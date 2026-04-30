Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Uma hora. Muito boa noite, é uma da manhã, hora de atualizar toda a informação na Rádio Observador. Começamos com desporto. Esta noite o Sporting empatou a duas bolas com o Tondela, fica assim oficialmente afastado da luta pelo título. Os Leões chegaram aos 90 minutos a vencer 2 x 0, mas em apenas quatro minutos, já em tempo de compensação, acabaram por sofrer dois gols. Rui Silva, guarda-redes do Sporting, ainda defendeu um pênalti também nos descontos. O Sporting fica assim em terceiro lugar, a dois pontos do Benfica, e depende do eventual deslize dos encarnados para alcançar o segundo lugar. No final da partida, Rui Borges destacou a boa segunda parte dos Leões, mas diz que a equipa devia ter sido mais competente nos momentos decisivos do jogo.

Sofremos dois gols de bola parada, um com alguma sorte para o adversário, que foi o gol na própria baliza, mas tínhamos que ser mais competentes nesse momento de jogo. Uma segunda parte onde fomos muito bem, entramos muito bem, tiramos muito bem no jogo, com mais tranquilidade, com muita qualidade, com boas reações à perda. E realmente nesses últimos 10 minutos, ou últimos cinco, acabamos por ser infelizes, mas não há justificação, é continuar a trabalhar e seguir o nosso trabalho e o nosso caminho.

Declarações do técnico leonino à Sport TV, no rescaldo do jogo, que coloca o Sporting atrás do Benfica. Já para o Tondela, este jogo foi uma luz ao fundo do túnel, está em penúltimo classificado. Para a semana vai jogar com o Casa Pia, que é antepenúltimo, numa partida decisiva para ver quem se consegue afastar da zona de despromoção. No final do jogo, o técnico do Tondela pediu que, nesta reta final de campeonato, a equipa não entre em campo com essa pressão.

Na nossa situação, qualquer ponto é decisivo, mas a tabela e os pontos não podem entrar para dentro de campo conosco. Nós temos que entrar com o plano de cada jogo, porque estamos numa situação em que temos que ganhar, temos que pontuar, especialmente nos jogos que agora nos restam, porque hoje jogamos em casa do atual campeão nacional, uma equipa que esteve esta época entre as oito melhores da Europa. Mas o ponto tem que ser o resultado do que é uma preparação, do que é a performance, do que são a abordagem às diferentes fases do jogo.

Escutamos aqui Gonçalo Feio, técnico do Tondela, aos microfones da Sport TV. Na política, o ministro dos Negócios Estrangeiros volta a justificar a utilização norte-americana da base das Lages para ataques ao Irão. Entrevistado na RTP Notícias, Paulo Rangel defende a posição que tem tido o governo português, explica que o acordado é que a base possa ser utilizada em contexto de retaliação. Mas quanto a quem começou a guerra, o ministro desvaloriza.

Nós pusemos esta condição de ser sempre em resposta a ataques e que fosse proporcional e necessária e que fosse, como eu digo, não contra alvos civis, contra alvos militares.

Mas na verdade, quem dá origem a esta guerra é um ataque dos Estados Unidos que não corresponde a um ataque do Irã. Portanto, por isso é que eu questiono.

Vitor Gonçalves, desculpe, mas isso aí é uma petição de princípio. Uma vez que nos foi pedido, já depois de iniciado este conflito, aquilo que nós dissemos é: no contexto do conflito, tem que ser uma retaliação, uma resposta. Portanto, nós não estamos falando do antes, estamos a falar já depois, que é quando nos é pedido. E portanto, sob esse ponto de vista, é assim.

Escutávamos aqui Paulo Rangel, entrevistado na RTP Notícias. Paulo Rangel que ressalva que Portugal não apoia nem subscreve o conflito no Irão. Já voltamos a Paulo Rangel, porque Donald Trump também falou sobre o conflito no Médio Oriente. Foi questionado sobre que prazo estabelece para o término do conflito. O presidente norte-americano admitiu que não sabe qual dos dois conflitos vai durar mais tempo, se este de que falamos ou se o que acontece na Ucrânia.

Que guerra é a que terminaria primeiro? Bem, eu não sei, talvez tenham pratos parecidos. Agora o Irão tem que se render. Só têm de dizer: "Nós desistimos". A economia deles está mesmo em apuros. É uma economia morta.

Declarações do chefe de Estado americano na Casa Branca. Sublinha que o Irão terá de se render e volta a insistir que está militarmente derrotado e que a economia iraniana está em queda, com uma inflação nunca antes vista. Trump elogiou também a Marinha norte-americana, enaltecendo a maneira como está a executar o bloqueio ao estreito de Ormuz.

Bem, o bloqueio é de gênio. O bloqueio tem sido 100% infalível, mostra como a nossa Marinha é boa. Garanto-vos, ninguém vai andar aqui com brincadeiras.

Já sobre uma nova ronda de negociações com o Irão, Trump considera que é uma perda de tempo ir até ao Paquistão para ver um pedaço de papel que não gosta. Voltamos agora à entrevista de Paulo Rangel, mas desta vez sobre um tópico nacional. O ministro dos Negócios Estrangeiros considera que a eventual greve geral que a CGTP pode confirmar no dia 1 de maio não vai ter qualquer consequência sobre as pretensões do governo relativamente à lei laboral. Paulo Rangel afasta, inclusive, qualquer influência da paralisação.

Eu acho que nenhuma.

Nenhuma?

Nenhuma, porque sinceramente, a última greve geral não teve, ao contrário do que foi dito, a expressão que se disse. Portanto, não teve. Sinceramente, sabe que eu acho que, às vezes, realmente fazer reformas em Portugal é um grande desafio, porque a proteção dos trabalhadores passa por um quadro mais flexívelNão há dúvidas sobre isso.

Para o ministro, a greve geral está até a ser banalizada. Fala mesmo num abuso do direito à greve.

Como eu digo, com toda a legitimidade e com todo o respeito, mas abusar da greve geral só prejudica os trabalhadores, as forças sindicais e o próprio conceito de greve. Isso não tem qualquer dúvida. E eu julgo que, infelizmente, é isso que está a acontecer.

Declarações de Paulo Rangel na grande entrevista da RTP Notícias. O Chega compromete-se a aprovar a reforma laboral promovida pelo governo. Para isso, basta a AD baixar a idade da reforma. No debate quinzenal desta quarta-feira, André Ventura apontou essa condição como essencial.

O senhor ministro pode reconhecer ao dia de hoje que fez tudo mal na reforma laboral, tudo mal. E sim, senhor primeiro-ministro, ouça-me bem, se quer fazer isto, vai ter que baixar a idade da reforma em Portugal.

A condição imposta por André Ventura para que o Chega dê luz verde à nova lei laboral. Isto num dia em que a UGT admite convocar uma greve geral. A CGTP, também como já frisei neste jornal, deve anunciar o mesmo depois de amanhã, no Dia do Trabalhador. Pela primeira vez em Portugal, a Casa Civil da Presidência da República vai ser liderada por uma mulher. António José Seguro nomeou ontem, oficialmente, Cláudia Ribeiro, que já assumia funções de forma interina. O chefe de Estado regista com particular satisfação que, pela primeira vez na história da presidência, uma mulher fique à frente da Casa Civil. Sublinha que este passo reflete um compromisso com uma representação mais equilibrada nas mais altas responsabilidades públicas. Cláudia Ribeiro já tinha sido consultora para os assuntos políticos de Marcelo Rebelo de Sousa em 2021. Deixa, no entanto, a outra função que tinha de secretária do Conselho de Estado. Para esse lugar, foi nomeada Cristina Correia. Mudamos de tema. O governador do Banco de Portugal explica que o facto de ter comprado ações da Galp, da Jerónimo Martins e de outras empresas que estão a lucrar com o aumento do custo de vida por causa da guerra do Irão. Álvaro Santos Pereira admite que foi informado das regras, mas decidiu investir na mesma, poucos meses depois de ter assumido as funções de governador. Explica agora que pensava que só não podia comprar ações diretamente da banca, mas estava errado. As mais-valias que recebeu dos investimentos na Galp e nas outras empresas cotadas vão ser doadas a uma instituição de solidariedade social. É uma garantia deixada por Álvaro Santos Pereira, de todas as empresas em que investiu, contas aproximadas feitas pelo Observador apontam para que a carteira de ações do governador do Banco de Portugal teria hoje um valor global de cerca de €34 mil. Este caso a envolver o atual governador, Álvaro Santos Pereira, faz parte de um artigo que está em destaque no site do Observador. E é com esta notícia que fechamos este jornal da uma da manhã. Eu regresso já daqui a sensivelmente 20 minutos para atualizar toda a informação. Fique por esse lado. Até já.