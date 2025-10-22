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Boa noite, vamos atualizar as notícias. Morreu Francisco Pinto Balsemão, aos 88 anos. A notícia da morte do militante número um do PSD foi transmitida pelo presidente do partido, Luís Montenegro, durante o Conselho Nacional Social-Democrata esta noite. Quase à mesma hora, em comunicado, a Impresa, grupo de comunicação social fundado por Pinto Balsemão, informou que o antigo primeiro-ministro morreu de causas naturais e que os últimos momentos foram acompanhados pela família. Na mesma nota, o grupo classifica Francisco Pinto Balsemão como uma figura maior da defesa da liberdade, apologista intransigente da liberdade de imprensa e de expressão, que marcou a história do país nas últimas décadas. Ricardo Conceição, vamos relembrar o percurso de Pinto Balsemão.

O antigo chefe do governo fundou o primeiro canal de televisão privado e foi militante número um do PSD. Tinha 88 anos, nasceu a 1 de outubro de 1937, em Lisboa, cidade onde concluiu os estudos no Liceu Pedro Nunes, mais tarde a licenciatura em Direito. Desde cedo que teve uma participação muito ativa na vida política, através da imprensa e de alguns movimentos políticos da chamada Ala Liberal, ainda antes do 25 de Abril. Em 73, Pinto Balsemão avançava para a criação do primeiro semanário em Portugal, o jornal "Expresso". Atravessou, depois, o conturbado período que seguiu a revolução do 25 de Abril, precisamente na direção do Expresso. Um dos colaboradores mais próximos desse período foi Marcelo Rebelo de Sousa, que viria também a assumir o lugar de diretor do Expresso. No pós-revolução, fundou o PPD, hoje PPD/PSD, ao lado de Francisco Sá Carneiro, também de Magalhães Mota. Seis anos depois, assume o lugar no governo para assumir as funções de Ministro de Estado-Adjunto do Primeiro-Ministro. Um ano depois, torna-se primeiro-ministro de Portugal, com a morte de Francisco Sá Carneiro. Pinto Balsemão é obrigado a assumir a liderança do partido e também a chefia do governo. Acaba por ser primeiro-ministro em dois governos AD. Teve também um papel importante na adesão de Portugal à então CEE, hoje União Europeia, isto através da revisão constitucional de 82. Em 83, anunciou a demissão do cargo da chefia do governo, em junho de 83, isto na sequência de conflitos políticos, conflitos também internos na própria aliança e no próprio PPD/PSD. Com a saída do poder, Balsemão deixa para trás uma carreira política ativa. Concentra-se no negócio da comunicação social. Em 92, surge a primeira estação privada de televisão, a SIC vai pro ar, rompendo o monopólio, na altura, de 35 anos da RTP na televisão em Portugal. Em paralelo com a vida de empresário, Balsemão manteve uma forte ligação ao Grupo Bilderberg, a organização internacional que se dedica a juntar todos os anos, na mesma sala, vários membros da chamada elite política e econômica. A última intervenção política de Francisco Pinto Balsemão aconteceu há 35 dias, 16 de setembro, através de uma mensagem escrita de apoio ao candidato presidencial Luís Marques Mendes, ex-presidente do PSD.

Ricardo Conceição, a relembrar sobre o percurso de Francisco Pinto Balsemão, que morreu hoje aos 88 anos.

Laura, o presidente da República recorda Pinto Balsemão como um visionário, batalhador e social-democrata que Portugal nunca esquecerá.

SIC Notícias. Marcelo Rebelo de Sousa diz que Portugal deve muito a Pinto Balsemão e relembra Pinto Balsemão como uma das figuras mais marcantes dos últimos 60 anos.

Portugal deve-lhe imenso. Foi das figuras mais marcantes dos últimos 60 anos. Foi marcante na política. Recordemos, foi deputado na Ala Liberal, foi coautor de projetos de mudança da Constituição, de lei de imprensa, de lei de reunião, de lei de associação, de lei de liberdade religiosa, para mudar o Portugal ditatorial em Portugal democrático. Depois do 25 de Abril, foi fundador e era o número um do PPD, hoje PSD. Foi vice-presidente da Assembleia Constituinte, foi parlamentar, foi governante, foi presidente do partido, foi primeiro-ministro.

O presidente da República afirmou ainda que vai estar na reunião do Conselho de Ministros amanhã para assinar a votação de luto nacional pelo antigo primeiro-ministro. E o primeiro-ministro afirma que Francisco Pinto Balsemão é o símbolo da fundação do PSD. Em declarações aos jornalistas no final do Conselho Nacional do Partido Social-Democrata esta noite, o presidente do partido diz que recebeu a notícia com profunda consternação. Luís Montenegro afirma que Pinto Balsemão foi fulcral na criação do Partido Social-Democrata.

Prestamos já uma muito justa, merecida, calorosa, profunda homenagem àquele que é o símbolo da nossa fundação, dos nossos valores, do nosso percurso enquanto organização cívica, política e instrumento de intervenção no nosso país. Francisco Pinto Balsemão, com Magalhães Mota e Francisco Sá Carneiro Patrocinaram e fomentaram o ato de constituição do PPD na altura, hoje PSD.

Luís Montenegro confirmou também que vai propor ao governo decretar luto nacional a partir do dia das cerimônias fúnebres de Pinto Balsemão.

Sim, nós amanhã temos uma reunião do Conselho de Ministros e a nossa predisposição, já tive a ocasião de falar com alguns membros do governo, será decretar luto nacional no dia em que se vão realizar as cerimônias fúnebres relativamente ao doutor Francisco Pinto Balsemão.

Primeiro-ministro no final do Conselho Nacional do PSD.

E o presidente da Câmara Municipal de Lisboa diz que o país vai sentir uma falta enorme de Pinto Balsemão e que o mundo precisa de tudo que o antigo primeiro-ministro representa.

Entrevista à Sic Notícias, Carlos Moedas relembra um homem que tinha como referência política e que, sobretudo, teve o gosto de chamar amigo.

Vamos sentir uma falta enorme, porque o mundo precisa de Francisco Pinto Balsemão, precisa de tudo aquilo que ele representa e, para mim, sem dúvida, a maior referência política que tive e que tive o gosto de poder chamar amigo, de estar com ele tantas vezes, de o ouvir e seguir muitos dos seus conselhos. Mas era um homem absolutamente extraordinário.

Carlos Moedas diz ainda ter saudades de um homem que era tão moderno e tão à frente do seu tempo.

O ministro da Defesa também já reagiu. Considera que Pinto Balsemão foi uma das figuras incontornáveis do século XXI.

Entrevista ao Canal Nau, Nuno Melo afirma que o ex-primeiro-ministro foi uma grande figura, tanto na política como na imprensa livre.

Pinto Balsemão foi uma personalidade incontornável do século XX e do século XXI português, nas maiores dimensões da política e da imprensa livre. E foi deputado na ala liberal, com outras personalidades tão relevantes como Francisco Sá Carneiro, Magalhães Mota, Mota Amaral. Funda o Expresso, já no regime democrático, e funda o PSD. Foi primeiro-ministro em circunstâncias muito peculiares, é o rosto do Expresso.

Declarações do líder do CDS, Nuno Melo, no Canal Nau.

E Luís Marques Mendes também já reagiu. De resto, foi para ele a última mensagem política que Pinto Balsemão enviou há cerca de um mês. Luís Marques Mendes, o candidato presidencial, diz que Pinto Balsemão era um grande amigo.

E destaca a vida política do antigo chefe de governo.

Era uma pessoa de caráter, era uma pessoa vertical e, portanto, primeiro, de facto, o aspecto a sublinhar é a morte de um grande amigo. Perco aqui, de facto, um grande amigo. E depois há, sobretudo, no plano mais geral, três destaques que eu gostaria de fazer. Primeiro, é uma pessoa que tem uma vida política absolutamente notável. Notável mesmo. Deputado antes do 25 de Abril, mas combatendo o regime, e deputado depois do 25 de Abril para consolidar a democracia.

Luís Marques Mendes diz também que Pinto Balsemão é um exemplo e uma referência absolutamente incontornável na liberdade de imprensa em Portugal. O candidato a Belém relembra que o ex-presidente do PSD era um apoio para as eleições presidenciais.

E houve outras reações que acabam por marcar esta noite, Laura.

Precisamente. José Pedro Aguiar Branco, por exemplo, agradece a vida de serviço público de Pinto Balsemão. Uma nota enviada às redações, o presidente da Assembleia da República saúda a energia e o espírito de inovação de Francisco Pinto Balsemão. José Pedro Aguiar Branco diz que o antigo primeiro-ministro viveu uma vida longa, que se confunde com a própria história da democracia portuguesa.

Outra das reações que acabam por marcar esta noite, a de Aníbal Cavaco Silva, que fala numa figura fundamental para a liberdade de imprensa em Portugal, enquanto fundador do Expresso e da SIC. O antigo presidente da República recorda a condecoração com a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade, que atribuiu a Pinto Balsemão. Fala num pioneiro na comunicação social livre, mesmo antes da liberdade vingar em Portugal, diz Cavaco Silva numa nota publicada esta noite. Entretanto, há mais reações e elas sucedem-se. De resto, no liveblog que temos no observador.pt, estamos a atualizar essas informações ao minuto, mas agora importa também ouvir o que diz o ex-presidente do PSD, Rui Rio, que recorda Pinto Balsemão como um homem com quem se relacionava tanto a nível pessoal como a nível político.

Rui Rio relembra o primeiro Conselho Nacional do PSD, do qual fez parte e onde Pinto Balsemão também participou como líder do partido.

Tenho de recordar de duas maneiras. A maneira política, como toda a gente sabe, mas também a vertente pessoal, porque é alguém com quem eu privei diversas vezes. Vasse uma coincidência, o primeiro Conselho Nacional do PSD em que eu participei, foi o primeiro Conselho Nacional em que ele participou como líder do partido.

Declarações de Rui Rio no Canal Nau.

E há também uma reação de Pedro Santana Lopes, Laura.

Sim, diz que Francisco Pinto Balsemão foi um amante da democracia, presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz e antigo presidente do PSD. Fala num homem que sempre lutou pela liberdade de imprensa, mesmo durante a carreira política.

É um homem da liberdade, da boa liberdade. Lutou por ela antes do 25 de Abril, depois do 25 de Abril. Nada mais bonito que a liberdade. E conseguiu essa coisa extraordinária de ser primeiro-ministro e ter um jornal que semanalmente o criticava. E ele foi sempre inalterável na sua postura de respeito pela liberdade de imprensa

Declarações de Pedro Santana Lopes, o antigo presidente do PSD.

E há outras notícias que também acabam por marcar esta terça-feira. Já estamos na quarta-feira, dia 22 de outubro, é meia-noite e 17 em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. E Laura Figueiredo, há outros temas. Por exemplo, a Iniciativa Liberal admite abdicar dos vereadores eleitos nas autarquias em que o PSD procurar o Chega para maiorias em sítios onde foi a votos com os liberais.

O PSD está a tentar fechar acordos com o Chega para executivos camarários e adjuntas em alguns dos municípios mais importantes do país. Em Vila Nova de Gaia, por exemplo, o vereador do partido liderado por André Ventura confirma ao Observador que foi abordado e que se vai reunir com a equipa de Luís Filipe Menezes, enquanto em Sintra está a haver negociações, mas Marco Almeida nunca traçou linhas vermelhas. Surge agora um problema: a Iniciativa Liberal fez parte de várias coligações e recusa estar em executivos locais com o Chega, o que pode implicar com maiorias. Em reunião da Comissão Executiva, a Iniciativa Liberal decidiu não aceitar a integração de vereadores do Chega nos executivos camarários, onde o partido faça parte dessas coligações e abdica de qualquer cargo executivo conquistado eleitoralmente se o PSD decidir incluir o Chega nos executivos municipais.

Entretanto, numa outra matéria que ocupou as nossas atenções durante esta terça-feira, a situação relativa ao relatório relativo ao acidente no elevador da Glória, Carlos Moedas, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, disse que não vai reconduzir a administração da Carris depois de ter sido identificado um conjunto de falhas técnicas que chama bastante graves.

Uma notícia que foi avançada pela Sic Notícias, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa rejeitou então essa recondução da atual administração da Carris, liderada por Pedro Bogas, uma decisão que surge depois de Moedas ter conhecido as conclusões do primeiro relatório preliminar sobre o acidente com o elevador da Glória. Uma fonte próxima do autarca disse à Sic que Moedas considera bastante graves o conjunto de falhas técnicas detectadas ao longo de vários anos e processos que envolvem essencialmente as duas últimas administrações. O mandato do atual presidente Pedro Bogas acabava no final deste ano, que coincidia precisamente com o dos titulares dos órgãos autárquicos da autarquia de Lisboa.

E na tarde desta terça-feira, Laura, ouvimos Alexandra Leitão, esteve em direto na tarde política da Rádio Observador e nessa entrevista defendia o afastamento do Conselho de Administração da Carris.

Uma posição defendida por Alexandra Leitão no rescaldo então do relatório preliminar sobre o acidente. Em entrevista aqui na Rádio Observador, a recém-eleita vereadora do PS disse que os utentes da Carris perderam a confiança nos responsáveis da empresa.

Está quebrada, de forma irreversível, uma relação de confiança entre os próprios lisboetas e quem utiliza estes transportes e o conselho de administração e o presidente do conselho de administração da Carris. E, portanto, julgo que não há condições para o mesmo permanecer no cargo.

Alexandra Leitão não pede a demissão do presidente da Câmara de Lisboa, mas diz que se Carlos Moedas não fizer nada agora, é porque não se preocupa. Nessa entrevista à Rádio Observador, a vereadora socialista disse também que se houver responsabilidades da gestão anterior, do tempo de Fernando Medina à frente da Câmara de Lisboa, também terão de ser apuradas. As eleições presidenciais e o apoio já formalizado do PS, António José Seguro, foram também tema nesta entrevista. Alexandra Leitão considera natural esse apoio, mas sublinha que ainda não tomou uma decisão pessoal.

Eu própria, neste momento, também as eleições foram há pouco tempo, e encontro-me na minha reflexão relativamente àquele panorama que temos de candidatos presidenciais.

Portanto, ainda não tomou uma opção, é isso?

Estou na minha reflexão, francamente, estou em reflexão, mas repito, acho muito natural o apoio que o Partido Socialista deu ao seu ex-secretário-geral.

Alexandra Leitão, vereadora eleita pelo PS pra Câmara de Lisboa nas eleições autárquicas de há uma semana. Uma entrevista no Explicador e que já está disponível em podcast.

E a fechar este jornal da meia-noite, um jornal especial no dia em que tivemos notícia da morte de Francisco Pinto Balsemão. Uma nota para o futebol. O Benfica perdeu esta noite por 3x0 em Newcastle, no St. James' Park, frente ao Newcastle por 3x0. O jogo a contar para a Liga dos Campeões. Amanhã há mais Liga dos Campeões. O Sporting recebe em Alvalade o Olympique de Marseille. Jogo às 20h e que tem transmissão garantida aqui na Rádio Observador.