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As notícias com Nadine Soares. Boa noite, jornal da meia-noite da Rádio Observador. Começou uma nova ronda de negociações entre os Estados Unidos e o Irão, que pode durar toda a noite. É a terceira ronda com a mediação do Paquistão, que está a acontecer na capital Islamabad. A imprensa iraniana escreve que estão a existir discordâncias sérias nos textos apresentados por cada delegação. O Irão, que está disponível para negociar toda a noite e prevê-se isso mesmo, que essas negociações sobre um cessar-fogo durem toda a madrugada. Donald Trump mostra-se indiferente caso não exista um acordo de cessar-fogo das negociações em Islamabad, no Paquistão. O presidente norte-americano diz não estar preocupado com essa possibilidade. Para Trump, a vitória já é dos Estados Unidos. São declarações aos jornalistas à saída da Casa Branca, de onde partia para Miami. A Guarda Revolucionária do Irão avisa que qualquer navio militar que tente atravessar o estreito de Ormuz terá uma resposta forte. É um aviso em comunicado citado pela imprensa iraniana. A Guarda Revolucionária do Irão avisa que a força naval iraniana exerce o controle total do estreito e qualquer tentativa de passagem será tratada com severidade. Uma nota que chega numa altura de grandes contradições. Isto porque o Irão desmente a passagem de dois navios norte-americanos no estreito durante este dia, enquanto na rede social X, o Comando Central das Forças Armadas Norte-Americanas escrevia que duas embarcações dos Estados Unidos realizaram trabalhos de limpeza de minas no estreito de Ormuz. E o Papa Leão XIV critica as demonstrações de força, pede um abrandar das hostilidades nos conflitos do mundo. Basta de guerra, diz o líder da Igreja Católica, num discurso na Basílica de São Pedro, em Roma. O Papa Leão XIV critica as demonstrações de força em oração pela paz. Diz que é tempo de acabar com a idolatria ao ego e do dinheiro.

Basta da idolatria, do ego e do dinheiro. Basta de demonstrações de força, basta da guerra. A verdadeira força manifesta-se no serviço à vida. Todos nós beneficiamos com a paz, o indivíduo, todo o povo, a família.

É uma das críticas do Sumo Pontífice, das críticas mais duras e diretas até à data, às guerras em curso no mundo. Ainda na atualidade internacional, mas com a cabeça na lua, os astronautas da Artemis 2 foram recebidos com aplausos no Centro Espacial Johnson, no Texas. Bem-vindos a casa. Os astronautas da missão Artemis 2, que chegou à órbita lunar, participaram esta noite numa conferência de imprensa. O administrador da NASA dá as boas-vindas aos astronautas. Jared Isaacman garante que a NASA está preparada para voltar a enviar astronautas à Lua e trazê-los de forma segura de volta para a Terra. O primeiro dos astronautas a falar foi o comandante Reid Wiseman. Fala numa experiência única e impressionante que vai conectar esta equipa para sempre.

Victor, Christina e Jeremy. Estamos ligados para sempre. E nunca ninguém aqui vai saber aquilo que nós passamos. Foi a coisa mais especial que alguma vez já me aconteceu na vida. Antes de descolarem, acham que isto é o maior sonho, mas quando lá estão, só querem voltar para junto da família e para os amigos. É uma coisa muito especial ser humano e estar de volta à Terra.

Declarações de Reid Wiseman, neste registo da transmissão da NASA no YouTube. Também os outros membros da missão Artemis 2 admitem ainda estar a processar este feito histórico que conseguiram realizar em segurança. Passaram 10 dias na órbita lunar. O objetivo da NASA é colocar astronautas na superfície da Lua em 2028. Destaque ainda para as eleições na Hungria. Viktor Orbán e o líder da oposição, Péter Magyar, fecham a campanha com um apelo aos mais jovens. Perante milhares de apoiantes, o líder da oposição pediu aos mais jovens que conversem com a família, façam voto consciente sem cair em propagandas mentirosas. Já Viktor Orbán promete não arrastar os mais jovens para guerras. No entanto, as sondagens são favoráveis à oposição de Magyar. A confirmar se falamos da derrota de Orbán depois de 16 anos à frente do poder. Com estas projeções, o clima em Budapeste já era de festa, como nos conta a enviada especial do Observador à Hungria.

Já se sente, pelo menos nas ruas de Budapeste, uma cidade mais progressista que o resto do país, a festa pela possibilidade de Péter Magyar ganhar as eleições. Muitas pessoas aproveitaram o bom tempo para saírem à rua, não são só os turistas e ouve-se muito falar "Tiszá Péter Magyar" e a possibilidade de amanhã ele vencer estas eleições. E muitas destas pessoas, depois da festa de hoje, amanhã haverá uma nova festa, tanto a oficial do partido como uma grande festa techno, depois de ontem ter havido um grande concerto. Portanto, é claramente um ambiente de festa aqui em Budapeste.

O relato de Madalena Moreira, jornalista do Observador na Hungria. Amanhã, cerca de oito milhões de húngaros, ou seja, este domingo, oito milhões de húngaros vão às urnas. Na atualidade nacional, morreu Diogo Ramada Curto, diretor da Biblioteca Nacional, tinha 66 anos. A notícia foi avançada pelo Expresso, jornal com quem Ramada Curto colaborou durante vários anos. A Associação de Antigos Alunos do Colégio Militar também confirmou esta informação na rede social Facebook. Para além do diretor da Biblioteca Nacional desde 2024, para além de ser diretor, Diogo Ramada Curto era também historiador e professor catedrático no Departamento de Estudos Políticos da Universidade Nova de Lisboa. A ministra da Cultura, Margarida Balseiro Lopes, já reagiu esta noite a esta notícia. Margarida Balseiro Lopes, que manifesta profundo pesar e elogia a dedicação e sentido de serviço público de Ramada Curto como diretor da Biblioteca Nacional André Ventura defende que um consenso na lei laboral depende mais do governo do que do Chega. O líder do Chega mostra-se disponível para chegar a um consenso em matéria laboral, mas com condições. André Ventura defende que é preciso mais vontade do governo e pede ao Executivo, por isso, que pare de se vitimizar.

Conseguirmos fechar antes de ser submetido ao Parlamento, um acordo que consiga fazer uma revisão da lei laboral, mas que ao mesmo tempo salvaguarde que o trabalho por turnos e o trabalho extraordinário é apropriadamente valorizado, que garanta que os despedimentos não serão a regra e não serão um novo normal em Portugal. Nem os empresários querem isso. Às vezes acho que o governo tem apenas a lógica de se querer vitimizar a todo o custo, de procurar uma iminente crise política. Em tudo temos visto isso. Vimos na nacionalidade, vimos agora no subsídio social de mobilidade e ainda ontem no Parlamento. Eu acho que os portugueses, francamente, o que querem é que o governo trabalhe, o que querem é que as coisas aconteçam e o que querem é que as mudanças ocorram na sua vida.

Declarações de André Ventura aos jornalistas à margem da inauguração da sede do Chega na Maia, neste registo captado pela RTP. O presidente do Chega revela ainda que o partido e o governo têm reuniões marcadas para a próxima semana para discutir o fim do visto prévio do Tribunal de Contas. E os eleitos do Conselho de Redação da Agência Lusa acusam o autarca de Coimbra de ter um comportamento antidemocrático. Em causa estão as acusações da presidenta da Câmara Municipal de Coimbra a um jornalista da Lusa numa reunião pública do Executivo, acusou o profissional de estar a fazer política contra si por causa de uma notícia acerca da Casa do Cinema de Coimbra. Em comunicado, os membros do Conselho de Redação da Agência Lusa consideram as acusações de Ana Abrunhosa extremamente graves e que põem em causa a honestidade tanto do profissional, deste jornalista, mas que também é uma atitude que pode configurar numa tentativa de intimidação inaceitável à comunicação social. É o que se pode ler nesta nota dos membros do Conselho de Redação da Agência Lusa. E olhamos ainda para o desporto. Fim de jogo. O Sporting venceu o Estrela da Amadora por 1 x 0, uma partida na Reboleira a contar para a jornada 29 da Liga Portugal, depois de uma primeira parte sem gols e sem remates enquadrados à baliza. Só na segunda parte, Daniel Bragança colocou a equipa leonina à frente no marcador aos 59 minutos. No final da partida, Rui Borges admite que faltou inspiração, mas o resultado é o mais importante.

Um jogo difícil, um jogo competitivo, uma equipa muito competitiva, uma equipa que estava a defender na primeira parte, defendiam 11 homens dentro da área. É difícil tomar decisões melhores numa primeira parte onde a nossa posse estava muito lenta, onde deixámos o Estrela, apesar de tudo, defender com 11 homens, é certo, à frente da área e dentro da área, mas onde estávamos algo lentos e nos faltou, se calhar, essa inspiração. Acima de tudo, fizemos um jogo muito competitivo. Tínhamos que competir, sabíamos que era possível competir contra uma equipa, em termos físicos e atléticos, difícil, num dia difícil, de vento, frio. Por isso, feliz por aquilo que o grupo foi dando ao longo do jogo, apesar de nos faltar essa inspiração.

Do outro lado, João Nuno lamenta não ter conseguido nenhum ponto. O treinador do Estrela da Amadora, ainda assim, mostra-se orgulhoso da equipa estrelista.

Só temos que tirar coisas boas. A jogar desta forma, tenho a certeza que vamos cumprir os nossos objetivos. Eu falei na antevisão que queria olhar pra cada jogo, a lutar pelos pontos, e acho que foi isso que o Estrela fez. O jogo termina com dois remates do Sporting e dois ou três nossos, 10, nove, em estatística, gols esperados. Já tivemos a analisar, acho que é dos jogos em que o Sporting teve menos oportunidades deste campeonato. Portanto, temos que olhar pra várias coisas boas que fizemos aqui. Estou muito orgulhoso dos meus jogadores.

O Sporting fica assim a dois pontos do líder Futebol Clube do Porto, com mais cinco do que o Benfica, que está em terceiro lugar, sendo que na próxima jornada há dérbi em Alvalade. Fica por aqui este jornal da meia-noite com os destaques do desporto, mas deixe-se ficar, a informação está de regresso à antena do Observador à 00h30, já com edição do jornalista Ricardo Lopes.