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Começa agora o Jornal da Meia-Noite, numa edição do António José Soares. António, vem aí a Hermínia. Depois da Eowyn, há mais uma tempestade a caminho de Portugal. O IPMA já emitiu avisos amarelos para 10 distritos.

Os efeitos começam a sentir-se a partir de domingo. Ventos ciclónicos com rajadas que podem ser superiores a 100 km/h, ondas superiores a oito metros e chuva forte e persistente vão ser os principais efeitos da passagem da tempestade Hermínia por Portugal continental. Por enquanto, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu avisos amarelos para chuva forte em nove distritos: Leiria, Coimbra, Viseu, Guarda, Aveiro, Porto, Braga, Viana do Castelo e Vila Real. Por causa do vento, há também seis distritos sob aviso amarelo e três devido à agitação marítima. A costa está sob aviso laranja de Aveiro até Viana do Castelo. Prevê-se ainda a emissão de avisos de neve também para segunda-feira.

Mudamos de tema agora neste jornal. O PS vai apresentar na próxima semana uma alternativa à extinção da manifestação de interesses do governo.

O anúncio foi feito esta noite por Pedro Nuno Santos, em Tondela. O secretário-geral do PS considera que a solução do governo para o problema da imigração é um vazio legal e, por isso, o Partido Socialista vai apresentar uma outra alternativa para regular esta questão no nosso país.

Não só porque não queremos recuperar esse instrumento, mas também porque a solução do governo, que é um vazio legal, também é uma má solução. Aliás, porque empurra para a ilegalidade muitos trabalhadores estrangeiros. Um partido humanista como o meu tem que ter a preocupação pela forma como o país recebe quem vem trabalhar para Portugal. É fundamental que nós tenhamos a capacidade de receber, de acolher e ter um Estado Social capaz de responder a essa procura adicional. Se nós não formos capazes de garantir essas condições, nós estamos a prestar um mau serviço do ponto de vista do humanismo.

Declarações do secretário-geral do PS, captadas pela RTP3 esta noite em Tondela, onde Pedro Nuno Santos rejeitou as críticas que o acusam de virar à direita.

Uma das vozes que criticou Pedro Nuno Santos foi o líder do Chega. André Ventura acusa o secretário-geral do Partido Socialista de hipocrisia sobre o tema da imigração.

Em causa estão as declarações de Pedro Nuno Santos, numa entrevista ao Expresso, em que admitiu que o fim da manifestação de interesse atraía imigrantes sem garantia de emprego. Já esta noite, na SIC, o presidente do Chega disse serem contraditórias as palavras de Pedro Nuno Santos, esta mudança de postura do líder dos socialistas sobre imigração, e afirma que a culpa sobre a situação atual do país relativamente a esta questão é do PS. Ventura refere ainda que Pedro Nuno Santos está a assumir uma posição diferente sobre o tema apenas para recuperar terreno no campo político e afirma mesmo: o PS está a dar razão ao Chega.

Pedro Nuno Santos está numa posição de absoluta incoerência, como aliás o PSD também tem estado, que é: perceberam que o Chega tinha razão ou, pelo menos, que uma grande parte do país dá razão ao Chega em matéria de imigração, que tem que haver uma imigração controlada, que há um certo tipo de crimes relacionados com a imigração que estão a aumentar muito, e perceberam que o Chega tinha razão e agora estão a vir atrás do prejuízo. Mas no caso do PS, é particularmente hipócrita. O PS tem mudado o discurso na imigração e na segurança por uma razão, Rodrigo, porque percebeu que o Chega tinha razão. Portanto, o que é que isto revela do Pedro Nuno Santos? Hipocrisia, falta de apoio político, porque nem internamente está a conseguir segurar o próprio Partido Socialista, como se viu hoje.

André Ventura, esta noite na SIC. O presidente do Chega acrescenta ainda que uma das primeiras medidas que implementaria, se fosse primeiro-ministro, seria a deportação de imigrantes ilegais.

António, falamos agora acerca do reencontro artístico de Carolina Deslandes e Diogo Clemente, no palco do Coliseu, em Lisboa.

São dois concertos neste reencontro. O primeiro foi esta sexta-feira à noite, o segundo é já este sábado. O concerto "Eu e Ele" vai trazer ao palco 20 músicas. São êxitos conhecidos por todos. O espetáculo vai contar também com língua gestual portuguesa. "O Observador" acompanhou o ensaio geral que decorreu em Alcochete e, Carlos Pedro, há uma mensagem que tanto Carolina Deslandes como Diogo Clemente querem passar em palco.

O Coliseu de Lisboa é o palco que marca o reencontro artístico de Carolina Deslandes e Diogo Clemente. Nesta sexta-feira, dia 24, e no dia seguinte, sábado, a dupla volta a encher o Coliseu dos Recreios para a reedição do espetáculo "Eu e Ele", um reencontro em palco que não acontecia desde 2017.

As montanhas das relações têm sempre este vai e vem, que é natural da vida, são movimentos naturais da vida, mas quando temos todos os valores bem assentes e que nos queremos guiar por eles, voltamos sempre ao porto seguro.

Juntos na vida e no trabalho, porque vale a pena, mesmo que nem sempre seja fácil, ainda assim, asseguram: ganham os dois e ganha a música.

Temos as duas personalidades fortes, porque temos demasiada confiança. Às vezes, quando tu trabalhas com pessoas com quem tens demasiada confiança, é difícil gerir e ser tão profissional como és com as outras pessoas, mas é sempre o melhor resultado.

Mas isso também permite coisas.

É verdade, é sempre o melhor resultado.

As canções vão continuar a surgir, garantem, mas as atuações, essas, serão cada vez mais raras.

É um lugar que nós temos e voltamos quando quisermos, sempre, mas acho que é um lugar que também não queremos cansar. Acho que é isso. Fizemos em 2017, fazemos em 2024, depois, provavelmente, vamos fazer quando formos os dois velhinhos.

Até lá e sem cansar, Carolina Deslandes e Diogo Clemente atuam sexta e sábado no Coliseu de Lisboa. Serão cerca de 20 músicas, êxitos conhecidos de todos, que significam um regresso ao passado e que são, ao mesmo tempo, uma amostra do presente.

O fogo que nos aqueça do frio. Podemos aquecer.

Reportagem do jornalista Carlos Pedro, que acompanhou o ensaio do concerto "Eu e Ele", que marca o regresso de Carolina Deslandes e Diogo Clemente aos palcos.

No desporto, Bruno Lage deixa a promessa: ninguém está a pensar no jogo do Benfica contra o Juventus e acrescenta: o foco dos jogadores está todo no duelo com o Casa Pia.

Uma garantia deixada pelo técnico encarnado na conferência de antevisão do jogo deste sábado. Bruno Lage admite que até pode rodar jogadores, mas apenas por causa do desgaste e nunca em função do jogo da Liga dos Campeões.

Seria um erro estratégico da nossa parte estar a pensar no jogo à frente. O foco total tem que ser no jogo de Casa Pia. É isso que eu quero. Foi o sentimento que eu passei aos jogadores e sinto os jogadores completamente focados no jogo com o Casa Pia, porque dependemos de nós para vencer o campeonato. Precisamos destes três pontos para vencer o campeonato. Por isso o foco total é no jogo Casa Pia e amanhã eu decidirei, em função também daquilo que for o eventual desgaste, o melhor momento de cada um para escolher o 11 certo, para fazermos um grande jogo frente ao Casa Pia.

Casa Pia-Benfica, às 18h deste sábado, a contar para a 19ª jornada da Liga. Depois, às 20h30, é a vez do Sporting receber o Nacional. Ambas as partidas têm análise e relato em direto aqui na Rádio Observador.

Tempo agora para espreitarmos outras notícias que estão a marcar a atualidade, António.

Vão ser libertadas mais quatro reféns do Hamas este sábado. As famílias já confirmaram os nomes das quatro mulheres. O Fórum das Famílias dos Reféns Israelitas publicou esta sexta-feira estes nomes destas quatro militares, que devem ser libertadas na segunda troca entre Hamas e Israel. Em troca das quatro reféns, Tel Aviv deve libertar 200 prisioneiros palestinianos, incluindo 120 militantes que cumprem penas de prisão perpétua. É inaugurada este sábado a Braga 25, capital portuguesa da cultura. A cerimónia é conduzida pela atriz Margarida Vila-Nova. A ministra da Cultura, Dalila Rodrigues, vai estar presente. O programa de abertura da Braga 25 estende-se ao longo de todo o dia, com propostas que vão ocupar vários espaços e algumas das principais praças da cidade. Para terminar, Ana, como é meia-noite, vou dar-te uma sugestão para este sábado e domingo.

Então.

Uma visita a Paris. O que é que te parece?

Paris é sempre uma boa ideia, é sempre um sítio maravilhoso para visitar. Mas há algum motivo em especial para ir este fim de semana à capital francesa, António?

Sim. Pela primeira vez, o Louvre vai receber uma exposição dedicada à relação da arte com a moda. Não sei se sabes, mas a coleção do Louvre, que é o museu de arte mais visitado em todo o mundo, não tem peças de roupa, apenas tem 13 mantos que datam dos séculos 18 e 19. Só que este fim de semana vai ser diferente, com uma exposição que se chama "Louvre Couture: Objet d'art, objet de mode", que abriu ao público esta sexta-feira.

E, portanto, objet de mode, que tipo de objetos é que podem ser vistos nesta exposição? Acho que já estou a perceber, mais ou menos, do que se trata.

Para além de peças do departamento de objetos de arte do museu, também vamos poder ver itens históricos de designers da moda contemporânea, como Jean Paul Gaultier, Dior, entre outros. Vão estar patentes criações que vêm desde os anos 60 até este ano e estas peças todas estão distribuídas por várias salas e galerias e totalizam nada mais, nada menos, Ana, do que 9 mil m² de exposição.

Uau! É preciso praticamente um dia inteiro para ver essa exposição. António, e pode ser vista até quando essa exposição?

Pronto, aqui é que as notícias não são tão boas. Só até domingo, pois esta exposição abriu portas no âmbito da Semana da Moda de Paris Masculina e esta semana vai terminar já depois de amanhã.

Oh, que pena!

Vais ter mesmo é que apanhar o avião e ir já para Paris.

Exato. Ou é agora ou já não é. Eu se calhar posso ir, porque eu não vou trabalhar este fim de semana.

Eu vou. Fazes depois uma videochamada quando estiveres no Louvre.

Está certo, está combinado. Obrigada, António. Foi então o Jornal da Meia-Noite, edição do António José Soares. Sendo que eu posso ir a Paris, ele não, que vai trabalhar este fim de semana, mas é assim a vida.