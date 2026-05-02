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Jornal das 10 com José Rafael Lopes. O Irão acredita que a guerra com os Estados Unidos provavelmente vai ser retomada.

É uma posição do Estado-Maior das Forças Armadas. Em comunicado, o exército iraniano diz que as evidências mostram que os Estados Unidos não estão comprometidos com quaisquer acordos ou tratados. Mohammad Jafar Asadi, vice-comandante do Estado-Maior, assegura que as Forças Armadas estão totalmente preparadas para novas aventuras ou imprudências por parte dos Estados Unidos. É a resposta do Irão depois de Donald Trump informar o Congresso que as hostilidades terminaram oficialmente. Ainda assim, nas cartas enviadas aos líderes das duas Câmaras no Congresso, o presidente dos Estados Unidos não exclui novas intervenções militares na região. O Partido Democrata já reagiu para dizer que as afirmações de Donald Trump não são para ser levadas a sério.

Entretanto, podemos ter novo alvo. Donald Trump, que esta madrugada falou abertamente sobre a possibilidade de atacar Cuba.

Num discurso na Flórida, o presidente norte-americano avisou que os Estados Unidos podem vir a assumir o controle sobre o país num futuro próximo, assim que terminar a guerra no Oriente, é o que garante Donald Trump.

"Ele vem de um lugar chamado Cuba, que vamos conquistar quase imediatamente. Vamos terminar, primeiro, uma coisinha. Gosto de terminar o que começo. No caminho de volta que vamos fazer do Irão, teremos um dos nossos grandes, talvez o porta-aviões USS Abraham Lincoln, o maior do mundo. Vamos mandá-lo entrar nas águas cubanas, parar a cerca de 100 metros da costa e eles dirão: 'Muito obrigado, desistimos'."

A ameaça com alguma ironia de Donald Trump num comício na Flórida sobre a possibilidade de atacar Cuba depois de terminar a guerra no Médio Oriente.

A Alemanha diz que era previsível que os Estados Unidos retirassem tropas da Europa. É a reação de Berlim ao anúncio do Pentágono de que vai retirar 5 mil soldados da Alemanha.

Esta é uma notícia avançada pelo New York Times e outros meios de comunicação. Em comunicado, o Pentágono garante que a decisão foi tomada depois de uma análise minuciosa de presença do departamento militar na Europa. A Reuters afirma que esta operação vai demorar 12 meses a ser concluída. Agora, surge a reação do ministro da Defesa alemã. Boris Pistorius afirmou que a presença dos soldados norte-americanos na Europa servia o interesse alemão e também o interesse norte-americano, e pediu aos aliados europeus que assumam mais responsabilidade pela própria segurança.

A reforma da lei laboral por cá marcou o Dia do Trabalhador. O primeiro-ministro garantiu que o governo não vai abandonar as suas convicções e voltou a pressionar a UGT.

Acusou a Central Sindical de ser o parceiro social que menos cedeu até agora nas negociações, que são retomadas para a semana em sede de concertação social no dia 7 de maio. Ontem, bem longe das manifestações do Dia do Trabalhador, Luís Montenegro visitou uma feira agrícola em Melgaço, no distrito de Viana do Castelo, onde acusou a UGT de teimosia.

O governo há uma coisa que não faz: é abandonar as suas convicções. Isto não é teimosia, são convicções. A UGT tem toda a legitimidade e liberdade de dizer: "Nós não queremos ceder". Não tem é o direito de dizer que a teimosia é nossa. Isso não tem, porque francamente, isso não é justo e não é real.

Uma acusação que, diz Luís Montenegro, não pode ser virada contra o governo. Não é esse o entendimento da UGT. A Central Sindical responsabilizou ontem o governo se não houver um acordo para alterar a lei do trabalho. Isto depois de ontem a CGTP ter anunciado uma greve geral marcada para dia 3 de junho. O objetivo é só um: derrotar o pacote laboral. Tiago Oliveira, líder da Central Sindical, apelou também à mobilização de outras forças sindicais.

E vamos ao desporto que está a marcar esta manhã e vai marcar o dia de sábado. Hoje pode ser dia de festa na Invicta, até porque o Futebol Clube do Porto precisa apenas de vencer o Alverca para se sagrar campeão nacional.

Jogo marcado para às 20h30 no Estádio do Dragão. O Futebol Clube do Porto pode assegurar o título número 31 da história portista, voltar a ser campeão, algo que não acontece desde a temporada 2021/2022. Ainda assim, Francesco Farioli, o treinador portista que ainda não ganhou qualquer título na carreira, garante que a equipa está focada no que vai acontecer dentro das quatro linhas e não em eventuais festas.

"Estamos completamente preparados para o que é que o jogo de amanhã pode significar, mas o foco está totalmente no presente e no jogo. Não temos distrações nem tempo para pensar em celebrações. Os resultados desta semana mostram que nada está garantido até hoje à noite."

Is not over till the moment it's over.

Francesco Farioli em conferência de imprensa antes do jogo com o Alverca. Este encontro, que pode ser do título, arranca às 20h30. Os Dragões têm mais sete pontos do que o segundo classificado, neste caso, o Benfica, e a equipa de Francesco Farioli pode mesmo ser campeã ainda antes de entrar em campo. Este cenário acontece caso as Águias sofram um deslize com o Famalicão, jogo que acontece duas horas antes, tem pontapé de saída marcado para às 18h.

Vai ser, por isso, uma tarde-noite de emissão especial de desporto aqui na Rádio Observador para acompanhar os jogos que decidem o título de campeão nacional. Famalicão-Benfica às 17h30, com emissão especial a começar logo depois da síntese de notícias e logo depois o Futebol Clube do Porto-Alverca, para acompanhar a partir das 20h15. Logo veremos se há festa na cidade invicta. Para já, 22h06, já a seguir há "Máquinas que Pensam", novo episódio, mas antes, Zé, vamos ainda a outras notícias em destaque nesta manhã de sábado.

Um ataque russo a um autocarro fez duas vítimas mortais em Kherson. O governador da região adianta que o ataque aconteceu ao início da manhã. Estes dois mortos são funcionários municipais. Kherson é uma cidade ucraniana muito próxima da linha da frente, que tem vindo a enfrentar constantes ataques russos com drones e também com mísseis balísticos. A Spirit Airline suspendeu todos os voos a partir desta manhã e o serviço de apoio ao cliente já não está disponível. Em comunicado, a companhia aérea norte-americana, uma low cost, anunciou o fim da atividade mais de 30 anos depois de ter começado e os 17 mil funcionários da empresa estão, a partir de hoje, no desemprego. E em clima de tensão entre governo e sindicatos, o presidente da República voltou hoje a ter agenda. António José Seguro vai visitar a Ovibeja. O chefe de Estado vai estar em Beja depois de ontem ter prometido aos trabalhadores que não vai ficar indiferente às causas de quem trabalha. E para terminar o Jornal das 10, João, há um novo recorde de bilheteiras no mundo do cinema. Tens alguma ideia de quem é que possa ser?

Pensando assim nas estreias recentes, diria que o Rei da Pop está trend. Não é? No cinema e nas redes sociais.

Precisamente. O filme "Michael", inspirado em Michael Jackson, arrecadou-

Já viste? Ainda não vi.

Ainda não tive a oportunidade de ver. Arrecadou no fim de semana de estreia mais de 217 milhões de dólares. É um novo recorde mundial para um filme biográfico. Apesar da crítica não ter sido nada meiga, houve muita gente a criticar este filme, a verdade é que há já agora quem defenda que vai ser preciso dar um Oscar ao protagonista que faz o papel de Michael Jackson.

Que é o sobrinho.

Exatamente. Jaafar Jackson é ele que faz a vez de Michael Jackson, digamos assim, embora haja aqui alguma questão em relação à voz de Michael Jackson.

E que envolve inteligência artificial, ou não?

De certa forma, sim. Nas canções, durante o filme, algumas são uma mistura da voz original de Michael Jackson com a voz real do ator, Jaafar Jackson. Outras músicas, em cenas em que não existe o registo original de Michael Jackson, a voz é apenas do sobrinho do cantor, que infelizmente já morreu. Já nos diálogos, nas partes faladas, o ator revelou que para se preparar, lia livros inteiros para tentar imitar a voz do tio.

Muito bem.

E temos aqui, João, acho que ainda temos tempo de-

Vamos ouvir o resultado?

Exatamente.

Então vamos a isso.

Vamos escutar o trailer do filme "Michael".

Eu diria que era ele.

Enganava. Também.

Muito parecido, não é?

E são canções que não são fáceis de tentar.

É verdade. E fazer moonwalks e tudo mais. A inteligência artificial.

Ainda não chegou a esse ponto.

"Michael Jackson", filme que está nos cinemas. Aliás, o filme chama-se "Michael", mas aborda a vida de Michael Jackson, está nos cinemas. Pode ser aqui um belo plano para este fim de semana. É assim que fechamos a edição das 10 com José Rafael Lopes.