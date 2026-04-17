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É uma hora.

Boa noite, eu sou o Martim Madeira, é uma da manhã, está na hora de atualizar toda a informação na Rádio Observador. Começamos com uma notícia de última hora: Donald Trump pede ao Hezbollah para se portar bem, numa publicação na rede social Truth Social. O presidente dos Estados Unidos pediu ao Hezbollah para não fazer mais ataques, nem provocar mais mortes, para que haja paz no Líbano. Trump diz que o cessar-fogo entre Israel e o Líbano tem de ser cumprido. No entanto, Israel já violou o cessar-fogo com novos ataques no sul libanês e com voos de reconhecimento. A paz durou duas horas. Informação da Agência Nacional de Notícias do Líbano, há relatos de bombardeamentos de artilharia israelita contra as localidades de Khiam e Dibbin, no sul do país, acompanhados por rajadas de metralhadora em simultâneo no oeste do Vale do Beca. O correspondente da agência dá conta da atividade aérea com um avião de reconhecimento a sobrevoar a região de Ras Aya e a encosta ocidental do Monte Hermon. Minutos antes do início da trégua, foram ativados alertas antiaéreos no norte de Israel. Ainda assim, houve festejos nos céus da capital do Líbano na noite de quinta-feira. Com a entrada do cessar-fogo em vigor, os céus de Beirute foram eliminados por rajadas de tiros de metralhadora, num cenário que a imprensa local está a descrever como de comemoração. Um grande número de carros circula também pelas ruas da capital libanesa em clima de celebração. Entre eles, estão famílias deslocadas que regressam aos abrigos onde estiveram instaladas longe de casa, nos subúrbios de Beirute. Seguimos com a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, indica que 28 profissionais receberam pagamentos indevidos de cirurgias adicionais no Hospital de Santa Maria. Foram €818 mil pagos a 18 cirurgiões, seis enfermeiras e seis assistentes operacionais. Os dados constam de uma nota de esclarecimento divulgada pela IGAS sobre o resultado do inquérito à atividade cirúrgica feita em produção adicional no Santa Maria. A Inspeção-Geral salientou ainda que, apesar de apenas se poder pronunciar relativamente às situações analisadas no processo, isso não desonera o Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Santa Maria de analisar e atuar em relação às demais cirurgias pagas, como cirurgias de ambulatório. Os mais de €800 mil terão de ser devolvidos pelos profissionais que os receberam. A IGAS assegura que vai acompanhar a reposição dos valores apurados, cujo processo já está em curso. O Partido Socialista está a decidir se insiste ou não no nome de Tiago Antunes para Provedor da Justiça. Os socialistas não se quiseram comprometer, já com uma decisão, depois de Tiago Antunes ter falhado a eleição por 50 votos. Depois de conhecidos os resultados, a direita aplaudiu, mas Eurico Brilhante Dias lembrou que o PS cumpriu o acordo com o PSD e, por isso, ainda está a refletir quanto ao futuro. Miguel Vitor Dias.

O PS ainda mantém todas as opções em aberto.

Estamos a fazer essa reflexão, em primeira instância, com o senhor professor Tiago Antunes. Naturalmente, é muito cedo para apresentar qualquer decisão definitiva.

Eurico Brilhante Dias não revela se os socialistas vão insistir no nome de Tiago Antunes, mas lembra que o PS cumpriu com a palavra.

O grupo parlamentar do PS cumpriu o seu mandato e cumpriu o acordo interpartidário.

E reforça que os deputados socialistas votaram no nome indicado.

Penso que teve o conforto de ter o grupo parlamentar do Partido Socialista e, aliás, também deputados à esquerda do PS que votaram.

Deixando a farpa ao líder da bancada do PSD, Hugo Soares, por não ter conseguido fazer cumprir este acordo.

Nem todas as lideranças parlamentares têm a minha sorte.

Já André Ventura ficou contente com o resultado e aposta em convencer o PSD a retirar o PS da equação.

Este é um dado positivo porque era, de facto, uma má escolha e uma escolha que trazia de volta tudo aquilo que foi a herança, na nossa perspectiva negativa, do José Sócrates, do costismo. Temos agora condições, penso eu, de começar um novo processo.

Maria Morais Lopes, da Iniciativa Liberal, prefere destacar o papel de Rui Rocha para denunciar Tiago Antunes.

Em causa não estava o seu mérito profissional ou até acadêmico, estava aquilo que estava a ser feito nas sombras, a máquina socrática, que contaminava a opinião pública.

Mas, em defesa do nome, Rui Tavares, do LIVRE, diz que Rui Rocha não é exemplo.

Ainda há pouco tempo chamava idiota ao presidente da República, e peço desculpa pela expressão, mas ela está documentada, se vem a distinguir agora por ter movido uma vendetta contra alguém de quem discorda, acusando essa pessoa de há 20 anos nos blogs ter escrito ou ter feito parte de blogs.

As reações dos partidos ao falhanço na eleição de Tiago Antunes para a Provedoria da Justiça.

Para além desta votação, que terá de ser repetida, também a eleição do Conselho de Opinião da RTP foi adiada por causa de dúvidas quanto às indicações do CHEGA. Tomou posse esta quinta-feira o novo diretor nacional da Polícia Judiciária. Carlos Cabreiro diz que é um privilégio assumir o cargo. Foi empossado pelo primeiro-ministro, vai cumprir o mandato de três anos. Carlos Cabreiro está na Polícia Judiciária há 35 anos. Começou como inspetor estagiário, ganhou destaque na direção da Unidade de Combate ao Cibercrime e chega agora ao mais alto cargo dentro desta força de segurança. Carlos Cabreiro promete fazer de tudo para estar à altura do cargo.

Reitero agora publicamente a honra e o privilégio pessoal que sinto em assumir o cargo de diretor nacional da Polícia Judiciária. Apresento-me imensamente grato pelo desafio, expresso por isso que esta nomeação me deixa extremamente honrado e investido de um compromisso solene que declaro. Tudo farei para exercer o cargo com elevado sentido de serviço público, determinação, dedicação

Vontade de continuar a dignificar o nome da Polícia Judiciária e corresponder às expectativas que estiveram na base da minha nomeação.

Também Luís Montenegro discursou na tomada de posse. O primeiro-ministro insiste que apesar de Portugal ser um país seguro, há que evitar riscos.

O facto de sermos um dos países mais seguros do mundo não quer dizer que daqui a alguns anos continuemos a ser, se nada fizermos para alimentar o nosso sistema de segurança e de justiça. Para isso precisamos de bons protagonistas na gestão e direção das instituições. É isso que pretendemos com a Direção Nacional da Polícia Judiciária, é isso que confiamos com o doutor Carlos Cabreiro.

Luís Montenegro no Salão Nobre do Ministério da Justiça, onde tomou posse o novo diretor da Polícia Judiciária. Cerca de mil elementos das forças de segurança protestaram durante esta noite de quinta-feira em frente à residência oficial do primeiro-ministro. Estão contra os cortes nas reformas. A contestação subiu de tom depois de a Assembleia da República ter chumbado, em fevereiro, iniciativas que pretendiam aumentar o complemento de pensão de militares das Forças Armadas e da Guarda Nacional Republicana e de pessoal das forças de segurança. De acordo com estas propostas apresentadas pelo CHEGA e pelo PCP, a reforma deveria corresponder a 90% do último vencimento recebido. Ora, as novas regras supõem um corte que pode ultrapassar os 30%. O presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, Paulo Santos, explica o que levou a PSP, a GNR, os guardas prisionais e a Polícia Marítima a saírem esta quinta-feira à rua.

Temos que continuar esta luta porque estamos a falar de questões muito penosas para os profissionais das forças de segurança, principalmente dos colegas mais jovens. Isto tem a ver tudo com o regime de convergência de pensões de 2005 e também de 2017, em que os mais jovens poderão ter cortes superiores a 40%. O que eu acho é que, com toda a solidariedade para com todos os trabalhadores, estamos a falar de profissionais que têm especificidades e particularidades no exercício da sua missão, desde logo, a disponibilidade permanente, o risco, trabalhar por turnos, trabalhar às noites.

Já o presidente da Associação dos Profissionais da Guarda, César Nogueira, diz que os militares na Guarda Republicana já têm restrições ao longo da carreira e tinham a expectativa de ter uma reforma completa e mais justa, condizente com todo o sacrifício. Passamos ao desporto. Nas competições europeias, nesta quinta-feira, Portugal teve um sabor agridoce. Liga Europa, Porto e Braga estiveram em campo. Os bracarenses seguiram em frente, mas os dragões estão fora da competição. O Porto perdeu por 1 x 0 frente ao Nottingham Forest. A expulsão do defesa Bednarek, logo aos oito minutos, dificultou a tarefa dos azuis e brancos. O conjunto de Farioli não consegue assim chegar às meias-finais da competição europeia. No entanto, o treinador italiano destaca a postura lutadora dos jogadores e garante que está orgulhoso da equipa.

Acho que toda a gente está a questionar como poderia ter sido a segunda mão destes quartos de final jogados 11 contra 11. No Dragão fizemos um jogo fantástico, com várias oportunidades e esta noite com 10 homens, os jogadores foram até ao limite. Na segunda parte criámos boas oportunidades, duas bolas na barra, tivemos um espírito incrível. Claro que não estou feliz com o facto de estarmos fora da competição, mas estou muito orgulhoso por trabalhar com este grupo de jogadores.

Francesco Farioli reitera que não há tempo para descansar. A equipa do Porto tem treino já amanhã para preparar a receção ao Tondela. No domingo, o foco do Porto foi eliminado da Liga Europa. Não consegue vencer em terra de Sua Majestade. Em Inglaterra, já foram 23 jogos dos Dragões em toda a sua história, nunca ganharam um jogo. Sorte diferente teve o Sporting Clube Braga depois de ter vencido o Betis, em Espanha, por 4 x 2. Paulo Vitor, Vitor Carvalho, Ricardo Horta e Gorbi marcaram os gols da partida. Os bracarenses estiveram a perder por 2 x 0, mas conseguiram a remontada. Na reação à partida, Carlos Vicent, técnico do Braga, adianta que o período do intervalo foi fundamental para reequilibrar a equipa.

No intervalo falámos sobre esta oportunidade única. Estávamos à distância de um gol. Tínhamos armas para fazê-los perder. Tínhamos que insistir na pressão, insistir no nosso jogo, insistir no que queríamos dentro do campo e através dessa crença e dessa fé em nós e no nosso trabalho, chegaram as oportunidades de fazer gols, tanto que no início da segunda parte conseguimos mesmo marcar.

O Braga segue em frente na competição. Na meia-final vai medir forças com o Friburgo, da Alemanha. É a segunda participação da história do Sporting Clube Braga nas meias-finais da Liga Europa. A última foi em 2010, 2011, época em que o Braga chegou mesmo à final da Liga Europa. Perdeu com o foco do Porto na altura. A ver vamos se o Sporting Clube Braga consegue repetir esse feito de chegar à final da Liga Europa. Primeiro tem o Friburgo pela frente. Desde 2014 que uma equipa portuguesa não chegava a uma meia-final de uma competição europeia. Ponto final neste jornal da 01:00. A informação está de regresso à 13:30. Até já.