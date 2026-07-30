Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Notícias para ouvir com edição da Laura Figueiredo. Laura, o incêndio em Vale de Passos, no distrito de Vila Real, continua sem dar tréguas, já atingiu habitações e tem, nesta altura, cinco frentes ativas.

Num balanço feito há pouco pela Proteção Civil, deram conta de que este incêndio fez já cinco feridos, três bombeiros e um GNR, pelo menos, sofreram ferimentos leves, para além de um civil. O incêndio obrigou também, ao longo da noite, à retirada de moradores na localidade do Vale de Telhas. Ao longo do dia, os meios de combate têm vindo a ser reforçados. Ainda assim, as chamas atingiram algumas habitações, é o que explica à Rádio Observador o segundo comandante regional de Emergência e Proteção Civil do Norte, Luís Araújo.

Durante o dia, também no decorrer do incêndio, fomos sempre reposicionando meios para fazer a proteção, a salvaguarda devida e a proteção de bens, obviamente, em primeiro lugar, das habitações e indústrias. Conseguimos proteger a vida e integridade física de todos, mas mesmo assim tivemos um total de cinco casas destruídas, duas casas de primeira habitação, três de segunda habitação e duas indústrias de média dimensão.

Luís Araújo explica que as condições de combate ao fogo têm sido complexas. Nas próximas horas, os bombeiros esperam conseguir dominar o incêndio.

O incêndio decorreu durante todo o dia com condições extremamente complexas, comprováveis ao nível daquilo que foi a severidade da meteorologia, da disponibilidade dos combustíveis. Estamos neste momento concorrendo com a estratégia da utilização de máquinas de rasto, reforço de meios terrestres, a tentar conseguir aproveitar a janela de oportunidade que, previsivelmente, nas análises que estamos a fazer, pode ocorrer durante a madrugada.

Declarações de Luís Araújo à Rádio Observador sobre o incêndio em Vale de Passos, no distrito de Vila Real, que começou já na terça-feira em Hervões. Agora o incêndio está também na localidade de Mirandela, no distrito de Bragança. Ao todo, no terreno estão mais de 800 bombeiros.

E Laura, esta noite em Lisboa, há também registo de um incêndio.

O incêndio deflagrou esta noite na freguesia do Beato, mas está já em fase de rescaldo, é o que adianta o Regimento de Bombeiros Sapadores de Lisboa à Rádio Observador. A mesma fonte confirma que no local estiveram seis carros dos bombeiros. O incêndio atingiu uma zona de mato. O alerta foi dado por volta das 22h30.

E seguimos com um dos temas que têm marcado a atualidade nacional. O ministro da Administração Interna admite falhas, Laura, mas diz que se sente totalmente legitimado para continuar no governo.

Luís Neves nega que tenha favorecido o amigo João Carvalho ou a empresa Constro Bartelos. Assume, ainda assim, a responsabilidade pelo transporte do atrelado de droga para a empresa do amigo. O ministro nega, no entanto, que tenha havido qualquer tipo de desvio do atrelado, garante que se limitou a um bom ato de gestão. Luís Neves quebrou hoje o silêncio sobre as várias polémicas que têm marcado as últimas semanas. Assegura que continua com o aval do primeiro-ministro, Martín Madeira.

No Terreiro do Paço, na sede do Ministério da Administração Interna, Luís Neves preparou-se com dossiê e fotografias para esclarecer todas as dúvidas sobre o caso do tanque e do atrelado. Uma conferência que era para ser ponto a ponto, acabou por perder a linha.

Peço desculpa. Ficou combinado aqui e organizado entre vocês que não se atrapalhavam uns aos outros. Portanto, não é possível.

Na conferência de quase 50 minutos, apesar do bombardeamento de perguntas, Luís Neves procurou clarificar toda a situação. Sobre o atrelado, dá a garantia de que não houve qualquer benefício pra ninguém.

Não foi desviado qualquer bem, não foi comprometida qualquer prova, não foi beneficiado quem quer que fosse e não há aqui qualquer ligação ao tráfico de droga. Não havia outra opção.

O mesmo diz sobre o envolvimento com o empreiteiro João Carvalho.

Quanto ao envolvimento do senhor João Carvalho, não favoreci esta pessoa, não favoreci a sua empresa, não recebi qualquer benefício. Repito muito claramente: não poupei nem ganhei um cêntimo. Foi um contrato feito com uma pessoa que trabalha bem e do qual tinha confiança.

Já sobre a polêmica da piscina, afinal, era um tanque que depois virou piscina e agora vai voltar a ser um tanque.

Esse tanque foi efetivamente construído, mas depois acabou por se transformar numa piscina média familiar, já que foi ladeada, contra a minha vontade inicial, por terra. Não pedi licenciamento, pois eram intervenções de pouco impacto e monta na estrutura já existente e que não foi alterada.

Quanto à entrega da declaração de rendimentos, Luís Neves explica que demorou algum tempo por considerar ser um risco.

Notem que esta esclarece, entre outros, as moradas, neste caso, de dirigentes policiais. No meu caso em particular, e quero enfatizar, que estive sob medidas de proteção e segurança, fui ameaçado juntamente com a minha família por máfias e delinquentes da pior espécie, era um risco enorme prestar certo tipo de informações de caráter pessoal.

Por fim, sobre a possibilidade de uma comissão parlamentar de inquérito, Luís Neves diz estar sempre disponível.

Todos os momentos que existam para que seja esclarecida alguma dúvida, em toda a minha vida, estive sempre disponível e estarei sempre disponível para responder em todo lado.

Jornalista Martín Madeira, que esteve a acompanhar a conferência de imprensa do ministro Luís Neves.

E na reação, André Ventura considera que o ministro da Administração Interna não tem condições para continuar no governo e pede ainda, Laura, a intervenção do presidente da República.

O presidente do CHEGA diz que nas declarações que fez, o ministro assumiu a prática de vários crimes, como, por exemplo, quando confessou que fez pagamentos em numerário, de forma faseada, acima de €3 mil. André Ventura diz que a conferência de imprensa de Luís Neves foi uma das piores a que já assistiu.

Esta foi uma das conferências de imprensa mais sofríveis dos últimos tempos Mas também acho que foi das mais sofríveis para a nossa democracia enquanto democracia. E a forma como alguém, de forma absolutamente ostensiva, quase com ticks de impunidade e de soberba, fazia declarações sobre coisas graves e sérias, de forma absolutamente rudimentar, autoritária, respondendo ao que queria e não ao que era perguntado.

André Ventura pede a intervenção do Presidente da República, considera que hoje se perdeu uma oportunidade de dar um sinal diferente.

O governo que perdeu uma oportunidade de decência. Permitam-me isto, que não é nenhuma conversa, é mesmo só uma intuição que tenho. Acho que o Presidente da República deve estar arrepiado depois de ouvir esta conferência de imprensa.

A reação de André Ventura, que volta a pedir a saída do ministro Luís Neves.

E ao mesmo tempo em que decorria na conferência do ministro da Administração Interna, o líder do PS esteve reunido com o primeiro-ministro e diz que Luís Montenegro deve, Laura, avaliar a continuidade de Luís Neves.

José Luís Carneiro falou aos jornalistas na sede nacional do PS, explica que transmitiu a Luís Montenegro preocupação perante a fragilidade de Luís Neves.

A nossa grande preocupação é mesmo a da salvaguarda das instituições democráticas e por isso transmiti ao senhor primeiro-ministro que, no meu entender, a autoridade política do ministro da Administração Interna está fragilizada. Esses factos fragilizam a autoridade política daquele que é o titular da Administração Interna, ou seja, que tem a direção das forças de aplicação da lei.

O PS não pede, ainda assim, a demissão do ministro. Independentemente da avaliação feita por Luís Montenegro e pelo próprio ministro da Administração Interna, o líder socialista continua a defender que Luís Neves seja ouvido na Assembleia da República o quanto antes.

E entre os restantes partidos com representação parlamentar, há uma ideia unânime: as explicações do ministro são insuficientes.

Para a Iniciativa Liberal, Luís Neves continua sem autoridade para se manter no Governo. Mariana Leitão considera que o ministro não tem condições para desempenhar o cargo.

Não há, de facto, condições de responsabilidade, inclusivamente, de autoridade e até mesmo de adequação ao cargo de Luís Neves neste momento e, como é óbvio, esta é a nossa posição e é isto também que iremos levar ao senhor Presidente da República.

Já o deputado Paulo Muacho, do LIVRE, espera que o dossiê mostrado pelo ministro durante a conferência de imprensa desta tarde venha a ser disponibilizado ao público.

O senhor ministro deu muitos desses esclarecimentos hoje e tinha também na sua posse um dossiê com várias documentação, que vamos esperar também que seja divulgada e que os jornalistas também possam fazer esse trabalho de escrutínio sobre se aquilo que está na documentação corresponde àquilo que foi dito pelo ministro, e entendemos que isso, se acontecer, é positivo.

Já o PCP, pela voz de António Filipe, considera que continuam pontas soltas por explicar. Quer que o ministro seja ouvido na Assembleia da República. Pelo Bloco de Esquerda, José Manuel Pureza considera que as explicações de Luís Neves são insuficientes e exige documentação que comprove a versão apresentada pelo ministro.

E do lado do Governo, Hugo Soares afirma que as explicações de Luís Neves foram elucidativas e acusa a oposição, Laura, de nunca estar satisfeita.

É a reação do líder parlamentar do PSD, depois das declarações de Luís Neves aos jornalistas sobre as decisões tomadas enquanto diretor da PJ.

Foi, diria, elucidativa, respondendo tal qual ele se comprometeu, ponto por ponto, às questões que foram levantadas e, de resto, às questões que os senhores jornalistas lhe colocaram nesta conferência de imprensa. É evidente que o país não espera que, para a oposição, esta conferência de imprensa tenha respondido a todas as perguntas. A oposição tem sempre mais uma dúvida, tem sempre mais uma questão e acha sempre que ficaram pontas soltas.

Hugo Soares acusou o Chega de não querer saber a verdade sobre o caso e de querer apenas fragilizar o governo. Diz que para o partido de André Ventura, o interesse partidário está sempre à frente do interesse nacional.

Onze minutos para lá da meia-noite. Tempo ainda nesta edição de fecho da quarta-feira informativa para atualizar outras notícias que merecem destaque a esta hora.

A Associação Nacional de Municípios Portugueses pede ao governo que garanta o financiamento às obras de escolas do Plano de Recuperação e Resiliência que ultrapassem agosto. O presidente da associação, Pedro Pimpão, explica que este pedido surge para garantir que nenhum município fica prejudicado do ponto de vista do financiamento e que nenhuma obra fica parada. A preocupação dos municípios foi transmitida ao ministro da Educação durante uma reunião esta quarta-feira. Atualidade internacional. A Rússia está esta noite a atacar com mísseis as cidades ucranianas de Kiev, Dnipro e Kryvyi Rih. Informação avançada pelas autoridades ucranianas. Pouco antes, Volodymyr Zelensky alertava que Moscovo estava a preparar um ataque massivo para esta noite. Para já, sabe-se que a queda de destroços decorrente dos ataques russos causou dois incêndios em edifícios não residenciais na capital ucraniana. A Arábia Saudita quer uma coligação internacional para proteger a navegação no Mar Vermelho. A Reuters cita duas fontes que adiantam que a coligação internacional terá como objetivo proteger a navegação dos ataques dos houthis. Ainda sobre a Arábia Saudita, o ministro da Defesa esteve hoje reunido com o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance. No encontro foram discutidos os ataques dos dois países ao Iraque na última noite. O ministro saudita esclarece que o país não quer escalar o conflito e que apenas exerceu o direito à autodefesa devido aos ataques.

Fica por aqui a edição da meia-noite e também a noite informativa com Laura Figueiredo. Laura, um bom descanso.

Até amanhã.