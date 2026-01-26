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É meia-noite. As notícias com Carlos Pedro. Jornal da meia-noite na Rádio Observador. A marcar a atualidade está a libertação da primeira luso-venezuelana, Carla da Silva. Estava detida na Venezuela há cinco anos e ia cumprir uma pena de prisão de 21 anos. A informação foi confirmada ao Observador pelo Ministério Português dos Negócios Estrangeiros. A luso-descendente estava acusada dos crimes de traição, conspiração, rebelião, tráfico de armas de guerra, associação criminosa e financiamento de terrorismo. Foi condenada em maio de 2024 por um tribunal de Caracas, juntamente com outras 28 pessoas, por alegadamente conspirarem contra Nicolás Maduro. O ministério liderado por Paulo Rangel confirma agora estar em contacto com a família de Carla da Silva. Esta é uma libertação que acontece no mesmo dia em que outros 80 presos políticos na Venezuela foram libertados ao longo deste domingo. Por cá, nas presidenciais, André Ventura volta a insistir na ideia de mudar a Constituição. Desta vez, o candidato quer acabar com a duplicação das subvenções vitalícias de antigos detentores de cargos públicos. O candidato apoiado pelo Chega fez uma alusão a uma notícia publicada no Correio da Manhã sobre políticos que acumulam duas pensões vitalícias, como é o caso, por exemplo, de Armando Vara. Por isso, André Ventura deixa um desafio a António José Seguro.

Nós hoje soubemos, através de um dos jornais, que as subvenções vitalícias continuam a ser pagas aos políticos e aos antigos titulares de cargos públicos, mas que há uns que não recebem uma, recebem duas. Ora, eu quis fazer uma revisão constitucional e o presidente é o guardião da Constituição e o meu opositor acusou-me de querer mudar a Constituição. Pois eu queria lançar aqui o apelo e a pergunta ao António José Seguro: ele concorda que se continue a receber subvenções vitalícias, pessoas que exerceram cargos públicos há não sei quantos anos. Algumas delas estão presas, como é o caso de Armando Vara, e recebe não uma, mas duas subvenções vitalícias. Ou seja, faz sentido que isto aconteça no sistema político hoje ou faz sentido mudarmos a Constituição para isso? É uma pergunta que eu gostava mesmo que o António José Seguro respondesse.

André Ventura a deixar aqui esta pergunta a António José Seguro, o socialista que este domingo confessou estar preocupado com uma eventual desmobilização de votos na sua candidatura, em virtude dos resultados das sondagens. Por isso, Seguro lembra que as sondagens não elegem presidentes e apela a uma votação maciça na sua candidatura. E Paulo Portas anunciou precisamente que vai votar em António José Seguro na segunda volta das eleições presidenciais. Uma revelação feita pelo antigo líder do CDS-PP no habitual espaço de comentário semanal na TVI. Portas diz que votaria em qualquer dos candidatos moderados que não passaram da primeira volta e, por isso, confessa que esta escolha é fácil.

Eu votarei no candidato moderado, como votaria em qualquer moderado que não foi aprovado na primeira volta, se tivesse passado. Ou seja, eu sei muito bem, desde o início, em quem nunca votaria para presidente da República. Qual é a missão essencial do chefe de Estado? É unir o país. Ora, não me parece, de todo, que o outro candidato, aquele senhor que grita muito, fosse para a presidência da República unir o que quer que fosse, porque ele só sabe dividir, pôr uns contra os outros, dividir a nação em tribos, em raças, em etnias, em confissões religiosas. E isso é o contrário da função presidencial.

Paulo Portas recorda ainda os tempos do governo de Pedro Passos Coelho para deixar elogios a António José Seguro.

António José Seguro foi uma pessoa decente, um político decente, num momento muito difícil para Portugal. Foi o da intervenção da troika, quando nós fomos à falência. Eu acho que sem a ajuda dele, nós não teríamos conseguido fazer o acordo social com a UGT na concertação social, nem a reforma laboral que criou imensos empregos e também a baixa do IRC. Ele foi desalojado de líder do Partido Socialista pelo doutor António Costa. Eu não acho isso um título de fraqueza. Acho isso até um título de nobreza.

Uma eleição entre o mais centrista dos nomes à esquerda e um candidato que está à direita da direita, colado ao extremismo. A leitura de Paulo Portas sobre esta segunda volta das presidenciais. Voltamos atenções para o futebol. O Benfica venceu na última noite, na Luz, o Estrela da Amadora por 4 x 0. O jogo ficou marcado pelas estreias dos jovens de 17 anos, Daniel Banjaki e Anísio Cabral. Os dois construíram o último gol das águias. Banjaki cruzou para a cabeça de Anísio, que assinou assim o primeiro gol com a camisola principal do Benfica. No final da partida, Banjaki revelou a conversa que teve com Anísio ainda antes do apito inicial.

Eu senti antes do jogo, ele disse que quando ele entrar, quando ele visse na área, para cruzar logo a bola. E foi o que eu fiz. Acabou por marcar.

Ao lado de Banjaki estava Anísio Cabral, que se mostrou radiante com o gol marcado.

É um sentimento inesquecível. Nem nos meus sonhos acreditava que no primeiro toque ia marcar o gol. Estou muito feliz pela assistência do Banjaki, ainda tornou o gol mais importante. Agora temos que continuar a trabalhar, que este é o início de uma coisa muito grande.

O gol que aconteceu precisamente aos 84 minutos, no dia em que Eusébio da Silva Ferreira, a maior lenda da história do Benfica, celebraria 84 anos de idade. Também satisfeito estava, naturalmente, José Mourinho, que não conseguiu encontrar muitos adjetivos para descrever os momentos, quer o gol de Anísio, quer a exibição de Banjaki.

Estou, de facto, muito contente com o episódio de um modo particular, porque é a estreia do Anísio em absoluto. O Banjaki faz um jogo extraordinário. O Anísio melhor não se podia pedir a um atacante. É fantástico

Mourinho sobre dois dos destaques deste encontro. Sidney Lopes Cabral foi outro dos elementos em evidência nesta goleada do Benfica. Contra a ex-equipa, o cabo-verdiano também se estreou a marcar e assistiu para um dos dois golos de Pavlídis, que chegou aos 19 golos na Liga, isolou-se de novo no topo da tabela dos melhores marcadores. Nota ainda para Rafa Silva, que voltou à luz ano e meio depois. Mourinho quis também elogiar Leandro Barreiro, que entrou no intervalo para, diz o técnico do Benfica, melhorar o jogo encarnado.

Uma segunda parte muito bem conseguida, uma primeira parte dominadora. Sem jogar brilhantemente na primeira parte, criamos duas ou três muito boas oportunidades de golo, principalmente aquela do Aursnes, que é uma posição em que normalmente acaba em golo. Mas depois na segunda parte, acho que a entrada do Barreiro deu outra dinâmica à equipa, seja na pressão mais alta, seja na velocidade nas transições. E depois é uma segunda parte bem conseguida.

Do outro lado, o técnico João Nuno destaca a atitude da equipa estrelista, mas lamenta o golo sofrido em cima do intervalo.

O golo de bola parada a terminar a primeira parte acho que nos deixa um bocadinho em dificuldade, depois logo o penalti a fazer 2 x 0, tira-nos completamente do jogo. A jogar aqui no Estádio da Luz, fica tudo mais difícil, mas a atitude dos jogadores está lá e vamos ter que continuar. Isto não é para perder dois jogos. Vamos zero pontos, mas para a semana temos um jogo com o Alverca para tentar ganhar.

Um jogo marcado já para o próximo sábado. Já o Benfica, que segue na terceira posição da Liga Portuguesa, joga no domingo contra o Tondela, fora de portas. Antes disso, luta pela vida na Liga dos Campeões contra o Real Madrid na próxima quarta-feira. Um jogo para ouvir com relato em direto aqui na Rádio Observador, tal como o Athletic Bilbao a Sporting, também da última jornada da fase da Liga dos Campeões. E nesta segunda-feira entra em campo o Futebol Clube do Porto recebe no Dragão a equipa sensação da prova, o Gil Vicente. A equipa de Barcelos que na época passada derrotou os azuis e brancos na cidade invicta, ainda com Vítor Bruno como técnico do Futebol Clube do Porto. Na antevisão deste encontro, o técnico portista, agora Farioli, deixou muitos elogios à equipa de César Peixoto. O italiano reconhece semelhanças entre os dois conjuntos.

Com certeza que é um jogo que vai exigir muito de nós, devido ao facto de o Gil Vicente, desde o início da temporada, estar a ir muito bem em termos de resultados, mas especialmente em termos de desempenho. É uma equipa que pode ser perigosa de muitas maneiras diferentes, uma equipa que honestamente joga muito bom futebol, especialmente com a bola, com algumas semelhanças conosco também. Por isso, respeito muito o trabalho que estão a fazer.

Francesco Farioli que confirma que Frold está disponível para o encontro da próxima noite, depois de ter contraído uma lesão no duelo a meio da semana para a Liga Europa. Já sobre mercado de transferências e no dia em que Seko Fofana parece estar a caminho do Dragão, Farioli insiste que está satisfeito com o plantel, mas não fecha a portas a entradas e saídas.

O presidente foi claro e eu também há alguns dias. Estamos felizes com a equipa que temos, mas também estamos abertos a boas possibilidades de fortalecer a equipa. E também temos de estar preparados para oportunidades que os nossos jogadores possam ter. Se alguém sair, alguém tem de entrar para substituir.

Do lado dos gilistas, César Peixoto espera um jogo muito complicado e deixa também elogios à equipa azul e branca.

Nós não vamos lá para passear ou para nos mostrar individualmente ou para jogar bonito e perder por três ou quatro. Não sei o que vai acontecer no jogo, mas não vamos lá para competir enquanto equipa, enquanto ideia de jogo, da forma como temos feito até então. Não vamos facilitar em nada dentro do que nos é permitido, sabendo o que temos pela frente. Como eu já disse várias vezes, o Porto está em primeira há muitas jornadas, é um Porto que sofre muito poucos gols, ou seja, é uma equipa muito competitiva que nos vai dificultar a vida.

César Peixoto e Francesco Farioli na antecâmara deste Futebol Clube do Porto Gil Vicente arranca às 20h15 desta segunda-feira. O relato em direto é para ouvir aqui na Rádio Observador. Mudamos de tema. A Agência Portuguesa do Ambiente alerta para o risco de cheias durante esta próxima semana a norte do Mondego e na bacia do Tejo, particularmente entre esta segunda-feira e no dia seguinte, terça-feira, quando as previsões apontam para períodos de muita chuva, com fortes picos de precipitação, sobretudo à hora do almoço. Para o presidente da APA, as regiões do Mondego, Vouga, Douro, Tâmega e as cidades de Águeda e Régua são as que merecem maior preocupação. Em declarações à Lusa, José Pimenta Machado explica que o mau tempo dos últimos dias pode potenciar situações de cheias.

Os solos estão saturados. Tem caído muita chuva, como sabemos todos, estão saturados, não conseguem absorver a água. Qualquer água que caia transforma-se exclusivamente em água a fluir às barragens e a fluir às linhas d'água, obviamente aumenta a pressão para as cheias e inundações. E outra nota adicional: a neve caiu. Segunda-feira e terça, a temperatura vai aumentar ligeiramente e com a chuva que vai cair, essa neve vai se transformar em água. Então, é mais água que vai afluir às nossas albufeiras, aos nossos rios e, portanto, é uma pressão adicional para as cheias e inundações. Estamos muito atentos, estamos articulados, obviamente, com a Proteção Civil.

José Pimenta Machado pede, por isso, que a população esteja particularmente atenta aos avisos deixados pela Proteção Civil. A fechar este jornal, olhamos para a atualidade internacional. Nos Estados Unidos, um grupo de republicanos expressou este domingo preocupação com as ações dos agentes anti-imigração no estado do Minnesota. Isto depois de ontem ter sido confirmada a morte de mais um cidadão norte-americano baleado pelos agentes do ICE. A mais recente vítima é Alex Pratty, de 37 anos, que morreu este sábado em Minneapolis, baleado enquanto protestava contra a ação dos polícias anti-imigração. A administração de Trump avançou inicialmente que o homem estava na posse de uma arma, mas as imagens não mostram qualquer arma visível. Por isso, este grupo de republicanos pede também uma investigação à morte de Alex Pratty. Durante a última tarde, milhares de pessoas voltaram a juntar-se em Minneapolis para protestar contra as ações do ICE no estado do Minnesota. Também vários nomes da política norte-americana têm exigido o fim destas ações do ICE. Tim Walz, o governador do Minnesota e antigo candidato a vice-presidente dos Estados Unidos, e também o caso do antigo presidente Barack Obama. Fica por aqui este jornal da meia-noite. A informação regressa com a síntese da meia-noite e meia, já com o Américo Madeira. Até lá, deixe-se ficar com a Rádio Observador.