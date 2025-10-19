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Atualizamos as notícias na Rádio Observador, a edição é do Luís Soares. O PS torna hoje oficial o apoio a António José Seguro na corrida a Belém, um apoio que surge quatro meses depois da candidatura do antigo líder socialista.

E será hoje proposto por José Luís Carneiro e Carlos César à Comissão Nacional do PS. A reunião do órgão máximo do partido entre congressos está marcada para às 15h, em Penafiel, no distrito do Porto. Há dois pontos na ordem de trabalhos: a estratégia do PS para as eleições presidenciais, mas também a análise do resultado das eleições autárquicas, que os socialistas perderam para a AD. António José Seguro, antigo secretário-geral do PS, apresentou a candidatura à Presidência da República em junho e o apoio do seu próprio partido, João Gama, será decidido apenas hoje.

Foi longo e demorado o caminho de Seguro para conseguir o apoio formal do seu próprio partido e o próprio já o desvalorizou esta semana. Questionado pelos jornalistas, respondeu apenas que toma boa nota da proposta socialista, que vai ser hoje conhecida, mas mantém uma candidatura aberta e acima dos partidos. O nome de Seguro foi mesmo colocado em cima da mesa por Pedro Nuno Santos há mais de um ano. Na apresentação da candidatura, estiveram mesmo caras conhecidas dentro do Partido Socialista, como Francisco Assis, Maria de Belém e Álvaro Beleza. Mas a espera foi demorada e muitas vezes crítica. Augusto Santos Silva chegou a ponderar uma candidatura depois de dizer que o antigo líder socialista não cumpria os requisitos mínimos para correr a Belém.

E de lá pra cá, João, o Partido Socialista mudou de líder e José Luís Carneiro empurrou a decisão para depois das eleições autárquicas.

E dentro da Comissão Nacional do PS, que vai hoje votar a proposta de resolução do presidente e também do secretário-geral do partido, há mesmo apoio antes de outro candidato, Henrique Gouveia e Melo. Nos últimos dias, Seguro tem somado apoios. É o caso de Duarte Cordeiro, que o revelou na víscera suave da Rádio Observador, na semana passada. Uns apoios têm sido mais convictos que outros. Ontem mesmo, o deputado Pedro Delgado Alves reconheceu, ao microfone do Observador, que o apoio do PS a Seguro é natural, dada a falta de outros candidatos da família socialista, mas não respondeu se vai ou não apoiá-lo a título individual.

João Gama, e o caminho de António José Seguro para conseguir o apoio do PS para as eleições presidenciais, apoio que vai ser proposto a partir das 15h, na reunião da Comissão Nacional do PS, por José Luís Carneiro e Carlos César.

Paulo Rangel, ministro dos Negócios Estrangeiros, lamenta que nem todos os militantes do PSD estejam ao lado da candidatura de Luís Marques Mendes.

Isto numa altura em que passistas como Vasco Rato, Pedro Gomes Sanchez, Nuno Gonçalo Possas, anunciaram o apoio ao socialista António José Seguro e depois do próprio Pedro Passos Coelho dizer ao Expresso que não se sente na obrigação de apoiar a candidatura de Luís Marques Mendes. Em entrevista ao Jornal de Notícias, Paulo Rangel diz que o PSD não exige que todos os militantes se coloquem ao lado de Marques Mendes, numa espécie de rebanho nacional, mas admite que tem muita pena que alguns militantes de grande valor se revejam noutra candidatura. Há também vários sociais-democratas a apoiar Henrique Gouveia e Melo. Ainda assim, Paulo Rangel acredita que Marques Mendes tem capacidade de ir além dos limites partidários do PSD. Admite que a corrida vai ser muito difícil.

E Luís, continuamos a falar de Luís Marques Mendes, que respondeu ontem às críticas de Gouveia e Melo, críticas que o social-democrata associa aos resultados das sondagens.

Que mostram Luís Marques Mendes e Gouveia e Melo cada vez mais próximos. Ontem, em entrevista à Agência Lusa, o almirante defendeu que o próximo presidente da República não pode ser um cavalo de Tróia de um partido e que se fosse eleito, Marques Mendes ficaria com uma dívida por cobrar ao PSD. Ora, o candidato apoiado pelos sociais-democratas pede que não se baixe o nível da campanha.

Gouveia e Melo especializou-se em, dia sim, dia não, dizer mal de mim e fazer-me ataques pessoais. Eu acho que não é muito bonito, mas eu compreendo. Ele está a descer nas sondagens e eu estou a subir nas sondagens. Em qualquer circunstância, devo dizer que eu não lhe vou responder na mesma moeda, porque é preciso elevar o debate e fazer uma campanha pela positiva. Eu penso, sobretudo, no país.

Luís Marques Mendes, que garante que sendo eleito, vai ser tão independente como foram os socialistas Mário Soares e Jorge Sampaio e os sociais-democratas Cavaco Silva ou Marcelo Rebelo de Sousa.

A PSP estima que haja largas dezenas de milhares de imigrantes a viver no país em situação irregular. O responsável da Unidade de Estrangeiros e Fronteiras está preocupado com as recentes redes detetadas nos aeroportos.

Preocupações manifestadas à Agência Lusa pelo diretor nacional adjunto da PSP, João Ribeiro. Entre as pessoas em situação irregular, muitas delas são casos em que os imigrantes não atuaram como deviam ter feito.

A maior parte delas acaba por ser simples situações, talvez por inexperiência, talvez por inação, olhando ao contexto jurídico que existia, ou porque não entregaram documentos, ou porque deveriam ter feito prova de determinadas situações e não fizeram. E a questão é que temos agora um quadro mais coerente em termos daquilo que é a migração regulada.

Nesta entrevista à Agência Lusa, o diretor nacional adjunto da PSP, João Ribeiro, responsável pela Unidade de Estrangeiros e Fronteiras, mostra-se preocupado com sinais de um aumento do tráfico de seres humanos em Portugal, nomeadamente de crianças.

Temos tido sinais em que estamos a detetar. Portugal é também destino, quer de tráfico de seres humanos para exploração laboral, quer para exploração sexual, quer também, infelizmente, alguns casos em que são processos para efeitos de importação, e peço desculpa pela expressão ser muito forte, importação de crianças para adoção.

João Ribeiro admite o aumento de operações de fiscalização por parte da PSP, mas recusa que a Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras tenha sido criada para perseguir imigrantes ilegais e aposta no retorno voluntário e prácida desses imigrantes.

Entretanto, Luís, está a decorrer uma operação de combate ao tráfico de droga na Grande Lisboa. Já foram detidos vários suspeitos.

A operação começou na sexta-feira, deve terminar ao final do dia de hoje, é o que avança a PSP. Foram apreendidas várias toneladas de haxixe, também armas de fogo. Foram ainda detidos vários suspeitos que vão ser presentes a um primeiro interrogatório judicial amanhã. A PSP promete apresentar os resultados desta operação numa conferência de imprensa que, para já, não tem ainda hora nem dia marcado.

E ontem, perto de 7 milhões de pessoas marcharam nas principais cidades dos Estados Unidos contra as políticas de Donald Trump.

Ao todo, foram convocadas 2700 ações em todos os 50 estados norte-americanos. Esta manhã, os organizadores do protesto, do movimento No Kings, revelam que ontem saíram à rua perto de 7 milhões de pessoas para mostrar oposição ao que dizem ser um pendor autoritário de Donald Trump. O senador democrata Bernie Sanders marcou presença no protesto, acusou Trump de se juntar aos mais ricos do planeta para tomar de assalto o sistema político dos Estados Unidos. Nas redes sociais, o presidente norte-americano desvalorizou e chegou a partilhar vídeos criados com inteligência artificial que mostram o próprio a usar uma coroa.

Vamos agora ao desporto. Foi preciso sofrer. O Sporting foi ao prolongamento vencer o Paços de Ferreira na Taça de Portugal.

3x2 foi o resultado final que apura os Leões para a quarta eliminatória da prova. O Paços de Ferreira esteve duas vezes na frente do marcador. O Sporting conseguiu empatar e só no prolongamento desfez o empate graças a um autogolo de Tiago Ferreira. No final, o técnico Rui Borges sublinhou que não podia pedir mais à equipa, garante que todos estavam avisados para as dificuldades de jogar na Taça de Portugal.

Sabemos muito bem, eu já estive nos escalões inferiores e sei muito bem aquilo que é a motivação de uma equipa que vem de baixo, de afrontar uma grande equipa, principalmente nós, que somos os campeões nacionais, num campo difícil de jogar, perante os adeptos também, importantes para aquilo que era o Paços. Bolas longas criaram-nos sempre alguns problemas nas segundas bolas e foi um pouco o jogo do Paços. Tivemos que nos adaptar um pouco a isso. E a equipa foi comprometida.

A reação do técnico Rui Borges à vitória do Sporting frente ao Paços de Ferreira. Do lado do Paços, Felipe Cândido mostra-se orgulhoso pelo trabalho da equipa e considera que teria sido mais justo chegar às grandes penalidades.

E antes do Sporting, o Porto já tinha carimbado a passagem à próxima fase da Taça de Portugal. Vitória por 4x0 frente ao Celoricense, com Samu em destaque.

Até porque o avançado espanhol saiu do banco para assinar um hat-trick em apenas 10 minutos. Bernarec fez o outro gol dos Dragões. O técnico Francesco Farioli deixou elogios ao adversário, que joga no quarto escalão, mas que mostrou qualidade.

Como disse, todos os jogos de futebol são difíceis. Hoje também se viu, tal como em outros campos, como foi complicado. Temos de dar crédito ao nosso adversário pela sua atenção na defesa, por se manter muito compacto e por fechar todas as possibilidades. E depois, claro, com o tempo e com o acumular de situações, conseguimos obter um resultado melhor e ter mais alguns momentos e mais algumas oportunidades.

Os elogios do treinador do Porto à equipa do Celoricense, depois da vitória dos Dragões. Também o treinador da equipa de Celorico, Rafael Seixas, se mostrou orgulhoso pela imagem que a equipa deixou.

E a festa da Taça continua hoje. Moreirense, Casa Pia, Vitória de Guimarães, Rio Ave, Tondela e Estoril Praia, todos da Primeira Liga, jogam hoje a terceira eliminatória da Taça de Portugal. São agora 10:09, daqui a pouco há Encontro com a Beleza, novo episódio com Martim Sousa Tavares. Luís, antes disso, há outras notícias em destaque.

Atenções viradas a esta hora para a Faixa de Gaza. O jornal Times of Israel escreve que depois de um ataque terrorista contra as forças israelitas em Rafah, no sul do enclave, as Forças de Defesa de Israel terão respondido e realizado ataques aéreos na região. Ainda não há comentários oficiais àquilo que se passa nesta altura na Faixa de Gaza. Certo é que os meios de comunicação públicos israelitas dão conta de que houve uma troca de fogo com membros do Hamas e que a situação está a ser discutida entre Benjamin Netanyahu, o ministro da Defesa israelita, e também membros do exército. Enquanto isso, as autoridades israelitas identificaram os restos mortais de um dos dois reféns entregues a um templo Hamas. O exército israelita adiantou que informou a família do refém sobre o regresso dos restos mortais a Israel, declaração confirmada num comunicado do gabinete do primeiro-ministro. Nessa declaração, Israel reitera que não faria nenhum acordo e não pouparia esforços até que todos os reféns mortos mantidos na Faixa de Gaza fossem repatriados. O piloto português Miguel Oliveira subiu hoje uma posição do Mundial de MotoGP. Terminou em 12º o Grande Prêmio da Austrália esta madrugada. O espanhol Raul Fernández venceu a prova, que ficou marcada pela ausência do já campeão Marc Márquez, devido a lesão. Quanto ao português, Miguel Oliveira, somou quatro pontos que o colocam na posição 20 do campeonato, ultrapassando o espanhol Jorge Martin. João, ainda és muito novo, um pouco mais novo que eu. Não sei se já pensas na reforma ou o que vais fazer depois de te reformares.

Não, ainda falta tanto.

O certo é que no norte de Itália há uma funcionária de um café com 100 anos, que ainda trabalha e não pensa reformar-se tão cedo.

Olha que bom!

É, chama-se Anna Possi, é dona e única empregada do Bar Central.

Única.

Única empregada. Trabalha todos os dias do ano, não tem férias, não tem folgas, trabalha das 07:00 até às 19:00.

E deve estar muito cansada, nem por isso.

Acho que não. Daqui a um mês faz 101 anos, disse que quer continuar a trabalhar. Para a avó Anna, como é chamada pelos clientes, o café não é só um trabalho, é como uma família e também um ponto de encontro da comunidade. Anna Possi é a empregada de café mais velha de Itália e quem sabe de toda a Europa.

Agora fiquei com vontade de ir ao Bar Central e conhecer esta família da dona avó Anna, assim é que é. Quem sabe um dia. Fica por aqui o jornal das 10. A edição é do Luís Soares.