhas ficam, mas essa parte é consumida.

Exatamente, vemos agora um barco a fazer então a próxima saída.

É verdade. Este é o barco que traz os mergulhadores, é um pequeno barco que desceu do barco maior, cá está ele ali a aproximar-se da cápsula. É um barco rápido que a Marinha tem. Estão a bordo mergulhadores da Marinha que vão agora fazer a primeira abordagem à cápsula no fundo.

Exato. E é neste barco que vão ser transportados para aquele barco que vimos há pouco, de maiores dimensões?

Atenção que eles agora, pelo menos é o que está planeado, serão rebocados ou por este barco ou por um outro semelhante, que irá rebocá-los, porque eles irão continuar dentro da cápsula. Pelo menos é o que está programado. E depois só são retirados da cápsula quando estiverem dentro do barco maior, na tal doca inundável, que depois estará seca, e aí, sim, estará a equipa médica para os ir buscar. É um procedimento diferente daquilo que acontecia no tempo das missões Apollo, porque nas missões Apollo, o barco que se aproximava com os mergulhadores da Marinha, os astronautas passavam da cápsula para dentro desse barco e depois havia um helicóptero, da Marinha na altura também, que tinha uma cesta, no fundo, em que eles entravam para dentro da cesta e eram levados nessa cesta para dentro já do porta-aviões. E aqui não, aqui é um processo diferente em que, como há pouco referíamos, é um processo mais suave. Não há cá estas tropelias de andarmos com a ondulação para trás e para a frente e os pobres astronautas já estão exaustos, ainda por cima depois de andarem uns anos em baixos.

Depois de 10 dias de viagem.

Cá estamos a ver agora já muito próximo o tal barco rápido da Marinha.

Cá referiu que estamos a ver em direto do site da NASA, para quem quiser acompanhar, poderá também ver estas imagens.

Eu tenho a impressão que já existem mergulhadores na água neste momento.

Não, parece que sim, são mergulhadores.

Exatamente. Eles estão nuns barcos mais pequenitos ainda. Aparentemente, parecem-me ser quatro mergulhadores que estão lá já neste momento. A imagem está um pouquinho desfocada, mas dá uma ideia que será isso. O outro barco, o primeiro que chegou, continua por ali em redor.

Sim, agora já são dois.

Neste momento, eu até estou já a observar três barcos. Há um primeiro que chegou e há outros dois ali mesmo ao lado também.

Exato. Três barcos.

Por ali à volta.

Vai equipa médica, acredito eu, também nestes barcos. Serão feitos alguns exames médicos.

Não, são só mergulhadores. A equipa médica ainda está no barco principal.

E é aí que serão submetidos a alguns exames médicos.

Exatamente. É aí que eles vão ser resgatados, irão ser submetidos a exames médicos e irão depois ter esses procedimentos também. Mas neste momento, o que provavelmente irá acontecer, por isso é que eu há bocadinho referi que é o que está programado, é este primeiro barco de maior dimensão que chegou aqui, irá provavelmente colocar a cinta de flutuação, porque ainda não estou a ver a cinta ali à volta, e depois irá colocar cabos para rebocar a cápsula durante este pequeno percurso, porque o barco principal está aqui perto. Nós neste momento estamos a ver uma imagem mais distante.

Mais ampla.

E temos aqui dois barcos mais ou menos semelhantes que estão aqui à volta. E um terceiro ali. São três barcos que estão aqui à volta deles e um quarto. Agora estou a ver ali um quarto.

Exato.

E o helicóptero da Marinha. Por acaso temos um dos helicópteros da Marinha, aliás, não é o único.

Está também a fazer a aproximação o helicóptero.

Exatamente.

José.

Portugal, por acaso, tem helicópteros destes, mas são na versão terrestre. Este é o helicóptero, o Seahawk, que é usado pela Marinha norte-americana para os passageiros marítimos.

José, nós ainda podemos ficar dois minutinhos para acompanhar aqui mais, mas perguntava-lhe o que é que sucede agora nestes próximos dias? Que vida vão ter os astronautas amanhã, depois? O que é que vão fazer?

Uma das primeiras coisas que eles obviamente vão fazer dentro do barco principal são exames médicos, para ver como é que estão em termos físicos, nomeadamente. Vão fazer realmente esses exames. Depois eles irão ser transportados para Terra, para San Diego, neste caso, irão depois para as instalações da NASA. E eu penso que o regresso a casa, eu não sei de corpo caso, não consegui ver nenhuma programação quanto a isso, mas penso que o regresso a casa será rápido. Eles, provavelmente, a família, eu não sei se eles já terão familiares, mas é possível.

Estarão a aguardar no barco.

Podem já ter familiares dentro do barco principal, do John P. Murta, que estejam lá já familiares deles, mas por acaso não vi nenhuma informação sobre isso, não sei se terão ou não, mas é possível que sim. Eles agora, quando chegarem a terra firme, irão para as instalações da NASA e depois eles brevemente irão para casa, porque não haverá quarentena, não há nada disso. Os exames médicos que eles estarão a fazer também os farão rapidamente, com certeza, e depois irão regressar a casa e já estar com as famílias, claro, que é o mais importante.

Claro, exatamente.

Nós temos aqui um homem desses que está fora de casa, que é o canadiano. Não sei se ele depois regressará rapidamente ao Canadá ou não. Também não li nada sobre isso, mas é o que está mais fora de casa. Os outros três são norte-americanos, é um pouco diferente.

José Augusto Marques, vamos ter que fechar esta emissão. Muito obrigado pelas suas valiosas explicações.

Foi um gosto.

A missão Artemis 2 foi concluída com sucesso. Praticamente nada correu mal. Pode falar-se num teste perfeito para as intenções da NASA de voltar ao lunar, a aterrar na Lua, daqui a já dois anos, em 2028. Esta foi a primeira vez em mais de 50 anos que a humanidade foi à Lua. Nós, aqui na Rádio Observador, vamos continuar a acompanhar os próximos passos desta missão, agora já com os pés bem assentes no planeta Terra, mas sempre com a cabeça na Lua. Amanhã há um novo episódio do programa "Cabeça na Lua", o programa que foi acompanhando esta aventura espacial. Eu sou o Ricardo Lopes, estou de regresso já daqui a nada para atualizar as notícias. Até já.